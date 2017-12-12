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6 تصميمات متنوعة لغرف المعيشة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
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مما لا شك فيه أن لغرف المعيشة أهمية كبرى داخل المنزل حيث أنها من الاسم الخاص بها يعبر عنها بشكل كبير فهي مكان للعيش يقضي بها الإنسان معظم وقته داخل المنزل باستثناء الوقت الخاص بالنوم، وفي بعض الأحيان من الممكن النوم فيها، ولكل هذه الأمور لابد من الاهتمام والتدقيق في التصميم الخاص بغرفة المعيشة مما يتوافق مع الذوق الشخصي والإمكانيات المتاحة والمساحة ومحاولة الوصول بالتصميم إلي تحقيق الهدف بطريقة مثالية من هذه الغرفة.

1- تصميم رقيق وأنيق لغرفة المعيشة

Palm Jumeirah 1, Chameleon Interior Chameleon Interior غرفة المعيشة
Chameleon Interior

Palm Jumeirah 1

Chameleon Interior
Chameleon Interior
Chameleon Interior

تعد غرفة المعيشة في ذلك التصميم ليست بوحدة منفصلة في غرفة خاصة بها، ولكنها توجد وسط وحدات الاستقبال مع السفرة، ويتضح من ذلك التصميم أناقته من حيث اللون الهادئ المناسب بشكل كبير مع الديكور العام، فنجد الأرائك الجلدية المريحة والمقعد ويتوسطهم المنضدة بما عليها من وسائل للديكور مثل الزهور لإدخال عنصر  الطبيعة في التصميم، ومن حيث الأرضيات والجدران والسقف فهم نفس اللون الهادئ، لإضفاء جو من الراحة النفسية، والإضاءة طبيعية التي تمر عبر النوافذ المطلة على الحدائق وصناعية حيث النجفة ذات الشكل المناسب للتصميم.

2- إدخال عنصر الطبيعة في التصميم

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة المعيشة
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

يظهر في ذلك التصميم عنصر الطبيعة حيث استخدام الزهور لإضفاء جو من الراحة، وأيضا يتجلى العنصر الخشبي بقوة حيث الجدار الموجود في الخلفية فهو جدار خشبي ذو نقوش على شكل براويز للديكور والتزيين، وبالنسبة للأثاث فهو حديث حيث الأريكة ذات اللون البني الفاتح بوسائدها مختلفة الألوان التي تناسب بشكل كبير المقعد المجاور لها والمنضدة بيضاء اللون وما عليها من وسائل الزينة من الشمعدان وغيرها، وبالنسبة للأرضيات فهي مفروشة بالكامل بسجاد أبيض اللون كي يلاءم الأجواء العامة للتصميم.

3- تصميم عصري مختلف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يختلف ذلك التصميم عن بقية التصميمات باختلاف الوحدات الخاصة به، فتتعدد الأشكال حيث؛ الأريكة على شكل حرف L ذات اللون الأبيض، والمقعد سكري، ومنضدة دائرية تتوسط الغرفة سوداء، الوحدة الخاصة بوضع شاشة التلفزيون من الخشب، وإذا جئنا إلي الخلفيات الحوائط فهي رخامية الشكل سوداء اللون ذو تعاريج بيضاء وأيضا الأرضيات مفروشة بلون الرمادي المحايد، ويظهر عنصر الطبيعة في وجود بعض النباتات للتزين وإضفاء لمسة من سحر الطبيعة، وتهمين الإضاءة الطبيعية على التصميم بشكل عام.

4- تصميم تقليدي لغرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تتوسط غرفة المعيشة غرف الاستقبال وكذلك المطبخ ذو الطابع الأمريكي المفتوح ولكن ذلك التصميم تقليدي لحد كبير من حيث التصميم الخاص بشكل الأرائك والمقاعد وألوانها حيث اللون البني والرمادي الغامق وتتوسطهم منضدة ذات اللون الأبيض وعليها أشكال للديكور، وبالنسبة للسجادة فهي تلاءم الشكل العام للتصميم، وتظهر الإضاءة الصناعية حيث الأضواء المدفونة بالسقف مع إدخال الضوء الطبيعي من الشرفات الخاصة بوحدات الاستقبال.

5- المزج بين الطابع العصري والكلاسيكي

Alma Home, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Alma Home

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

يتخلل ذلك التصميم اللمسة الكلاسيكية مع  شكل الأرائك والستائر وأيضا الهدوء في الألوان مع الطابع العصري الحديث، فنجد هيمنة اللون الرمادي الهادئ مع تداخل بعض الألوان البسيطة مثل الأبيض والأزرق، بالنسبة للأرضيات مفروشة بالسجاد الرمادي ويعلوها المنضدة ذو الأرجل والإطارات ذات اللون الفضي لتناسبها مع الشكل العام للتصميم وبعض القطع الخاصة بالديكور كالشمعدان، ومن حيث الجدران فنجد اللوحات الأربع للتزيين والإضاءة الطبيعية تسيطر مع وجود لمحة من الإضاءة الصناعية المتمثلة في النجفة والاباجورة الجانبية.

6- تصميم عصري ذو لمسة طبيعة

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة المعيشة
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

يبنى ذلك التصميم على خلفية طبيعية حيث يتصدر المشهد شكل الحديقة باللون الأخضر مما يمنح التصميم لمحة الطبيعة الخلابة، ونجد غرفة المعيشة في ذلك التصميم تظهر على إنها جزء من وحدات الاستقبال، ويغلب اللون الفاتح الهادئ أرجاء التصميم من حيث الأثاث والأرضيات والجدران، وللإضاءة الطبيعية عظيم الأثر بالاشتراك مع الإضاءة الصناعية المتمثلة في الأضواء المدفونة بالسقف.
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