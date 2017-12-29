6 تصميمات لغرف السفرة في منتهى البساطة والأناقة

يتميز الديكور العصري بتصميماته البسيطة والمجردة والحديثة التي تتلائم بشكل كبير مع عصرنا الحديث إلا أن هذا لا يعني أن الغرف ذات الديكورات العصري يجب أن تكون خالية من لمسة فخامة تضفي عليها التميز والرقي بل على العكس تماما خاصة في غرف السفرة التي تجتمعين فيها مع عائلتك وضيوفك، وفي هذه التصميمات تجتمع البساطة في التصميم مع العصرية، فمن المعروف عن وحدة تناول الطعام يجب أن يتوافر فيها بعض الأمور حتى تصبح مهيئة بشكل صحيح للقيام بدورها كغرفة للسفرة والطعام وإليكم بعض التصميمات التي يظهر فيها البساطة الخاصة بالديكور العصري مع لمحة بسيطة من الفخامة.
يتميز ذلك التصميم بالبساطة المتناهية ويتضح ذلك في كل من شكل الطاولة الخاصة بتناول الطعام وكذلك المقاعد، وهيمنة العنصر الخشبي ذو اللون الفاتح في الطاولة والمقاعد والجدران والأرضيات وبعض الديكورات ويظهر أن وحدة الطعام مرفقة بالمطبخ وذلك يدل أيضا على البساطة، ويشترك اللون الرمادي الفاتح في التصميم ليضفي عليه لمحة من الهدوء، ومن حيث الإضاءة تتداخل الإضاءة الطبيعية مع الصناعية حيث وحدات الإنارة التي تساهم بشكل كبير في اليكور العام للغرفة.
يتبلور في ذلك التصممي لمحة من الفخامة تتجلى في لون الخشب الداكن بنقوشه الطبيعية الذي يبدو أنيق في غرفة السفرة ويضفي المزيد من التميز على التصميم المبتكر للمقاعد ذات الأرجل المعدنية فضية اللون واستخدام وحدات الإضاءة المبتكرة منها المدفون والمتدلي يعطي الغرفة مظهر عصري وغير تقليدي، بالإضافة إلى الأرضيات اللامعة والمطلات الرائعة لوحدة الطعام التي تضفي اللمحة الطبيعية على التصميم، وتتوسط غرفة السفرة وحدات الإستقبال والمطبخ.
يهمين اللون الأبيض حيث الأرضيات والمقاعد وألوان الجدران والأرضيات اللامعة على هذا التصميم ودائمًا ما يعطي مظهر مشرق و مريح لأي غرفة، ومزجه مع اللون البني الفاتح في غرفة السفرة اختيار جيد جدًا حيث يحقق الاختلاف بين اللونين تباين جذاب ومظهر رائع، وغرفة السفرة في ذلك التصميم مرفقة بالمطبخ، ويناسب المساحات الواسعة، وتلعب الإضاءة الدور الأكبر في الديكور بالإضافة على اللمحة الطبيعية الواضحة في وجود أصص النباتات مع المطلات الخاصة بالحديقة.
يتميز ذلك التصميم بالبساطة الشديدة وخلوه من التفاصيل، فهو عبارة عن طاولة بيضاوية الشكل خشبية السطح محاطة بمقاعد جلدية بأرجل خشبية وبالنسبة للألوان فيمتزج اللون الرمادي المحايد في لون الجدران مع اللون الخشبي، وذو أرضيات فاتحة اللون، وبالنسبة للإضاءة فمن الواضح سطوع الإضاءة الصناعية.
السطح الرخامي لطاولة السفرة يعطيها لمسة فخامة على الرغم من تصميمها البسيط واختيار نجف ذهبي اللون ذات تصميم فخم ومبتكر يمكنه أن يضفي على غرفة السفرة العصرية مظهر رائع ومتميز، بالإضافة إلى الأضواء المدفونة، ولعل الأرجل المعدنية لكل من المقاعد والطاولة تزيد من عنصر الفخامة في التصميم، ولا شك أن وجود اللون الرمادي الفاتح يضفي جو من الهدوء والراحة حيث الأرضيات والجدران، ولا يخلو التصميم من بعض التحف الكريستال للتزين.
يتميز ذلك التصميم بروعته واختلافه عن بقية التصميمات الأخرى، من حيث الطاولة المستطيلة ذات السطح شديد اللمعان، بالإضافة إلى المقاعد الجلدية الي تضفي على السفرة لمسة فخامة واضحة حتى مع بساطة التصميم واختيار إحدى درجات الرمادي الغنية والغير تقليدية يحقق لكي مظهر متميز وجذاب مع طاولة سفرة مميزة وسطح لامع مع وحدات الإضاءة الصناعية التي لها الدور المحوري داخل التصميم حيث اختيار اللون الفضي ليتناسب بشدة مع التصميم ككل مع وحدات الإضاءة المدفونة أيضا والأرضيات الخشبية المميزة ولا يخلو التصميم من وجود النباتات الطبيعية.
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