أحدث تشكيلة من 5 تصميمات غرف النوم على الطراز الأسيوي

في البداية نحاول إعطاء نبذة بسيطة عن مميزات الطابع الأسيوي بوجه عام، حيث تتميز ذلك النمط دائما بالألوان الخافتة واللمسات الدافئة والتي تعبر عن الارتباط بالروحانيات والمعتقدات الفكرية والدينية، وهي تشتهر بالبساطة في التصاميم والبعد عن المبالغة والتكلفة لتبدو أكثر راحة، كما تعتمد على استعمال الخامات الطبيعية من أخشاب وأوراق ونباتات طبيعية في أثاث وديكورات المنزل، تختلف الألوان بين البرتقالي والأصفر والأخضر بجانب الألوان الخشبية الأكثر استعمالا في المقاعد والطاولات والأرضيات،لا يميل هذا الأسلوب من الديكورات للإضاءة القوية بل يعتمد على الأضواء الهادئة الجانبية وهي عناصر تشترك معا لتمنح الراحة والصفاء الذهني والهدوء والطاقة الإيجابية.
يتميز ذلك التصميم بقربه الشديد إلى سمات الطابع الأسيوي، وذلك من حيث استخدام الألوان الخشبية التي تتجلى في لون وشكل الستائر والجدار الخلفي للسرير والباب والإطار الخارجي للمرآة والكمودينو وكذلك الأرفف المرفقة بالدولاب وكذلك اللوحات الخشبية التي تزين الجدران والأرضيات التي يتداخل فيها اللون الأبيض الهادئ مع اللون الخشبي، ولكن يعد ذلك اللون أفتح الدرجات الخاصة باللون الخشبي، ومن مميزات الطراز الأسيوي وجود عنصر الطبيعة والذي يظهر كلمحة بسيطة من خلال بعض أصص النباتات الصغيرة، وتعد مساحة تلك الغرفة متوسطة فهي تسمح باستيعاب غرفة مكتملة التفاصيل ذات ديكورات، وكما تعودنا من الطراز الأسيوي على استخدام الإضاءة الخافتة فإن ذلك يطبق في هذا التصميم عن طريق التداخل ما بين الإضاءة الصناعية ذات الأنوار الخافتة الجانبية وما بين الإضاءة الطبيعية.
يمتاز ذلك التصميم بالهدوء والبساطة الذي لهم الشأن الأكبر في النمط الآسيوي وكذلك قلة التفاصيل حيث السهولة، ونجد في ذلك التصميم بروز اللون الخشبي عن طريق بعض اللمحات الموجودة في خزانة الملابس والسرير والمكتب والأرفف الخاصة بالديكورات للتزين وكذلك الباب ومن حيث الأرضيات والسجاد المفروش عليها، ويعتبر ذلك التصميم يناسب بشكل كبير تصميم لغرفة شبابية أي ليست بالرئيسية في المنزل، وبالنسبة للون الأبيض والرمادي الذي يتميزوا بالمحايدة والهدوء المطلوبين في التصميم، وإذا جئنا إلى الإضاءة فنجدها كما نرى تمتاز بكونها خافتة ومدفونة وما بين الطبيعية والصناعية، وكذلك الديكورات الأنيقة للغرفة.
يصلح ذلك التصميم لغرفة أطفال عصرية ذات ألوان مبهجة وتميل إلى الطبيعة حيث الألوان مثل الأخضر والأصفر الذي يعد إحدى ملامح النمط الأسيوي مع إدخال العنصر الخشبي بشكل بسيط في التصميم بوجه عام، ونجد أيضا اللون الرمادي مع الأبيض مع الأسود بالإضافة إلى ورق الحائط، ونرى الديكورات الذي ينعم بها التصميم مناسبة لحد كبير مع طبيعته، ومن حيث الإضاءة فتشترك ما بين الصناعية الخافتة المدفونة وما بين الطبيعية، أما بالنسبة للأرضيات فهي مناسبة للتصميم بوجه عام.
يتضح في هذا التصميم جمال النمط الآسيوي بصورة أوضح وأقرب إلى الواقع من حيث هيمنة العنصر الخشبي في كل جوانب التصميم ونرى ذلك في الأرضيات الخشبية وكذلك الجدران والأثاث الخشبي الرائع كالسرير والمكتب والطاولة الصغيرة والمقاعد بالإضافة إلى السقف المبطن بالأخشاب تشعر وكأنك في غابة خشبية الأطوار، وبالنسبة لتصميم السرير فنجد قربه من الأرض إشارة إلى البساطة الذي يتمتع بها الطراز الأسيوي، وتظهر لمحة الطبيعية من حيث التصميم الخاص بالستائر وكذلك ضوء الشمس الطبيعي، وتتداخل الإضاءة الصناعية عن طريق وحدة الإنارة الجانبية الخافتة التي توحي بالهدوء والراحة.
يتميز ذلك التصميم من حيث شكله الذي يميل بشكل كبير إلى الحداثة بالإضافة إلى هيمنة وسيطرة الطابع الأسيوي التي
تتجلى في التصميم من حيث الألوان الخاصة بالإطار الخارجي للسرير وخزانة الملابس
والتسريحة والكمودينو والباب والسقف من حيث الإطار الخشبي وكذلك السجاد، ونجد
تداخل اللون الأبيض لمنح جو من الهدوء الخاص بالتصميم وكذلك اللون الفاتح الخاص
بورق الحائط في خلفية السرير التي تظهر لمحة الطبيعة من حيث النقوش التي علي شكل
ورق الأشجار، وتظهر الإضاءة الصناعية في وحدات الإنارة وهي الأباجورات وكذلك بعض
الأنوار المدفونة في السقف.
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