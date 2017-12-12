6 تصميمات متنوعة لغرف المعيشة

تعد غرفة المعيشة في ذلك التصميم ليست بوحدة منفصلة في غرفة خاصة بها، ولكنها توجد وسط وحدات الاستقبال مع السفرة، ويتضح من ذلك التصميم أناقته من حيث اللون الهادئ المناسب بشكل كبير مع الديكور العام، فنجد الأرائك الجلدية المريحة والمقعد ويتوسطهم المنضدة بما عليها من وسائل للديكور مثل الزهور لإدخال عنصر الطبيعة في التصميم، ومن حيث الأرضيات والجدران والسقف فهم نفس اللون الهادئ، لإضفاء جو من الراحة النفسية، والإضاءة طبيعية التي تمر عبر النوافذ المطلة على الحدائق وصناعية حيث النجفة ذات الشكل المناسب للتصميم.