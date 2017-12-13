تصميم منزل متكامل بديكورات النمط الريفي في 8 لمحات

في البداية نستعرض الملامح التي تخص النمط الريفي، ولعل ما يدور في أذهاننا حول ما يخص ذلك النمط هو تمتعه بعبق الماضي وعاداته وتقاليده وقيمه وكذلك البساطة والهدوء والدفء التي تعم المنزل وتظهر في الديكورات الخاصة به، ولعل البساطة في استخدام كل شيء هي التي تمنحنا الشعور بالهدوء والراحة، وللنمط الريفي أشياء تميزه وعلى سبيل المثال استخدام العنصر الخشبي سواء في الجدران والأسقف والأرضيات والأثاث الخاص بالمنزل، وكذلك الأحجار الذي يتمتع الطراز الريفي بإستخدامها في الجدران والحوائط للدلالة على اللمحة الريفية، ولعل المزج بين الحجر والخشب واحد من أهم العناصر التي استخدمها المصممون في تلك الآونة، ولعل للمنازل ذات الطابع الريفي سمة الحميمية والحب بمجرد دخول منزل على هذا النمط.