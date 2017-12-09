أصنعها بنفسك أفكار ديكورية مميزة

استعن بمفرش ذو ألوان زاهية وقم بإلقائه بطريقة عشوائية على الطاولة أو الأريكة في المنزل، لتقوم بتحويل الفراغ إلى لمسة مليئة بالجاذبية والجمال.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 5 تصاميم غاية في الجمال لغرفة المعيشة