أخطاء شائعة نفعلها دوماً في منازلنا

للمنزل علينا حق كبير فهو الملاذ الذي يحتوي الأنسان ويجعله يشعر بالراحة والاستقرار، ورغم ذلك هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها دوماً عند تصميمه، فنحن بالتأكيد لسنا مصممين ديكور، ولكن هذا لا يعتبر عذراً بالمرة لأي خطأ نرتكبه في ترتيب منزلنا وتصميمه. لذلك نحن اليوم سنعرض لك أكثر الأخطاء الشائعة التي نفعلها دوماً عند تصميم منازلنا كي تتجنبها.
وجود الفوضى العارمة وأضطراب الأماكن التخزينية المخصصة لتخزين ا الأغراض يعتبر من الأخطاء التي تفعلها دوماً بالأضافة غلى كونها شيئاً مرهقاً بشكل كبير وواضح وبضيف على المنزل جو من التوتر ، و يجعل مساحات الفراغ بلا هوية. لذلك كن حريصاً على التأكد من وجود أماكن جيدة لتخزين الأغراض وتحتوي على أغراضها في الأماكن الصحيحة.
المراتب ومفارش السرير الغير مريحة ومناسبة، تؤثر دائماً على أحساس الراحة والاسترخاء في غرفة نوم. فغرفة النوم هي ملاذ التي تشعر به بالراحة والاستجمام، ولكن كيف سيتحقق ذلك دون الحصول على أوقات نوم مريحة من خلال سرير مريح ومفارش ومرتبة مريحة أيضتً. لذلك لا تتردد في الاستثمار في مقارش ومرتبة غرفة نومك وأجعل غرفة النوم الخاصة بك دائماً مرتبة.
تجاهل الوظيفة الخاصة بالفراغ من الأمور الغير مفضلة التي يقوم بها البعض، لذلك لا تغفل أبد وظيفة الفراغ في أ ي غرفة داخل المنزل، سواء كانت غرفة المعيشة، النوم، أو غرفة المكتب، فعلى سبيل المثال من الضروري جدًا أثناء أختيار تصميم خاص بديكورات أي غرفة أن تضع في اعتبارك المهام الرئيسية لتصميم هذة الغرفة من عمل ، معيشة أو استرخاء، ولابد أن يتحقق في كل غرفة المهام الوظيفية المطلوبة منها.
أكبر خطأ يمكن أن تقوم به في تصميم منزلك هو تجاهل الضوء الطبيعي ووجوده، فحتى أفضل مصدر يمكن أن تضيفة من الضوء االصناعي، لن يعطيك أهمية شعاع واحد فقط من أشعة الشمس في منزلك. لذلك يجب أن تجعل الضوء الطبيعي يغمر الغرفة بشدة في منزلك.
بالتأكيد التفاصيل الديكورية والألوان الزاهية، شئ مميز في ديكور منزلك، لكن حتى وأن كنت من محبي الألوان الزاهية هناك غرف يجب أن تحافظ على عنصر الهدوء في تصميمها وعدم المبالغة ومن هذة الغرف وأهمها غرفة النوم، فغرفة النوم هي أكثر مكان تلجأ إليه للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء ولن يتحقق ذلك من خلال المبالغة والبهرجة في الألوان.
المطبخ المضاء بشكل غير جيد من خلال الأعتماد على مصادر ضوء غير كافية لأضاءته، من أسوء التفاصيل التصميمية والأخطاء التي يمكنك أن تقع فيها في تصميم مطبخك، لذلك كن حريصاً على إضاءة المطبخ بشكل جيد مع الحرص على توزيع الأضاءة في أماكن العمل الاستراتيجية داخل المطبخ، كجزيرة المطبخ وسطح العمل.
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