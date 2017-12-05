أخطاء شائعة نفعلها دوماً في منازلنا

المطبخ المضاء بشكل غير جيد من خلال الأعتماد على مصادر ضوء غير كافية لأضاءته، من أسوء التفاصيل التصميمية والأخطاء التي يمكنك أن تقع فيها في تصميم مطبخك، لذلك كن حريصاً على إضاءة المطبخ بشكل جيد مع الحرص على توزيع الأضاءة في أماكن العمل الاستراتيجية داخل المطبخ، كجزيرة المطبخ وسطح العمل.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 10 أفكار لغرف نوم جديدة هذا الشتاء