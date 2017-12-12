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6 ديكورات متميزة لغرف اطفال بالطابع الاستوائي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Квартира в Эко стиле, Студия дизайна Студия дизайна غرفة الاطفال
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من الأمور المعروفة أن الأمور الخاصة بغرف الأطفال تشغل بال كل أسرة سواء
التي تقدم على خطوة الإنجاب أو من لديهم أطفال بالفعل، فدائما ما يبحثون عن تصميمات تصلح لغرف النوم الخاصة بأطفالهم سواء من الناحية المادية أو المساحة أو الذوق الشخصي وكذلك رغبات أطفالهم واحتياجهم من الغرفة سواء لغرض النوم والمذاكرة والترفيه وغيرها ولذلك نستعرض لكم عدة تصميمات على الطابع الاستوائي لغرف أطفال.

1- تصميم على شكل حديقة

Детская комната для 2-хлетней малышки, Мастерская дизайна LOFT Мастерская дизайна LOFT غرفة الاطفال
Мастерская дизайна LOFT

Мастерская дизайна LOFT
Мастерская дизайна LOFT
Мастерская дизайна LOFT

يتبلور من ذلك التصميم ميله إلى شكل الحديقة مع بروز الطابع الاستوائي من حيث الألوان المتداخلة الواضحة في كل ثنايا التصميم، حيث أن الملامح التي تخص الطابع الاستوائي هي اللون الأصفر والأخضر والبني، وإذا نظرنا إلى الشكل العام للتصميم فيظهر وكأنه حديقة من حيث الجدار الخاص عبارة عن رسم زيتي لشجرتين بالحيوانات الخاصة بهم بالإضافة إلي الضفدعة، وبالنسبة للسرير فيفترشه أشكال الزراف وكذلك بعض الدمى الموجودة على شكل حيوانات ، وبخصوص الأرضيات مغطاة بالسجاد متداخل الألوان، ونجد المقاعد الخاصة بالأطفال ذات الألوان المبهجة لإضفاء جو من الحيوية على التصميم وعلاوة على ذلك تناسق لون الستارة، ومن حيث الإضاءة فتشترك الإضاءة الصناعية مع الطبيعية في تغطية جانب الإنارة الخاصة بالتصميم.

2- تصميم مبهر على النمط الاستوائي

детские, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) غرفة الاطفال
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

يرسل إلينا ذلك التصميم الشعور بالإبهار من كثرة الألوان الموجودة وتناسقها بشكل كبير والميل إلى الطابع الاستوائي وظهور ذلك في اللون الأصفر والبني والأخضر المستخدمين بالتصميم بالإضافة إلى اللمحة الخاصة بالحديقة، ويعد ذلك التصميم كثير التفاصيل من حيث وجود السرير والمكتب وخزانة الملابس ووحدة لوضع الألعاب وكل ذلك يميل إلى اللون السماوي الغامق المتداخل مع ألوان أخرى، ولعل ما يميز ذلك التصميم هو ورق الحائط المتناسق مع شكل الستائر وباقي محتويات الغرفة، وأرضيات فاتحة حتى توائم كل هذه التفاصيل أما بالنسبة فتشارك الإضاءة الصناعية وبقوة من حيث النجف والمصابيح المعلقة التي تساهم بشكل كبير في الديكور الخاص بالغرفة مع الإضاءة الطبيعية.

3- الطابع الاستوائي يضيف البهجة للتصميم

детские, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) غرفة الاطفال
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)

إذا نظرنا للوهلة الأولى للتصميم ينتابك شعور بالبهجة فهو تصميم لغرفة الأطفال على النمط الذي يميل إلى الاستوائية، فخلفية الجدار عبارة عن ورق حائط على شكل حديقة تظهر كثير من الأشكال الخاصة بالحيوانات بشكل مبهج، ونجد الأرضيات فاتحة اللون مناسبة بشكل كبير مع الجو العام للتصميم والأريكة المريحة وأمامها منضدة لوضع الكتب، ويظهر السرير بنفس تناسق الألوان الهادئة بالإضافة إلى الستائر التي تشع الضوء الخاص بالشمس لتكتمل الصورة الطبيعة الخاصة بالتصميم.

4- هيمنة ألوان الغابة الإستوائية في التصميم

Дизайн детской комнаты для мальчика в мансардном этаже частного дома, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' غرفة الاطفال
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

يظهر ذلك عن طريق عدة أمور وهي
خلفية الجدار ذات اللون البني بالإضافة إلى اللوحات التي تزينها على شكل صور للحيوانات، وبالنسبة للسرير فيتضح بألوانه المتداخلة ما بين اللون الأخضر وغيره مرورا بالأرضيات الخشبية الفاتحة المفروشة بسجادة على شكل أوراق الشجر، وكذلك النافذة وما يقابلها من برواز خشبي ووجود أصيص به نباتات، ويظهر الدولاب المرسوم عليه الزرافة ذات الألوان المتداخلة لتناسب بشكل كبير التصميم، وبالنسبة للإضاءة فمزيج مابين الطبيعية والصناعية المتمثلة في وحدات الإنارة الجانبية.

5- تصميم استوائي لركن الألعاب بغرفة الأطفال

Квартира в Эко стиле, Студия дизайна Студия дизайна غرفة الاطفال
Студия дизайна

Студия дизайна
Студия дизайна
Студия дизайна

يتجلى الطابع الاستوائي في الظهور في ذلك التصميم عن طريق الأرضية واللون الخاص بها وأيضا شكلها الخشبي الذي يوحي بالجو العام للغابة، والخلفية الجداريه التي تشبه حديقة الحيوان، وكذلك الألوان الخاصة بالخيمة التي تحوي ألعاب الطفل، وبالنسبة للإضاءة فهي طبيعية عبر الستائر الشفافة فاتحة اللون.

6- تصميم لغرفة أطفال رضع على النمط الاستوائي

Квартира в Эко стиле, Студия дизайна Студия дизайна غرفة الاطفال
Студия дизайна

Студия дизайна
Студия дизайна
Студия дизайна


يظهر في هذا التصميم أنها تخص غرف للأطفال الرضع حيث السرير الخشبي المحاط لحماية الطفل وله خلفية على شكل رسوم مبهجة للحيوانات مما تضيف جو الحديقة على التصميم، بالإضافة إلى وحدة للديكور ووضع الألعاب، وتسيطر الألوان الخاصة بالطابع الاستوائي، وبالنسبة للإضاءة تشترك الطبيعية مع الصناعية تتمثل في الأضواء المدفونة في الجدران والسقف. وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 تصميمات لغرف سفرة متنوعة

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