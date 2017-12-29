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6 تصميمات لغرف السفرة في منتهى البساطة والأناقة

Mai Elkholy Mai Elkholy
無印生活 劉宅, 御見設計企業有限公司 御見設計企業有限公司 غرفة السفرة خشب متين Wood effect
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يتميز الديكور العصري بتصميماته البسيطة والمجردة والحديثة التي تتلائم بشكل كبير مع عصرنا الحديث إلا أن هذا لا يعني أن الغرف ذات الديكورات العصري يجب أن تكون خالية من لمسة فخامة تضفي عليها التميز والرقي بل على العكس تماما خاصة في غرف السفرة التي تجتمعين فيها مع عائلتك وضيوفك، وفي هذه التصميمات تجتمع البساطة في التصميم مع العصرية، فمن المعروف عن وحدة تناول الطعام يجب أن يتوافر فيها بعض الأمور حتى تصبح مهيئة بشكل صحيح للقيام بدورها كغرفة للسفرة والطعام وإليكم بعض التصميمات التي يظهر فيها البساطة الخاصة بالديكور العصري مع لمحة بسيطة من الفخامة.

1- تصميم متميز لوحدة تناول الطعام

無印生活 劉宅, 御見設計企業有限公司 御見設計企業有限公司 غرفة السفرة خشب متين Wood effect
御見設計企業有限公司

御見設計企業有限公司
御見設計企業有限公司
御見設計企業有限公司

يتميز ذلك التصميم بالبساطة المتناهية ويتضح ذلك في كل من شكل الطاولة الخاصة بتناول الطعام وكذلك المقاعد، وهيمنة العنصر الخشبي ذو اللون الفاتح في الطاولة والمقاعد والجدران والأرضيات وبعض الديكورات ويظهر أن وحدة الطعام مرفقة بالمطبخ وذلك يدل أيضا على البساطة، ويشترك اللون الرمادي الفاتح في التصميم ليضفي عليه لمحة من الهدوء، ومن حيث الإضاءة تتداخل الإضاءة الطبيعية مع الصناعية حيث وحدات الإنارة التي تساهم بشكل كبير في اليكور العام للغرفة.

2- تصميم عصري لغرفة سفرة

CASA BUGAMBILIAS, GYVA Studio GYVA Studio غرفة السفرة
GYVA Studio

GYVA Studio
GYVA Studio
GYVA Studio

يتبلور في ذلك التصممي لمحة من الفخامة تتجلى في لون الخشب الداكن بنقوشه الطبيعية الذي يبدو أنيق في غرفة السفرة ويضفي المزيد من التميز على التصميم المبتكر للمقاعد ذات الأرجل المعدنية فضية اللون واستخدام وحدات الإضاءة المبتكرة منها المدفون والمتدلي يعطي الغرفة مظهر عصري وغير تقليدي، بالإضافة إلى الأرضيات اللامعة والمطلات الرائعة لوحدة الطعام التي تضفي اللمحة الطبيعية على التصميم، وتتوسط غرفة السفرة وحدات الإستقبال والمطبخ.

3- تصميم رائع وجذاب لغرفة سفرة عصرية

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

يهمين اللون الأبيض حيث الأرضيات والمقاعد وألوان الجدران والأرضيات اللامعة على هذا التصميم ودائمًا ما يعطي مظهر مشرق و مريح لأي غرفة، ومزجه مع اللون البني الفاتح في غرفة السفرة اختيار جيد جدًا حيث يحقق الاختلاف بين اللونين تباين جذاب ومظهر رائع، وغرفة السفرة في ذلك التصميم مرفقة بالمطبخ، ويناسب المساحات الواسعة، وتلعب الإضاءة الدور الأكبر في الديكور بالإضافة على اللمحة الطبيعية الواضحة في وجود أصص النباتات مع المطلات الخاصة بالحديقة.

4- تصميم تقليدي خالي من التفاصيل

homify غرفة السفرة خشب متين Wood effect
homify

homify
homify
homify

يتميز ذلك التصميم بالبساطة الشديدة وخلوه من التفاصيل، فهو عبارة عن طاولة بيضاوية الشكل خشبية السطح محاطة بمقاعد جلدية بأرجل خشبية وبالنسبة للألوان فيمتزج اللون الرمادي المحايد في لون الجدران مع اللون الخشبي، وذو أرضيات فاتحة اللون، وبالنسبة للإضاءة فمن الواضح سطوع الإضاءة الصناعية.

5- تصميم يمزج بين الفخامة والبساطة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

السطح الرخامي لطاولة السفرة يعطيها لمسة فخامة على الرغم من تصميمها البسيط واختيار نجف ذهبي اللون ذات تصميم فخم ومبتكر يمكنه أن يضفي على غرفة السفرة العصرية مظهر رائع ومتميز، بالإضافة إلى الأضواء المدفونة، ولعل الأرجل المعدنية لكل من المقاعد والطاولة تزيد من عنصر الفخامة في التصميم، ولا شك أن وجود اللون الرمادي الفاتح يضفي جو من الهدوء والراحة حيث الأرضيات والجدران، ولا يخلو التصميم من بعض التحف الكريستال للتزين.

6- تصميم مبهج لغرفة سفرة رائعة

DESIGN DE INTERIORES APARTAMENTO GRAND GARDEN JUNDIAÍ, Aresto Arquitetura Aresto Arquitetura غرفة السفرة
Aresto Arquitetura

Aresto Arquitetura
Aresto Arquitetura
Aresto Arquitetura

يتميز ذلك التصميم بروعته واختلافه عن بقية التصميمات الأخرى، من حيث الطاولة المستطيلة ذات السطح شديد اللمعان، بالإضافة إلى المقاعد الجلدية الي تضفي على السفرة لمسة فخامة واضحة حتى مع بساطة التصميم واختيار إحدى درجات الرمادي الغنية والغير تقليدية يحقق لكي مظهر متميز وجذاب مع طاولة سفرة مميزة وسطح لامع مع وحدات الإضاءة الصناعية التي لها الدور المحوري داخل التصميم حيث اختيار اللون الفضي ليتناسب بشدة مع التصميم ككل مع وحدات الإضاءة المدفونة أيضا والأرضيات الخشبية المميزة ولا يخلو التصميم من وجود النباتات الطبيعية.
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