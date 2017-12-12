6 تصميمات لغرف النوم على طراز البحر المتوسط

أولا سنبدأ بالتعريف بـ نمط أو طراز البحر الأبيض المتوسط وما هي الشروط والتفاصيل والأمور الأساسية الخاصة بهذا النمط والملامح واللمسات والسمات، لعله نمط من اسمه يميل إلى الأجواء الخاصة بالبحر، يا له من شيء جميل عندما يكون منزلك بهذا النمط الرومانسي ذو الطبيعة الخلابة الرائعة، تملؤها الحياة والهدوء والسكينة والراحة النفسية المطلوبة في المنازل نتيجة وجود البحر بجماله وصفاءه وانعكاس ذلك على المنزل وتصميمه وديكوراته، ويتميز ذلك المنزل بالبساطة في كل شيء فنجد استخدام العنصر الخشبي غاية في الروعة والإبداع في أرجاء المنزل سواء في الأرضيات أو الحوائط أو الأسقف، ولا يخلو ذلك النمط من إدخال العنصر النباتي للإشارة إلى الطبيعة.