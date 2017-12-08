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20 نموذج لخزانات تجعل التأنق أكثر سهولة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO غرفة الملابس
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خزانة كبيرة تتسع للكثير من الملابس مع فضاء فسيح للتحرك بأريحية والتبديل بين القطع دون الشعور بالاختناق.. إنه حلم الكثير من الناس.

هل لديك منزل تتمنى أن يكون مجهزًا بغرفة خلع الملابس، نعم، ونحن نتحدث عن غرفة كاملة مخصصة للملابس. الكثيرون يميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الغرفة لا يمكن الحصول عليها إلا مع شقق سخية ومنازل فاخرة، ولكن هذا ليس صحيحًا جزئيًا. وبطبيعة الحال، وجود مساحة أكبر يمكن أن يسمح لك بالحصول على مزيد من الغرف مخصصة لأشياء محددة، ولكن أيضًا الشقق ذات المساحات المتوسطة، وحتى 60 متر مربع يمكن أن تعطيك خزانة مع تصميم مريح وكبير.

كونها غرفة وظيفية داخل المنزل، لخلع الملابس أو خزانة يجب أن تكون مصممة خصيصا لتكون عملية وفعالة. الحلول المختلفة المتاحة من خزانات المنفصلة إلى خيارات مدمجة ومخصصة لبيئات أصغر، في النهاية الأمر يعتمد على المساحة المتاحة. بالطبع، كل قطعة من الأثاث يجب أن تناسب حجم الغرفة، ومن الناحية المثالية، فإن الهدف هو خلق مكان منظم يسمح بالاسترخاء لتغيير والاستعداد لهذا اليوم.

في مقال اليوم من هوميفاي، اخترنا لك 20 تصميم لخزائن من جميع الأحجام بلمسات مبدعة من خبرائنا! دعونا نبدأ في مشاهدتها…

1. خزانة كبيرة بالقرب من الحمام مع نظام محكم لترتيب الملابس

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة الملابس خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

2. خزانة بتصميم على شكل حرف U لتوفير أكبر قدر من المساحات التخزينية في غرفة صغيرة وضيقة

APPARTAMENTO , Architetto del Piano Architetto del Piano غرفة الملابس
Architetto del Piano

Architetto del Piano
Architetto del Piano
Architetto del Piano

3. خزانة صغيرة مع مساحتين لتعليق الملابس ورف للملابس المطوية إضافة لقطع الديكور والنباتات للحفاظ على الرائحة الجيدة

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO غرفة الملابس
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

4. خزانة خشبية في ممر طولي مع مساحات مفتوحة وأخرى مغلقة لترتيب وتنظيم الملابس

CASA M - 2013 TORINO, POINT. ARCHITECTS POINT. ARCHITECTS غرفة الملابس
POINT. ARCHITECTS

POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS
POINT. ARCHITECTS

5. خزانة تناسب الطراز الحديث في مساحة متوسطة تتسع لتخزين وترتيب الملابس

Appartamento a Milano, bdastudio bdastudio غرفة الملابس
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

6. خزانة ملابس مع أرفف منخفضة لسهولة الوصول إلى القطع وإضاءات لرؤية واضحة

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega غرفة الملابس خشب متين Wood effect
Contesini Studio &amp; Bottega

Contesini Studio & Bottega
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega

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7. استغلال العليه لغرفة ملابس مفتوحة مع مساحة كبيرة للاختيار والتبديل والتجريب بأريحية

LOFT 4, Valtorta srl Valtorta srl غرفة الملابس
Valtorta srl

Valtorta srl
Valtorta srl
Valtorta srl

8. خزانة كبير شبه خفية على الطراز الحديث مع الإضاءات والمقعد المريح

Ristrutturazione Appartamento Privato, Pardo Gaetano Architetto Pardo Gaetano Architetto غرفة الملابس
Pardo Gaetano Architetto

Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto

9. خزانة مدمجة في مساحة صغيرة مع الكثير من الأدراج والمساحات المقمسة بذكاء لسهولة الترتيب والتخزين

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

10. خزانة في غرفة منفصلة مع مصدر جيد للتهوية والإضاءة مما يحفظ في الملابس من التلف

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة الملابس
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

11. حل مثالي للميزانية الصغيرة والمساحة المدمجة.. تأمل القطعة المخصصة لوضع الحذاء!

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة الملابس
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

12. استغلال الزاوية لتصميم خزانة صغيرة لترتيب الأحذية والاكسسوارات مع لون وردي أنيق ورومانسي

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

13. خزانة صغيرة مع كافة العناصر الأساسية: أرفف للترتيب والتعليق، وكرسي للاستراحة والوصول إلى الأماكن المرتفعة وأيضًا مرآة لإلقاء نظرة أخيرة

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

14. في زاوية غرفة النوم مع إضاءة سفلية لتأثير جذاب وإطلالة عصرية مبهرة

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI غرفة الملابس
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

15. خزانة مع بوفيه أنيق وعدة أدراج لترتيب الملابس الداخلية والشرابات والاكسسوارات

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio غرفة الملابس
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

16. خزانة بها كل شيء.. تصميم فاخر وإضاءة أنيقة ولمسات خشبية دافئة

CASA ÉQUER, Molins Design Molins Design غرفة الملابس خشب White
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

17. الخشب الأبيض مع السجاد الأنيق في الأرضية لغرفة دافئة لتبديل الملابس

-, TMS ESPAIS ELEGANTS TMS ESPAIS ELEGANTS غرفة الملابس
TMS ESPAIS ELEGANTS

TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS
TMS ESPAIS ELEGANTS

18. ماذا عن خزانة صغيرة داخل الحمام للتبديل السريع!

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

19. خزانة مع تأثير مسرحي لتشعر وأنك بالتألق داخل مساحتك الشخصية لتبديل الملابس

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

20. خزانة الأحلام مع عدة مساحات للتخزين واتساع كاف للتحرك والاختيار بهدوء مع تلك الإضاءات الأنيقة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

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