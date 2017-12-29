5 ديكورات غاية في الروعة لمطابخ على النمط الاستوائي

مما لا شك فيه أن التصميم الاستوائي له طابع خاص غير تقليدي وليس له شبيه من التصميمات حيث أنه يجعل ديكورات المنزل تبدو كالجزيرة أو كالغابة والحديقة وكأنك موجود في دول شرق آسيا ذات الغابات الإستوائية الخلابة، ومن مميزات الديكور الاستوائي وجود الألوان والمواد الطبيعية مثل القش والخوص والخيزران، مع إضافة اللمسة الساحلية التي توحي بطبيعة البحر والرمال، وأيضا النباتات الاستوائية والفواكه الإستوائية مثل الأناناس الإستوائي، ستجد أيضا اللون الأخضر المستوحى من الطبيعة هو الأبرز في التصميم الاستوائي مع اللون الأصفر بالإضافة إلى هيمنة العنصر الخشبي بصورة كبيرة، ومن مميزاته أيضا الألوان الزاهية مع تداخل الأبيض.