6 تصميمات لغرف سفرة متنوعة

تعد غرفة السفرة من أهم المحتويات الخاصة بالمنزل، فهي ركن أساسي من أركانه،
حيث أنه من المعروف بالنسبة لنا جمعيا أهمية غرفة السفرة كجزء من أجزاء المنزل وليس من الطبيعي تصميم أي منزل دون وجود غرفة السفرة ضمن ذلك التصميم، لأنها مفيدة بشكل كبير فهي وحدة لتناول الطعام وتوحيد الأسرة سويا واستقبال الضيوف وتعطي شكلا جماليا ضمن بقية الأثاث؛ لذلك الأمر يهتم كل من يقدم على شراء منزل أو تجديده بتصميم غرفة السفرة والتفاصيل الخاصة بها من أثاث وديكورات وغيرها حتى تناسب كل ذوق وترضيه لذلك نقدم لكم ستة تصاميم لديكورات غرف السفرة حديثة.
من الواضح في ذلك التصميم ميله إلي اعتبار غرفة السفرة عبارة عن وحدة لتناول الطعام لوجودها ضمن التصميم الخاص بالمطبخ، ويشبه الشكل العام للمطاعم، فنجد المنضدة مغطاة بمفرش فاتح اللون وعليه الطقم الخاص بتقديم الطعام ومن حولها المقاعد الست ذو الإطارات الخشبية بيضاء اللون المبطنة باللون البني ويتوافق مع ألوان الأرضيات اللامعة ذو اللون العسلي وألوان الجدران الفاتحة للعمل على توسيع المساحة، وتظهر اللمسة الطبيعية عن طريق اللوحة والنباتات التي تزين المنضدة، وتشترك الإضاءة الطبيعية مع الصناعية في العمل على تغطية الجانب الخاص بالإنارة.
يتجلى من ذلك التصميم الطابع العملي فهي عبارة عن سفرة عصرية تتوسط وحدات الاستقبال والمطبخ ويشبه وحدة تناول الطعام، وهذا التصميم لا يحتج لمساحة كبيرة، فهو عبارة منضدة خشبية مستطيلة متوسطة الحجم ويحوطها ستة مقاعد ذات اللون الأبيض للتناسق مع التصميم العام، وللطبيعة لمسة تظهر عن طريق باقة الورد التي تزين المنضدة، وبالنسبة للأرضيات فهي خشبية مفروشة بسجادة متوافقة بشكل كبير، وتختلط الإضاءة الطبيعية مع الصناعية المتمثلة في النجفة المتدلية من السقف وبعض الأضواء المدفونة.
يتضح من ذلك التصميم صغر مساحة المنزل ولذلك الأمر محاولة المصمم على استغلال المساحة بشكل مناسب لكي تتضمن المطبخ المفتوح على الطراز الأمريكي، ووحدة تستخدم كغرفة معيشة بالإضافة إلى غرفة السفرة أو وحدة تناول الطعام التي تتوسط التصميم، وبالنسبة للتصميم الخاص بها فهو بسيط لا يتخلله أي تفاصيل مرهقة فهو عبارة عن منضدة ذات ست مقاعد باللون الغامق والجدار الخاص بها مزين بلوحتين لإدخال بعض الألوان المختلفة على التصميم، ومن حيث الأرضيات بيضاء لمنح إحساس بالمساحة الواسعة، وبالنسبة للإضاءة فهي صناعية متمثلة في الضوء الخاص بالمطبخ وكذلك النجفة ذات اللون الأسود لملائمة الشكل العام للتصميم.
توضح تلك الزاوية وجه آخر لنفس الغرفة السابقة ولكن بنظرة مختلفة، يتضح من ذلك التصميم شكل النافذة ذات الزجاج الشفاف الذي يسمح بمرور ضوء الشمس والستائر فاتحة اللون التي تتوافق مع التصميم بشكل عام، ويبرز أيضا التصميم الخاص بالمطبخ وبساطته ومناسبته لشكل غرفة السفرة.
يعد ذلك التصميم ذو شكل مختلف ومبتكر حيث؛ منضدة رخامية الشكل ذات أرجل معدنية ويحوطها المقاعد بألوان مناسبة ومتناسقة، ونجد تلك الوحدة تتوسط وحدات الاستقبال الأخرى والمطبخ وتتوافق بشكل كبير، وبالنسبة للأرضيات فهي فاتحة اللون مغطاة بسجادة رمادية لتناسق الألوان وتوجد قطع نحاسية تزين المنضدة وكريستال، وبالنسبة للإضاءة فإنها تشترك ما بين الإضاءة الطبيعية والصناعية حيث النجف الذي يساهم بشكل كبير في الديكور العام.
يميل ذلك التصميم إلى الطبيعة الساحرة حيث تداخل اللون الأخضر الفاتح مع الأبيض مما يمنح التصميم الشعور بالراحة والهدوء وكذلك بعض أدوات التزيين النباتية بالإضافة إلي اللوحة الجدارية، بالنسبة للأرضيات فهي فاتحة لتتناسب مع التصميم وتعطي الإحساس بالاتساع، والستائر متوافقة مع الألوان الخاص بالجدران والحوائط، وهذه السفرة صغيرة الحجم تكفي لأربعة أشخاص حيث أنها مرفقة بتصميم المطبخ، وبالنسبة للإضاءة فتسيطر الإضاءة الطبيعية بالاشتراك مع الصناعية المتمثلة في وحدة الإنارة المتدلية من السقف.
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