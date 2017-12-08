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7 أفكار لتزيين جدران منزلك في العام الجديد 2018

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Moradia Boavista | 2010, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة السفرة Green
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جدران من الطوب.. يمكن أن يكون هذا الخيار جزءا من استراتيجية زخرفية لإحدى الشقق السكنية، ولكن عندما لا تحبز فكرة ترك الجدران فارغة، يمكنك اللجوء إلى بعض الأساليب التي من شأنها أن تجعل منزلك أكثر ترحيبًا. وبالتالي، قد تكون فكرة جيدة أن تقوم باستخدام الزخارف الأصلية، القادرة على إعطاء منزلك نمط فريد من نوعه لا لبس فيه. لأنه عندما يتعلق الأمر بتصميم وتأثيث منزلنا، فإننا نريد كل شيء أن يكون مثاليًا، أليس كذلك؟

في مقال اليوم من هوميفاي، سنقترح العديد من الأفكار، كلها رائعة، لتزيين جدران المنزل بطريقة خاصة حقا. حيث المتعة والأناقة، وقبل شراء قطع الديكور، يمكن أن نلقي نظرة على المنزل لمعرفة ما إذا كان لديك شيء مثير للاهتمام، مما يوفر لك الكثير من المال! تابعنا في السطور القادمة!

1. لوحات ملونة أو أسود وأبيض

Moradia Boavista | 2010, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة السفرة Green
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

دعونا نبدأ مع واحدة من أكثر الأشياء وضوحًا في تزيين المنزل، ألا وهي اللوحات، حيث تم تصميم الإطارات لتزيين الجدران، بغض النظر عن حجمها، وسواء كانت مجرد لون أو لوحة فنية لمشهد ما.

في غرفة الطعام هذه، اختير اطار للوحة فنية مليئة بالألوان، للقيام بعمل كبير جدا، حيث خلق تباين واضح مع الأثاث الحديث والرصين، مع إضافة لمحة فريدة تفصح عن ذوق فني راقي لأصحاب المنزل.

2. الطلاء في الديكور

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

 الطلاء، بالإضافة إلى كونه اقتصادي للغاية، فهو أيضًا يوفر تنوعا كبيرًا عندما يتعلق الأمر خلق الصور الزخرفية. يمكنك إنشاء الصور أو الحروف، وتشكيل عبارات مثالية لجعل أي مساحة تتمتع بأجواء خاصة وطابع شخصي فريد. نحن نحب هذه الفكرة حقا، وخاصة لأنها تسمح بتحقيق أقصى قدر من التخصيص، مما يجعل منزلك أكثر جمالا!

3. ورق الجدران الأنيق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ورق الجدران والسيراميك والخشب أو الجص منالأدوات السحرية لتزيين الجدران في أي غرفة، حتى وإن  كنت تنوي مجرد استخدام نوع طلاء مختلفة عن بقية المنزل، فإنها تمكنك من إنشاء طابع ريفي، أو حديث، أو حتى الحصول على إطلالة النمط الصناعيي أو البلدي، وذلك يتوقف على المواد أو النماذج التي تختارها.

4. إعادة استخدام الأثاث

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

 علينا أن نلقي نظرة على أنحاء المنزل لمعرفة الأشياء التي يمكن أن تكون قابلة لـ (إعادة) الاستخدم في مهمة تزيين الجدران! هنا لدينا الفاصل الخشبي الذي تم إعادة طلائه باللون الأصفر، وبدلا من أن ترك غير مستخدم وملقى في المرآب أو غرفة التخزين، أصبح أداة زخرفية جميلة للجدار ولوح أمامي رائع للسرير. 

5. المرايا

Quarto Romântico, Minna Interiores Minna Interiores غرف نوم صغيرة
Minna Interiores

Minna Interiores
Minna Interiores
Minna Interiores

المرايا،  بالإضافة إلى كونها أداة ذات وظيفة زخرفية جدا، فهي أيضًا أداة سحرية يعتمد عليها خبراء التصميم الداخلي للسماح بزيادة سطوع داخل كل غرفة، لأنها تعكس الضوء الذي تتمحور عليها. وبالإضافة إلى ذلك، المرايا تعطي تصور أكبر رحابة: في محاولة لاستخدامها لتزيين الممرات الصغيرة ونرى كيف تبدو أكبر وأكثر إشراقا!

6. الآلات الموسيقية أو الهوايات الأخرى

APARTAMENTO TURÍSTICO BAIRRO ALTO I - LISBOA, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة نوم
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

الغيتار الخاص بك يمكن أن يصبح أداة ممتازة  لتزيين الجدار، فضلا عن لوح التزلج الخاص بك أو مضرب البيسبول، أو أي أداة أخرى تستخدمها في موهبتك وهوايتك الخاصة. والفكرة هي تزيين الجدران مع العناصر المعترف بها على الفور والتي تمنحها طابع شخصي فريد ومميز.

7 – الصور الفوتوغرافية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت قد اتخذت القرار في البدء بتزيين جدران منزلك فورًا، فلن تجد أفضل من تلك الطريقة، حيث الصور الفوتوغرافية المتوفرة في أي منزل،  وإن لم تكن مصور محترف، يمكنك دائما أن تلجأة للاستعانة بخبرة المحترفين، أو حتى اختيار بعض الصور المفضلة من على الانترنت، وطباعتها وتحويلها إلى أداة زخرفة رائعة لجدران المنزل!

لمزيد من الأفكار والنصائح الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 نصائح من الفنغ شوي لتصميم المنزل

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