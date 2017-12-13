5 ديكورات لغرف نوم عصرية متنوعة للأطفال

تتغير الموضة والتصميمات للأثاث من عام إلى آخر فكل جيل يختلف عن الجيل الآخر في احتياجاته واهتماماته والذوق الخاص به فنجد الاختلاف في الغرف الخاصة بالأولاد عن الغرف التي تخص البنات من حيث الشكل و المضمون والألوان والتصميمات فتكون شديدة الاختلاف من حيث الذوق الفني والهوايات، لذلك سنعرض خمسة تصميمات مختلفة ومتنوعة لغرف نوم أطفال عصرية تناسب أكثر من عمر وللجنسين، فتختلف أيضا غرف الأطفال الرضع عن الأكبر سنا عن المراهقين وهكذا ونظرا لبحث كل أم وأب عن شكل وتصميم الغرفة الخاصة بالأطفال والبحث في سبل التجديد الدائم مع تتابع العمر، وبسبب حرص الأبوين على اختيار التصميم الأمثل مع حرصهم أيضا على مشاركة الأطفال في اختيار التصميم.
نرى في ذلك التصميم لمحة ولمسة من الوهلة الأولى وكأنه مكتب ولكن بعد ذلك نتيقن أنه غرفة نوم خاصة بالأطفال ولكن تناسب الأطفال في مرحلة المراهقة المقبلة على الشباب، ونجد تناسق الألوان الهادئة الواضحة من التصميم، وهذا التصميم مزدوج حيث أنه يصلح لفردين لوجود سريرين ومكتبين للمذاكرة، وتشعر من ذلك التصميم من وجود التنسيق الهندسي حيث الخطوط الطولية والعريضة، ونجد ألوان الجدران والسقف والأرضيات متناسقة بشكل كبير، وتتداخل الإضاءة الطبيعة التي تمر من النافذة مع الإضاءة الصناعية من حيث الأضواء المدفونة للتزين.
يدخل هذا التصميم من ضمن التصميمات البسيطة الخاصة بغرف الأطفال في العمر ما بين ثماني سنوات والعشر سنوات وخاصة البنات نظرا لتناسب الألوان مع الذوق الخاص للبنات، وهذه الغرفة مزدوجة لطفلتين، ونجد العنصر الخشبي يظهر في ذلك التصميم حيث الأرضيات ولا يخلو ذلك التصميم من الديكورات الخاصة بالأطفال حيث البراويز المعلقة على الجدران، وبالنسبة للإضاءة فنجد الطبيعية تسيطر نظرا لحاجة الغرفة للشمس والتهوية.
يناسب هذا التصميم البنات في عمر المراهقة، لملائمة الألوان والتصميم لهذا العمر، وإن كانت هذه المساحة صغيرة ولكنها مستغلة الاستغلال الأمثل، وبالنسبة للخلفية الخاصة بالسرير فنجد تداخل الألوان، ونجد الديكور الخاص بالبنات حيث وجود المرآة في التصميم حيث الوجهة الخاصة بالدولاب، وبالنسبة لعنصر الخشبي فنجده بالطاولة الخاصة بالتلفاز والأرضيات، ومن حيث الإضاءة نجد الإضاءة المدفونة التي تمنح التصميم شكل جمالي ولا يخلو بالطبع من وجود الإضاءة الطبيعية اللازمة للتهوية.
ومن الملاحظ في هذا التصميم مناسبته للأطفال الرضع، حيث وجود السرير الخشبي ذو الجوانب لكي تحافظ على الطفل، ونجد المكتبة الخاصة بالطفل لوضع الألعاب الخاصة به، ونجد العنصر الخشبي واضح في الأرضيات مع تداخل العنصر الحجري ذات اللون الأبيض، ونرى وجود ألوان مختلفة للتزيين، وتشترك الإضاءة الصناعية عن طريق النجفة المعلقة ذات اللون الأزرق مع الإضاءة الطبيعية.
يتضح من هذا التصميم مناسبته للأطفال الأولاد وخصوصا في عمر صغير من سن خمسة سنوات حتى عشر
سنوات، حيث وجود الألعاب الخاصة بهذا العمر كالشخصيات التي تؤثر في ذلك العمر
بالإضافة إلى وجود الديكور على شكل مكعبات متعددة الأشكال والألوان فنجد اللون
الأزرق مع الأخضر والأحمر ونرى الجدران معلق عليها صور خاصة بالشخصيات المحببة
لديهم، ونظرا لحداثة التصميم فتجد السرير على شكل أريكة مريحة ملونة، أما بالنسبة
للأرضيات فهي خشبية حتى تناسب هذا العمر للمحافظة على سلامتهم، مع وجود الإضاءة
الطبيعية ولكن تهمين الأضواء الصناعية حيث وحدات الإنارة المدفونة لتناسب الديكور
الخاص بالغرفة.
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