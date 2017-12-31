6 لمحات مثالية للديكورات العصرية للمطابخ

لم يعد المطبخ ذلك المكان التقليدي الخاص بالطهي والأكل فقط، بل هو المملكة الخاصة بكل سيدة فهو المكان الذي تظهر فيه الإبداعات الخاصة بها، ولأنه مكان يوحي بذلك فقد أصبح في وقتنا الحاضر أكثر جمالا ويهتم به ضمن التصميمات على نطاق أكبر، على عكس الماضي فالأمر مختلف لأنه كان يعد مكان تقليدي لا حيوية فيه ولا نشاط، ولكن الآن يعد مهم لدرجة كبيرة مثل التصميمات الخاصة بالغرف، لذلك عند اختيارك لتصميم المطبخ الخاص بك عليك الحرص والدقة لأنه يعد بالنسبة للمرأة من أهم الأماكن والتصميمات ولذلك نقدم لك أحدث التصميمات لنسهل الاختيار على حسب الإمكانيات المتاحة سواء المادية أو المساحة والذوق الخاص.
يتميز ذلك التصميم ببساطته وهدوء وقلة ألوانه حيث اللون الأسود الواضح في الجزء الخاص بالرخام بالإضافة إلى اللمسة الخاصة بالديكور، وتجلي اللون الأبيض في باقي نواحي التصميم من حيث لون الأرضيات ودواليب المطبخ وكذلك السقف مع دخول اللون الرمادي المحايد بلمسة بسيطة من حيث لون الجدار الخالي من الدواليب، ويعد ذلك التصميم ملائم للمساحات المتوسطة، ويحتوي التصميم على لمسة طبيعة بسيطة من حيث ظهور بعض الزهور، ومن حيث الجانب الخاص بالإضاءة فتشترك الإضاءة الصناعية حيث الأضواء المدفونة وبعض اللمبات التي تظهر على شكل ديكور ولمسة جمالية بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية.
يعتبر ذلك التصميم خاص بالمساحات الصغيرة المربعة الشكل، ونجد في التصميم الهدوء والبساطة والراحة حيث وجود الألوان الهادئة البسيطة مثل السماوي وتداخله مع الأبيض الذي يضيف جو مريح للنفس ومشجع للطهي، ويتوسط التصميم الخاص بالمطبخ طاولة تساعدك في تحضير الأدوات الخاصة بالطهي ويقابلها وحدة خاصة بغسيل الأواني وكذلك دواليب لوضع المستلزمات التابعة للمطبخ، ويتسع ليضمن البوتاجاز وأيضا تستخدم المساحة بشكل جيد لوجود الميكروويف، ولأن المطبخ مكان يحتاج دائما إلى إضاءة قوية فنجد المزج ما بين الإضاءة الطبيعية من حيث النافذة والضوء الخاص بوحدات الإنارة المتدلية بشكل جمالي رائع من السقف.
يعد ذلك التصميم مناسب على حد كبير مساحات المنازل الكبيرة مثل القصور والفيلات حيث أن ذلك التصميم يحتاج إلى مساحة كي يظهر بالشكل المطلوب، من الواضح أنه تصميم عصري مفتوح على الطراز الأمريكي فهو مرفق بوحدات الاستقبال وذو مطلات على الحدائق الخاصة بالمنزل مما يضفي لمسة رائعة من الطبيعة على التصميم، ويدخل العنصر الخشبي حيث الأرضيات والخامات الخاصة بوحدات المطابخ خشبية أيضا ولكن ذات اللون الفاتح، ومن حيث الأسطح فهي رخامية الشكل لإضفاء نوع من الفخامة بجانب اللون الأسود، ويدخل اللون الفضي في التصميم حيث اللون الخاص بالبوتاجاز ووحدة الشفط الخاصة بالبخار وروائح الطهي، ومن حيث النوافذ فهي متعددة ذو الزجاج الشفاف ليعم الجو والإضاءة الطبيعية على التصميم بجانب الإضاءة الصناعية المتمثلة في وحدات الإنارة المدفونة وكذلك المعلقة التي تبرز الشكل الجمالي.
كم من المبهر في ذلك التصميم وجود وحدة الطعام جنبا إلى جنب مع تصميم المطبخ، ويا لها من مساحة كبيرة تتسع لتشمل ذلك مع منظر جمالي رائع، فالنسبة للتصميم الخاص بالمطبخ فهو عبارة عن وحدات ذات اللون الكافيه ذات الأسطح الرخامية سوداء اللون لمنح التصميم نوع من الفخامة والجمال وليكون مناسب مع الوحدة الخاصة بالطعام، وذو أرضيات فاتحة اللون لتلاءم الشكل العام للتصميم ونجد الثلاجة ذات الحجم الكبير باللون الفضي اللامع تضفي الأناقة على التصميم وإذا جئنا على وحدة تناول الطعام فهي طاولة كبيرة مستطيلة تسع ستة أفراد ذات اللون الأبيض الهادئ مع المقاعد الخاصة بها باللون الرمادي الغامق بأرجل معدنية للشعور بالراحة والمتعة، ومن أمامها وجود شاشة التليفزيون للاستمتاع والمشاهدة أثناء تناول الطعام، ولا يخلو من لمحة الديكور حيث اللوحات الجداريه متناسقة الألوان والنجف العصري المتدلي من السقف مع الأضواء المدفونة الرائعة.
يتضح من ذلك التصميم دخول أكثر من لون فتجد الأصفر الخاص بلون الجدار الخلفي وكذلك اللون الرمادي المحايد الخاص بوحدات المطبخ والستارة التي تحل محل الباب وكذلك ألوان الجدران والطاولات، ويظهر الفضي في لون المقاعد ووحدة شفط وامتصاص الدخان، وبالنسبة للأرضيات فهي ذات اللون الخشبي الفاتح، ويناسب ذلك التصميم المساحة المتوسطة للمطبخ، ولا يخلو ذلك التصميم من بعض اللمسات الخاصة بالتزين والديكور منها النقوش الجداريه وبعض الديكورات الصغيرة التي تزين الطاولة والأرفف، ومن حيث الإضاءة فيظهر المزج مابين وحدات الإنارة الطبيعية والصناعية.
يتميز ذلك التصميم بهيمنة وسيطرة الأسطح والأرضيات والوحدات اللامعة، فهي تظهر بشكل واضح، فإذا وجهنا
النظر وبدأنا من عنصر الأرضيات فهي تتمتع باللمعان، وكذلك الثلاجة ذات المساحة
الكبيرة والشكل المسطح لامعة أيضا باللون الفضي، الفرن والبوتاجاز ووحدة شفط
البخار كل ذلك يتمتع بالبريق بالإضافة على الأسطح الرخامية، ونرى اختلاف في
الألوان فنجد البني والأسود والرمادي والفضي والأبيض والأزرق، ويتجلى ظهور الإضاءة
الصناعية بشكل كبير من حيث وحدات الإنارة المتدلية والمدفونة التي تضيف على
التصميم لمسة جمالية رقيقة، ولا يخلو من الإضاءة الطبيعية بضوء الشمس والطبيعة
الساحرة، ويستلزم هذا التصميم لتنفيذه مساحة كبيرة.
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