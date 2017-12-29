6 تصميمات لغرف السفرة في منتهى البساطة والأناقة

يتميز الديكور العصري بتصميماته البسيطة والمجردة والحديثة التي تتلائم بشكل كبير مع عصرنا الحديث إلا أن هذا لا يعني أن الغرف ذات الديكورات العصري يجب أن تكون خالية من لمسة فخامة تضفي عليها التميز والرقي بل على العكس تماما خاصة في غرف السفرة التي تجتمعين فيها مع عائلتك وضيوفك، وفي هذه التصميمات تجتمع البساطة في التصميم مع العصرية، فمن المعروف عن وحدة تناول الطعام يجب أن يتوافر فيها بعض الأمور حتى تصبح مهيئة بشكل صحيح للقيام بدورها كغرفة للسفرة والطعام وإليكم بعض التصميمات التي يظهر فيها البساطة الخاصة بالديكور العصري مع لمحة بسيطة من الفخامة.