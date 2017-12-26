7مطابخ أقتصادية بتصميم عصري

تصميم بسيط وأنيق لمطبخ تغمره نغمات الأصفر المشرقة المستمدة من توهج الشمس لتعطي للمطبخ تفاصيل لا مثيل لها من الأنطلاق والحيوية، المطبخ مساحاته صغيرة ألا أن المصمم أبدع بشكل واضح في تقسيمه، فأختار اللون الأصفر ليكون اللون الرئيسي لتصميم المطبخ مع بعض التفاصيل واللمسات من اللون الأبيض الحيادي ليكسر حدة اللون الأصفر، استعان المصمم بمطبخ ملئ بالخزانات ليسمح لك بتخزين أغراضك بحرية، مع طاولة بسيطة في منتصف المطابخ تحاوطها بعض الكراسي لجلسة عملية في المطبخ.