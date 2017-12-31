7 تصميمات لغرف معيشة تجمع بين الذوق والعصرية

نقدم لكم مجموعة رائعة من أحدث موديلات غرف المعيشة التي تتميز بالطراز العصري الحديث و التي تناسب جميع المساحات و جميع الأذواق، مما لا شك فيه أن غرفة المعيشة لها أهمية كبيرة جداً لأنها هي المكان الرئيسي لاستقبال الضيوف و الأقارب لذلك هو المكان الذي يعكس الذوق الخاص بصاحبة المنزل ولأننا نقضي بها معظم فترات اليوم للتمتع بمشاهدة التلفاز والجلوس مع العائلة ونظرا لكل هذه الأمور فيجب عليك الاهتمام بالتصميم الخاص بها والتفاصيل التي تناسبك من حيث الذوق والتكاليف ولكي تصبح مكان للراحة والاستمتاع.
إذا كنتِ من عشاق الهدوء والراحة، بدون شك سوف تنال هذه الغرفة إعجابك لأن التصميم الداخلي لها يعتمد على الألوان الهادئة و الأنيقة ، حيث تحتوي على أريكة باللون الرمادي مع وسائد صغيرة باللون الرمادي أيضاً، كما تحتوي على مقعد أنيق ذو أرجل معدنية بالإضافة إلى إدخال العنصر الخشبي ويتضح ذلك من حيث بعض اللمحات ومنها الطاولة والأرفف الخشبية والأرضيات ولون التعاريج والنقوش بالسجاد، ونظرا لسيطرة اللون الرمادي على الجدران والستائر والأثاث بالإضافة إلى اللوحة الجداريه، وتتداخل الإضاءة الطبيعية مع الصناعية عن طريق وحدات الإنارة الداخلية مع اللمسات الديكور البسيطة البارزة في بعض التحف.
يظهر ذلك التصميم الخاص بغرفة المعيشة وسط التصميم الكامل لوحدات الاستقبال ولكن بشكل بارز ليس بالتقليدي، وإذا كنت من محبي الفخامة واللمسات الأنيقة فسوف تجد في ذلك التصميم كل ما تتمنى، حيث الأريكة المريحة رمادية اللون الصغيرة والكبيرة ذات الوسائد البيضاء والبني والطاولة مستطيلة الشكل لمنح مساحة من الحركة ويقابلها مقعدين ذو اللون البني الأنيق وتتوسطهم المنضدة الصغيرة، ويفترش التصميم سجادة مناسبة للغاية مع بعض اللمسات الديكور البسيطة، وتظهر الإضاءة الطبيعية المتجلية مشاركة مع الإضاءة الصناعية ذات الأضواء المدفونة.
يتمتع ذلك التصميم بالاختلاف فهو ليس مثيله من التصميمات فيدخل العنصر المعدني حيث المقاعد المعدنية، والأريكة الرمادية اللون ذو الوسائد حمراء الغامق، ذو الطاولة سوداء اللون، ويناسب ذلك مع الديكور الخاص بالغرفة، ونجد اللوحات الزيتية وذات مطلات جمالية، وبالنسبة للإضاءة فتهيمن الإضاءة الطبيعية بوجود إضاءة صناعية طفيفة.
يمتاز ذلك التصميم بتداخل الألوان ما بين اللون الرمادي الفاتح والبني للأرائك ذات الوسائد الملونة مع أرضيات خشبية وطاولات خشبية صغيرة الحجم وأيضا الطاولة الخاصة بوضع التلفاز، وبجدران ذو لون لبني فاتح مع لوحات زيتية مزينة، ويفترش الأرضيات سجادة متداخلة الأشكال، والستائر شفافة الألوان لمرور ضوء الشمس، بجانب الإضاءة الصناعية المتمثلة في وحدات الإنارة المميزة.
وإذا نظرت على ذلك التصميم فتجد العنصر الخشبي مسيطر بشكل فعال فيظهر في كل من الجدار الخلفي للتلفاز وللباب أيضا وفي الطاولة الخشبية التي تتوسط التصميم والمكتبة والأرفف الخشبية ولكن ذات ألوان فاتحة ولكن لا يخلو التصميم من وجود الديكورات وتظهر بكثرة في بعض الأشكال والتحف، بالنسبة للأرضيات فهي منقوشة ومغطاة بسجادة متناسبة بشكل كبير مع الذوق العام للتصميم الذي يميل إلى البداوة مع العصرية حيث الكليم والنقوش، وعنصر الإضاءة مزيج ما بين الإضاءة الطبيعية الساطعة والإضاءة الصناعية المتمثلة في النجفة.
إذا كنتِ من الأشخاص الذين يفضلون الديكورات الجديدة والمختلفة ستكون هذه الغرفة مناسبة جداً بالنسبة لك، حيث تحتوي هذه الغرفة على أريكة باللون الرمادي الفاتح مع الوسائد الملونة بالألوان المشرقة، وأيضاً تحتوي على مقاعد خشبية أنيقة فاتحة اللون، وأيضاً تم الاهتمام بوضع طاولة صغيرة مستطيلة الشكل ، كما نلاحظ أيضاً أناقة ديكور الجدران حيث الألوان المتداخلة المبهرة وكأنها نقوش مرسومة، ويكتمل الديكور بالبراويز المناسبة على الجدار الآخر، وبالنسبة للأرضيات ففي المنتصف نجد شكل ملون ويحوطه أرضيات رمادية اللون ويدخل اللون الأسود في بعض الديكورات حيث وسائل الإضاءة المتدلية من السقف التي تشترك مع الإضاءة الطبيعية، ومن وسائل التزين أيضا بعض التماثيل المنحوتة والأشكال مثل السفينة ذات الشراع.
يعد ذلك التصميم تحت نمط الازدواجية فهو يتكون وحدتين متماثلتين نظرا لكبر المساحة فهو عبارة عن أريكة رمادية اللون ذات الوسائد اللبنية لتناسق الألوان بشكل جميل ذات طاولة بسيطة بإطار أسود و رخامة بيضاء وأمامهم شاشة التلفاز الكبيرة ويقع أسفلها وحدة لوضع الديكورات خشبية اللون وبالنسبة لألوان الجدران فهي الرمادي الفاتح مع الأبيض لإضفاء الهدوء والبساطة والراحة في التصميم بالإضافة على الستائر التي تسمح بمرور الإضاءة الطبيعية بالاشتراك مع الإضاءة الصناعية ذات الضوء الخافت.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: أحدث تشكيلة من 5 تصميمات غرف النوم على الطراز الأسيوي