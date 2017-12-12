10 نماذج للطريقة الصحيحة لاختيار ستائر غرفة النوم

تعتبر غرفة النوم المنطقة المنزلية التي تمثل أفضل بيئة للشعور بالانسجام والهدوء والتوازن. هذا هو السبب في أن كل ملحق وتفصيلة لا ينبغي أن يترك اختياره لمحض الصدفة، كذلك الأمر بالنسبة لستائر غرفة النوم، التي يتم اختيارها اعتمادا على أسلوب نمط التصميم، وحجم ومكان النوافذ.
في الغرفة الواحدة، تتنوع أمامك الخيارات من الأكثر كلاسيكية، إلى الأكثر ابتكارا، حيث يمكنك اللعب مع الأقمشة والظلال التي تصنعها مع الإضاءات بالإضافة إلى الألوان والنقو والزخارف.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 10 نماذج ملهمة لكيفية اختيار ستائر غرفة النوم بالريقة الصحيحة، دون أن ننسى أن نلقي نظرة على تصميم الفضاء بلمسات احترافية من خبرائنا. لنبدأ في مشاهدتهم معًا!
غرفة نوم خاصة، تذكر بشاليه جبلي نموذجي. الخشب هو سيد بلا منازع من الغرفة بأكملها، مع طبيعتها الجميلة لا لبس فيها. تم الانتهاء من سرير خشبي مع الأقمشة الرمادي والأبيض، غرامة جدا وبسيطة. وبما أنه لم يكن هناك نافذة حقيقية، ولكن كان منور لا ضرورة، ولكن لخلق بيئة حميمة ورومانسية، وأدرجت الستار الرمادي، خفيفة جدا.
غرفة نوم مع نغمات أنيقة ومكررة، حيث تمزج حرارة الباركيه مع الألوان الدافئة من الأقمشة البيج والبني. في هذه الحالة، خيمة غرفة النوم هي من اللون البني الشوكولاته، مكثفة جدا، ومناسبة تماما للبيئة بأكملها مع نغمات خفيفة إلى حد ما وخفيفة.
تقليدية جدا وفي الوقت نفسه أنيقة ومتطورة، مع دائما الألوان الناعمة جدا: من البيج إلى الأبيض إلى البني. خيام غرفة النوم في هذه الحالة لديها بنية كلاسيكية من الوقت، مع جزء ثابت والزخرفية عالية والباقي الذي يتحرك لخلق أكثر أو أقل الخصوصية والسطوع في الغرفة نفسها. لهذه الحلول مقذوف، وهناك العديد من الشركات التي تعمل في هذه الصناعة.
في هذا المثال من خيمة غرفة نوم لدينا السياق الكلاسيكي بدلا، مع ألوان محايدة وليست قوية جدا. البيج والبني جعله سيد، سواء في الأرضيات وفي مكملات. يتم توفير لمسة اللون التي تأتي قبالة من قبل لحاف السرير والوسائد. الستائر مزدوجة: لدينا طبقة خفيفة تغطي النافذة بأكملها، أبيض، في حين أن الستائر على الجانبين أنيقة جدا ولها نسيج سمكا ولون بيج فاتح.
غرفة نوم رومانسية جدا وتقليدية مع نغمات جدا من الخفة. في المقدمة الجدار هو خطوط بيج الرأسية والبيضاء الكبيرة، والتي تعطي هذا لمسة لمزيد من الشخصية. الستائر في هذه الحالة لا يمكن التغاضي عنها جدا، لذلك اختاروا بسيطة الأزرق غرفة نوم شعاع الستار، والظلال التي تذكر الغرفة بأكملها.
ومن المؤكد أن غرفة النوم لا تتكشف. من لمسة عصرية ونابضة بالحياة، بل هو الفرح من الألوان الزاهية مضاءة مختلطة مع بعضها البعض. وقد رسمت الجدران بألوان مبهجة، في حين أن هيكل السرير أبيض مع الملحقات الملونة في لون. الخيام، معبأة، أذكر تماما الألوان من الجدران والاكسسوارات لنتيجة حية وفريدة من نوعها حقا. حديثة وجميلة معا.
لهذه الغرفة نمط واضح لأول وهلة، حيث الشغف بالبحار! كلا من ألوان الأسرة والمكملات المستخدمة تذكر تماما الألوان من البحر والأبيض والأزرق والأزرق. لا شيء آخر، لدينا جميلة وكبيرة بيضاء وزرقاء مخطط المنارة. خيمة غرفة النوم أيضا تشبه نفس النغمات: طبقة بيضاء رقيقة من الضوء وستارة التي ترتبط بشكل جيد مع ظلال بيضاء وزرقاء وزرقاء، ومن الواضح في الصفوف.
بالنظر إلى الاطلالة لفريدة من نوعها، وأبواب النوافذ التي تمتد على طول جانبي الغرفة. الجدران غير موجودة تقريبا، تحل محلها أبواب قابلة للانزلاق، حيث تصميم النوافذ مثير للإعجاب، والتي تقدم إطلالة خلابة للمناظر الطبيعية المحيطة بها. في هذه الحالة وضع الستائر الثقيلة جدا سيكون من المؤسف، وهذا هو السبب لاختيار الستائر البيضاء الضئيلة جدا لاستخدامها عندما تريد المزيد من العلاقة الحميمة.
إذا كان لديك نافذة صغيرة، في هذه الحالة التي تكون فيها طويلة وضيقة نوعا ما، يمكنك اختيار الحل مثل هذا. الألوان والظلال واضحة تماما وأنيقة، لاختيار ستائر غرفة النوم لجأ المصمم إلى الكلاسيكية، حيث اختيار ستائر صغيرة أنيقة وعملية.
مثال على ستائر غرفة نوم متطورة جدا في بساطتها. نرى في هذه الغرفة الستائر ذات الألوان الرمادي الفاتح والأبيض، وهي خفيفة جدا ومشرقة وتناسب بشكل جيد في إعداد أنيق وريفي معا. ومن الجدير بالذكر الحزم الخشبية موحية جدا على السقف والأرضيات.
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