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10 نماذج للطريقة الصحيحة لاختيار ستائر غرفة النوم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
ZERO6 GUEST HOUSE (ROMA - PRATI), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة نوم
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تعتبر غرفة النوم المنطقة المنزلية التي تمثل أفضل بيئة للشعور بالانسجام والهدوء والتوازن. هذا هو السبب في أن كل ملحق وتفصيلة لا ينبغي أن يترك اختياره لمحض الصدفة، كذلك الأمر بالنسبة لستائر غرفة النوم، التي يتم اختيارها اعتمادا على أسلوب نمط التصميم، وحجم ومكان النوافذ.

في الغرفة الواحدة، تتنوع أمامك الخيارات من الأكثر كلاسيكية، إلى الأكثر ابتكارا، حيث يمكنك اللعب مع الأقمشة والظلال التي تصنعها مع الإضاءات بالإضافة إلى الألوان والنقو والزخارف.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 10 نماذج ملهمة لكيفية اختيار ستائر غرفة النوم بالريقة الصحيحة، دون أن ننسى أن نلقي نظرة على تصميم الفضاء بلمسات احترافية من خبرائنا. لنبدأ في مشاهدتهم معًا!

2. ستائر غرفة النوم: لمسات من الطبيعة

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

غرفة نوم خاصة، تذكر بشاليه جبلي نموذجي. الخشب هو سيد بلا منازع من الغرفة بأكملها، مع طبيعتها الجميلة لا لبس فيها. تم الانتهاء من سرير خشبي مع الأقمشة الرمادي والأبيض، غرامة جدا وبسيطة. وبما أنه لم يكن هناك نافذة حقيقية، ولكن كان منور لا ضرورة، ولكن لخلق بيئة حميمة ورومانسية، وأدرجت الستار الرمادي، خفيفة جدا.

1. ستائر غرفة النوم: البساطة

ZERO6 GUEST HOUSE (ROMA - PRATI), Studio Guerra Sas Studio Guerra Sas غرفة نوم
Studio Guerra Sas

Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas
Studio Guerra Sas

غرفة نوم مع نغمات أنيقة ومكررة، حيث تمزج حرارة الباركيه مع الألوان الدافئة من الأقمشة البيج والبني. في هذه الحالة، خيمة غرفة النوم هي من اللون البني الشوكولاته، مكثفة جدا، ومناسبة تماما للبيئة بأكملها مع نغمات خفيفة إلى حد ما وخفيفة.

3. ستائر غرفة النوم: تقليدية ومتطورة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تقليدية جدا وفي الوقت نفسه أنيقة ومتطورة، مع دائما الألوان الناعمة جدا: من البيج إلى الأبيض إلى البني. خيام غرفة النوم في هذه الحالة لديها بنية كلاسيكية من الوقت، مع جزء ثابت والزخرفية عالية والباقي الذي يتحرك لخلق أكثر أو أقل الخصوصية والسطوع في الغرفة نفسها. لهذه الحلول مقذوف، وهناك العديد من الشركات التي تعمل في هذه الصناعة.

4. ستائر غرفة نوم: أنيقة

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في هذا المثال من خيمة غرفة نوم لدينا السياق الكلاسيكي بدلا، مع ألوان محايدة وليست قوية جدا. البيج والبني جعله سيد، سواء في الأرضيات وفي مكملات. يتم توفير لمسة اللون التي تأتي قبالة من قبل لحاف السرير والوسائد. الستائر مزدوجة: لدينا طبقة خفيفة تغطي النافذة بأكملها، أبيض، في حين أن الستائر على الجانبين أنيقة جدا ولها نسيج سمكا ولون بيج فاتح.

5. ستائر غرفة نوم: خطوط وألوان ناعمة

Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

 غرفة نوم رومانسية جدا وتقليدية مع نغمات جدا من الخفة. في المقدمة الجدار هو خطوط بيج الرأسية والبيضاء الكبيرة، والتي تعطي هذا لمسة لمزيد من الشخصية. الستائر في هذه الحالة لا يمكن التغاضي عنها جدا، لذلك اختاروا بسيطة الأزرق غرفة نوم شعاع الستار، والظلال التي تذكر الغرفة بأكملها.

6. ستائر غرفة النوم: ملونة

Gardisette Kollektion 2014, Gardisette Gardisette HouseholdTextiles
Gardisette

Gardisette
Gardisette
Gardisette

ومن المؤكد أن غرفة النوم لا تتكشف. من لمسة عصرية ونابضة بالحياة، بل هو الفرح من الألوان الزاهية مضاءة مختلطة مع بعضها البعض. وقد رسمت الجدران بألوان مبهجة، في حين أن هيكل السرير أبيض مع الملحقات الملونة في لون. الخيام، معبأة، أذكر تماما الألوان من الجدران والاكسسوارات لنتيجة حية وفريدة من نوعها حقا. حديثة وجميلة معا.

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7. ستائر غرفة النوم: بحرية

casa Fiori, Studio Matteoni Studio Matteoni غرفة نوم
Studio Matteoni

Studio Matteoni
Studio Matteoni
Studio Matteoni

لهذه الغرفة نمط واضح لأول وهلة، حيث الشغف بالبحار! كلا من ألوان الأسرة والمكملات المستخدمة تذكر تماما الألوان من البحر والأبيض والأزرق والأزرق. لا شيء آخر، لدينا جميلة وكبيرة بيضاء وزرقاء مخطط المنارة. خيمة غرفة النوم أيضا تشبه نفس النغمات: طبقة بيضاء رقيقة من الضوء وستارة التي ترتبط بشكل جيد مع ظلال بيضاء وزرقاء وزرقاء، ومن الواضح في الصفوف.

8. ستائر غرفة النوم: هل هناك أي منها؟

Casa di Campagna, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica غرفة نوم White
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

بالنظر إلى الاطلالة لفريدة من نوعها، وأبواب النوافذ التي تمتد على طول جانبي الغرفة. الجدران غير موجودة تقريبا، تحل محلها أبواب قابلة للانزلاق، حيث تصميم  النوافذ مثير للإعجاب، والتي تقدم إطلالة خلابة للمناظر الطبيعية المحيطة بها. في هذه الحالة وضع الستائر الثقيلة جدا سيكون من المؤسف، وهذا هو السبب لاختيار الستائر البيضاء الضئيلة جدا لاستخدامها عندما تريد المزيد من العلاقة الحميمة.

9. ستائر غرفة النوم: صغيرة وعملية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك نافذة صغيرة، في هذه الحالة التي تكون فيها طويلة وضيقة نوعا ما، يمكنك اختيار الحل مثل هذا. الألوان والظلال  واضحة تماما وأنيقة، لاختيار ستائر غرفة النوم لجأ المصمم إلى الكلاسيكية، حيث اختيار ستائر صغيرة أنيقة وعملية.

10. ستائر غرفة النوم: رومانسية

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة نوم الخشب هندسيا White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

مثال على ستائر غرفة نوم متطورة جدا في بساطتها. نرى في هذه الغرفة الستائر ذات الألوان الرمادي الفاتح والأبيض، وهي خفيفة جدا ومشرقة وتناسب بشكل جيد في إعداد أنيق وريفي معا. ومن الجدير بالذكر الحزم الخشبية موحية جدا على السقف والأرضيات.

لمزيد من الأفكار والنصائح الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 أفكار رائعة لتزيين الجدران البيضاء

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