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20 تصميم لغرف معيشة منعشة للعين والقلب

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
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النمط الحديث لديه العديد من الأفكار من أجل تصميم منزلنا الخاص. فلسفة هذا الاتجاه هي منحنا واحدة من الغرف المفضلة لدينا. وتتعلق التحولات أساسًا بعناصر الأثاث المفردة ذات الطابع الحاسم. التحدي والمنافسة بين المهندسين المعماريين والمصممين ليست فقط حول المطابخ أو الحمامات – التي غالبا ما تترك لنا تأثير مبهر،  بل إنها أيضًا تمتد إلى غرف المعيشة التي نستقبل فيها ضيوفنا ونقضي بقها أغلب الأوقات.

لا يزال تجريب الأشكال والألوان الحيوية حتى في غرفة المعيشة يمنحنا نتائج مبهرة في كل مرة، خاصة في العناصر التي لا غنى عنها مثل الأرائك وطاولات الكتب وأيضًا طاولات القهوة. أما الطاولة المركزية، فيجب أن تتسع لاستيعاب وجبة خفيفة أعدت في المطبخ، لذلك تناول الطعام أمام التلفزيون في الشقة الصغيرة أحد الاعتبارات الأساسية عند تصميم غرفة المعيشة؛ كما أن الجدار يجب تزينه بما يسمح باستيعاب معدات الوسائط المتعددة، ونوصي باستخدام رفوف لترتيب الكتب وقطع الديكور.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نقدم لك 20 تصميم لغرف المعيشة التي يمكن أن تعطيك الكثير من الأفكار لتصميم مساحة معيشية مثالية منعشة للقلب والعين مع الكثير من خيارات ألوان الطلاء وديكورات الجدران وخاصة ركن التلفاز. شاهدهم معنا!

1. الأبيض مع الأرضية الخشبية الفاتحة خياران مناسبان لغرفة معيشة على النمط المنيمالي البسيط

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

2. غرفة معيشة مع أريكة مركزية مصممة لتوزيع المساحات

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشة
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

3. غرفة معيشة مفتوحة مع مطبخ وغرفة طعام لتحقيق الحميمية والدفء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

4. غرفة معيشة مقابلة للمدخل مع إشراقة قوية بفضل الإضاءة واللون الأبيض والفضاء الفسيح

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

5. غرفة معيشة عصرية مع نغمات وأثاث أنيق على الطريقة المينمالية

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura غرفة المعيشة
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

6. استغلال مثالي لزاوية الجدار وتصميم ركن مميز للتلفاز في غرفة معيشة صغيرة تضم طاولة للطعام

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

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7. النغمات الداكنة تبدو أنيقة في غرفة معيشة صغيرة على عكس ما يعتقد الجميع!

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

8. المنافذ الصغيرة والبالتة الهادئة ذات النغمات المحايدة تضمن بيئة متوازنة وأجواء هادئة

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

9. تناقض لوني جذاب بين الأبيض والأسود في مساحة عصرية أنيقة وهادئة

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO per una giovane coppia in città, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti غرفة المعيشة Grey
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

10. تصميمات حديثة في مساحة مفتوحة كبيرة والكثير من الإضاءة واللمسات الخشبية

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

11. الخزانة خلف الأريكة تُضفي مظهرًا عصريا على الغرفة البيضاء البسيطة

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto غرفة المعيشة
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

12. لمسات كلاسيكية بطابع جدي وسط غرفة عصرية يملأوها الأثاث الحديث

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti غرفة المعيشة
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

13. المزروعات الخضراء والضوء القوي يمنحان تلك الغرفة شعورًا مُريحًا ومنعشًا خاصة مع اللمسة البنفسجية في الأريكة

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة المعيشة
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

14. مزيج الأسود والرمادي في غرفة عصرية مزينة بالمصابيح المبتكرة والوحدات المعلقة على الجدار

Lo scrigno dal cuore contemporaneo, B+P architetti B+P architetti غرفة المعيشة
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

15. بساطة اللمسات الخشبية وأناقتها الدافئة في غرفة معيشة مُريحة وهادئة

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

16. مساحة مفتوحة وغرفة معيشة مزدوجة المستوى مع فاصل جداري أنيق بين المساحات

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

17. غرفة معيشة مقسمة بفاصل ذكي حيث الأريكة المزدوجة مع المكتبة في الخلف

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli غرفة المعيشة
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

18. غرفة معيشة مفتوحة على المطبخ مع أريكة على شكل حرف L

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

19. غرفة معيشة حديثة مع ثريا فاخرة وطاولة شاي مثلثة وقريبة من الجميع

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

20. الدمج بين اللمسات العتيقة والحديثة في مزيج أنيق وفاخر

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

لمزيد من الأفكار والتصميمات الديكورية تفضل بقراءة المقال التالي، 5 نماذج لأفضل ديكورات غرفة سينما منزلية

ديكورات مُلهمة لتصميم شقة بمساحة 80 متر مربع

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