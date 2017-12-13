تصميم منزل متكامل بديكورات النمط الريفي في 8 لمحات

في البداية نستعرض الملامح التي تخص النمط الريفي، ولعل ما يدور في أذهاننا حول ما يخص ذلك النمط هو تمتعه بعبق الماضي وعاداته وتقاليده وقيمه وكذلك البساطة والهدوء والدفء التي تعم المنزل وتظهر في الديكورات الخاصة به، ولعل البساطة في استخدام كل شيء هي التي تمنحنا الشعور بالهدوء والراحة، وللنمط الريفي أشياء تميزه وعلى سبيل المثال استخدام العنصر الخشبي سواء في الجدران والأسقف والأرضيات والأثاث الخاص بالمنزل، وكذلك الأحجار الذي يتمتع الطراز الريفي بإستخدامها في الجدران والحوائط للدلالة على اللمحة الريفية، ولعل المزج بين الحجر والخشب واحد من أهم العناصر التي استخدمها المصممون في تلك الآونة، ولعل للمنازل ذات الطابع الريفي سمة الحميمية والحب بمجرد دخول منزل على هذا النمط.
عند النظر إلى هذا التصميم يظهر وبشدة اللمسة الريفية فتتواجد كل العناصر الخاصة بذلك النمط بداية من وجود العنصر الخشبي الواضح استخدامه في التصميم الخاص بباب الدخول والإطار الخارجي الخاص به بالإضافة إلى السقف ذو الطبيعة الخشبية بالإضافة إلى اللون الخاص بالجدران، واللمحة الثانية هي وجود الأحجار واستخدامها في تزين الجدار مع الأرضيات بالإضافة إلى الأصص الحجرية بما فيها من نباتات تشير إلى العنصر الطبيعي لإضفاء اللمحة الخاصة بالديكور مع أشكال الإضاءة المختلفة الرائعة.
ويظهر في ذلك التصميم الطابع الريفي بارز وواضح في بعض العلامات ومنها انتشار وسيطرة العنصر الحجري على التصميم فنجد الجدار من البداية إلى النهاية من الأحجار بالإضافة إلى الأرضيات والسلالم، ولا يخلو من ظهور العنصر النباتي حيث أوراق الشجر ويتمتع ذلك التصميم بالبساطة الشديدة.
تصميم رائع يتميز بالبساطة والهدوء التي تعد السمة الأساسية للطراز الريفي، إنه التصميم الخاص بالحمام الذي عند رؤيته تشعر وكأنك في الريف نظرا للأجواء الذي يضفيها ذلك التصميم، فنجد هيمنة العنصر الحجري واضحة المعالم في وحدة الاستحمام حيث يحوط بها الحجر بشكل دائري وكذلك النصف الأعلى من الجدران حجرية الخامات، وطالما وجد الطراز الريفي تجد العنصر الخشبي المتمثل في الوحدات الخاصة بوضع مستلزمات الحمام ولا يخلو ذلك التصميم من الطبيعة حيث وجود النباتات.
ويتضح من ذلك التصميم بروز الطابع الريفي في كل أرجائه، ويظهر بوضوح العنصر الخشبي البارز في تصميم السرير ذو الدورين المزدوج حيث روعة التصميم تنحصر في شكله واتساعه وفي نفس الوقت استغلال المساحة بشكل أحسن من رائع، فنجد ذلك التصميم يصلح كونه غرفة نوم خاصة بالأطفال وتتسع لعدد أربعة أشخاص يتمتعوا بالراحة والدفء، ونلاحظ أن السقف أيضا خشبي لاستكمال الشكل العام للتصميم واللمحة الريفية المتجلية.
لعل من النظرة الأولى لك تشعر حقا كأنك داخل منزل ريفي، فنجد السقف الحجري المزين بالقطع الحجرية الرائعة، وكذلك الجدران البسيطة مع اللمحات الخاصة بالديكور ومنها بعض البراويز المعلقة على الجدران، وكذلك وجود العنصر الخشبي في قطع الأثاث والأرضيات، وتتجلى البساطة الشديدة في شكل وحدات الإنارة البسيطة جدا التي تشير بشدة إلى المنزل الريفي.
يُظهر التصميم سيطرة الطابع الريفي ولكن مع استخدام ديكور وشكل عصري، فهذه الغرفة لابد وأن يتوفر فيه سمة الهدوء والراحة حيث أنها الغرفة الخاصة بالعيش معظم اليوم، ولعل النظام الريفي يضفي بشكل كبير ذلك الإحساس، فنبدأ باستخدام العنصر الخشبي مستخدم بشكل منمق فنجد المكتبة الخشبية المقسمة لوحدات لوضع جهاز التلفاز وبعض الديكورات، وأرضيات باركيه خشبية أيضا وكذلك الطاولات التي تتوسط الغرفة، مرورا بعنصر الطبيعة حيث وجود النباتات مع اللون الأخضر الفاتح للجدران وملائمة ذلك مع الوسائد الخاصة بالأرائك ذات اللون الهادئ الرائع، كل ذلك بالإضافة إلى ضوء الشمس الساطع الذي يمر عبر النافذة ذو الستائر الشفافة.
الهدوء والأناقة هي الطابع الغالب لتصميم تلك الغرفة على الطراز الريفي حيث تظهر اللمسة الريفية للتصميم في الألوان الداكنة الخشبية مع أجزاء من الخشب في السقف مع ألوان السرير والأرضيات في مزيج من التناغم والهدوء والحفاظ على الطابع الريفي في كامل المنزل.
وأخيراً يأتي المطبخ محافظاً على الإطار العام لديكور المنزل الريفي الكامل بالألوان الخشبية الداكنة مع اللون المحايد للحوائط والأبيض في السقف ليكمل اللوحة الجمالية والديكور المتكامل للمنزل على الطراز الريفي العصري.
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