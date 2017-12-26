المطبخ هو قلب المنزل وواحد من أهم الغرف داخل المنزل التي نقضي بداخله الكثير من الأوقات في مهمة تجهيز الطعام، لذلك العناية به وبتصميمه هو أمر مفروغ منه، ويجب أن يكون مصمم على أعلى مستوى ليحقق ثلاث عناصر مهمة وهما الراحة، العصرية والعملية، ولتحقيق هذة المعادلة ربما تظن أن الأمر يحتاج منك تكلفة كثيرة وباهظة، ولكن هذا ليس ضرورياً بالمرة لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم 7مطابخ أقتصادية بتصميم عصري حققت هذة المعادلة ببساطة شديدة
عشاق الأزرق أين أنتم؟ مطبخ رائع باللون الأزرق المنعش على نمط البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من المساحات المحدودة للمطبج ألا أن التوزيع الجيد واختيار الألوان واللمسات الجمالية تغلبت على هذة المشكلة، البداية مع الأرضيات بتصميمها ونقوشاتها الرائعة باللون الأزرق الهادئ، اختار المصمم خزانات المطبخ باللون الأزرق السماوي مع توزيع رائع للأرفف والخزانات لتحقيق أعلى مستوى من العملية.
وهنا نرى مطبخاُ بتصميم مميز من الجاذبية والجمال، المطبخ رائع رغم مساحاته الصغيرة إلا أن المصمم أحسن استغلال المساحات وتوزيع الأثاث، فنرى مزيج من الألوان التي أندمجت معاً بطريقة عصرية ومميزة من خلال خزائن المطبخ بلونها الأبيض، مع استغلال جدار من جدارن المطبخ ليكون سبورة بسيطة تعطي اناقة على تصميم المطبخ وتسمح بوجود بعض الأرفف الخشبية البسيطة للتخزين. ولم ينسى المصمم أضافة طاولة صغيرة في منتصف المطبخ ليدعمة بمنطقة عمل وجلسة عملية بسيطة.
تصميم مميز وعصري لمطبخ منفتح على مساحات غرفة المعيشة، الجدير بالذكر أن المطابخ المفتوحة تمثل تحدي كبير في أختيار تصميماتها بشكل مندمج ومتناغم مع تصميم المنزل ككل، المطبخ مصمم من الخشب بلونه البيج الحيادي ليندمج مع تصميم الأرضيات وألوان الجدران بطريقة رائعة وعملية.بار المطبخ أختاره بعناية واستراتيجية شديدة ليحقق الوظيفية بشكل رائع من خلال وجود جزيرة المطبخ والموقد ليحقق أعلى مستويات من العملية الشديدة بالأضافة إلى وجود هذة الكراسي البسيطة في تصميم أمام البار.
تصميم بسيط وأنيق لمطبخ تغمره نغمات الأصفر المشرقة المستمدة من توهج الشمس لتعطي للمطبخ تفاصيل لا مثيل لها من الأنطلاق والحيوية، المطبخ مساحاته صغيرة ألا أن المصمم أبدع بشكل واضح في تقسيمه، فأختار اللون الأصفر ليكون اللون الرئيسي لتصميم المطبخ مع بعض التفاصيل واللمسات من اللون الأبيض الحيادي ليكسر حدة اللون الأصفر، استعان المصمم بمطبخ ملئ بالخزانات ليسمح لك بتخزين أغراضك بحرية، مع طاولة بسيطة في منتصف المطابخ تحاوطها بعض الكراسي لجلسة عملية في المطبخ.
الرخام بأناقته ليس للتصميمات أسطح الطاولات والأرضياتفقط، بل أيضاً هو لمسة مميزة في تصميم مطبخك، فنجد هنا هذا التصميم الرائع لمطبخ من الخشب ، وتفاصيل الرخام الممتدة من على سطح المطبخ حتى الجدار أسفل المطبخ بطريقة خلقت دفئ وجاذبية شديدة على تصميم المطبخ، مع تثبيت هذا الرف على السطح الرخامي لتخزين الأغراض ووضعها عليه بعملية شديدة
تصميم رائع أخر لمطبخ بسيط وأنيق باللون الرمادي الحيادي، اختيار هذا اللون أضافة على تصميم المطبخ ببساطة شديدة تفاصيل من العملية والعصرية ، نوع المصمم في التدريجات المستخدمة في تصميم المطبخ فنجد الخزانات الشفلية مصممة باللون الرمادي الداكن، بينما صممت الخزانات العلوية باللون الرمادي الفاتح، مع التوزيع الجيد للإضاءة.
أما هنا فنرى تصميماً ديناميكياً لمطبخ عصري ورائع،المطبخ صمم على شكل حرف
L، مع اختيار اللون الأبيض ليكون اللون الرئيسي في تصميم المطبخ، وأضافة لمسة ديناميكية من اللون الأورجواني،في تصميم الجدران أسفل الخزانات العلوية للمطبخ، مع الاستعانة باللون الأورجواني أيضاً في تصميم البار داخل المطبخ وفي تصميم الكرسي.
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