ديكورات مُلهمة لتصميم شقة بمساحة 80 متر مربع

تصميم المساحات الصغيرة يحتاج فقط إلى اللمسات الإبداعية واتقان الخيارات التي تحقق التناسق البصري الجذاب، سواء في قطع الأثاث أو طلاء الجدران، وأيضًا الاكسسوارات الإضافية بدءًا من الديكورات ووصولًا إلى السجاد والستائر والخدديات الصغيرة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم إلى مشاركتنا في جولة ملهمة داخل شقة عصرية أنيقة وبسيطة، بمساحة لا تتخطى الـ 80 متر مربع، ولكنها بمهارة خبرائنا، أصبحت مساحة رائعة للعيش المُريح، حيث إشراقة الأبيض، وبساطة قطع الأثاث الأنيقة والوظيفية، إضافة إلى الدقة في اختيار وحدات الإضاءة وتوزيعها ببراعة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم لـ تصميم منازلكم!