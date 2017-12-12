6 ديكورات متميزة لغرف اطفال بالطابع الاستوائي

من الأمور المعروفة أن الأمور الخاصة بغرف الأطفال تشغل بال كل أسرة سواء
التي تقدم على خطوة الإنجاب أو من لديهم أطفال بالفعل، فدائما ما يبحثون عن تصميمات تصلح لغرف النوم الخاصة بأطفالهم سواء من الناحية المادية أو المساحة أو الذوق الشخصي وكذلك رغبات أطفالهم واحتياجهم من الغرفة سواء لغرض النوم والمذاكرة والترفيه وغيرها ولذلك نستعرض لكم عدة تصميمات على الطابع الاستوائي لغرف أطفال.
يتبلور من ذلك التصميم ميله إلى شكل الحديقة مع بروز الطابع الاستوائي من حيث الألوان المتداخلة الواضحة في كل ثنايا التصميم، حيث أن الملامح التي تخص الطابع الاستوائي هي اللون الأصفر والأخضر والبني، وإذا نظرنا إلى الشكل العام للتصميم فيظهر وكأنه حديقة من حيث الجدار الخاص عبارة عن رسم زيتي لشجرتين بالحيوانات الخاصة بهم بالإضافة إلي الضفدعة، وبالنسبة للسرير فيفترشه أشكال الزراف وكذلك بعض الدمى الموجودة على شكل حيوانات ، وبخصوص الأرضيات مغطاة بالسجاد متداخل الألوان، ونجد المقاعد الخاصة بالأطفال ذات الألوان المبهجة لإضفاء جو من الحيوية على التصميم وعلاوة على ذلك تناسق لون الستارة، ومن حيث الإضاءة فتشترك الإضاءة الصناعية مع الطبيعية في تغطية جانب الإنارة الخاصة بالتصميم.
يرسل إلينا ذلك التصميم الشعور بالإبهار من كثرة الألوان الموجودة وتناسقها بشكل كبير والميل إلى الطابع الاستوائي وظهور ذلك في اللون الأصفر والبني والأخضر المستخدمين بالتصميم بالإضافة إلى اللمحة الخاصة بالحديقة، ويعد ذلك التصميم كثير التفاصيل من حيث وجود السرير والمكتب وخزانة الملابس ووحدة لوضع الألعاب وكل ذلك يميل إلى اللون السماوي الغامق المتداخل مع ألوان أخرى، ولعل ما يميز ذلك التصميم هو ورق الحائط المتناسق مع شكل الستائر وباقي محتويات الغرفة، وأرضيات فاتحة حتى توائم كل هذه التفاصيل أما بالنسبة فتشارك الإضاءة الصناعية وبقوة من حيث النجف والمصابيح المعلقة التي تساهم بشكل كبير في الديكور الخاص بالغرفة مع الإضاءة الطبيعية.
إذا نظرنا للوهلة الأولى للتصميم ينتابك شعور بالبهجة فهو تصميم لغرفة الأطفال على النمط الذي يميل إلى الاستوائية، فخلفية الجدار عبارة عن ورق حائط على شكل حديقة تظهر كثير من الأشكال الخاصة بالحيوانات بشكل مبهج، ونجد الأرضيات فاتحة اللون مناسبة بشكل كبير مع الجو العام للتصميم والأريكة المريحة وأمامها منضدة لوضع الكتب، ويظهر السرير بنفس تناسق الألوان الهادئة بالإضافة إلى الستائر التي تشع الضوء الخاص بالشمس لتكتمل الصورة الطبيعة الخاصة بالتصميم.
يظهر ذلك عن طريق عدة أمور وهي
خلفية الجدار ذات اللون البني بالإضافة إلى اللوحات التي تزينها على شكل صور للحيوانات، وبالنسبة للسرير فيتضح بألوانه المتداخلة ما بين اللون الأخضر وغيره مرورا بالأرضيات الخشبية الفاتحة المفروشة بسجادة على شكل أوراق الشجر، وكذلك النافذة وما يقابلها من برواز خشبي ووجود أصيص به نباتات، ويظهر الدولاب المرسوم عليه الزرافة ذات الألوان المتداخلة لتناسب بشكل كبير التصميم، وبالنسبة للإضاءة فمزيج مابين الطبيعية والصناعية المتمثلة في وحدات الإنارة الجانبية.
يتجلى الطابع الاستوائي في الظهور في ذلك التصميم عن طريق الأرضية واللون الخاص بها وأيضا شكلها الخشبي الذي يوحي بالجو العام للغابة، والخلفية الجداريه التي تشبه حديقة الحيوان، وكذلك الألوان الخاصة بالخيمة التي تحوي ألعاب الطفل، وبالنسبة للإضاءة فهي طبيعية عبر الستائر الشفافة فاتحة اللون.
يظهر في هذا التصميم أنها تخص غرف للأطفال الرضع حيث السرير الخشبي المحاط لحماية الطفل وله خلفية على شكل رسوم مبهجة للحيوانات مما تضيف جو الحديقة على التصميم، بالإضافة إلى وحدة للديكور ووضع الألعاب، وتسيطر الألوان الخاصة بالطابع الاستوائي، وبالنسبة للإضاءة تشترك الطبيعية مع الصناعية تتمثل في الأضواء المدفونة في الجدران والسقف. وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 تصميمات لغرف سفرة متنوعة