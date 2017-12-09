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20 فكرة خاصة لأضافة نمط المنيمال التبسيطي في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Attico sullo Stretto, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese منازل
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نمط المنيمال إتجاه من أشهر الإتجاهات الحديثة في التصميمات الداخلية للمنازل. فهو يخدم بشكل كبير ومميز نمط الحياة العملية ببساطته الدشدية واناقته المميزة. فهو يعتمد على التبسيطية الشديدة والبساطة والأناقة في المطلق، من حيث تقليل الفوضى والتافاصيل الكثيرة في التصميم والأعتماد على العناصر المهمة فقط بحيث يكون كل شئ في موضعه ويخدم التصميم العام للمنزل, ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 20 فكرة خاصة وبسيطة ستلهمك بطريقة أضافة نمط المنيمال بسهولة في منزلك.

1- غرفة معيشة تحتوي على لمسات تبسطية متكاملة داخل المنزل من أثاث وديكورات مميزة

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

2- ركن خاص أجتمعت فيه كل العناصر البساطة في نمط المنيمال بشكل جمالي رائع

TOTAL WHITE, Serenella Pari design Serenella Pari design الممر والمدخل
Serenella Pari design

Serenella Pari design
Serenella Pari design
Serenella Pari design

3- مطبخ يغمره اللون الأبيض في لمسة تبسيطية رائعة في تصميمه.

Attico sullo Stretto, Mobilificio Marchese Mobilificio Marchese منازل
Mobilificio Marchese

Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese
Mobilificio Marchese

4- فاصل مصمم بعناية في غرفة المعيشة، يسكنها اللون الأبيض ببساطته وجماله الشديد.

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura غرفة المعيشة
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

5- مطبخ حديث على نمط المنيمال الفريد.

viavenezia, ALESSIO TOSTI DESIGN ALESSIO TOSTI DESIGN مطبخ خشب White
ALESSIO TOSTI DESIGN

ALESSIO TOSTI DESIGN
ALESSIO TOSTI DESIGN
ALESSIO TOSTI DESIGN

6- حمام على نمط المنيمال بلمسات تبسيطية عابرة للزمن.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

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7- مطبخ جمع بين البساطة والرقي والأختيار الذكي للمساحات على شكل حرف L

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects مطبخ
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

8- مزيج رائع ومميز بين اللون الأبيض في تصميم الجدران وتفاصيل الأرضيات المصممة من الأسمنت.

venticinque, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura غرفة المعيشة
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

9- فراغ على نمط المنيمال ملئ بالجمال في تصميم خاص لغرفة المعيشة.

Z House, EXiT architetti associati EXiT architetti associati غرفة المعيشة خشب
EXiT architetti associati

Z House

EXiT architetti associati
EXiT architetti associati
EXiT architetti associati

10- ما أجمل هذة الجلسة والتقسيمات الرائعة التبسيطية في غرفة جمعت بين منطقة الطعام والمعيشة.

APPARTAMENTO A MILANO, bdastudio bdastudio غرفة المعيشة
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

APPARTAMENTO A MILANO, bdastudio bdastudio غرفة المعيشة
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

11- حمام تبسيطي بسيط ومميز.

ostia lido, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

12- المنيمال بمفهوم أخر دافئ بين كزيج الخشب في الأرضيات والطوب الجيري في تصميم الجدران.

01_appartamento a Verona, moovdesign moovdesign منازل
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

13- غرفةمعيشة تبسيطية رائعة تغمرها تفاصيل الأصفر والرمادي في تصميم مميز وحيوي.

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

14- تصميم على نمط المنيمال ذو خطوط مستقيمة خاصة.

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI حمام
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

15- غرفة نوم تبسيطية بتصميم خلاب غمرته نغمات الأسود وبعثت على أناقة شديدة في تصميمه.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

16- عند تصميم شقق الاستديو النمط المنيمال هو الإتجاه الذي يجب أن تسعى للحصول عليه في منزلك

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

17- مطبخ مصمم على نمط المنيمال للعائلات الكبيرة.

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi مطبخ White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

18- فراغات صممت بتبسيطية شديدة من نمط المنيمال بتكلفة منخفضضة وبسيطة.

zero6studio San Giovanni, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

19- نمط المنيمال هو الحل للمساحات الصغيرة.

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

20- مطبخ منيمال وتصميم خلاب لشرفة مرحة

RIQUALIFICAZIONE DI UN LOTTO GOTICO, STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI مطبخ
STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI

STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI
STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI
STUDIO DI ARCHITETTURA LUISELLA PREMOLI

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منزل عنوانه الراحة والأناقة على النمط الاستوائي
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