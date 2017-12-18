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تصميمات مبهرة لمسند السرير

منة اسماعيل منة اسماعيل
Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
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مسند السرير على الرغم من كونه واحد من العناصر الأساسية للسرير ألا أنه من أحد العناصر التي لا يهتم بها الكثر على الرغم من استخدامها للحصول على جلسة مريحة ألا أنها لا تلاحظ من قبل الكثير. لكن ماذا لو أعطيناها بعض الأهمية ليس فقط من أجل الحصول على الراحة والاسترخاء وتعزيز الشعور بالاستجمام في السرير، ولكن من أجل الحصول على لمسة ديكورية مميزة في غرفة النوم، فكرة رائعة أليس كذلك؟! لذلك سنقدم لك اليوم بعض التصميمات المبهرة والمميزة لمسند السرير ستلهمك بأختيار تصميم الخاص.

دفئ وكلاسيكية

Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur غرفة نوم
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

في الغالب يعتبر تصميم مساند السرير قطعة واحدة سواء كانت مستطيلة أو مربعة لكنها تأتي قطعة واحدة وفي الغالب تصل لمنتصف الجدار لا أكثر، ولكن على غير العادة نجد هذا التصميم المميز للسرير وجاء تصميم مسنده بطريقة كلاسيكية خلابة من القماش المخملي باللون البني الشوكولاتة ليخلق على تصميم الغرفة بالكامل جاذبية وأناقة.

أناقة وكلاسيكية الجلد

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم رخام Brown
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

الجلد من المواد التي تخلق لمسة جمالية أنيقة ومليئة بالفخامة، لذلك فهو أختيار رائع ومميز لمسند السرير، فنرى هنا تصميم هذا المسند المذهل من الجلد الطبيعي بلونه البني الأنيق، المسند تصميمه منتظم في الشكل بوحدات مستطيلة تشبه بشكل كبير تصميم الوسائد، اختيار هذا المسند مع تصميم السرير كان أختياراً مثالياً أكمل تفاصيل الغرفة بأناقة ورقي شديد وواضح.

بهجة الألوان

deep buttoned headboard Style Within غرفة نوم Blue velvet headboard,teal blue fabrics,yellow bombe bedside,touch table lamp,pink cushions,neutral bedlinen,grey bedroom,fabric headboard
Style Within

deep buttoned headboard

Style Within
Style Within
Style Within

محبي الألوان المبهحة الصريحة بأختصار ستعشقون هذا التصميم ، مسند مبهج من القماش المخملي باللون التركواز الصريح، لغرفة ملونة ومبهجة بتفاصيلها اللونية الرائعة، المسند مبطن من الأسفنج المريح لتجربة مليئة بالراحة والاسترخاء. بأختصار هذة الغرفة هي الخيار المثالي لمحبي الألوان المبهجة الصريحة ومن يسعون للأختلاف.

رقيق وأنيق

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

نموذج أخر لتصميم مسند السرير يضيف على تصميم السرير بالكامل أناقة ورقة خاصة، فنرى هنا هذا المسند الطويل بتصميمه الرقيق الذي أعطى للسرير هوية خاصة واناقة متناهية، المسند مصمم من الأسفنج في مشهد مهيب يشبه الوسائد الأسفنجية باللون الأسود الأنيق، لتعطي للسرير إطلالة درامية خلابة تنعكس على تصميم الغرفة بالكامل.

مسند خشبي ملئ بالأناقة

Квартира в ЖК "Микрогород в лесу", Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' BedroomBeds & headboards
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>

Архитектурное бюро "Золотые головы"
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Архитектурное бюро "Золотые головы"

وختاماً مع هذا التصميم الملئ بالأناقة والدفئ من خلال لمسات الخشب، المسند مصمممن ألواح خشبية بمؤثرات بصرية مميزة، خلقت فاصل بصري في الفراغ بشكل أنيق ومميز، لتشعر أن هذة الغرفة هي غرفة مبتكرة ومختلفة بتصميمها الفريد.

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لمسة خشبية دافئة

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

يعتبر البعض أن عدم وجود مسند للسرير فكرة سيئة ، لأعتقادهم أن مسند السرير يحمي الجدار خلف السرير ويمنع الأحتكاك ويعطي شعوراً رائعاً بالأحتواء، ولكن مع هذة الفكرة الواردة أمامنا أعتقد أن هذا المفهوم وارد تغييره فهنا نحن أمام سقف مائل من الخشب بطريقة مليئة بالدفئ والأناقة مع وجود الخشب في قاعدةالسرير أيضاً مما يعطي على تصميم الغرفة طابع ريفي خاص ومميز.

إعادة التدوير

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory BedroomBeds & headboards خشب
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

صيحة إعادة التدوير تعتبر من أكثر الصيحات الحديثة في التصميمات الداخلية للمنازل، والأمر كذلك فيما يخص تصميم مساند السرير فهنا نجد تصميم مميز ودافئ لمسند السرير من خلال الاستعانة بستائر خشبية قديمة ووضعها خلف السرير كلوحتين منفصلتين ظاهرياً وكمسند للسرير واقعياً،فكرة بسيطة ومبتكرة وستغير مفهوم مسند السرير تماماً.

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