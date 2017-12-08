20 نموذج لخزانات تجعل التأنق أكثر سهولة

خزانة كبيرة تتسع للكثير من الملابس مع فضاء فسيح للتحرك بأريحية والتبديل بين القطع دون الشعور بالاختناق.. إنه حلم الكثير من الناس.

هل لديك منزل تتمنى أن يكون مجهزًا بغرفة خلع الملابس، نعم، ونحن نتحدث عن غرفة كاملة مخصصة للملابس. الكثيرون يميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الغرفة لا يمكن الحصول عليها إلا مع شقق سخية ومنازل فاخرة، ولكن هذا ليس صحيحًا جزئيًا. وبطبيعة الحال، وجود مساحة أكبر يمكن أن يسمح لك بالحصول على مزيد من الغرف مخصصة لأشياء محددة، ولكن أيضًا الشقق ذات المساحات المتوسطة، وحتى 60 متر مربع يمكن أن تعطيك خزانة مع تصميم مريح وكبير.

كونها غرفة وظيفية داخل المنزل، لخلع الملابس أو خزانة يجب أن تكون مصممة خصيصا لتكون عملية وفعالة. الحلول المختلفة المتاحة من خزانات المنفصلة إلى خيارات مدمجة ومخصصة لبيئات أصغر، في النهاية الأمر يعتمد على المساحة المتاحة. بالطبع، كل قطعة من الأثاث يجب أن تناسب حجم الغرفة، ومن الناحية المثالية، فإن الهدف هو خلق مكان منظم يسمح بالاسترخاء لتغيير والاستعداد لهذا اليوم.

في مقال اليوم من هوميفاي، اخترنا لك 20 تصميم لخزائن من جميع الأحجام بلمسات مبدعة من خبرائنا! دعونا نبدأ في مشاهدتها…