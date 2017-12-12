شقة زوجين شابين مع الكثير من التفاصيل والألوان المنعشة

يميل الشباب حديثي الزواج إلى تصميم منازلهم الجديدة باتباع الموضة الرائجة وأحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي، وإضافة لمسات تفصح عن طابع شخصي وذوقهم الخاص.
من الاتجاهات الحديثة الرائجة هذا العام، النمط الحديث الذي يضم لمسات عتيقة راقية. حيث الألوان العصري، والأرضيات الراقية، مع لمسات عتيقة في الأثاث البسيط.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة ملهمة ومنعشة، في منزل زوجين شابين، مع الكثير من التفاصيل البسيطة والألوان المبهجة. لنبدأ جولتنا!
مساحة كبيرة مفتوحة تجمع طاولة الطعام مع المطبخ تماما كما أغلب المنازل الحديثة المدمجة وسط بالتة رائعة من النغمات الفاتحة التي تعمل على مضاعفة المساحة بصريا وإضفاء شعور قوي بالراحة والانتعاش.
طاولة الطعام صممت من الخشب الطبيعي الذي احتفظ بمظهره دون طلاء أو أي تجميل، بينما التفت حوله مجموعة من الكراسي البلاستيكية بلون أصفر صارخ، يُضفي الكثير من الحيوية والانتعاش على تلك المساحة الصغيرة. التصميم البسيط والمظهر العتيق لطاولة الطعام يتناسب مع
يبدو المطبخ منعشًا بفضل ترتيبه المريح، حيث التصميم الخطي للخزانات الخشبية، والاكتفاء بمستوى سفلي فقط لترك فضاء واتساع بصري، حتى لا تبدو تلك المساحة الصغيرة مكتظة ومزدحمة بالأثاث. موقع الثلاجة مثالي خاصة أن النافذة توفر لها التبريد اللازم، إضافة إلى توفير الإضاءة والتهوية الجيدة للمطبخ.
طلاء المطبخ بالكامل بلون أبيض مُشرق يمنحه اتساعًا بصريًا منعشًا، بينما استخدام بلاطات من السيراميك بلون سماوي فاتح baby blue، يُضفي لمسة أنيقة على المطبخ الصغير ويمنحه إطلالة عصرية بدرجة الباستيل، كما أن اللمسات الفولاذية اللامعة تجعله يتلألأ ببساطة.
تتمتع غرفة النوم بإطلالة عصرية منعشة، بفضل اللمسات اللونية المليئة بالحيوية والنشاط، حيث الوسائد الصغيرة بلون فوشيا صارخ، بينما تم طلاء الخلفية بلون سماوي داكن ليصبح الجدار لوح أمامي للسرير الأبيض. تزين الجدار بلوحة تجذب الأنظار بفضل الأشكال الهندسية المتعاكسة بالأحمر والأبيض والأسود.
تفاصيل غرفة النوم تفصح عن ذوق رفيع وطابع شخصي مرح ومتفائل، حيث النغمات اللونية المبهجة، والأثاث البسيط البعيد عن المبالغات الديكورية. وضع اثنين من الكراسي بلون فوشيا صارخ في مواجهة السرير لتصميم جلسة جانبية أنيقة ومريحة ورومانسية. تأمل قطعة السجاد الدائرية المصنوعة يدويًا!
في الجدار الفاصل بين أبواب الشرفة في غرفة النوم، وضعت مرآة بشكل هندسي غير منتظم، مع إطار مصنوع يدويًا، يتماشى بتناسق وتناغ سلس وأنيق مع السجادة المستديرة الموضوعة أسفل كرسيي الجلسة الجانبية في الصورة السابقة. إضافة إلى الوظيفة الجمالية التي تؤديها تلك المرآة الفريدة، فإنها أيضًا تعل على عكس الأضواء مما يساعد على توفير اتساع بصري يدعمه الضوء المتسلل من النوافذ الزجاجية والطلاء الأبيض للجدران والسقف.
غرفة النوم الأخرى في هذا المنزل المثير للاعجاب، تضم اثنين من السرائر الفردية، مع تصميم خشبي بسيط، وتتمتع بالألوان ذاتها في غرفة النوم الرئيسية وذلك للحفاظ على تناسق التصميم العام في المنزل. ورق الجدران المستخدم في خلفية كل سرير يجعل الأمر يبدو وكأنها غرفة النوم الرئيسية قد انعكست في المرآة!
الفارق الوحيد بين الغرفة المزدوجة وغرفة النوم الرئيسية يتمثل في اختلاف تصميم المرآة وموقعها، حيث وضعت في تلك الغرفة مرآتين واحدة فق كل سرير بتصميم دائري بسيط يخلو من التفاصيل على عكس غرفة النوم الرئيسية التي وضعت بها مرآة واحدة في الفاصل بين أبواب الشرفة، وبتصميم ندسي غير منتظم.
لمزيد من تصميمات المنازل المبتكرة والملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، تصميم أنيق لمنزل بمساحة 85 متر مربع