5 ديكورات غاية في الروعة لمطابخ على النمط الاستوائي

مما لا شك فيه أن التصميم الاستوائي له طابع خاص غير تقليدي وليس له شبيه من التصميمات حيث أنه يجعل ديكورات المنزل تبدو كالجزيرة أو كالغابة والحديقة وكأنك موجود في دول شرق آسيا ذات الغابات الإستوائية الخلابة، ومن مميزات الديكور الاستوائي وجود الألوان والمواد الطبيعية مثل القش والخوص والخيزران، مع إضافة اللمسة الساحلية التي توحي بطبيعة البحر والرمال، وأيضا النباتات الاستوائية والفواكه الإستوائية مثل الأناناس الإستوائي، ستجد أيضا اللون الأخضر المستوحى من الطبيعة هو الأبرز في التصميم الاستوائي مع اللون الأصفر بالإضافة إلى هيمنة العنصر الخشبي بصورة كبيرة، ومن مميزاته أيضا الألوان الزاهية مع تداخل الأبيض.
يتميز النمط الاستوائي بوجود عنصر الطبيعة وتداخله بشدة في التصميم، فنجد أكثر من نافذة ذات مطلات على حدائق وتسمح بمرور الهواء والشمس، ويمتزج هنا تصميم المطبخ مع وحدة تناول الطعام التي يظهر فيها أيضا الطابع الإستوائي حيث الطاولة الخشبية ذات المقاعد مختلفة الألوان ويتناسق ذلك وجود اللون الأبيض في الجدران والسقف والأرضيات، ووجود الإضاءة الصناعية المتمثلة في الأنوار المدفونة والمتدلية.
يتجلى العنصر الخشبي في هذا التصميم للدلالة على الطابع الإستوائي، ونجد دمج أكثر من غرفة في التصميم بجانب المطبخ وهذا النمط يسمى النمط الإستعماري، فنجد الأسقف والجدران الخشبية بالإضافة إلى الطاولة والمقاعد الخشبية والوحدة الخاصة بالمطبخ مع إدخال عنصر الطبيعة حيث النباتات الخضراء وبعد الأصص النباتية، ونجد الإضاءة الصناعية التي تتمثل في الأضواء المدفونة في الأسقف، ولا يخلو التصميم من العنصر الحجري، وبالنسبة للأرضيات فهي مفروشة بالسجاد الملائم للتصميم.
ويتضح من هذه الزاوية الأقرب من الزاوية السابقة حيث يظهر بشكل أوضح التصميم الخاص بالمطبخ وتتجلى النقاط الخاصة به، فبروز العنصر الخشبي بطريقة أعمق، فنجد الوحدة الخاصة بالمطبخ وهي الدواليب والأدراج من الخامة الخشبية ذات اللون الفاتح، وبالنسبة للخلفية الجدارية للحوض فهي أيضا من الخشب، ولا يخلو التصميم من بعض اللمسات الخاصة بالديكور التي تزين الأرفف الخشبية التي تعلو الحوض، وتنعكس الإضاءة الطبيعية على التصميم بالإشتراك مع الإضاءة الصناعية.
نرى في ذلك التصميم الإختلاف حيث أنه تصميم استوائي ذو لمسة ولمحة عصرية متجلية وواضحة في كثير من السمات والملامح منها النمط الاستعماري حيث وجود وحدة تناول الطعام مع التصميم الخاص بالمطبخ، ذات الطاولة الخشبية المستطيلة ذات اللون الفاتح ومن حولها المقاعد ذات اللون الأسود المتناسبة مع لون الإطار الخارجي للثلاجة والبوتاجاز والمقاعد العالية الخاصة بطاولة المطبخ، ويتجلى النمط الإستوائي في النوافذ الكبيرة المنفتحة على الطبيعة فنرى دخول الهواء من البيئة الخارجية، مع الأرضيات الخشبية بالإضافة إلى لمحة الطبيعة عن طريق وجود بعض النباتات، وتتداخل الإضاءة الصناعية بشكل رائع في التصميم.
يعد هذا التصميم مختلف تمام الاختلاف حيث أن التصميم يخرج إلى الحديقة فنجد المطبخ في وسط الطبيعة الساحرة الخلابة مما يوحي بالانتعاش والحرية والهدوء والصفاء والنقاء، يظهر اللون الأخضر في لون الزرع والنباتات والأزهار المتدلية من السقف الخشبي ذو اللون الداكن المعلق التي تبرز النمط الإستوائي بشكل رائع، وإذا جئنا إلى طاولة تناول الطعام باللون البني الغامق ويحوطه المقاعد ومناسبة ذلك مع الأرفف الخشبية الخاصة بالمطبخ، ويصلح ذلك التصميم في الفيلات والقصور ذات المساحات الكبيرة، ومن الواضح بروز الإضاءة الطبيعية نظرا لوجود التصميم وسط الطبيعة، وبالنسبة للأرضيات فهي رخامية ذو لون متناسق.
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