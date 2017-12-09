منزل عنوانه الراحة والأناقة على النمط الاستوائي

أما غرفة النوم فبلا شك هي من أكثر الأماكن التي تحتوينا في نهاية يوم طويل لنحصل على لحظات من الراحة والاسترخاء. فهي من أكثر الأماكن التي نأوى إليها من أجل الحصول على قدر وفير من الاسترخاء، لذلك يجب دائماً مراعاة اختيار التصميم الجيد لغرفة النوم مع مراعاة بعض الاساسيات في التصميم، كتوحيد لون طلاء الجدران وأختيار أثاث بسيط ومريح، وهذا ما تحقق بالفعل في تصميم هذة الغرفة. فنرى نغمات الأبيض والسماوي تنتشر في الغرفة مع اختيار مع تفاصيل أثاث وديكور بسيطة ومريحة لللغاية، وتطويع عنصر الأضاءة داخل الغرفة للحصول على غرفة مريحة تبعث على الاسترخاء.