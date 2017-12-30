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حدائق خلابة لمنزل يشع حيوية وجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
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وجود الحديقة في المنزل من الأمور الرائعة التي ستستعدك كثيراً، فلا شء يضاهي الجمال والبهجة التي تبثها الطبيعة الخلابة في نفوسنا بشكل مميز،ففن زراعة الحدائق من الفنون المميزة والتي تسعد أصحابها كثيراً، خاصةً عندما تقوم بذلك في حديقتك الخاصة لتخصص ركناً مميزاً في منزلك للراحة والاسترخاء وبجانب ذلك تجعل كل من يمر على منزلك تصيبه عدوى البهجة والراحة في المنزل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنعرض لك بعض التصميمات البسيطية لحدائق منزلية خلابة تجعل منزلك يشع حيوية وجمال من نوع خاص.

5- في إطلالة ساحرة ليلاً كان هذا التصميم للحديقة أكثر من رائع.

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: قبل وبعد: شقة في منتهى البساطة والجمال

2- نموذج خلاب مفعم بالتفاصيل الجمالية الخلابة لواجهة منزل مميزة على النمط التبسيطي.

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura حديقة
ECNarquitectura

ECNarquitectura
ECNarquitectura
ECNarquitectura

7- حديقة صغيرة في المساحة كبيرة في محتواها، فعلى الرغم من مساحتها الصغيرة ألا أنها أحتوت على كل شئ يمكن أن تريده في حديقتك.

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes حديقة
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

8- ألوان، رقي، دفي وطبيعية هذا بأختصار ما يمكننا أن نصف به تصميم هذة الحديقة الرائعة، بالتأكيد أصحاب المنزل يحبونها كثيراً.

RESIDENTIAL PENTHOUSE INTERIORS, AIS Designs AIS Designs حديقة
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

9- في الفناء الخلفي للمنزل كان لحضور الطبيعة المفعمة بالجمال في تصميم هذة الحديقة أكثر من رائع.

BUDDHA MURAL AND BODHI TREE THEMED INTERIORS FOR A VILLA IN HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE حديقة
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

6- حديقة مليئة بالبساطة تناسب الممرات، مصممة من وحدات وأواني للنباتات مثيتة على الجدران بشكل أنيق وبسيط.

Gardens, Designink Architecture and Interiors Designink Architecture and Interiors حديقة
Designink Architecture and Interiors

Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors
Designink Architecture and Interiors

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10- تصميم مبهج ومميز لحديقة منعشة متصلة بغرفة المعيشة بطريقة عبقرية ومبهجة كما نرى.

The Grand Pergolas, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

11-- ما أجمل هذا الفناء الصغير الرائع بتصميمه الخلاب وكسوته الحجرية مع التفاصيل الخضراء للنباتات.

House Of Curves, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

12- طريق جبلي ياخذك لمنزل بسيط ورائع ستتوق لرؤيته بسبب هذة الأحجار والنباتات التي تفرش الطريق.

CORTE DEL PAGGIO, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini حديقة
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

13- بالتأكيد الضيوف يحبون زيارة هذا المنزل بسبب هذا الممر المبهج.

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO حديقة
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

4-- أما التفاصيل الخشبية فكانت بطلة هذا التصميم المفعم بجمال وجاذبية خاصة في تصيميم هندسي رائع لهذة الحديقة.

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates حديقة
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

14- جلسة خاصة ستساعدك على قضاء أوقات رائعة ومرحة مع عائلتك وأصدقاء وسط الحديقة والطبيعة الساحرة.

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

15- مزيج من الزهوور والنباتات في مدخل منزلك لتشع بهجة وحيوية لكل من يراها.

homify
homify

homify
homify
homify

1- نموذج لتصميم خلاب لحديقة صحراوية ملهمة في منزلك.

//SALON DE PROVENCE//Jardin inspiration jardin mexicain, CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION حديقة
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION
CONCEPTUELLES PAYSAGE ET DECORATION

18- حديقة داخلية صغيرة في مدخل منزل على النمط الريفي المعاصر تجعلك تنتعش بمجرد روؤيتها.

Rénovation et décoration d'une villa au Nord de Montpellier, Parcs des Vautes, LEWISA home LEWISA home حديقة
LEWISA home

LEWISA home
LEWISA home
LEWISA home

19- سور خشبي يحيط منطقة مفعمة بالجمال والتفاصيل المبهجة للنبتاتات والزهور.

Jardin japonais et zen, DCPAYSAGE DCPAYSAGE حديقة الحديد / الصلب Wood effect
DCPAYSAGE

DCPAYSAGE
DCPAYSAGE
DCPAYSAGE

17- وفي هذا المدخل نرى حوشاً صغيراً مليئاً بالزهور والنباتات المبهجة في تصميم خاص.

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

16- منطقة خضراء رائعة في فناء منزلك تغمرها الحشائش والحجارة.

Modern garden, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini فناء أمامي
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Modern garden

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

3-- جلسة مليئة بالجمال والبهجة وسط الطبيعة والحدائق الخلابة.

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores حديقة
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

20- وعند مدخل يمكنك أن تضيق بعض التفاصيل الجمالية في زراعة الفناء الصغير بهذة الطريقة الجمالية

Réhabilitation à Noisy le Roi, Olivier Stadler Architecte Olivier Stadler Architecte حديقة الخرسانة Grey
Olivier Stadler Architecte

Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte
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