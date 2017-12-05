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شقة من أيكيا على نمط المنيمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة المعيشة
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تجديد الجزء الجمالي الخاص بمنزلك سيجعلك تقع في الحب مع التصميم الداخلي الخاصة به. خصاةً إذا قمت بخلق تغيير جذري في تصميمه لكسر الروتينية الشديدة والتخلص من الملل، وصدقني ستنجح في هذة المهمة ببساطة شديدة إذا استعنت بنصائح الخبراء. ونحن اليوم في هوميفاي سنعرض لكم مشروعاً مميزاً من خبرة المصممين سيجعلك تقع في غرام هذا المنزل.

نظرة سريعة

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

هنا نستطيع أن نرى نظرة سريعة من مدخل الشقة، فنرى بوضوع أشراقة الإضاءة بكل تفاصيلها التي تمثلت في الإضاءة الطبيعية القادمة من غرفة المعيشة التي عززت السحر الخاص بتصميم المدخل وجعلته مريح ومميز,

الديكور يخدم المساحة جيداً

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

في منزل مفروش مع ايكيا لا يمكن أن تفوت جميع أنواع الملحقات التي تخدم مهمة جعل مساحة تبدو أكبر. ففي هذه اللقطة نلاحظ وجود أحد أهم الموارد في هذا العمل وهي المرايا، قطعة وظيفية وجذابة، ومثالية لدمجها في زخرفة المنازل الصغيرة.

غرفة معيشة بتفاصيل خاصة

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة المعيشة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

نعود إلى غرفة المعيشة لمعرفة التفاصيل من خلال الضوء الطبيعي الذي يخترق من خلال النوافذ القادمة من الشرفات. لتعكس الألوان الفاتحة، المصاحبة للدفء من خلال خليط  المواد الطبيعية في التصميم العام.

بساطة شديدة

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة المعيشة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

يمكننا أن نرى بساطة الأثاث في غرفة المعيشة بشكل واضح من خلال انسجام النغمات اللونية الحيادية الدافئة، التي تنوعت بين الأبيض، البيج والرمادي مع بعض اللمسات الخفيفة من درجة الأصفر المشرقة، لتشع الغرفة جمال وأناقة واضحة.

لمسات خاصة

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة المعيشة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

مورد آخر يمكننا أن نعتمد عليه بشكل كبير ،عند تزيين المساحات الصغيرة هو إعطاء البيئات الخاصة عمق أكثر، وهو ما قام به المصمم ببساطة شديدة عن طريق الاستعانة بالعوارض الخشبية باللون الأبيض الحيادي الأنيق في تصميم السقف.

الأنفتاح سر نجاح التصميم

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة المعيشة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

يتم تخفيف الحدود المساحات في هذه الشقة الصغيرة من خلال عنصر الأنفتاح ، لخلق اتساع بصري في مساحات الشقة، فنرى كلاً من غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ أيضاً منفتحان معاً في مساحة واحدة.

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منطفة طعام خاصة

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة السفرة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

مع الفروق الدقيقة ولكن مع العديد من أوجه التشابه، من حيث الأشكال والمواد،  جاءت منطقة الطعام مشابهة كثيراً لتصميم غرفة المعيشة، من خلال الاستعانة بالتفاصيل الخشبية ونغمات الأبيض الحيادية التي أضافت رقي وبساطة شديدة على تصميم المنطقة.

تفاصيل

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة السفرة
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

قبل مواصلة الرحلة، فإنه من المفيد إعادة تفاصيل دمجها في التصميم الداخلي لهذه الشقة الصغيرة. تشتهر ايكيا بأثاثها دي، ولكن من بين المقترحات المقدمة من الشركة السويدية هي تفاصيل الأكسسوارات الزينة التي تستطيع  أن توفر سحر الشمال لأي غرفة تقع فيها.

نوم مريح

Proyecto Princesa, Nice home barcelona Nice home barcelona غرفة نوم
Nice home barcelona

Nice home barcelona
Nice home barcelona
Nice home barcelona

ما الذي تقوله في تصميم غرفة النوم؟ على نحو فعال. هذه الغرفة من المنزل يجب أن تكون جذابة وفعالة، ولكن، بطريقة أو بأخرى، يجب أن تكون مصدر للاسترخاء والراحة. غرفة نوم رئيسية في  هذه الشقة الصغيرة الكاملة من التفاصيل من ايكيا،صممت ببساطة وأناقة شديدةمن مجموعة مختارة من النغمات المحايدة والدافئة.

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