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6 تصميمات لغرف النوم على طراز البحر المتوسط

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ev Tadilat İşleri , Ev TAdilatları Ev TAdilatları غرفة نوم
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أولا سنبدأ بالتعريف بـ نمط أو طراز البحر الأبيض المتوسط وما هي الشروط والتفاصيل والأمور الأساسية الخاصة بهذا النمط والملامح واللمسات والسمات، لعله نمط من اسمه يميل إلى الأجواء الخاصة بالبحر، يا له من شيء جميل عندما يكون منزلك بهذا النمط الرومانسي ذو الطبيعة الخلابة الرائعة، تملؤها الحياة والهدوء والسكينة والراحة النفسية المطلوبة في المنازل نتيجة وجود البحر بجماله وصفاءه وانعكاس ذلك على المنزل وتصميمه وديكوراته، ويتميز ذلك المنزل بالبساطة في كل شيء فنجد استخدام العنصر الخشبي غاية في الروعة والإبداع في أرجاء المنزل سواء في الأرضيات أو الحوائط أو الأسقف، ولا يخلو ذلك النمط من إدخال العنصر النباتي للإشارة إلى الطبيعة.

1- تصميم بسيط لغرفة النوم على نمط البحر المتوسط

Ev Tadilat İşleri , Ev TAdilatları Ev TAdilatları غرفة نوم
Ev TAdilatları

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

يتجلى في هذا التصميم ظهور الملامح الخاصة بذلك النمط ونبدأ من النوافذ الزجاجية الممتدة بطول الغرفة وهذا يعد شيء أساسي مع الخلفية الرائعة للسماء الصافية ذات اللون الأزرق الفاتح الهادئ، ثم ننتقل لنلتمس وجود العنصر الخشبي في الأرضيات ذات القطع الخشبية للباركيه بالإضافة إلى اللوحات الجدارية ذات الإطار الخشبي بني اللون المتناسق مع الأثاث ومع ألوان الجدران وتظهر اللمحة النباتية في وجود أصص صغيرة للنباتات، وبالنسبة للإضاءة فنجد تداخل كل من الطبيعي والصناعي حيث وحدات الإنارة التي تساهم بشكل كبير في الديكور.

2- تصميم ذو مساحة صغيرة مستغلة بشكل جيد

Villa R, B.A-Studio B.A-Studio غرفة نوم
B.A-Studio

B.A-Studio
B.A-Studio
B.A-Studio

يظهر في ذلك التصميم أن المساحة صغيرة ولكنها مستغلة بشكل جيد حيث؛ وجود نافذتين للتمتع بالهواء الطبيعي ذات الستائر الشفافة  وكذلك المناظر الخلابة، وظهور العنصر الخشبي في الطاولة والأثاث ودخول العنصر المعدني في التصميم حيث المقاعد والطاولة الخاصة بالتليفزيون، وتتجلى الإضاءة الطبيعية في التصميم.

3- تصميم عصري لغرفة ذات طراز البحر المتوسط

Villa R, B.A-Studio B.A-Studio غرفة نوم
B.A-Studio

B.A-Studio
B.A-Studio
B.A-Studio

نجد في ذلك التصميم العصرية واضحة وكذلك البساطة، ويظهر نمط البحر المتوسط في وجود النوافذ الزجاجية التي تسمح بمرور ضوء الشمس، ونرى اللون الرمادي المحايد مع اللون الأبيض، وتشترك الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية.

4- تصميم رائع ومريح ومناسب لأجواء نمط البحر المتوسط

CASA SANT JOSEP, Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

يغلب على ذلك التصميم الهدوء والراحة حيث هيمنة اللون الأبيض في أرجاء التصميم، فنجد الجدران وخلفية السرير وكذلك الفرش الخاص به كل هذا يشع الطمأنينة للتصميم، ويتجلى سمات وملامح وطباع نمط البحر المتوسط في الشكل الخاص بالأسقف حيث شرائح الخشب التي تزينه، مع وجود الجدار الحجري المتميز، وتظهر الإضاءة الطبيعية التي تعم أرجاء التصميم مع لمحة بسيطة للضوء الصناعي.

5- تصميم يتمتع بالبساطة الشديدة

Casa em Faro do Alentejo, Beja, Portugal, Grupo Norma Grupo Norma غرفة نوم
Grupo Norma

Grupo Norma
Grupo Norma
Grupo Norma

كما تعودنا من نمط البحر المتوسط في وجود نوافذ كثيرة بعرض الغرفة، يظهر ذلك بوضوح في هذا التصميم، فنجد نافذتين تطل على الحديقة مما يمنح شعور بالسكينة والطمأنينة، كما يتجلى العنصر الخشبي في التصميم من حيث الأرضيات والمكتب وكذلك السرير، ويهيمن اللون الرمادي الفاتح مع اللون الأبيض على التصميم، وهذا لا يقلل من دخول بعض اللمسات الخاصة بالديكور من حيث اللوحات الجدارية، ولا يخلو التصميم من عناصر الإضاءة الصناعية مع الطبيعية.

6- تصميم مبهر مع لمحة لنمط البحر المتوسط

上城魅力，灰調美式, 陶璽空間設計 陶璽空間設計 غرفة نوم
陶璽空間設計

陶璽空間設計
陶璽空間設計
陶璽空間設計

يا له من تصميم جميل ورائع لعشاق الهدوء والراحة حيث يجمع ذلك التصميم المزيج ما بين روعة التصميم مع توافر العناصر التي تضفي شعور لا نتهي من الارتياح، تتجلى مظاهر نمط البحر المتوسط في ذلك التصميم حيث؛ النافذة الزجاجية التي تعكس جمال الطبيعة مع بروز العنصر الخشبي في الخلفية الخاصة بالسرير مع وجود المقعد الخشبي والمنضدة وكذلك الأرضيات، وبالنسبة للألوان فنجد اللون الرمادي مع الأبيض يضيفوا الشعور بالهدوء المطلوب مع الإضاءة الصناعية الخافتة.
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6 تصميمات لغرف النوم على طراز البحر المتوسط

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