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أصنعها بنفسك أفكار ديكورية مميزة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Radiators , Stelrad Stelrad Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
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أن البحث باستمرار عن الأفكار الديكورية المختلفة هو شئ نقوم به دوماً ويسبب لنا الحيرة باستمرار، عن كيفية تغيير شكل المنزل وتصميمه بطريقة بسيطة ومميزة وفي نفس الوقت أقتصادية، وهو الأمر الذي يراه البعض معضلة لكنه غير ذلك بالمرة. فهناك العديد والعديد من الأفكار الديكورية البسيطة الني يمكنك أن تصنعها بنفسك ببساطة شديدة وفي نفس الوقت لن تكلفك الكثير وهو ما سنقوم بعرضه عليك اليوم من خلال هذا المقال: 

1- إعادة استخدام الصناديق الكرتون

Paperpop, PAPERPOP PAPERPOP HouseholdStorage ورقة Grey
PAPERPOP

PAPERPOP
PAPERPOP
PAPERPOP

جميعنا نملك بعض الصناديق المصنوعة من الكرتون المققةى بالتأكيد والتي قد تشعر أنها أصبحت بلا فائدة في المنزل. لكن ماذا عن إعادة تدوير الصناديق الكرتون مرة أخرى الغير مستخدمة بطريقة تخلق لمسة جمالية داخل المنزل. فكرة رائعة أليس كذلك, ففقط باستخدام الصناديق الكرتون الغير مستخدمة تستطيع أن تحصل على وحدات تخزينية ومكتبة بسيطة. عن طريق دمج الصناديق الكرتون وأضافة لمسة جمالية على تصميمها من خلال تغيير طلائها وتزيينها بشكل مبتكر وجمالي.

2- طلاء كرسي قديم

Trailing Flower Cushion Occipinti BedroomTextiles
Occipinti

Trailing Flower Cushion

Occipinti
Occipinti
Occipinti

إذا كنت تمتلك كرسياً صغيراً متهالكاً في منزلك، لا تفكر في الاستغناء عنه فهذا الكرسي يمكن أن يصبح لمسة عريقة من الديكور في منزلك، فقد قم بطلائه بطريقة ممبتكرة ومميزة بشكل خاص كما نرى في هذا التصميم لتعطي للكرسي طابع ورونق خاص فقط من خلال بعض اللمسات البسيطة للطلاء. وستحصل على قطهة ديكورية عريقة ومميزة.

3- طلاء بعض التفاصيل بأبلوان صريحة

Radiators , Stelrad Stelrad Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Stelrad

Radiators

Stelrad
Stelrad
Stelrad

من الأفكار الديكورية البسيطة التي يمكنك أن تصنعها بنفسك في المنزل، هي طلاء بعض العناصر التقليدية في المنزل للتحول ببساطة شديدة إلى بطل التصميم في المنزل، كطلاء عمود في المنزل أو دفاية بسيطة بألوان صريحة وجريئة بطريقة تتجعل تتحول كلياً من شئ مهمش لبطل ديكوري يبعث جمال وأختلاف في منزلك.

4- للسلم استخدام أخر

Paris I, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

ومن الأفكار التي يمكنك أن تصنعها بنفسك في ديكور، هي إعادة توظيف وتوزيع مهام السلم الخشبي القديم، لتحويله من مجرد قطعة مملة في المنزل خالية من أي تفاصيل جمالية، لأداة بسيطة ووظيفية في ديكور المنزل، لوضع الأغراض والكتب وبعض اللمسات الجمالية من الديكور، فبلمسات بسيطة فقط تستطيع أن تصنع جمال وأناقة خاصة في منزلك.

5- جلسة بسيطة من الصناديق الخشبية

homify Dining roomChairs & benches
homify

homify
homify
homify

استعن بالصناديق الخشبية القديمة لخلق جلسة بسيطة ومتكاملة في منزلك، على غرار نفس طريقة الصناديق المصنوعة من الكارتون، استخدم الصناديق الخشبية القديمة وقك بطلائها بألوان جذابة ومرحة، مع أضافة بعض الوسائد عليها لتحصل على جلسة مميزة في ركن من أركان منزلك الغير مستغلة. فكرة بسيطة وأقتصادية جداً.

6- استعن بالنباتات

Zinc Metal Bucket Lilac Coast GardenPlant pots & vases
Lilac Coast

Zinc Metal Bucket

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

لا تتردد في استخام النباتات في منزلك بطريقة مبتكرة ومميزة، فقط استعن بالأواني وقم بإعادة تدويرها لتحصل على أطلالة ولمسة رائعة من النباتات في ركن من أركان منزلك.

7- استخدام عشوائي للمفرش

Evelena Emerald Green Throw The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Evelena Emerald Green Throw

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

استعن بمفرش ذو ألوان زاهية وقم بإلقائه بطريقة عشوائية على الطاولة أو الأريكة في المنزل، لتقوم بتحويل الفراغ إلى لمسة مليئة بالجاذبية والجمال.

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شاركنا برأيك هل ستفعل بنفسك تلك الأفكار الديكورية في منزلك؟

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