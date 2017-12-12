6 تصميمات متنوعة لغرف المعيشة

مما لا شك فيه أن لغرف المعيشة أهمية كبرى داخل المنزل حيث أنها من الاسم الخاص بها يعبر عنها بشكل كبير فهي مكان للعيش يقضي بها الإنسان معظم وقته داخل المنزل باستثناء الوقت الخاص بالنوم، وفي بعض الأحيان من الممكن النوم فيها، ولكل هذه الأمور لابد من الاهتمام والتدقيق في التصميم الخاص بغرفة المعيشة مما يتوافق مع الذوق الشخصي والإمكانيات المتاحة والمساحة ومحاولة الوصول بالتصميم إلي تحقيق الهدف بطريقة مثالية من هذه الغرفة.
تعد غرفة المعيشة في ذلك التصميم ليست بوحدة منفصلة في غرفة خاصة بها، ولكنها توجد وسط وحدات الاستقبال مع السفرة، ويتضح من ذلك التصميم أناقته من حيث اللون الهادئ المناسب بشكل كبير مع الديكور العام، فنجد الأرائك الجلدية المريحة والمقعد ويتوسطهم المنضدة بما عليها من وسائل للديكور مثل الزهور لإدخال عنصر الطبيعة في التصميم، ومن حيث الأرضيات والجدران والسقف فهم نفس اللون الهادئ، لإضفاء جو من الراحة النفسية، والإضاءة طبيعية التي تمر عبر النوافذ المطلة على الحدائق وصناعية حيث النجفة ذات الشكل المناسب للتصميم.
يظهر في ذلك التصميم عنصر الطبيعة حيث استخدام الزهور لإضفاء جو من الراحة، وأيضا يتجلى العنصر الخشبي بقوة حيث الجدار الموجود في الخلفية فهو جدار خشبي ذو نقوش على شكل براويز للديكور والتزيين، وبالنسبة للأثاث فهو حديث حيث الأريكة ذات اللون البني الفاتح بوسائدها مختلفة الألوان التي تناسب بشكل كبير المقعد المجاور لها والمنضدة بيضاء اللون وما عليها من وسائل الزينة من الشمعدان وغيرها، وبالنسبة للأرضيات فهي مفروشة بالكامل بسجاد أبيض اللون كي يلاءم الأجواء العامة للتصميم.
يختلف ذلك التصميم عن بقية التصميمات باختلاف الوحدات الخاصة به، فتتعدد الأشكال حيث؛ الأريكة على شكل حرف L ذات اللون الأبيض، والمقعد سكري، ومنضدة دائرية تتوسط الغرفة سوداء، الوحدة الخاصة بوضع شاشة التلفزيون من الخشب، وإذا جئنا إلي الخلفيات الحوائط فهي رخامية الشكل سوداء اللون ذو تعاريج بيضاء وأيضا الأرضيات مفروشة بلون الرمادي المحايد، ويظهر عنصر الطبيعة في وجود بعض النباتات للتزين وإضفاء لمسة من سحر الطبيعة، وتهمين الإضاءة الطبيعية على التصميم بشكل عام.
تتوسط غرفة المعيشة غرف الاستقبال وكذلك المطبخ ذو الطابع الأمريكي المفتوح ولكن ذلك التصميم تقليدي لحد كبير من حيث التصميم الخاص بشكل الأرائك والمقاعد وألوانها حيث اللون البني والرمادي الغامق وتتوسطهم منضدة ذات اللون الأبيض وعليها أشكال للديكور، وبالنسبة للسجادة فهي تلاءم الشكل العام للتصميم، وتظهر الإضاءة الصناعية حيث الأضواء المدفونة بالسقف مع إدخال الضوء الطبيعي من الشرفات الخاصة بوحدات الاستقبال.
يتخلل ذلك التصميم اللمسة الكلاسيكية مع شكل الأرائك والستائر وأيضا الهدوء في الألوان مع الطابع العصري الحديث، فنجد هيمنة اللون الرمادي الهادئ مع تداخل بعض الألوان البسيطة مثل الأبيض والأزرق، بالنسبة للأرضيات مفروشة بالسجاد الرمادي ويعلوها المنضدة ذو الأرجل والإطارات ذات اللون الفضي لتناسبها مع الشكل العام للتصميم وبعض القطع الخاصة بالديكور كالشمعدان، ومن حيث الجدران فنجد اللوحات الأربع للتزيين والإضاءة الطبيعية تسيطر مع وجود لمحة من الإضاءة الصناعية المتمثلة في النجفة والاباجورة الجانبية.
يبنى ذلك التصميم على خلفية طبيعية حيث يتصدر المشهد شكل الحديقة باللون الأخضر مما يمنح التصميم لمحة الطبيعة
الخلابة، ونجد غرفة المعيشة في ذلك التصميم تظهر على إنها جزء من وحدات الاستقبال،
ويغلب اللون الفاتح الهادئ أرجاء التصميم من حيث الأثاث والأرضيات والجدران،
وللإضاءة الطبيعية عظيم الأثر بالاشتراك مع الإضاءة الصناعية المتمثلة في الأضواء
المدفونة بالسقف.
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