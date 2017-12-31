أحدث تشكيلة من 5 تصميمات غرف النوم على الطراز الأسيوي

في البداية نحاول إعطاء نبذة بسيطة عن مميزات الطابع الأسيوي بوجه عام، حيث تتميز ذلك النمط دائما بالألوان الخافتة واللمسات الدافئة والتي تعبر عن الارتباط بالروحانيات والمعتقدات الفكرية والدينية، وهي تشتهر بالبساطة في التصاميم والبعد عن المبالغة والتكلفة لتبدو أكثر راحة، كما تعتمد على استعمال الخامات الطبيعية من أخشاب وأوراق ونباتات طبيعية في أثاث وديكورات المنزل، تختلف الألوان بين البرتقالي والأصفر والأخضر بجانب الألوان الخشبية الأكثر استعمالا في المقاعد والطاولات والأرضيات،لا يميل هذا الأسلوب من الديكورات للإضاءة القوية بل يعتمد على الأضواء الهادئة الجانبية وهي عناصر تشترك معا لتمنح الراحة والصفاء الذهني والهدوء والطاقة الإيجابية.