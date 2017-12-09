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منزل عنوانه الراحة والأناقة على النمط الاستوائي

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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اللمسات الديكورية والتصميمات التي تتسم بالأناقة والبساطة هي  الأكثر شيوعً استخداماًفي الأونة الأخيرة في التصميمات الداخلية والديكورات فلبهرجة لم يعد لها دوراً في تصميم المنازل. فتطور الحياة العملية مؤخراً جعل كل ما يسعى إلية الأنسان هو الشعور بالراحة والسكينة داخل المنزل. واليوم نحن في جولة في هوميفاي مع أخدى التصميمات المعمارية الرائعة التي صممت ببساطة وأناقة شديدة على النمط الاستوائي

غرفة معيشة مليئة بالبساطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

البداية مع تصميم غرفة معيشة مليئة بالبساطة والألوان الهادئة الراقية  المقتبسة من درجات الأزرق الهادئ والمميز، فطبيعية غرفة المعيشة في المنزل تعتبر الغرفة الأكثر استخداماً في المنزل من أفراد الأسرة ليتشاركون فيها جلسة خاصة ومميزة مع بعضهم البعض، لذلك تعتبر من الأماكن المميزة في المنزل والتي تحتاج إلى عناية خاصة في أختيار ديكوراتها. وهنا أيماناً من المصممين بأهمية غرفة المعيشة نرى كيف استغل المصممون المساحات والأركان داخل الغرفة بطريقة عملية وبسيطة فنرى أختيار الوان الغرفة مستمدة من الطبيعة كما ذكرنا كنغمات الأزرق السماوي مع الأبيض، مع أختيار تصميم لأثاث بلون هادئ ومميز من البيج الهادئ بنفس درجات لون السجادوالستائر.

أثاث مختلف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أما عن اختيار الأثاث  وتصميمه في غرفة المعيشة فنرى الأناقة والبساطة هي كلمة السر في اختيارات الأثاث داخل غرفة من المعيشة، بدايةً من أختيار  النمط التبسيطي للتصميم مع التدرجات اللونية بين الأبيض والسماوي في ألوان الأثاث وطلاء الجدران بشكل متناسق مع التصميم العام للمنزل. أكلمت التفاصيل الديكورية من اللوحات والديكورات البسيطة اللوحة الفنية للغرفة كما نرى.

مطبخ مرتب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وفي الطرف الأخر من الغرفة نستطيع أن نلقي نظرة على مطبخ مرتب وبسيط، أعتمد فيه المصمم على العملية والبساطة الشديدة، فنرى الخزانات والأدراج تلمئ المكان بشكل يساعد على ترتيب المطبخ وتنظيمه بطريقة مميزة،استعان المصمم أيضاً على غرار العملية والبساطة، بأرفف مثبتة على الجدار لتخزين الأغراض ووضعها عليه بطريقة عملية ومميزة، بالأضافة لتلك الطاولة الصغيرة على جانب الغرفة تحاوطها بعض الكراسي لتخصيص جلسة بسيطة لتناول الطعام داخل المطبخ.

غرفة نوم مريحة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أما  غرفة النوم فبلا شك هي من أكثر الأماكن التي تحتوينا في نهاية يوم طويل لنحصل على لحظات من الراحة والاسترخاء. فهي  من أكثر الأماكن التي نأوى إليها من أجل الحصول على قدر وفير من الاسترخاء، لذلك يجب دائماً مراعاة اختيار التصميم الجيد لغرفة النوم مع مراعاة بعض الاساسيات في التصميم، كتوحيد لون طلاء الجدران وأختيار أثاث بسيط ومريح، وهذا ما تحقق بالفعل في تصميم هذة الغرفة. فنرى نغمات الأبيض والسماوي تنتشر في الغرفة مع اختيار مع تفاصيل أثاث وديكور بسيطة ومريحة لللغاية، وتطويع عنصر الأضاءة داخل الغرفة للحصول على غرفة مريحة تبعث على الاسترخاء.

حمام بسيط وعصري

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ونصل هنا لتصميم هذا  الحمام المصمم بطريقة بسيطة ورائعة. أعتمد المصمم بمزج اللونيني الأبيض والأسود معاً داخل الحمام, فهذة الألوان تبعث حقاً على الراحة والأناقة على الرغم من كونهم لونين حياديين ألا أنهم لعبا دوراً رائعاً في نشر الجمال والأناقة داخل تصميم الحمام. فنرى الأرضيات باللون الأبيض مع نغمات الأسود في جدران الحمام. لعبت الأضاءة الطبيعية دور البطولة في توزيع الأضاءة بشكل رائعة داخل الحمام.

تفاصيل ديكورية

homify BathroomDecoration
homify

homify
homify
homify

ولا ننسى التفاصيل الديكورية المميزة التي استعان بها المصمم في هذا الحمام, سواء من خلال الكلمة الترحيبية على التي صنعت من الخشب الدافئ عند منطقة الحوض أو من خلال تفاصيل النباتات داخل تلك الأوعية البيضاء البسيطة التي زينت الحمام.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا الحمام: دمج غرف المعيشة والسفرة والمطبخ في مساحة واحدة بالأبيض والرمادي

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