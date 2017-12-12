الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 نماذج لتصاميم رائعة بأسلوب عتيق وأنيق

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مطبخ
Loading admin actions …

يرتبط النمط الشابي شيك، أي النمط العتيق الأنيق، باللمسات التي يعود أصلها إلى العصور القديمة، مع إضافة بعض التفاصيل الرومانسية الأنيقة إلى الديكور، والجميع بين الماضي والحاضر، حيث الخطوط اللينة والرجعية تتحد جنبا إلى جنب مع تفاصيل وأقمشة أكثر خطية ومبتكرة.

تزيين منزلك وفقًا لنمط الشابي شيك، يتطلب إيلاء اهتمام وثيق للتفاصيل كلها، مثل الأقمشة، والمواد الطبيعية، مع مراكز نظر العين، والتركيز قليلا على الحداثة الأكثر أهمية.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نعرض لكم 10نماذج لتصاميم رائعة تحوي الأثاث على النمط العتيق الأنيق، بلمسات احترافية من خبرائنا. دعونا نرى معا!

1. الأقمشة والألوان

FOTOGRAFIA D'ARREDAMENTO, Leon s.r.l. Leon s.r.l. Living roomSofas & armchairs
Leon s.r.l.

Leon s.r.l.
Leon s.r.l.
Leon s.r.l.

تفاصيل جميلة من نمط الشابي شيك الحديث في غرفة المعيشة؛ هنا نجد علاج للألوان والأقمشة يجعلنا نصفق للمصمم.. حقا أحسنت!

الأريكة مصنوعة من الحديد المطاوع مع وسادة عالية مبطن على نغمات الرمادي. وهناك أيضا العديد من الوسائد الصغيرة والبطانيات على البيج والألوان الرمادية التي تشكل الإطار. الشركات المختلفة التي تتعامل مع الأقمشة الفريدة والأوهام. جميلة جدا أيضا الجدار مغطاة الطوب الأبيض.

2. مزيج من الأساليب

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani KitchenBench tops
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

نمط رث في المطبخ الذي جمع بين الحداثة من التكميلية، وظيفية وخطية إلى الروح نموذجية أنيقة نمط رث. الألوان هي لينة والباستيل مثل، وكذلك البيئة كلها التي تذكر أيضا نمط البلاد ومعظم ريفي خصوصا عندما يتعلق الأمر السقف مع عوارض خشبية مكشوفة.

أنيقة الحديثة نمط رث المطبخ الجمع بين الحداثة من التكميلية، وظيفية وخطية إلى الروح نموذجية أنيقة نمط رث. الألوان هي لينة والباستيل مثل، وكذلك البيئة كلها التي تذكر أيضا نمط البلاد ومعظم ريفي خصوصا عندما يتعلق الأمر السقف مع عوارض خشبية مكشوفة.

3. الأقمشة من عصور أخرى

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt مطبخ
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

مثال آخر على المطبخ نمط رث أنيقة رث. كما ترون في الصورة، والبيئة مشرقة جدا، وهي تتكون من مطبخ حديث وبسيط على نغمات بيضاء، ولكن بصمة أنيقة رث نجد في الألوان واختيار الأقمشة مثل الستائر التي تزين نوافذ المطبخ.

4. تصميم نقي

APPARTAMENTO (PALIANO - FR), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة السفرة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

هذه غرفة الطعام هي أناقة خجولة الخالدة حيث يبرز نمط رث الحديث أنيقة في جمالها المدقع. تكمل هي حديثة جدا وتصميم وكذلك الجدول فرض والمكرر. على غرار رث، ومع ذلك، يظهر بوضوح في اختيار الألوان والأقمشة.

5. ألوان الباستيل

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مطبخ
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

هذه غرفة طعام لذيذ في جو أنيق رث الحديث لأنها قادرة على التعبير عن الرومانسية والرقة بروح حديثة ونظيفة جدا وبسيطة. الجدار الأزرق يرسم الاستفادة الكاملة من رث، تفكر دائما، وخطط واضحة منسجمة اللون، وكذلك وسائد مقعد على الكراسي والثريا الأزرق. ومع ذلك، فإن التكملة حديثة جدا.

6. سحر غرفة نوم

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة نوم
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

رئيسية حيث أسلوب رث الحديث الأنيق يعتمد على السحر والأناقة والرقي. غرفة النوم هذه مثيرة للإعجاب حقا وبحثت في أصغر التفاصيل. رث عناصر نمط شيك مثل إطار السرير، والألوان التي تم اختيارها والأقمشة وتتوافق مع النمط الذي في العموم لديه إشارات إلى الحداثة، دون تجاوز.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. الفولاذ

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مطبخ
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

وهناك مثال آخر على نمط أنيق رث أنيقة، في هذه الحالة لدينا مطبخ بارد جدا لأنه هو الصلب تماما في أي تكملة. ومع ذلك، فإنها تأتي في اللعب مع الألوان الباستيل على الجدران مع الضوء الأزرق، ومصابيح الطراز القديم والتفاصيل الصغيرة التي تجعل من انجازا كبيرا. في هذه الحالة، ولون الجدران لعبت دورا أساسيا، لذلك فمن المستحسن دائما للاستفسار عن ذلك.

8. الوظيفية

Cameretta romantica shabby chic, La cameretta + le matrimoniali La cameretta + le matrimoniali BedroomBeds & headboards
La cameretta + le matrimoniali

La cameretta + le matrimoniali
La cameretta + le matrimoniali
La cameretta + le matrimoniali

مثال على غرفة نوم أنيقة أنيقة رث أنيقة حيث يمزج الطعم الرومانسي والمعاصر تماما مع الحداثة والأداء الوظيفي. ليس هناك الكثير من العناصر لملء الغرفة، إلا أن السرير المتطابقة مع الأبيض وخزانة حديثة جدا، فضلا عن مكتب. الأقمشة وغيرها من الملحقات لا تزال تدعو أنيقة رث.

9. مزج الماضي والحاضر

VILLA (APRILIA - LT), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة المعيشة
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

حلم المعيشة، الذي يترك مفتوحة تماما كما لوحظ. كما يمكن تعريف ككل وإقامة بأسلوب أنيق رث الحديث لأنها تحتوي على آثار الحداثة والابتكار في محيط متطورة نوعا ما، ومرات أخرى. كراسي مريحة في النسيج والأثاث الخشب والتفاصيل الصغيرة التي تجعل الفرق.

10. الفسيفساء والخشب

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify حمام
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

هذا الحمام، حيث نلاحظ فقط الزاوية من مغسلة، هو مثال مثالي من نمط رث أنيقة الحديثة. خزانة مغسلة هو في الواقع تجديد قيمة للأثاث العتيقة جدا المكرر، حيث تم إنشاء اثنين من مغاسل الداخلية. خطوط الأثاث في مجموعة استدعاء نمط رث الأكثر رومانسية، ولكن فسيفساء الكلمة يكسر كل شيء بلطف.

لمزيد من الأفكار والنصائح الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 نماذج لكيفية تصميم مدخل ترحيبي

6 تصميمات لغرف النوم على طراز البحر المتوسط

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً