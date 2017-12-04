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ديكورات مُلهمة لتصميم شقة بمساحة 80 متر مربع

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design غرفة المعيشة
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تصميم المساحات الصغيرة يحتاج فقط إلى اللمسات الإبداعية واتقان الخيارات التي تحقق التناسق البصري الجذاب، سواء في قطع الأثاث أو طلاء الجدران، وأيضًا الاكسسوارات الإضافية بدءًا من الديكورات ووصولًا إلى السجاد والستائر والخدديات الصغيرة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم إلى مشاركتنا في جولة ملهمة داخل شقة عصرية أنيقة وبسيطة، بمساحة لا تتخطى الـ 80 متر مربع، ولكنها بمهارة خبرائنا، أصبحت مساحة رائعة للعيش المُريح، حيث إشراقة الأبيض، وبساطة قطع الأثاث الأنيقة والوظيفية، إضافة إلى الدقة في اختيار وحدات الإضاءة وتوزيعها ببراعة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم لـ تصميم منازلكم!

الكتابة على جدران المدخل وسيلة رائعة لتقديم رسالة تعريف أو ترحيب للزائرين.. الأبيض خيار مثالي لمدخل مٌشرق

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

استخدام الأرفف المعلقة لتزيين الفاصل بين الغرف فكرة رائعة ووظيفية في توفير مساحة تخزينية إضافية

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

الأبيض يمنح غرفة المعيشة الصغيرة اتساعًا بصريًا مضاعفًا يدعمه الضوء الكثيف المتسلل من الشرفة والنافذة

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design غرفة المعيشة
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

رف نحيف معلق مع أدراج للتخزين.. ديكور رائع لركن التلفاز في غرفة معيشة صغيرة

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design غرفة المعيشة
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

تناسق بصري جذاب في الخطوط الموزعة بين الجدار وخدادية الكرسي وأيضًا الخداديات الصغيرة على الأريكة

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design غرفة المعيشة
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

التناسق البصري يمتد ليشمل الخطوط المتناقضة بالأبيض والأسود في السجاد الأنيق

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design غرفة المعيشة
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

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اللمسات الخضراء الموزعة في أرجاء الغرفة تُضفي شعور مُريح ونابض بالحياة إلى جانب اللمسة اللونية في الغرفة البيضاء

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design غرفة المعيشة
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

الأرفف المعلقة على الجدار أعلى الأريكة تزين الجدار الأبيض ببساطة مثالية مع توفير مساحة لعرض القطع الديكورية

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design غرفة المعيشة
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

من باب الدخول يبدو المطبخ صغيرًا ولكن مع الكثير من الفضاء للتحرك بأريحية مع تناقض جذاب بالأبيض والأسود

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design مطبخ
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

برغم صغر المطبخ غإلا أن التنظيم وحسن الاختيار جعل من الممكن تصميم مطبخ مع طاولة طعام والكثير من الفضاء للتحرك

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design مطبخ
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

البلاطات السيراميكية البيضاء بمظهرها الحجري تمنح المطبخ إطلالة عصرية أنيقة ونظيفة

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design مطبخ
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

الرمادي والأبيض مع ديكور جداري فريد وأكثر من رائع رغم بساطته.. الشرفة أيضًا تمنح غرفة النوم ميزة كبيرة

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design غرفة نوم
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

الكمود المعلق على جانبي السرير والإضاءات الجانبية الرومانسية يتناسبان بشدة مع التصميم الفريد لديكور الجدار

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design غرفة نوم Grey
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

شرفة مفتوحة مع طاولة خشبية واثنين من الكراسي لبدء يوم منعش مع افطار شهي

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design بلكونة أو شرفة
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

في الجزء الخلفي من الشرفة صمم ركن للاسترخاء مع شيزلونج بلاسيتيكي وطاولة قهوة صغيرة وحديقة جدارية رائعة

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design بلكونة أو شرفة
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

غرفة نوم شبابية بيضاء بالكامل مع اثنين من الأسرة الفردية بينهما كمود صغير وإضائة هادئة تبرز الديكور أعلاها

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design غرفة نوم
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

الإطلالة الداكنة تبرز أناقة الحمام مع البلاطات السيراميكية الرمادية.. المرافق البيضاء تصنع تناقض بصري ولوني جذاب

Remodelação de T2 para Airbnb, MP Architecture & Interior Design MP Architecture & Interior Design حمام
MP Architecture &amp; Interior Design

MP Architecture & Interior Design
MP Architecture &amp; Interior Design
MP Architecture & Interior Design

لمزيد من تصميمات المنازل المبهرة والملهمة ، تفضلوا بقراءة المقال التالي، شقة قاهرية على الطريقة الكلاسيكية الحديثة

قبل وبعد: تحول مبهر لغرفة شبابية عتيقة

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