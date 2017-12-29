الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 ديكورات غاية في الروعة لمطابخ على النمط الاستوائي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores مطبخ
Loading admin actions …

مما لا شك فيه أن التصميم الاستوائي له طابع خاص غير تقليدي وليس له شبيه من التصميمات حيث أنه يجعل ديكورات المنزل تبدو كالجزيرة أو كالغابة والحديقة وكأنك موجود في دول شرق آسيا ذات الغابات الإستوائية الخلابة، ومن مميزات الديكور الاستوائي وجود الألوان والمواد الطبيعية مثل القش والخوص والخيزران، مع إضافة اللمسة الساحلية التي توحي بطبيعة البحر والرمال، وأيضا النباتات الاستوائية والفواكه الإستوائية مثل الأناناس الإستوائي، ستجد أيضا اللون الأخضر المستوحى من الطبيعة هو الأبرز في التصميم الاستوائي مع اللون الأصفر بالإضافة إلى هيمنة العنصر الخشبي بصورة كبيرة، ومن مميزاته أيضا الألوان الزاهية مع تداخل الأبيض.

1- تصميم يمزج بين النمط العصري والإستوائي

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores مطبخ
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

يتميز النمط الاستوائي بوجود عنصر الطبيعة وتداخله بشدة في التصميم، فنجد أكثر من نافذة ذات مطلات على حدائق وتسمح بمرور الهواء والشمس، ويمتزج هنا تصميم المطبخ مع وحدة تناول الطعام التي يظهر فيها أيضا الطابع الإستوائي حيث الطاولة الخشبية ذات المقاعد مختلفة الألوان ويتناسق ذلك وجود اللون الأبيض في الجدران والسقف والأرضيات، ووجود الإضاءة الصناعية المتمثلة في الأنوار المدفونة والمتدلية.

2- هيمنة العنصر الخشبي على التصميم

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

يتجلى العنصر الخشبي في هذا التصميم للدلالة على الطابع الإستوائي، ونجد دمج أكثر من غرفة في التصميم بجانب المطبخ وهذا النمط يسمى النمط الإستعماري، فنجد الأسقف والجدران  الخشبية بالإضافة إلى الطاولة والمقاعد الخشبية والوحدة الخاصة بالمطبخ مع إدخال عنصر الطبيعة حيث النباتات الخضراء وبعد الأصص النباتية، ونجد الإضاءة الصناعية التي تتمثل في الأضواء المدفونة في الأسقف، ولا يخلو التصميم من العنصر الحجري، وبالنسبة للأرضيات فهي مفروشة بالسجاد الملائم للتصميم.

3- رؤية أوضح للتصميم السابق

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

ويتضح من هذه الزاوية الأقرب من الزاوية السابقة حيث يظهر بشكل أوضح التصميم الخاص بالمطبخ وتتجلى النقاط الخاصة به، فبروز العنصر الخشبي بطريقة أعمق، فنجد الوحدة الخاصة بالمطبخ وهي الدواليب والأدراج من الخامة الخشبية ذات اللون الفاتح، وبالنسبة للخلفية الجدارية للحوض فهي أيضا من الخشب، ولا يخلو التصميم من بعض اللمسات الخاصة بالديكور التي تزين الأرفف الخشبية التي تعلو الحوض، وتنعكس الإضاءة الطبيعية على التصميم بالإشتراك مع الإضاءة الصناعية.

4- تصميم يتميز بلمحة عصرية استوائية

Área Gourmet - V&W, Larissa Reis Arquitetura Larissa Reis Arquitetura مطبخ
Larissa Reis Arquitetura

Larissa Reis Arquitetura
Larissa Reis Arquitetura
Larissa Reis Arquitetura

نرى في ذلك التصميم الإختلاف حيث أنه تصميم استوائي ذو لمسة ولمحة عصرية متجلية وواضحة في كثير من السمات والملامح منها النمط الاستعماري حيث وجود وحدة تناول الطعام مع التصميم الخاص بالمطبخ، ذات الطاولة الخشبية المستطيلة ذات اللون الفاتح ومن حولها المقاعد ذات اللون الأسود المتناسبة مع لون الإطار الخارجي للثلاجة والبوتاجاز والمقاعد العالية الخاصة بطاولة المطبخ، ويتجلى النمط الإستوائي في النوافذ الكبيرة المنفتحة على الطبيعة فنرى دخول الهواء من البيئة الخارجية، مع الأرضيات الخشبية بالإضافة إلى لمحة الطبيعة عن طريق وجود بعض النباتات، وتتداخل الإضاءة الصناعية بشكل رائع في التصميم.

5- تصميم في وسط الحديقة

ESTADERO ROZO ARB , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO مطبخ
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

يعد هذا التصميم مختلف تمام الاختلاف حيث أن التصميم يخرج إلى الحديقة فنجد المطبخ في وسط الطبيعة الساحرة الخلابة مما يوحي بالانتعاش والحرية والهدوء والصفاء والنقاء، يظهر اللون الأخضر في لون الزرع والنباتات والأزهار المتدلية من السقف الخشبي ذو اللون الداكن المعلق التي تبرز النمط الإستوائي بشكل رائع، وإذا جئنا إلى طاولة تناول الطعام باللون البني الغامق ويحوطه المقاعد ومناسبة ذلك مع الأرفف الخشبية الخاصة بالمطبخ، ويصلح ذلك التصميم في الفيلات والقصور ذات المساحات الكبيرة، ومن الواضح بروز الإضاءة الطبيعية نظرا لوجود التصميم وسط الطبيعة، وبالنسبة للأرضيات فهي رخامية ذو لون متناسق.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 تصميمات متنوعة لغرف معيشة فاخرة وعصرية

6 تصميمات متنوعة لغرف معيشة فاخرة وعصرية
5 ديكورات غاية في الروعة لمطابخ على النمط الاستوائي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً