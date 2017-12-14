7 تصميمات مبهرة لأحدث غرف المراهقين

ومن الواضح في ذلك التصميم حاجته إلى مساحة كبيرة لأن هذا التصميم يحتاج إلى غرفة مكونة من طابقين: الشق الأول خاص بالمكان المخصص للنوم والشق الثاني ترفيهي للجلوس والاسترخاء واللعب، وبالنسبة للديكورات فهي عصرية حديثة وهذه الغرفة تصلح لفردين حيث؛ وجود سريرين للنوم ومكتب كبير مقسم إلى قسمين مع الخزانة الخاصة بالملابس وذلك في الطابق الأرضي، أما الطابق الأول فهو عبارة عن مكان للجلوس ووسيلة للديكور وهي عبارة عن خيمة، وإذا جئنا للألوان المستخدمة، فالأرضيات باللون الرخامي الفاتح، أما الجدران فهي باللون الأبيض، ويتداخل اللون الرمادي الهادئ في التصميم لأنه لون محايد ومناسب لمعظم التصميمات، وبالنسبة للإضاءة فتهيمن الطبيعة حيث ضوء الشمس المشرق مع إدخال عنصر الإضاءة الصناعي، وتوجد اللوحات الجداريه التي تزين جدران الغرفة وتعطيها المظهر الجمالي.