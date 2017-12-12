6 ديكورات متميزة لغرف اطفال بالطابع الاستوائي

يتبلور من ذلك التصميم ميله إلى شكل الحديقة مع بروز الطابع الاستوائي من حيث الألوان المتداخلة الواضحة في كل ثنايا التصميم، حيث أن الملامح التي تخص الطابع الاستوائي هي اللون الأصفر والأخضر والبني، وإذا نظرنا إلى الشكل العام للتصميم فيظهر وكأنه حديقة من حيث الجدار الخاص عبارة عن رسم زيتي لشجرتين بالحيوانات الخاصة بهم بالإضافة إلي الضفدعة، وبالنسبة للسرير فيفترشه أشكال الزراف وكذلك بعض الدمى الموجودة على شكل حيوانات ، وبخصوص الأرضيات مغطاة بالسجاد متداخل الألوان، ونجد المقاعد الخاصة بالأطفال ذات الألوان المبهجة لإضفاء جو من الحيوية على التصميم وعلاوة على ذلك تناسق لون الستارة، ومن حيث الإضاءة فتشترك الإضاءة الصناعية مع الطبيعية في تغطية جانب الإنارة الخاصة بالتصميم.