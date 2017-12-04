20 تصميم لغرف معيشة منعشة للعين والقلب

النمط الحديث لديه العديد من الأفكار من أجل تصميم منزلنا الخاص. فلسفة هذا الاتجاه هي منحنا واحدة من الغرف المفضلة لدينا. وتتعلق التحولات أساسًا بعناصر الأثاث المفردة ذات الطابع الحاسم. التحدي والمنافسة بين المهندسين المعماريين والمصممين ليست فقط حول المطابخ أو الحمامات – التي غالبا ما تترك لنا تأثير مبهر، بل إنها أيضًا تمتد إلى غرف المعيشة التي نستقبل فيها ضيوفنا ونقضي بقها أغلب الأوقات.

لا يزال تجريب الأشكال والألوان الحيوية حتى في غرفة المعيشة يمنحنا نتائج مبهرة في كل مرة، خاصة في العناصر التي لا غنى عنها مثل الأرائك وطاولات الكتب وأيضًا طاولات القهوة. أما الطاولة المركزية، فيجب أن تتسع لاستيعاب وجبة خفيفة أعدت في المطبخ، لذلك تناول الطعام أمام التلفزيون في الشقة الصغيرة أحد الاعتبارات الأساسية عند تصميم غرفة المعيشة؛ كما أن الجدار يجب تزينه بما يسمح باستيعاب معدات الوسائط المتعددة، ونوصي باستخدام رفوف لترتيب الكتب وقطع الديكور.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نقدم لك 20 تصميم لغرف المعيشة التي يمكن أن تعطيك الكثير من الأفكار لتصميم مساحة معيشية مثالية منعشة للقلب والعين مع الكثير من خيارات ألوان الطلاء وديكورات الجدران وخاصة ركن التلفاز. شاهدهم معنا!