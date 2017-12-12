10 نماذج لتصاميم رائعة بأسلوب عتيق وأنيق

يرتبط النمط الشابي شيك، أي النمط العتيق الأنيق، باللمسات التي يعود أصلها إلى العصور القديمة، مع إضافة بعض التفاصيل الرومانسية الأنيقة إلى الديكور، والجميع بين الماضي والحاضر، حيث الخطوط اللينة والرجعية تتحد جنبا إلى جنب مع تفاصيل وأقمشة أكثر خطية ومبتكرة.

تزيين منزلك وفقًا لنمط الشابي شيك، يتطلب إيلاء اهتمام وثيق للتفاصيل كلها، مثل الأقمشة، والمواد الطبيعية، مع مراكز نظر العين، والتركيز قليلا على الحداثة الأكثر أهمية.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نعرض لكم 10نماذج لتصاميم رائعة تحوي الأثاث على النمط العتيق الأنيق، بلمسات احترافية من خبرائنا. دعونا نرى معا!