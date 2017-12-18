تصميمات مبهرة لمسند السرير

وختاماً مع هذا التصميم الملئ بالأناقة والدفئ من خلال لمسات الخشب، المسند مصمممن ألواح خشبية بمؤثرات بصرية مميزة، خلقت فاصل بصري في الفراغ بشكل أنيق ومميز، لتشعر أن هذة الغرفة هي غرفة مبتكرة ومختلفة بتصميمها الفريد.

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