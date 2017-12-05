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أصنعها بنفسك أفكار مميزة لاستغلال البالتات الخشبية

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify Walls & flooringTiles
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 إعادة التدوير من الأتجاهات الحديثة التي أصبج لها دور و منتشرة  بشكل كبير في الأونة الأخيرة في كل ما يخص عالم الديكور والتصميمات الداخلية خاصةً في مجال الأثاث، والتي تجعلنا نرى حقاً تصميمات جذابة  ومميزة نتيجة لأستخدام إعادة التدوير من الخامات الطبيعية، ومن الأمثلةعلى إعادةالتدوير هي  استخدام الباليتات الخشبية في منزلك بأفكار وطرق بسيطة وعملية للحصول على تصميم خاص ومميز في منزلك، واليوم في هوميفاي سنقدم لك 20 فكرة خاصة لاستخدام الباليتات الخشبية في منزلك

1- ما أجمل أن تخلق شيئاً مبتكراً، وفي هذا التصميم ستساعدك الباليتات على ذلك من خلال تصميم سريراً مبتكراً بألوان مبهجة من الباليتات وكومود أيضاً.

Recamaras Ecológicas, Biogibson Biogibson BedroomBeds & headboards
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

2- مكتب صغير مصمم من الباليتات بطريقة عملية ودافئة.

Palettenmöbel - Nachtschrank "Natur", starg starg BedroomBedside tables
starg

starg
starg
starg

3- ونرى هنا طاولة مصممة بعملية شديدة تحتوي على درج لتخزين الأغراض، للمسة راقية ومختلفة في منزلك.

Pallet Bedside Table, Piggledy Pallet Furniture Piggledy Pallet Furniture BedroomBedside tables خشب Wood effect
Piggledy Pallet Furniture

Pallet Bedside Table

Piggledy Pallet Furniture
Piggledy Pallet Furniture
Piggledy Pallet Furniture

4- تصميم أخر ومميز لطاولة تسمح لك بجلسة بسيطة في منزلك سواء في ركن من الأركان أو في مطبخك.

Esszimmertisch aus Industriepalette !, La maison La maison Dining roomTables
La maison

La maison
La maison
La maison

5- كومود مختلف ومميز ولن يكلفك أي شئ سواء جهد أو أموال،بل سيعطيك مظهراً جذاباً وعملية شديدة

ARCE mesa cajas de fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario HouseholdAccessories & decoration
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

6- تستطيع أن تخلق لمسة مبتكرة ومميزة.

homify Dining roomChairs & benches
homify

homify
homify
homify

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7- ولا بأس من استغلال الباليتات لتصميم مكتبة بسيطة وصغيرة في غرفتك.

sery, SE-RECYCLE eco design SE-RECYCLE eco design Living roomSofas & armchairs
SE-RECYCLE eco design

SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design
SE-RECYCLE eco design

8- ومع أضافة أطار زجاجي وأرجل بسيطة ستحصل على طاولة قهوة بتصميم أكثر من رائع وبسيط.

TEIDE mesa palets. 80×68 cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario HouseholdHomewares
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

9- وهنا خلقت طاولة القهوة بتصميمها من الباليتات لمسة تبسيطية خاصة على تصميم غرفة المعيشة.

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة المعيشة
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

10- فكرة أخرى أكثر جمالاً وأناقة باستخدام الباليتات أضافة تفيلة مميزة في منزلك.

EUCALIPTO revistero cajas fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario HouseholdAccessories & decoration
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

11- بالبليتات تستطيع صنع مكتبة صغيرة ومميزة تضيف أطلالة رائعة في منزلك وتمنحك العملية.

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

12- وهنا نرى استخدا الباليتات لعنل رفوف مميزة على جدران منزلك.

Regale, Palettano Palettano Living roomShelves
Palettano

Palettano
Palettano
Palettano

13- فكرة أكثر من رائعة للتخزين في مطبخك.

VELETA estantería palets. 68cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario HouseholdHomewares
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

14- وفي الحمام أيضاً ستعطيك إطلالة خاصة.

CEDRO estantería cajas de fruta, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario HouseholdHomewares
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

15- أما في شرفتك فستعطيك الباليتات الخشبية جمال أكثر من رائع من خلال توفير جلسة مميزة لك في الشرفة.

Chicken Bar Monchos, Paletto's Furnature Paletto's Furnature Balconies, verandas & terracesFurniture
Paletto&#39;s Furnature

Paletto's Furnature
Paletto&#39;s Furnature
Paletto's Furnature

16- أصنع ركناً للنباتات بسيط وهادئ من الباليتات كما نرى هنا في هذا التصميم، الذي استخدمت الباليتات فيه كقاعدة مميزة لأصيصات الزرع.

MARBORÉ jardinera palets. 120x80cm, 3 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario GardenFurniture
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

17- ويمكنك أن تضيف لها بعض العجلات لتحصل على ركن متحرك من النباتات في شرفتك.

GABARRÓ jardinera palets. 120x47cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario GardenFurniture
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

18- وبتصميم رأسي من الباليتات تستطيع أن تحصل حديقة رأسية على جدار التراس الخاص بك.

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

19- تصميم أخر مميز لمكتبة رأسية من الباليتات أحتوت على تفاصيل جمالية مميزة من النباتات والزهور.

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

20- تفاصيل مميزة من الباليتات على الجدار تحتوي على الكثير من النباتات.

Terraza JAM Hostel, Aida Lopez Paisajista Aida Lopez Paisajista Balconies, verandas & terracesPlants & flowers
Aida Lopez Paisajista

Aida Lopez Paisajista
Aida Lopez Paisajista
Aida Lopez Paisajista

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