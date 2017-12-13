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تصميم منزل متكامل بديكورات النمط الريفي في 8 لمحات

Mai Elkholy Mai Elkholy
Hacienda Bay, Hany Saad Innovations Hany Saad Innovations غرفة السفرة
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في البداية نستعرض الملامح التي تخص النمط الريفي، ولعل ما يدور في أذهاننا حول ما يخص ذلك النمط هو تمتعه بعبق الماضي وعاداته وتقاليده وقيمه وكذلك البساطة والهدوء والدفء التي تعم المنزل وتظهر في الديكورات الخاصة به، ولعل البساطة في استخدام كل شيء هي التي تمنحنا الشعور بالهدوء والراحة، وللنمط الريفي أشياء تميزه وعلى سبيل المثال استخدام العنصر الخشبي سواء في الجدران والأسقف والأرضيات والأثاث الخاص بالمنزل، وكذلك الأحجار الذي يتمتع الطراز الريفي بإستخدامها في الجدران والحوائط للدلالة على اللمحة الريفية، ولعل المزج بين الحجر والخشب واحد من أهم العناصر التي استخدمها المصممون في تلك الآونة، ولعل للمنازل ذات الطابع الريفي سمة الحميمية والحب بمجرد دخول منزل على هذا النمط.

1- تصميم لمدخل على الطراز الريفي

CASA R.A, Eustáquio Leite Arquitetura Eustáquio Leite Arquitetura ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Eustáquio Leite Arquitetura

Eustáquio Leite Arquitetura
Eustáquio Leite Arquitetura
Eustáquio Leite Arquitetura

عند النظر إلى هذا التصميم يظهر وبشدة اللمسة الريفية فتتواجد كل العناصر الخاصة بذلك النمط بداية من وجود العنصر الخشبي الواضح استخدامه في التصميم الخاص بباب الدخول والإطار الخارجي الخاص به بالإضافة إلى السقف ذو الطبيعة الخشبية بالإضافة إلى اللون الخاص بالجدران، واللمحة الثانية هي وجود الأحجار واستخدامها في تزين الجدار مع الأرضيات بالإضافة إلى الأصص الحجرية بما فيها من نباتات تشير إلى العنصر الطبيعي لإضفاء اللمحة الخاصة بالديكور مع أشكال الإضاءة المختلفة الرائعة.

2- اللمحة الريفية في التصميم الخاص بالحديقة

homify جدران حجر Red
homify

homify
homify
homify

ويظهر في ذلك التصميم الطابع الريفي بارز وواضح في بعض العلامات ومنها انتشار وسيطرة العنصر الحجري على التصميم فنجد الجدار من البداية إلى النهاية من الأحجار بالإضافة إلى الأرضيات والسلالم، ولا يخلو من ظهور العنصر النباتي حيث أوراق الشجر ويتمتع ذلك التصميم بالبساطة الشديدة.

3- حمام من الحجر على الطراز الريفي

Realizzazione B&B , Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont" Naro architettura restauro 'Dein Landhaus im Piemont' حمام
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>

Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>
Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"

 تصميم رائع يتميز بالبساطة والهدوء التي تعد السمة الأساسية للطراز الريفي، إنه التصميم الخاص بالحمام الذي عند رؤيته تشعر وكأنك في الريف نظرا للأجواء الذي يضفيها ذلك التصميم، فنجد هيمنة العنصر الحجري واضحة المعالم في وحدة الاستحمام حيث يحوط بها الحجر بشكل دائري وكذلك النصف الأعلى من الجدران حجرية الخامات، وطالما وجد الطراز الريفي تجد العنصر الخشبي المتمثل في الوحدات الخاصة بوضع مستلزمات الحمام ولا يخلو ذلك التصميم من الطبيعة حيث وجود النباتات.

4- تصميم ريفي لغرفة نوم الأطفال

Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie غرفة الاطفال
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

ويتضح من ذلك التصميم بروز الطابع الريفي في كل أرجائه، ويظهر بوضوح العنصر الخشبي البارز في تصميم السرير ذو الدورين المزدوج حيث روعة التصميم تنحصر في شكله واتساعه وفي نفس الوقت استغلال المساحة بشكل أحسن من رائع، فنجد ذلك التصميم يصلح كونه غرفة نوم خاصة بالأطفال وتتسع لعدد أربعة أشخاص يتمتعوا بالراحة والدفء، ونلاحظ أن السقف أيضا خشبي لاستكمال الشكل العام للتصميم واللمحة الريفية المتجلية.

5- تصميم لوحدة تناول الطعام ريفي الطراز

Rustico con charme, Fabio Carria Fabio Carria غرفة السفرة
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

لعل من النظرة الأولى لك تشعر حقا كأنك داخل منزل ريفي، فنجد السقف الحجري المزين بالقطع الحجرية الرائعة، وكذلك الجدران البسيطة مع اللمحات الخاصة بالديكور ومنها بعض البراويز المعلقة على الجدران، وكذلك وجود العنصر الخشبي في قطع الأثاث والأرضيات، وتتجلى البساطة الشديدة في شكل وحدات الإنارة البسيطة جدا التي تشير بشدة إلى المنزل الريفي.

​6- غرفة معيشة عصرية بلمحة ريفية رائعة

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

يُظهر التصميم سيطرة الطابع الريفي ولكن مع استخدام ديكور وشكل عصري، فهذه الغرفة لابد وأن يتوفر فيه سمة الهدوء والراحة حيث أنها الغرفة الخاصة بالعيش معظم اليوم، ولعل النظام الريفي يضفي بشكل كبير ذلك الإحساس، فنبدأ باستخدام العنصر الخشبي مستخدم بشكل منمق فنجد المكتبة الخشبية المقسمة لوحدات لوضع جهاز التلفاز وبعض الديكورات، وأرضيات باركيه خشبية أيضا وكذلك الطاولات التي تتوسط الغرفة، مرورا بعنصر الطبيعة حيث وجود النباتات مع اللون الأخضر الفاتح للجدران وملائمة ذلك مع الوسائد الخاصة بالأرائك ذات اللون الهادئ الرائع، كل ذلك بالإضافة إلى ضوء الشمس الساطع الذي يمر عبر النافذة ذو الستائر الشفافة.

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7- ديكور غرفة نوم على الطراز الريفي

Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos غرفة نوم
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos

Bórmida & Yanzón arquitectos
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos
Bórmida & Yanzón arquitectos

الهدوء والأناقة هي الطابع الغالب لتصميم تلك الغرفة على الطراز الريفي حيث تظهر اللمسة الريفية للتصميم في الألوان الداكنة الخشبية مع أجزاء من الخشب في السقف مع ألوان السرير والأرضيات في مزيج من التناغم والهدوء والحفاظ على الطابع الريفي في كامل المنزل. 

8- مطبخ بسيط على الطراز الريفي

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

وأخيراً يأتي المطبخ محافظاً على الإطار العام لديكور المنزل الريفي الكامل بالألوان الخشبية الداكنة مع اللون المحايد للحوائط والأبيض في السقف ليكمل اللوحة الجمالية والديكور المتكامل للمنزل على الطراز الريفي العصري.
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