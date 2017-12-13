5 ديكورات لغرف نوم عصرية متنوعة للأطفال

تتغير الموضة والتصميمات للأثاث من عام إلى آخر فكل جيل يختلف عن الجيل الآخر في احتياجاته واهتماماته والذوق الخاص به فنجد الاختلاف في الغرف الخاصة بالأولاد عن الغرف التي تخص البنات من حيث الشكل و المضمون والألوان والتصميمات فتكون شديدة الاختلاف من حيث الذوق الفني والهوايات، لذلك سنعرض خمسة تصميمات مختلفة ومتنوعة لغرف نوم أطفال عصرية تناسب أكثر من عمر وللجنسين، فتختلف أيضا غرف الأطفال الرضع عن الأكبر سنا عن المراهقين وهكذا ونظرا لبحث كل أم وأب عن شكل وتصميم الغرفة الخاصة بالأطفال والبحث في سبل التجديد الدائم مع تتابع العمر، وبسبب حرص الأبوين على اختيار التصميم الأمثل مع حرصهم أيضا على مشاركة الأطفال في اختيار التصميم.