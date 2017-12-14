7 تصميمات مبهرة لأحدث غرف المراهقين

مما لا شك فيه أن لغرف المراهقين طابع خاص ومختلف سواء عن الطابع الذي يخص غرف الأطفال الرضع أو الأطفال ذو السن الصغير أو الغرف التقليدية، فيقترب التصميم من تصميم الغرف الشبابية لان المراهقين يميلون إلى ذلك السن ويتطلعون دائما إلى أن يصبحوا كبار سنا وأيضا يشعرون أن لهم حق الاختيار والتدخل في شكل التصميم الخاص بغرفتهم، ودائما ما يحاول الأهل إرضائهم ومحاولة البحث عن تصميمات مناسبة في كافة الأمور سواء العمرية أو المادية أو المساحة لذلك نقدم سبعة تصميمات مختلفة لغرف النوم العصرية للمراهقين.
ومن الواضح في ذلك التصميم حاجته إلى مساحة كبيرة لأن هذا التصميم يحتاج إلى غرفة مكونة من طابقين: الشق الأول خاص بالمكان المخصص للنوم والشق الثاني ترفيهي للجلوس والاسترخاء واللعب، وبالنسبة للديكورات فهي عصرية حديثة وهذه الغرفة تصلح لفردين حيث؛ وجود سريرين للنوم ومكتب كبير مقسم إلى قسمين مع الخزانة الخاصة بالملابس وذلك في الطابق الأرضي، أما الطابق الأول فهو عبارة عن مكان للجلوس ووسيلة للديكور وهي عبارة عن خيمة، وإذا جئنا للألوان المستخدمة، فالأرضيات باللون الرخامي الفاتح، أما الجدران فهي باللون الأبيض، ويتداخل اللون الرمادي الهادئ في التصميم لأنه لون محايد ومناسب لمعظم التصميمات، وبالنسبة للإضاءة فتهيمن الطبيعة حيث ضوء الشمس المشرق مع إدخال عنصر الإضاءة الصناعي، وتوجد اللوحات الجداريه التي تزين جدران الغرفة وتعطيها المظهر الجمالي.
يتجلى من ذلك التصميم وضوح صغر المساحة وعلى الرغم من ذلك فإن ذلك التصميم استغل المساحة بشكل رائع فنجد تلك الغرفة تصلح لثلاثة أشخاص حيث وجود مكانين للنوم في الأسفل ويعلوهم واحد مصمم علي هيئة بنائية ذات سلم يساهم بشكل كبير في الديكور العام للغرفة، والسرائر السفلى عبارة عن وحدة خشبية كبيرة ذات أدراج للتخزين وفي الخلفية أرفف غير تقليدية تستعمل كمكتبة لوضع الكتب وبعض الألعاب، ولكل سرير على حدا له الوسائد الخاصة ذات الأشكال الكرتونية المشهورة كوسيلة للديكور، وبالنسبة للأرضيات فهي خشبية مفروشة بسجادة مناسبة للتصميم، وألوان الدهانات هادئة وبسيطة تلاءم الجو العام للغرفة، والإضاءة الطبيعية هي العامل الأساسي بالإضافة إلى الأباجورة الخاصة بكل سرير كرمز للإضاءة الصناعية.
يعد ذلك التصميم مختلف حيث أنه يصلح لشخص واحد وغالبا يناسب الإناث حيث اللون الواضح في التصميم وهو فاتح وهادئ متداخل مع اللون الأبيض مع بعض الديكورات الخاصة بالسقف، ووجود اللوحات الجدارية التي تتناسب مع شكل التصميم وكذلك المرآة ذو الإطار ذهبي اللون مما يضيف لمحة كلاسيكية بسيطة، وبالنسبة للأرضيات فهي خشبية ملائمة للطابع الخاص بغرف النوم، والسرير الذي يحوطه من الجانبين الكمودينو ذو الاباجورات البسيطة وفي المواجهة نجد المكتب الخاص وتعلوه المكتبة لوضع الكتب وغيرها، وتشترك الإضاءة الطبيعية مع الصناعية في وسائل الإنارة الخاصة بالغرفة.
يظهر في التصميم تجانس وكثرة الألوان الموجودة فيه، فنجد السرير ذو الخلفية الخشبية ومرفق به الكمودينو ووحدة من الجانب الآخر مقسمة إلى مكتب وتسريحة بمرآة وبأدراج للتخزين، وأرضية خشبية مغطاة بسجادة ذات ألوان مميزة ومختلفة مزينة بوسائد ذات ألوان مبهجة، ويظهر في التصميم لوحات وبراويز تساير الجو العام للغرفة، وتتضح الإضاءة الطبيعة مع الصناعية في إنارة الغرفة.
يتضح من ذلك التصميم صلاحيته لاستخدام التصميم لغرفة مزدوجة تصلح لشخصين مما يعمل على توفير المساحة والاستغلال الأمثل للغرف، يغلب اللون الرمادي المحايد مع إدخال لمسات من الأصفر والأخضر من حيث الأرضيات والجدران وأيضا ستائر النوافذ والفرش الخاص بالسرائر والمكتب الذي يصلح لفردين والمكتبة المرفقة به، ومن حيث وسائل الإنارة فالإضاءة الطبيعية هي المسيطرة.
ومن الواضح في ذلك التصميم استغلال المساحة بالإضافة إلى شمولية التصميم من حيث؛ أنه يتضمن السرير والمكتب الخاص بالمذاكرة وجهاز الكمبيوتر بالإضافة إلى شاشة التلفزيون بمشتقاتها والمكتبة لوضع الكتب وبعض رموز الديكور، بالنسبة للألوان فيغلب الرمادي حيث؛ الستائر والسجاد ولون الأثاث، ويعد الجدار الصخري خلفية رائعة للتصميم واستخدام اللوحات الجدارية بشكل أمثل للتزين وملائم للجو العام للتصميم، وتشترك الإضاءة الصناعية مع الطبيعة.
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من الواضح في ذلك التصميم استيعابه لفردين وغالبا من الإناث ولكن الغرفة ذات مساحة صغيرة ومستغلة بالشكل الأمثل حيث يوجد سرير في الأسفل والآخر علوي في الجانب الآخر ويوجد وحدات لوضع أشكال للديكور والتزيين، وذو أرضية خشبية، وألوان الجدران بسيطة وهادئة حيث ورق الحائط المناسب لتصميم الغرفة، وتغلب الإضاءة الطبيعية في التصميم.