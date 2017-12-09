منزل عنوانه الراحة والأناقة على النمط الاستوائي

اللمسات الديكورية والتصميمات التي تتسم بالأناقة والبساطة هي الأكثر شيوعً استخداماًفي الأونة الأخيرة في التصميمات الداخلية والديكورات فلبهرجة لم يعد لها دوراً في تصميم المنازل. فتطور الحياة العملية مؤخراً جعل كل ما يسعى إلية الأنسان هو الشعور بالراحة والسكينة داخل المنزل. واليوم نحن في جولة في هوميفاي مع أخدى التصميمات المعمارية الرائعة التي صممت ببساطة وأناقة شديدة على النمط الاستوائي
البداية مع تصميم غرفة معيشة مليئة بالبساطة والألوان الهادئة الراقية المقتبسة من درجات الأزرق الهادئ والمميز، فطبيعية غرفة المعيشة في المنزل تعتبر الغرفة الأكثر استخداماً في المنزل من أفراد الأسرة ليتشاركون فيها جلسة خاصة ومميزة مع بعضهم البعض، لذلك تعتبر من الأماكن المميزة في المنزل والتي تحتاج إلى عناية خاصة في أختيار ديكوراتها. وهنا أيماناً من المصممين بأهمية غرفة المعيشة نرى كيف استغل المصممون المساحات والأركان داخل الغرفة بطريقة عملية وبسيطة فنرى أختيار الوان الغرفة مستمدة من الطبيعة كما ذكرنا كنغمات الأزرق السماوي مع الأبيض، مع أختيار تصميم لأثاث بلون هادئ ومميز من البيج الهادئ بنفس درجات لون السجادوالستائر.
أما عن اختيار الأثاث وتصميمه في غرفة المعيشة فنرى الأناقة والبساطة هي كلمة السر في اختيارات الأثاث داخل غرفة من المعيشة، بدايةً من أختيار النمط التبسيطي للتصميم مع التدرجات اللونية بين الأبيض والسماوي في ألوان الأثاث وطلاء الجدران بشكل متناسق مع التصميم العام للمنزل. أكلمت التفاصيل الديكورية من اللوحات والديكورات البسيطة اللوحة الفنية للغرفة كما نرى.
وفي الطرف الأخر من الغرفة نستطيع أن نلقي نظرة على مطبخ مرتب وبسيط، أعتمد فيه المصمم على العملية والبساطة الشديدة، فنرى الخزانات والأدراج تلمئ المكان بشكل يساعد على ترتيب المطبخ وتنظيمه بطريقة مميزة،استعان المصمم أيضاً على غرار العملية والبساطة، بأرفف مثبتة على الجدار لتخزين الأغراض ووضعها عليه بطريقة عملية ومميزة، بالأضافة لتلك الطاولة الصغيرة على جانب الغرفة تحاوطها بعض الكراسي لتخصيص جلسة بسيطة لتناول الطعام داخل المطبخ.
أما غرفة النوم فبلا شك هي من أكثر الأماكن التي تحتوينا في نهاية يوم طويل لنحصل على لحظات من الراحة والاسترخاء. فهي من أكثر الأماكن التي نأوى إليها من أجل الحصول على قدر وفير من الاسترخاء، لذلك يجب دائماً مراعاة اختيار التصميم الجيد لغرفة النوم مع مراعاة بعض الاساسيات في التصميم، كتوحيد لون طلاء الجدران وأختيار أثاث بسيط ومريح، وهذا ما تحقق بالفعل في تصميم هذة الغرفة. فنرى نغمات الأبيض والسماوي تنتشر في الغرفة مع اختيار مع تفاصيل أثاث وديكور بسيطة ومريحة لللغاية، وتطويع عنصر الأضاءة داخل الغرفة للحصول على غرفة مريحة تبعث على الاسترخاء.
ونصل هنا لتصميم هذا الحمام المصمم بطريقة بسيطة ورائعة. أعتمد المصمم بمزج اللونيني الأبيض والأسود معاً داخل الحمام, فهذة الألوان تبعث حقاً على الراحة والأناقة على الرغم من كونهم لونين حياديين ألا أنهم لعبا دوراً رائعاً في نشر الجمال والأناقة داخل تصميم الحمام. فنرى الأرضيات باللون الأبيض مع نغمات الأسود في جدران الحمام. لعبت الأضاءة الطبيعية دور البطولة في توزيع الأضاءة بشكل رائعة داخل الحمام.
ولا ننسى التفاصيل الديكورية المميزة التي استعان بها المصمم في هذا الحمام, سواء من خلال الكلمة الترحيبية على التي صنعت من الخشب الدافئ عند منطقة الحوض أو من خلال تفاصيل النباتات داخل تلك الأوعية البيضاء البسيطة التي زينت الحمام.
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