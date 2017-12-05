شقة من أيكيا على نمط المنيمال

تجديد الجزء الجمالي الخاص بمنزلك سيجعلك تقع في الحب مع التصميم الداخلي الخاصة به. خصاةً إذا قمت بخلق تغيير جذري في تصميمه لكسر الروتينية الشديدة والتخلص من الملل، وصدقني ستنجح في هذة المهمة ببساطة شديدة إذا استعنت بنصائح الخبراء. ونحن اليوم في هوميفاي سنعرض لكم مشروعاً مميزاً من خبرة المصممين سيجعلك تقع في غرام هذا المنزل.
هنا نستطيع أن نرى نظرة سريعة من مدخل الشقة، فنرى بوضوع أشراقة الإضاءة بكل تفاصيلها التي تمثلت في الإضاءة الطبيعية القادمة من غرفة المعيشة التي عززت السحر الخاص بتصميم المدخل وجعلته مريح ومميز,
في منزل مفروش مع ايكيا لا يمكن أن تفوت جميع أنواع الملحقات التي تخدم مهمة جعل مساحة تبدو أكبر. ففي هذه اللقطة نلاحظ وجود أحد أهم الموارد في هذا العمل وهي
المرايا، قطعة وظيفية وجذابة، ومثالية لدمجها في زخرفة المنازل الصغيرة.
نعود إلى غرفة المعيشة لمعرفة التفاصيل من خلال الضوء الطبيعي الذي يخترق من خلال النوافذ القادمة من الشرفات. لتعكس الألوان الفاتحة، المصاحبة للدفء من خلال خليط المواد الطبيعية في التصميم العام.
يمكننا أن نرى بساطة الأثاث في غرفة المعيشة بشكل واضح من خلال انسجام النغمات اللونية الحيادية الدافئة، التي تنوعت بين الأبيض، البيج والرمادي مع بعض اللمسات الخفيفة من درجة الأصفر المشرقة، لتشع الغرفة جمال وأناقة واضحة.
مورد آخر يمكننا أن نعتمد عليه بشكل كبير ،عند تزيين المساحات الصغيرة هو إعطاء البيئات الخاصة عمق أكثر، وهو ما قام به المصمم ببساطة شديدة عن طريق الاستعانة بالعوارض الخشبية باللون الأبيض الحيادي الأنيق في تصميم السقف.
يتم تخفيف الحدود المساحات في هذه الشقة الصغيرة من خلال عنصر الأنفتاح ، لخلق اتساع بصري في مساحات الشقة، فنرى كلاً من غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ أيضاً منفتحان معاً في مساحة واحدة.
مع الفروق الدقيقة ولكن مع العديد من أوجه التشابه، من حيث الأشكال والمواد، جاءت منطقة الطعام مشابهة كثيراً لتصميم غرفة المعيشة، من خلال الاستعانة بالتفاصيل الخشبية ونغمات الأبيض الحيادية التي أضافت رقي وبساطة شديدة على تصميم المنطقة.
قبل مواصلة الرحلة، فإنه من المفيد إعادة تفاصيل دمجها في التصميم الداخلي لهذه الشقة الصغيرة. تشتهر ايكيا بأثاثها دي، ولكن من بين المقترحات المقدمة من الشركة السويدية هي تفاصيل الأكسسوارات الزينة التي تستطيع أن توفر سحر الشمال لأي غرفة تقع فيها.
ما الذي تقوله في تصميم غرفة النوم؟ على نحو فعال. هذه الغرفة من المنزل يجب أن تكون جذابة وفعالة، ولكن، بطريقة أو بأخرى، يجب أن تكون مصدر للاسترخاء والراحة. غرفة نوم رئيسية في هذه الشقة الصغيرة الكاملة من التفاصيل من ايكيا،صممت ببساطة وأناقة شديدةمن مجموعة مختارة من النغمات المحايدة والدافئة.
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