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6 تصميمات متنوعة لغرف معيشة فاخرة وعصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Spaces, Levels Studio Levels Studio غرفة المعيشة
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مما لا يدعي مجالا للشك أن تعتبر غرفة المعيشة من الغرف الرئيسية والأساسية بالنسبة لكل منزل وذلك بسبب أن غرفة المعيشة هي مكان استقبال الضيوف والأصدقاء بالإضافة إلى أن غرفة المعيشة هي الغرفة التي يجتمع فيها افراد الأسرة طوال اليوم للاستمتاع بالجلوس معا ومشاهدة التلفاز وأحيانا للترفيه كلعب بعض الألعاب منها البلاي ستيشن وفي معظم الأحيان تتحول إلى مكان لتناول الطعام، ونظرا لكل هذه الأمور فمن الطبيعي العناية الشديدة  في اختيار ديكورات غرف المعيشة حتى تظهر تلك الغرفة بصورة مثالية وعليك عند الاختيار فمن الأفضل البحث عن أثاث مريح حتى يلاءم الغرض من هذه الغرفة، لذلك نقدم لكم مجموعة من التصميمات الرائعة لغرف المعيشة حتى يتسنى لكم الاختيار الأمثل للتصميم الأكثر مناسبة وتوافق مع الذوق الخاص والإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى المساحة للغرفة.

1- تصميم يتميز بالهدوء

Spaces, Levels Studio Levels Studio غرفة المعيشة
Levels Studio

Spaces

Levels Studio
Levels Studio
Levels Studio

من البارز في هذا التصميم الهدوء والبساطة واستخدام الألوان المحايدة المريحة لحد كبير فتضفي على التصميم ذلك الشعور بالراحة النفسية، فاللون الرمادي في كل من الأريكة والمقعد والسجاد وكذلك الجدران والستائر مناسب بدرجة كبيرة للتصميمات الخاصة بغرف المعيشة ويضفي لمسة جمالية رائعة على التصميم مع تداخل لمسات بسيطة من اللون البني من حيث الطاولة التي تتوسط الغرفة مع وجود بعض الأرفف الخشبية للتزيين ببعض الديكورات المناسبة، وكل ذلك مع يتحد مع عنصر الإضاءة التي تتوزع بشكل جيد ما بين الإضاءة الصناعية حيث الوحدات البارزة والمدفونة مع الأضواء الطبيعية.

2- تصميم مختلف بألوانه

Contemporary Apartment, Design.Studio Design.Studio غرفة المعيشة
Design.Studio

Design.Studio
Design.Studio
Design.Studio

يختلف ذلك التصميم عن سائر التصميمات الاخرى الخاصة بغرف المعيشة حيث أنه ذو ألوان مختلفة وغير مستخدمة بشكل معتاد أو كثيرا في التصميمات الخاصة بغرف المعيشة، فتداخل الألوان الخاصة بالأرائك ما بين الفيروزي مع السكري وألوان الوسائد حيث اللون الأسود كل هذا يتوافق بشكل كبير مع لون الجدران والسقف وكذلك مع الارضيات الخشبية المفترشة بسجاد ذو لون فاتح ليتحدوا سويا مع بعض القطع الخشبية كالطاولات والمكتبة الخاصة بالتلفاز ليقدموا تصميم متكامل مع استخدام وحدات الإنارة الصناعية المدفونة والظاهرة كالنجفة العصرية الرائعة والبرواز الذي يزين الجدار.

3- ألوان زاهية لغرفة معيشة عصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يتمتع ذلك التصميم بوجود اللون الأبيض لأنه يضيف إلى التصميم الشعور بالإشراق والهدوء وعند تداخله مع اللون البني والرمادي يبرز التصميم بشكل أكبر ولعل وجود التصميم الخاص بغرفة المعيشة يندمج مع المطبخ ووحدة تناول الطعام والحديقة يمنحه أكثر من ميزة حيث الأضواء الصناعية المدفونة والواضحة وكذلك الإضاءة الطبيعية العابرة من النوافذ ذات الحجم الكبير، مع الأرضيات التي تتناسب بشكل كبير مع الألوان الخاصة بالتصميم.

4- المزج بين العصرية والأناقة

Spaces, Levels Studio Levels Studio غرفة المعيشة
Levels Studio

Spaces

Levels Studio
Levels Studio
Levels Studio

يجمع ذلك التصميم ما بين عنصرين مهمين من عناصر التصميمات والديكور، حيث وجود النمط العصري في استخدام الألوان والشكل الخارجي للأثاث حيث الأرائك الكبيرة رمادية اللون مع الستائر البيضاء والجدران ذات الألوان الفاتحة والأرضيات الخشبية المتناسقة مع الطاولة والوحدة الخاصة بالتليفزيون، ولعل الأناقة تتمثل في الجدار الخلفي للتلفاز مع بعض وسائل الإضاءة الصناعية.

5- تصميم لغرفة معيشة يميل إلى الإستوائية

Contemporary Apartment, Design.Studio Design.Studio غرفة المعيشة
Design.Studio

Design.Studio
Design.Studio
Design.Studio

يميل ذلك التصميم بشكل كبير إلى النمط الإستوائي حيث وجود العنصر الخشبي الذي يتمثل ويلاحظ في الطاولة الخشبية بالإضافة إلى الوحدة الخاصة بالتلفاز والأرضيات الخشبية بالإضافة على وجوداللون الأصفر في السجاد مع ألوان أخرى، كما يبرز أيضا وجود النمط الاستعماري بتداخل أكثر من تصميم حيث وجود وحدة استقبال أخرى، ولا يخلو ذلك التصميم بلمسات ولمحات الديكور حيث الألوان المتناسقة ولا شك اللون الرمادي، مع تواجد بعض الفازات التي تزين الأركان بالإضافة إلى الأنوار الصناعية المدفونة والبارزة.

6- تصميم ذو مساحة هائلة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يتميز ذلك التصميم بكبر المساحة بشكل واضح حيث؛ أن غرفة المعيشة تصلح أن تصبح وحدات استقبال، ولعل توافر المساحة بهذا الشكل يمنح المصمم براح في استخدام أثاث كبير الحجم وذو أعداد بشكل أكبر، فنجد في ذلك التصميم جانبين: الجانب الأول أرائك على شكل حرف الـ رمادية اللون وفي المقابل وحدة أخرى من الأرائك، ويهيمن اللون الرمادي على التصميم حيث الجدران والسقف والستائر والسجاد ويتداخل اللون الأبيض في بعض الطاولات مع الأسود، ويتمتع التصميم بشكل الإضاءة الصناعية والطبيعية.

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