6 تصميمات لغرف النوم على طراز البحر المتوسط

أولا سنبدأ بالتعريف بـ نمط أو طراز البحر الأبيض المتوسط وما هي الشروط والتفاصيل والأمور الأساسية الخاصة بهذا النمط والملامح واللمسات والسمات، لعله نمط من اسمه يميل إلى الأجواء الخاصة بالبحر، يا له من شيء جميل عندما يكون منزلك بهذا النمط الرومانسي ذو الطبيعة الخلابة الرائعة، تملؤها الحياة والهدوء والسكينة والراحة النفسية المطلوبة في المنازل نتيجة وجود البحر بجماله وصفاءه وانعكاس ذلك على المنزل وتصميمه وديكوراته، ويتميز ذلك المنزل بالبساطة في كل شيء فنجد استخدام العنصر الخشبي غاية في الروعة والإبداع في أرجاء المنزل سواء في الأرضيات أو الحوائط أو الأسقف، ولا يخلو ذلك النمط من إدخال العنصر النباتي للإشارة إلى الطبيعة.
يتجلى في هذا التصميم ظهور الملامح الخاصة بذلك النمط ونبدأ من النوافذ الزجاجية الممتدة بطول الغرفة وهذا يعد شيء أساسي مع الخلفية الرائعة للسماء الصافية ذات اللون الأزرق الفاتح الهادئ، ثم ننتقل لنلتمس وجود العنصر الخشبي في الأرضيات ذات القطع الخشبية للباركيه بالإضافة إلى اللوحات الجدارية ذات الإطار الخشبي بني اللون المتناسق مع الأثاث ومع ألوان الجدران وتظهر اللمحة النباتية في وجود أصص صغيرة للنباتات، وبالنسبة للإضاءة فنجد تداخل كل من الطبيعي والصناعي حيث وحدات الإنارة التي تساهم بشكل كبير في الديكور.
يظهر في ذلك التصميم أن المساحة صغيرة ولكنها مستغلة بشكل جيد حيث؛ وجود نافذتين للتمتع بالهواء الطبيعي ذات الستائر الشفافة وكذلك المناظر الخلابة، وظهور العنصر الخشبي في الطاولة والأثاث ودخول العنصر المعدني في التصميم حيث المقاعد والطاولة الخاصة بالتليفزيون، وتتجلى الإضاءة الطبيعية في التصميم.
نجد في ذلك التصميم العصرية واضحة وكذلك البساطة، ويظهر نمط البحر المتوسط في وجود النوافذ الزجاجية التي تسمح بمرور ضوء الشمس، ونرى اللون الرمادي المحايد مع اللون الأبيض، وتشترك الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية.
يغلب على ذلك التصميم الهدوء والراحة حيث هيمنة اللون الأبيض في أرجاء التصميم، فنجد الجدران وخلفية السرير وكذلك الفرش الخاص به كل هذا يشع الطمأنينة للتصميم، ويتجلى سمات وملامح وطباع نمط البحر المتوسط في الشكل الخاص بالأسقف حيث شرائح الخشب التي تزينه، مع وجود الجدار الحجري المتميز، وتظهر الإضاءة الطبيعية التي تعم أرجاء التصميم مع لمحة بسيطة للضوء الصناعي.
كما تعودنا من نمط البحر المتوسط في وجود نوافذ كثيرة بعرض الغرفة، يظهر ذلك بوضوح في هذا التصميم، فنجد نافذتين تطل على الحديقة مما يمنح شعور بالسكينة والطمأنينة، كما يتجلى العنصر الخشبي في التصميم من حيث الأرضيات والمكتب وكذلك السرير، ويهيمن اللون الرمادي الفاتح مع اللون الأبيض على التصميم، وهذا لا يقلل من دخول بعض اللمسات الخاصة بالديكور من حيث اللوحات الجدارية، ولا يخلو التصميم من عناصر الإضاءة الصناعية مع الطبيعية.
يا له من تصميم جميل ورائع لعشاق الهدوء والراحة حيث يجمع ذلك التصميم المزيج ما بين
روعة التصميم مع توافر العناصر التي تضفي شعور لا نتهي من الارتياح، تتجلى مظاهر
نمط البحر المتوسط في ذلك التصميم حيث؛ النافذة الزجاجية التي تعكس جمال الطبيعة
مع بروز العنصر الخشبي في الخلفية الخاصة بالسرير مع وجود المقعد الخشبي والمنضدة
وكذلك الأرضيات، وبالنسبة للألوان فنجد اللون الرمادي مع الأبيض يضيفوا الشعور
بالهدوء المطلوب مع الإضاءة الصناعية الخافتة.
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