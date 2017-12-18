تصميمات مبهرة لمسند السرير

مسند السرير على الرغم من كونه واحد من العناصر الأساسية للسرير ألا أنه من أحد العناصر التي لا يهتم بها الكثر على الرغم من استخدامها للحصول على جلسة مريحة ألا أنها لا تلاحظ من قبل الكثير. لكن ماذا لو أعطيناها بعض الأهمية ليس فقط من أجل الحصول على الراحة والاسترخاء وتعزيز الشعور بالاستجمام في السرير، ولكن من أجل الحصول على لمسة ديكورية مميزة في غرفة النوم، فكرة رائعة أليس كذلك؟! لذلك سنقدم لك اليوم بعض التصميمات المبهرة والمميزة لمسند السرير ستلهمك بأختيار تصميم الخاص.
في الغالب يعتبر تصميم مساند السرير قطعة واحدة سواء كانت مستطيلة أو مربعة لكنها تأتي قطعة واحدة وفي الغالب تصل لمنتصف الجدار لا أكثر، ولكن على غير العادة نجد هذا التصميم المميز للسرير وجاء تصميم مسنده بطريقة كلاسيكية خلابة من القماش المخملي باللون البني الشوكولاتة ليخلق على تصميم الغرفة بالكامل جاذبية وأناقة.
الجلد من المواد التي تخلق لمسة جمالية أنيقة ومليئة بالفخامة، لذلك فهو أختيار رائع ومميز لمسند السرير، فنرى هنا تصميم هذا المسند المذهل من الجلد الطبيعي بلونه البني الأنيق، المسند تصميمه منتظم في الشكل بوحدات مستطيلة تشبه بشكل كبير تصميم الوسائد، اختيار هذا المسند مع تصميم السرير كان أختياراً مثالياً أكمل تفاصيل الغرفة بأناقة ورقي شديد وواضح.
محبي الألوان المبهحة الصريحة بأختصار ستعشقون هذا التصميم ، مسند مبهج من القماش المخملي باللون التركواز الصريح، لغرفة ملونة ومبهجة بتفاصيلها اللونية الرائعة، المسند مبطن من الأسفنج المريح لتجربة مليئة بالراحة والاسترخاء. بأختصار هذة الغرفة هي الخيار المثالي لمحبي الألوان المبهجة الصريحة ومن يسعون للأختلاف.
نموذج أخر لتصميم مسند السرير يضيف على تصميم السرير بالكامل أناقة ورقة خاصة، فنرى هنا هذا المسند الطويل بتصميمه الرقيق الذي أعطى للسرير هوية خاصة واناقة متناهية، المسند مصمم من الأسفنج في مشهد مهيب يشبه الوسائد الأسفنجية باللون الأسود الأنيق، لتعطي للسرير إطلالة درامية خلابة تنعكس على تصميم الغرفة بالكامل.
وختاماً مع هذا التصميم الملئ بالأناقة والدفئ من خلال لمسات الخشب، المسند مصمممن ألواح خشبية بمؤثرات بصرية مميزة، خلقت فاصل بصري في الفراغ بشكل أنيق ومميز، لتشعر أن هذة الغرفة هي غرفة مبتكرة ومختلفة بتصميمها الفريد.
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يعتبر البعض أن عدم وجود مسند للسرير فكرة سيئة ، لأعتقادهم أن مسند السرير يحمي الجدار خلف السرير ويمنع الأحتكاك ويعطي شعوراً رائعاً بالأحتواء، ولكن مع هذة الفكرة الواردة أمامنا أعتقد أن هذا المفهوم وارد تغييره فهنا نحن أمام سقف مائل من الخشب بطريقة مليئة بالدفئ والأناقة مع وجود الخشب في قاعدةالسرير أيضاً مما يعطي على تصميم الغرفة طابع ريفي خاص ومميز.
صيحة إعادة التدوير تعتبر من أكثر الصيحات الحديثة في التصميمات الداخلية للمنازل، والأمر كذلك فيما يخص تصميم مساند السرير فهنا نجد تصميم مميز ودافئ لمسند السرير من خلال الاستعانة بستائر خشبية قديمة ووضعها خلف السرير كلوحتين منفصلتين ظاهرياً وكمسند للسرير واقعياً،فكرة بسيطة ومبتكرة وستغير مفهوم مسند السرير تماماً.