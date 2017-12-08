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18 تصميم لغرف نوم مزدوجة ستلهمك لتجديد غرفتك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
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من بين غرف النوم المتعددة، تحتاج غرفة النوم المزدوجة إلى تصميم خاص، وتمثل تحديا لمصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين. في الفضاء من غرفة نوم رئيسية، تحتاج إلى الوصول لتوليف متناسق في هذه البيئة، مع تحقيق الاحتياجات الوظيفية والزخرفية على حد سواء.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 18 تصميم ونموذج لغرف نوم مزدوجة، من شأنها أن تلهمك لتغيير غرفتك الخاصة، حيث أسرة كبيرة في النقطة البؤرية لمنطقة الراحة والاسترخاء، مع نماذج ملهمة لخزائن الحائط وكراسي بذراعين وألوان أصلية وأسلوب كلاسيكي ودقة ورصانة ونغمات حية.

بين الأقمشة والمنسوجة، وتصاميم الإضاءة ووظيفها لجعل غرفة النوم مساحة شخصية فريدة من نوعها، ستجد الكثير من التفاصيل الملهمة من أعمال خبرائنا المحترفين لتقتبسها في تصميم غرفة نومك الخاصة.

احضر ورقة وقلم وابدأ في مشاركتنا في هذا المقال ودون ملاحظاتك!

1. نضارة الأبيض مع نغمات دافئة من البيجات وبنيات الأخشاب.. الإشراقة الطبيعية واللمسات الخضراء تجعلها منعشة

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

2. ظلال داكنة من النغمات الأرجوانية لتصميم كلاسيكي فاخر.. التصميم المعدني للسرير يُضفي لمسة عتيقة ساحرة

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

3. غرفة مزدوجة بطابع ريفي دافئ وهادء.. الجدران البيضاء واللوحة الملونة تزيد من أناقة تلك الغرفة

Casa Vichuquén, AtelierStudio AtelierStudio غرفة نوم
AtelierStudio

AtelierStudio
AtelierStudio
AtelierStudio

4. غرفة نوم مزدوجة متوازنة ومتناغمة، مع أرضية خشبية دافئة وظلال رمادية كلاسيكية ناعمة

homify BedroomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

5. غرفة نوم برؤية هندسية مميزة.. اللوح الأمامي الكابتوني باللون الأزرق الصارخ هو محور تصميمها وسر اناقتها البالغة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

6. غرفة نوم لعشاق اللون الأخضر بتأثيره الهادئ.. انقسام الغرفة للونين يصنع تأثير بصري جذاب ويمنحها طابع فريد

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

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7. التفاصيل الخشبية مع النغمات اللونية المتدرجة من اللون ذاته تمنح تلك الغرفة المزدوجة دفء مُريح لنوم عميق

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio غرفة نوم
Azora Estudio

Azora Estudio
Azora Estudio
Azora Estudio

8. غرفة نوم رئيسية تجمع بين النمط الصناعي اللطيف مع تصميم الإضاءة القوي والفعال.. اللوح الأمامي للسرير مع الأعمدة الخشبية تفاصيل فريدة ومميزة

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio غرفة نوم
ToTaste.studio

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

9. ظلال من الون الأخضر النفطي والأخضر النيلي وسط غرفة تتمتع بفضاء كبير ومريح وسرير مصمم على الطريقة العصرية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

10. سرير كبير مع أربعة أعمدة وستائر شفافة ناعمة لخلق بيئة غنية على الطراز الباروكي.وأجواء رومانسية حالمة

LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA غرفة نوم
3D_DESIGNER_ALLA

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA

11. مزيج من التفاصيل النابضة بالحياة والملونة.. ملمس السجاد وألوانه يتشابك بأناقة مع الغلاف الأبيض للغرفة ليصنع بيئة مليئة بالاسترخاء.

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

12. غرفة نوم مزدوجة فريدة من نوعها مع فضاء كبير جدا سمح بإدراج أريكة لجلسة جانبية مُريحة

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

13. مزيج رائع من الأقمشة والألوان.. الأبيض والأزرق والأسود يتألقون بالتناوب في تصميم هندسي يضاعف أعماق البيئة

GRANGE X GREG NATALE COLLECTION, Grange México Grange México BedroomBeds & headboards خشب متين Black
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

14. غرفة نوم مزدوجة في اتصال مباشر مع البيئة المحيطة بالطبيعة.. النافذة هي النقطة المحورية للمساحة

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة نوم
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

16. غرفة مزدوجة مع سريرين كبيرين بدلًا من كلاسيكية السرير الواحد .. مزيج الألوان في الستائر والمفروشات يصنع تناسق بصري جذاب

Bedroom Perfect Stays غرفة نوم
Perfect Stays

Bedroom

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

17. غرفة نوم مزدوجة على الطريقة الاسكندنافية.. صلابة الأخشاب تتحد مع دفء الخيارات البسيطة لغرفة نوم مريحة

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

18. غرفة نوم تتمتع بدرجة عالية من الإبداع في الخيارات والتناقضات المادية حيث الأخشاب والحجارة والسجاد الشرقي والسرير العصري

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

لمزيد من التصميمات والأفكار المبتكرة والملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 تصاميم غاية في الجمال لغرفة المعيشة

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