6 تصميمات متنوعة لغرف معيشة فاخرة وعصرية

مما لا يدعي مجالا للشك أن تعتبر غرفة المعيشة من الغرف الرئيسية والأساسية بالنسبة لكل منزل وذلك بسبب أن غرفة المعيشة هي مكان استقبال الضيوف والأصدقاء بالإضافة إلى أن غرفة المعيشة هي الغرفة التي يجتمع فيها افراد الأسرة طوال اليوم للاستمتاع بالجلوس معا ومشاهدة التلفاز وأحيانا للترفيه كلعب بعض الألعاب منها البلاي ستيشن وفي معظم الأحيان تتحول إلى مكان لتناول الطعام، ونظرا لكل هذه الأمور فمن الطبيعي العناية الشديدة في اختيار ديكورات غرف المعيشة حتى تظهر تلك الغرفة بصورة مثالية وعليك عند الاختيار فمن الأفضل البحث عن أثاث مريح حتى يلاءم الغرض من هذه الغرفة، لذلك نقدم لكم مجموعة من التصميمات الرائعة لغرف المعيشة حتى يتسنى لكم الاختيار الأمثل للتصميم الأكثر مناسبة وتوافق مع الذوق الخاص والإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى المساحة للغرفة.
من البارز في هذا التصميم الهدوء والبساطة واستخدام الألوان المحايدة المريحة لحد كبير فتضفي على التصميم ذلك الشعور بالراحة النفسية، فاللون الرمادي في كل من الأريكة والمقعد والسجاد وكذلك الجدران والستائر مناسب بدرجة كبيرة للتصميمات الخاصة بغرف المعيشة ويضفي لمسة جمالية رائعة على التصميم مع تداخل لمسات بسيطة من اللون البني من حيث الطاولة التي تتوسط الغرفة مع وجود بعض الأرفف الخشبية للتزيين ببعض الديكورات المناسبة، وكل ذلك مع يتحد مع عنصر الإضاءة التي تتوزع بشكل جيد ما بين الإضاءة الصناعية حيث الوحدات البارزة والمدفونة مع الأضواء الطبيعية.
يختلف ذلك التصميم عن سائر التصميمات الاخرى الخاصة بغرف المعيشة حيث أنه ذو ألوان مختلفة وغير مستخدمة بشكل معتاد أو كثيرا في التصميمات الخاصة بغرف المعيشة، فتداخل الألوان الخاصة بالأرائك ما بين الفيروزي مع السكري وألوان الوسائد حيث اللون الأسود كل هذا يتوافق بشكل كبير مع لون الجدران والسقف وكذلك مع الارضيات الخشبية المفترشة بسجاد ذو لون فاتح ليتحدوا سويا مع بعض القطع الخشبية كالطاولات والمكتبة الخاصة بالتلفاز ليقدموا تصميم متكامل مع استخدام وحدات الإنارة الصناعية المدفونة والظاهرة كالنجفة العصرية الرائعة والبرواز الذي يزين الجدار.
يتمتع ذلك التصميم بوجود اللون الأبيض لأنه يضيف إلى التصميم الشعور بالإشراق والهدوء وعند تداخله مع اللون البني والرمادي يبرز التصميم بشكل أكبر ولعل وجود التصميم الخاص بغرفة المعيشة يندمج مع المطبخ ووحدة تناول الطعام والحديقة يمنحه أكثر من ميزة حيث الأضواء الصناعية المدفونة والواضحة وكذلك الإضاءة الطبيعية العابرة من النوافذ ذات الحجم الكبير، مع الأرضيات التي تتناسب بشكل كبير مع الألوان الخاصة بالتصميم.
يجمع ذلك التصميم ما بين عنصرين مهمين من عناصر التصميمات والديكور، حيث وجود النمط العصري في استخدام الألوان والشكل الخارجي للأثاث حيث الأرائك الكبيرة رمادية اللون مع الستائر البيضاء والجدران ذات الألوان الفاتحة والأرضيات الخشبية المتناسقة مع الطاولة والوحدة الخاصة بالتليفزيون، ولعل الأناقة تتمثل في الجدار الخلفي للتلفاز مع بعض وسائل الإضاءة الصناعية.
يميل ذلك التصميم بشكل كبير إلى النمط الإستوائي حيث وجود العنصر الخشبي الذي يتمثل ويلاحظ في الطاولة الخشبية بالإضافة إلى الوحدة الخاصة بالتلفاز والأرضيات الخشبية بالإضافة على وجوداللون الأصفر في السجاد مع ألوان أخرى، كما يبرز أيضا وجود النمط الاستعماري بتداخل أكثر من تصميم حيث وجود وحدة استقبال أخرى، ولا يخلو ذلك التصميم بلمسات ولمحات الديكور حيث الألوان المتناسقة ولا شك اللون الرمادي، مع تواجد بعض الفازات التي تزين الأركان بالإضافة إلى الأنوار الصناعية المدفونة والبارزة.
يتميز ذلك التصميم بكبر المساحة بشكل واضح حيث؛ أن غرفة المعيشة تصلح أن تصبح وحدات استقبال، ولعل توافر المساحة بهذا الشكل يمنح المصمم براح في استخدام أثاث كبير الحجم وذو أعداد بشكل أكبر، فنجد في ذلك التصميم جانبين: الجانب الأول أرائك على شكل حرف الـ رمادية اللون وفي المقابل وحدة أخرى من الأرائك، ويهيمن اللون الرمادي على التصميم حيث الجدران والسقف والستائر والسجاد ويتداخل اللون الأبيض في بعض الطاولات مع الأسود، ويتمتع التصميم بشكل الإضاءة الصناعية والطبيعية.
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