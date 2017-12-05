شقة من أيكيا على نمط المنيمال

ما الذي تقوله في تصميم غرفة النوم؟ على نحو فعال. هذه الغرفة من المنزل يجب أن تكون جذابة وفعالة، ولكن، بطريقة أو بأخرى، يجب أن تكون مصدر للاسترخاء والراحة. غرفة نوم رئيسية في هذه الشقة الصغيرة الكاملة من التفاصيل من ايكيا،صممت ببساطة وأناقة شديدةمن مجموعة مختارة من النغمات المحايدة والدافئة.

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