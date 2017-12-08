18 تصميم لغرف نوم مزدوجة ستلهمك لتجديد غرفتك

من بين غرف النوم المتعددة، تحتاج غرفة النوم المزدوجة إلى تصميم خاص، وتمثل تحديا لمصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين. في الفضاء من غرفة نوم رئيسية، تحتاج إلى الوصول لتوليف متناسق في هذه البيئة، مع تحقيق الاحتياجات الوظيفية والزخرفية على حد سواء.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 18 تصميم ونموذج لغرف نوم مزدوجة، من شأنها أن تلهمك لتغيير غرفتك الخاصة، حيث أسرة كبيرة في النقطة البؤرية لمنطقة الراحة والاسترخاء، مع نماذج ملهمة لخزائن الحائط وكراسي بذراعين وألوان أصلية وأسلوب كلاسيكي ودقة ورصانة ونغمات حية.

بين الأقمشة والمنسوجة، وتصاميم الإضاءة ووظيفها لجعل غرفة النوم مساحة شخصية فريدة من نوعها، ستجد الكثير من التفاصيل الملهمة من أعمال خبرائنا المحترفين لتقتبسها في تصميم غرفة نومك الخاصة.

احضر ورقة وقلم وابدأ في مشاركتنا في هذا المقال ودون ملاحظاتك!