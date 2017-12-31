7 تصميمات لغرف معيشة تجمع بين الذوق والعصرية

يعد ذلك التصميم تحت نمط الازدواجية فهو يتكون وحدتين متماثلتين نظرا لكبر المساحة فهو عبارة عن أريكة رمادية اللون ذات الوسائد اللبنية لتناسق الألوان بشكل جميل ذات طاولة بسيطة بإطار أسود و رخامة بيضاء وأمامهم شاشة التلفاز الكبيرة ويقع أسفلها وحدة لوضع الديكورات خشبية اللون وبالنسبة لألوان الجدران فهي الرمادي الفاتح مع الأبيض لإضفاء الهدوء والبساطة والراحة في التصميم بالإضافة على الستائر التي تسمح بمرور الإضاءة الطبيعية بالاشتراك مع الإضاءة الصناعية ذات الضوء الخافت.

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