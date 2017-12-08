7 أفكار لتزيين جدران منزلك في العام الجديد 2018

جدران من الطوب.. يمكن أن يكون هذا الخيار جزءا من استراتيجية زخرفية لإحدى الشقق السكنية، ولكن عندما لا تحبز فكرة ترك الجدران فارغة، يمكنك اللجوء إلى بعض الأساليب التي من شأنها أن تجعل منزلك أكثر ترحيبًا. وبالتالي، قد تكون فكرة جيدة أن تقوم باستخدام الزخارف الأصلية، القادرة على إعطاء منزلك نمط فريد من نوعه لا لبس فيه. لأنه عندما يتعلق الأمر بتصميم وتأثيث منزلنا، فإننا نريد كل شيء أن يكون مثاليًا، أليس كذلك؟
في مقال اليوم من هوميفاي، سنقترح العديد من الأفكار، كلها رائعة، لتزيين جدران المنزل بطريقة خاصة حقا. حيث المتعة والأناقة، وقبل شراء قطع الديكور، يمكن أن نلقي نظرة على المنزل لمعرفة ما إذا كان لديك شيء مثير للاهتمام، مما يوفر لك الكثير من المال! تابعنا في السطور القادمة!
دعونا نبدأ مع واحدة من أكثر الأشياء وضوحًا في تزيين المنزل، ألا وهي اللوحات، حيث تم تصميم الإطارات لتزيين الجدران، بغض النظر عن حجمها، وسواء كانت مجرد لون أو لوحة فنية لمشهد ما.
في غرفة الطعام هذه، اختير اطار للوحة فنية مليئة بالألوان، للقيام بعمل كبير جدا، حيث خلق تباين واضح مع الأثاث الحديث والرصين، مع إضافة لمحة فريدة تفصح عن ذوق فني راقي لأصحاب المنزل.
الطلاء، بالإضافة إلى كونه اقتصادي للغاية، فهو أيضًا يوفر تنوعا كبيرًا عندما يتعلق الأمر خلق الصور الزخرفية. يمكنك إنشاء الصور أو الحروف، وتشكيل عبارات مثالية لجعل أي مساحة تتمتع بأجواء خاصة وطابع شخصي فريد. نحن نحب هذه الفكرة حقا، وخاصة لأنها تسمح بتحقيق أقصى قدر من التخصيص، مما يجعل منزلك أكثر جمالا!
ورق الجدران والسيراميك والخشب أو الجص منالأدوات السحرية لتزيين الجدران في أي غرفة، حتى وإن كنت تنوي مجرد استخدام نوع طلاء مختلفة عن بقية المنزل، فإنها تمكنك من إنشاء طابع ريفي، أو حديث، أو حتى الحصول على إطلالة النمط الصناعيي أو البلدي، وذلك يتوقف على المواد أو النماذج التي تختارها.
علينا أن نلقي نظرة على أنحاء المنزل لمعرفة الأشياء التي يمكن أن تكون قابلة لـ (إعادة) الاستخدم في مهمة تزيين الجدران! هنا لدينا الفاصل الخشبي الذي تم إعادة طلائه باللون الأصفر، وبدلا من أن ترك غير مستخدم وملقى في المرآب أو غرفة التخزين، أصبح أداة زخرفية جميلة للجدار ولوح أمامي رائع للسرير.
المرايا، بالإضافة إلى كونها أداة ذات وظيفة زخرفية جدا، فهي أيضًا أداة سحرية يعتمد عليها خبراء التصميم الداخلي للسماح بزيادة سطوع داخل كل غرفة، لأنها تعكس الضوء الذي تتمحور عليها. وبالإضافة إلى ذلك، المرايا تعطي تصور أكبر رحابة: في محاولة لاستخدامها لتزيين الممرات الصغيرة ونرى كيف تبدو أكبر وأكثر إشراقا!
الغيتار الخاص بك يمكن أن يصبح أداة ممتازة لتزيين الجدار، فضلا عن لوح التزلج الخاص بك أو مضرب البيسبول، أو أي أداة أخرى تستخدمها في موهبتك وهوايتك الخاصة. والفكرة هي تزيين الجدران مع العناصر المعترف بها على الفور والتي تمنحها طابع شخصي فريد ومميز.
إذا كنت قد اتخذت القرار في البدء بتزيين جدران منزلك فورًا، فلن تجد أفضل من تلك الطريقة، حيث الصور الفوتوغرافية المتوفرة في أي منزل، وإن لم تكن مصور محترف، يمكنك دائما أن تلجأة للاستعانة بخبرة المحترفين، أو حتى اختيار بعض الصور المفضلة من على الانترنت، وطباعتها وتحويلها إلى أداة زخرفة رائعة لجدران المنزل!
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