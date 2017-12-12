10 نماذج للطريقة الصحيحة لاختيار ستائر غرفة النوم

تعتبر غرفة النوم المنطقة المنزلية التي تمثل أفضل بيئة للشعور بالانسجام والهدوء والتوازن. هذا هو السبب في أن كل ملحق وتفصيلة لا ينبغي أن يترك اختياره لمحض الصدفة، كذلك الأمر بالنسبة لستائر غرفة النوم، التي يتم اختيارها اعتمادا على أسلوب نمط التصميم، وحجم ومكان النوافذ.

في الغرفة الواحدة، تتنوع أمامك الخيارات من الأكثر كلاسيكية، إلى الأكثر ابتكارا، حيث يمكنك اللعب مع الأقمشة والظلال التي تصنعها مع الإضاءات بالإضافة إلى الألوان والنقو والزخارف.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 10 نماذج ملهمة لكيفية اختيار ستائر غرفة النوم بالريقة الصحيحة، دون أن ننسى أن نلقي نظرة على تصميم الفضاء بلمسات احترافية من خبرائنا. لنبدأ في مشاهدتهم معًا!