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7 تصميمات لغرف معيشة تجمع بين الذوق والعصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Spaces, Levels Studio Levels Studio غرفة المعيشة
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نقدم لكم مجموعة رائعة من أحدث موديلات غرف المعيشة التي تتميز بالطراز العصري الحديث و التي تناسب جميع المساحات و جميع الأذواق، مما لا شك فيه أن غرفة المعيشة لها أهمية كبيرة جداً لأنها هي المكان الرئيسي لاستقبال الضيوف و الأقارب لذلك هو المكان الذي يعكس الذوق الخاص بصاحبة المنزل ولأننا نقضي بها معظم فترات اليوم للتمتع بمشاهدة التلفاز والجلوس مع العائلة ونظرا لكل هذه الأمور فيجب عليك الاهتمام بالتصميم الخاص بها والتفاصيل التي تناسبك من حيث الذوق والتكاليف ولكي تصبح مكان للراحة والاستمتاع.

1-تصميم بسيط وهادئ لغرفة معيشة عصرية

Spaces, Levels Studio Levels Studio غرفة المعيشة
Levels Studio

Spaces

Levels Studio
Levels Studio
Levels Studio

إذا كنتِ من عشاق الهدوء والراحة، بدون شك سوف تنال هذه الغرفة إعجابك لأن التصميم الداخلي لها يعتمد على الألوان الهادئة و الأنيقة ، حيث تحتوي على أريكة باللون الرمادي مع وسائد صغيرة باللون الرمادي  أيضاً، كما تحتوي على مقعد أنيق ذو أرجل معدنية بالإضافة إلى إدخال العنصر الخشبي ويتضح ذلك من حيث بعض اللمحات ومنها الطاولة والأرفف الخشبية والأرضيات ولون التعاريج والنقوش بالسجاد، ونظرا لسيطرة اللون الرمادي على الجدران والستائر والأثاث بالإضافة إلى اللوحة الجداريه، وتتداخل الإضاءة الطبيعية مع الصناعية عن طريق وحدات الإنارة الداخلية مع اللمسات الديكور البسيطة البارزة في بعض التحف.

2- تصميم متكامل لوحدات الاستقبال يبرز غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يظهر ذلك التصميم الخاص بغرفة المعيشة وسط التصميم الكامل لوحدات الاستقبال ولكن بشكل بارز ليس بالتقليدي، وإذا كنت من محبي الفخامة واللمسات الأنيقة فسوف تجد في ذلك التصميم كل ما تتمنى، حيث الأريكة المريحة رمادية اللون الصغيرة والكبيرة ذات الوسائد البيضاء والبني والطاولة مستطيلة الشكل لمنح مساحة من الحركة ويقابلها مقعدين ذو اللون البني الأنيق وتتوسطهم المنضدة الصغيرة، ويفترش التصميم سجادة مناسبة للغاية مع بعض اللمسات الديكور البسيطة، وتظهر الإضاءة الطبيعية المتجلية مشاركة مع الإضاءة الصناعية ذات الأضواء المدفونة.

3- تصميم مختلف لغرفة المعيشة عصرية

Villa R, B.A-Studio B.A-Studio غرفة المعيشة
B.A-Studio

B.A-Studio
B.A-Studio
B.A-Studio

يتمتع ذلك التصميم بالاختلاف فهو ليس مثيله من التصميمات فيدخل العنصر المعدني حيث المقاعد المعدنية، والأريكة الرمادية اللون ذو الوسائد حمراء الغامق، ذو الطاولة سوداء اللون، ويناسب ذلك مع الديكور الخاص بالغرفة، ونجد اللوحات الزيتية وذات مطلات جمالية، وبالنسبة للإضاءة فتهيمن الإضاءة الطبيعية بوجود إضاءة صناعية طفيفة.

4- تصميم عصري متداخل الألوان

Emaar Lofts Family House, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Emaar Lofts Family House

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

يمتاز ذلك التصميم بتداخل الألوان ما بين اللون الرمادي الفاتح والبني للأرائك ذات الوسائد الملونة مع أرضيات خشبية وطاولات خشبية صغيرة الحجم وأيضا الطاولة الخاصة بوضع التلفاز، وبجدران ذو لون لبني فاتح مع لوحات زيتية مزينة، ويفترش الأرضيات سجادة متداخلة الأشكال، والستائر شفافة الألوان لمرور ضوء الشمس، بجانب الإضاءة الصناعية المتمثلة في وحدات الإنارة المميزة.

5- تصميم بلمسة من الديكور البدوي لغرفة معيشة

Ethnic style, DA-Design DA-Design غرفة المعيشة
DA-Design

DA-Design
DA-Design
DA-Design

وإذا نظرت على ذلك التصميم فتجد العنصر الخشبي مسيطر بشكل فعال فيظهر في كل من الجدار الخلفي للتلفاز وللباب أيضا وفي الطاولة الخشبية التي تتوسط التصميم والمكتبة والأرفف الخشبية ولكن ذات ألوان فاتحة ولكن لا يخلو التصميم من وجود الديكورات وتظهر بكثرة في بعض الأشكال والتحف، بالنسبة للأرضيات فهي منقوشة ومغطاة بسجادة متناسبة بشكل كبير مع الذوق العام للتصميم الذي يميل إلى البداوة مع العصرية حيث الكليم والنقوش، وعنصر الإضاءة مزيج ما بين الإضاءة الطبيعية الساطعة والإضاءة الصناعية المتمثلة في النجفة.

6- تصميم مبهج ذو ألوان مختلفة

TR estudio, Hipercubo Arquitectura Hipercubo Arquitectura غرفة المعيشة الخرسانة Brown
Hipercubo Arquitectura

Hipercubo Arquitectura
Hipercubo Arquitectura
Hipercubo Arquitectura

إذا كنتِ من الأشخاص الذين يفضلون الديكورات الجديدة والمختلفة ستكون هذه الغرفة مناسبة جداً بالنسبة لك، حيث تحتوي هذه الغرفة على أريكة باللون الرمادي الفاتح مع الوسائد الملونة بالألوان المشرقة، وأيضاً تحتوي على مقاعد خشبية أنيقة فاتحة اللون، وأيضاً تم الاهتمام بوضع طاولة صغيرة مستطيلة الشكل ، كما نلاحظ أيضاً أناقة ديكور الجدران حيث الألوان المتداخلة المبهرة وكأنها نقوش مرسومة، ويكتمل الديكور بالبراويز المناسبة على الجدار الآخر، وبالنسبة للأرضيات ففي المنتصف نجد شكل ملون ويحوطه أرضيات رمادية اللون ويدخل اللون الأسود في بعض الديكورات حيث وسائل الإضاءة المتدلية من السقف التي تشترك مع الإضاءة الطبيعية، ومن وسائل التزين أيضا بعض التماثيل المنحوتة والأشكال مثل السفينة ذات الشراع.

7- تصميم مزدوج لغرفة معيشة عصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعد ذلك التصميم تحت نمط الازدواجية فهو يتكون وحدتين متماثلتين نظرا لكبر المساحة فهو عبارة عن أريكة رمادية اللون ذات الوسائد اللبنية لتناسق الألوان بشكل جميل ذات طاولة بسيطة بإطار أسود و رخامة بيضاء وأمامهم شاشة التلفاز الكبيرة ويقع أسفلها وحدة لوضع الديكورات خشبية اللون وبالنسبة لألوان الجدران فهي الرمادي الفاتح مع الأبيض لإضفاء الهدوء والبساطة والراحة في التصميم بالإضافة على الستائر التي تسمح بمرور الإضاءة الطبيعية بالاشتراك مع الإضاءة الصناعية ذات الضوء الخافت.

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