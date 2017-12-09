20 فكرة خاصة لأضافة نمط المنيمال التبسيطي في منزلك

نمط المنيمال إتجاه من أشهر الإتجاهات الحديثة في التصميمات الداخلية للمنازل. فهو يخدم بشكل كبير ومميز نمط الحياة العملية ببساطته الدشدية واناقته المميزة. فهو يعتمد على التبسيطية الشديدة والبساطة والأناقة في المطلق، من حيث تقليل الفوضى والتافاصيل الكثيرة في التصميم والأعتماد على العناصر المهمة فقط بحيث يكون كل شئ في موضعه ويخدم التصميم العام للمنزل, ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 20 فكرة خاصة وبسيطة ستلهمك بطريقة أضافة نمط المنيمال بسهولة في منزلك.