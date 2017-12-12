10 نماذج لتصاميم رائعة بأسلوب عتيق وأنيق

يرتبط النمط الشابي شيك، أي النمط العتيق الأنيق، باللمسات التي يعود أصلها إلى العصور القديمة، مع إضافة بعض التفاصيل الرومانسية الأنيقة إلى الديكور، والجميع بين الماضي والحاضر، حيث الخطوط اللينة والرجعية تتحد جنبا إلى جنب مع تفاصيل وأقمشة أكثر خطية ومبتكرة.
تزيين منزلك وفقًا لنمط الشابي شيك، يتطلب إيلاء اهتمام وثيق للتفاصيل كلها، مثل الأقمشة، والمواد الطبيعية، مع مراكز نظر العين، والتركيز قليلا على الحداثة الأكثر أهمية.
في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نعرض لكم 10نماذج لتصاميم رائعة تحوي الأثاث على النمط العتيق الأنيق، بلمسات احترافية من خبرائنا. دعونا نرى معا!
تفاصيل جميلة من نمط الشابي شيك الحديث في غرفة المعيشة؛ هنا نجد علاج للألوان والأقمشة يجعلنا نصفق للمصمم.. حقا أحسنت!
الأريكة مصنوعة من الحديد المطاوع مع وسادة عالية مبطن على نغمات الرمادي. وهناك أيضا العديد من الوسائد الصغيرة والبطانيات على البيج والألوان الرمادية التي تشكل الإطار. الشركات المختلفة التي تتعامل مع الأقمشة الفريدة والأوهام. جميلة جدا أيضا الجدار مغطاة الطوب الأبيض.
نمط رث في المطبخ الذي جمع بين الحداثة من التكميلية، وظيفية وخطية إلى الروح نموذجية أنيقة نمط رث. الألوان هي لينة والباستيل مثل، وكذلك البيئة كلها التي تذكر أيضا نمط البلاد ومعظم ريفي خصوصا عندما يتعلق الأمر السقف مع عوارض خشبية مكشوفة.
أنيقة الحديثة نمط رث المطبخ الجمع بين الحداثة من التكميلية، وظيفية وخطية إلى الروح نموذجية أنيقة نمط رث. الألوان هي لينة والباستيل مثل، وكذلك البيئة كلها التي تذكر أيضا نمط البلاد ومعظم ريفي خصوصا عندما يتعلق الأمر السقف مع عوارض خشبية مكشوفة.
مثال آخر على المطبخ نمط رث أنيقة رث. كما ترون في الصورة، والبيئة مشرقة جدا، وهي تتكون من مطبخ حديث وبسيط على نغمات بيضاء، ولكن بصمة أنيقة رث نجد في الألوان واختيار الأقمشة مثل الستائر التي تزين نوافذ المطبخ.
هذه غرفة الطعام هي أناقة خجولة الخالدة حيث يبرز نمط رث الحديث أنيقة في جمالها المدقع. تكمل هي حديثة جدا وتصميم وكذلك الجدول فرض والمكرر. على غرار رث، ومع ذلك، يظهر بوضوح في اختيار الألوان والأقمشة.
هذه غرفة طعام لذيذ في جو أنيق رث الحديث لأنها قادرة على التعبير عن الرومانسية والرقة بروح حديثة ونظيفة جدا وبسيطة. الجدار الأزرق يرسم الاستفادة الكاملة من رث، تفكر دائما، وخطط واضحة منسجمة اللون، وكذلك وسائد مقعد على الكراسي والثريا الأزرق. ومع ذلك، فإن التكملة حديثة جدا.
رئيسية حيث أسلوب رث الحديث الأنيق يعتمد على السحر والأناقة والرقي. غرفة النوم هذه مثيرة للإعجاب حقا وبحثت في أصغر التفاصيل. رث عناصر نمط شيك مثل إطار السرير، والألوان التي تم اختيارها والأقمشة وتتوافق مع النمط الذي في العموم لديه إشارات إلى الحداثة، دون تجاوز.
وهناك مثال آخر على نمط أنيق رث أنيقة، في هذه الحالة لدينا مطبخ بارد جدا لأنه هو الصلب تماما في أي تكملة. ومع ذلك، فإنها تأتي في اللعب مع الألوان الباستيل على الجدران مع الضوء الأزرق، ومصابيح الطراز القديم والتفاصيل الصغيرة التي تجعل من انجازا كبيرا. في هذه الحالة، ولون الجدران لعبت دورا أساسيا، لذلك فمن المستحسن دائما للاستفسار عن ذلك.
مثال على غرفة نوم أنيقة أنيقة رث أنيقة حيث يمزج الطعم الرومانسي والمعاصر تماما مع الحداثة والأداء الوظيفي. ليس هناك الكثير من العناصر لملء الغرفة، إلا أن السرير المتطابقة مع الأبيض وخزانة حديثة جدا، فضلا عن مكتب. الأقمشة وغيرها من الملحقات لا تزال تدعو أنيقة رث.
حلم المعيشة، الذي يترك مفتوحة تماما كما لوحظ. كما يمكن تعريف ككل وإقامة بأسلوب أنيق رث الحديث لأنها تحتوي على آثار الحداثة والابتكار في محيط متطورة نوعا ما، ومرات أخرى. كراسي مريحة في النسيج والأثاث الخشب والتفاصيل الصغيرة التي تجعل الفرق.
هذا الحمام، حيث نلاحظ فقط الزاوية من مغسلة، هو مثال مثالي من نمط رث أنيقة الحديثة. خزانة مغسلة هو في الواقع تجديد قيمة للأثاث العتيقة جدا المكرر، حيث تم إنشاء اثنين من مغاسل الداخلية. خطوط الأثاث في مجموعة استدعاء نمط رث الأكثر رومانسية، ولكن فسيفساء الكلمة يكسر كل شيء بلطف.
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