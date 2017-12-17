6 تصميمات لغرف سفرة متنوعة

تعد غرفة السفرة من أهم المحتويات الخاصة بالمنزل، فهي ركن أساسي من أركانه،

حيث أنه من المعروف بالنسبة لنا جمعيا أهمية غرفة السفرة كجزء من أجزاء المنزل وليس من الطبيعي تصميم أي منزل دون وجود غرفة السفرة ضمن ذلك التصميم، لأنها مفيدة بشكل كبير فهي وحدة لتناول الطعام وتوحيد الأسرة سويا واستقبال الضيوف وتعطي شكلا جماليا ضمن بقية الأثاث؛ لذلك الأمر يهتم كل من يقدم على شراء منزل أو تجديده بتصميم غرفة السفرة والتفاصيل الخاصة بها من أثاث وديكورات وغيرها حتى تناسب كل ذوق وترضيه لذلك نقدم لكم ستة تصاميم لديكورات غرف السفرة حديثة.