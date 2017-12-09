أصنعها بنفسك أفكار ديكورية مميزة

أن البحث باستمرار عن الأفكار الديكورية المختلفة هو شئ نقوم به دوماً ويسبب لنا الحيرة باستمرار، عن كيفية تغيير شكل المنزل وتصميمه بطريقة بسيطة ومميزة وفي نفس الوقت أقتصادية، وهو الأمر الذي يراه البعض معضلة لكنه غير ذلك بالمرة. فهناك العديد والعديد من الأفكار الديكورية البسيطة الني يمكنك أن تصنعها بنفسك ببساطة شديدة وفي نفس الوقت لن تكلفك الكثير وهو ما سنقوم بعرضه عليك اليوم من خلال هذا المقال:
جميعنا نملك بعض الصناديق المصنوعة من الكرتون المققةى بالتأكيد والتي قد تشعر أنها أصبحت بلا فائدة في المنزل. لكن ماذا عن إعادة تدوير الصناديق الكرتون مرة أخرى الغير مستخدمة بطريقة تخلق لمسة جمالية داخل المنزل. فكرة رائعة أليس كذلك, ففقط باستخدام الصناديق الكرتون الغير مستخدمة تستطيع أن تحصل على وحدات تخزينية ومكتبة بسيطة. عن طريق دمج الصناديق الكرتون وأضافة لمسة جمالية على تصميمها من خلال تغيير طلائها وتزيينها بشكل مبتكر وجمالي.
إذا كنت تمتلك كرسياً صغيراً متهالكاً في منزلك، لا تفكر في الاستغناء عنه فهذا الكرسي يمكن أن يصبح لمسة عريقة من الديكور في منزلك، فقد قم بطلائه بطريقة ممبتكرة ومميزة بشكل خاص كما نرى في هذا التصميم لتعطي للكرسي طابع ورونق خاص فقط من خلال بعض اللمسات البسيطة للطلاء. وستحصل على قطهة ديكورية عريقة ومميزة.
من الأفكار الديكورية البسيطة التي يمكنك أن تصنعها بنفسك في المنزل، هي طلاء بعض العناصر التقليدية في المنزل للتحول ببساطة شديدة إلى بطل التصميم في المنزل، كطلاء عمود في المنزل أو دفاية بسيطة بألوان صريحة وجريئة بطريقة تتجعل تتحول كلياً من شئ مهمش لبطل ديكوري يبعث جمال وأختلاف في منزلك.
ومن الأفكار التي يمكنك أن تصنعها بنفسك في ديكور، هي إعادة توظيف وتوزيع مهام السلم الخشبي القديم، لتحويله من مجرد قطعة مملة في المنزل خالية من أي تفاصيل جمالية، لأداة بسيطة ووظيفية في ديكور المنزل، لوضع الأغراض والكتب وبعض اللمسات الجمالية من الديكور، فبلمسات بسيطة فقط تستطيع أن تصنع جمال وأناقة خاصة في منزلك.
استعن بالصناديق الخشبية القديمة لخلق جلسة بسيطة ومتكاملة في منزلك، على غرار نفس طريقة الصناديق المصنوعة من الكارتون، استخدم الصناديق الخشبية القديمة وقك بطلائها بألوان جذابة ومرحة، مع أضافة بعض الوسائد عليها لتحصل على جلسة مميزة في ركن من أركان منزلك الغير مستغلة. فكرة بسيطة وأقتصادية جداً.
لا تتردد في استخام النباتات في منزلك بطريقة مبتكرة ومميزة، فقط استعن بالأواني وقم بإعادة تدويرها لتحصل على أطلالة ولمسة رائعة من النباتات في ركن من أركان منزلك.
استعن بمفرش ذو ألوان زاهية وقم بإلقائه بطريقة عشوائية على الطاولة أو الأريكة في المنزل، لتقوم بتحويل الفراغ إلى لمسة مليئة بالجاذبية والجمال.
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