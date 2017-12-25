5 تصاميم لمطابخ كبيرة بوحدة إضافية رائعة

من الأشياء المؤكدة والتي لا تدعو مجالا للشك هي أن المطبخ يعد من أساسيات المنزل فلا منزل بلا مطبخ، لذلك يجب أن تتوفر فيه عدة عناصر لأن كل سيدة تقضى فيه أغلب الوقت فى يومها للطهي ولذلك الأمر يجب أن تختار عناصره وأجزائه وتفاصيله بدقة متناهية حتى يتيح لها الحركة بسهولة ويسر ومن ثم استخدامه بشكل جيد دون معوقات فالمطبخ له اساسيات عند وضع الاجهزة الكهربائية به وكذلك عند وجود الطاولة الخاصة بتناول الطعام، وللمطابخ العصرية الديكورات الخاصة بها والتي تثير إعجاب الكثير من السيدات حيث التفاصيل الخاصة بها ذات الديكورات الرائعة الجذابة بشكل كبير، وتختلف تصميمات المطابخ وفقا للمساحة والديكور المستخدم والذوق الشخصي والإمكانيات المتاحة.
لعل ما يجب علينا ملاحظته في ذلك التصميم هو صغر المساحة الخاصة بالتصميم، فهو مطبخ على الطراز الأمريكي المفتوح العصري، ويهمين العنصر الخشبي فنراه في الأرضيات والطاولات الخاصة بوحدات تناول الطعام وكذلك في السلم الخاص بالصعودإلى الطابق الأعلى، ومن المناسب في التصميم استخدام اللون الأبيض مما يمنح اساس بالراحة والإشراق وكذلك المساحة ويظهر في ألوان الجدران ووحدات المطبخ، ولا يخلو التصميم من بروز عنصر الطبيعة في ضوء الشمس الساطع وكذلك في بعض الأصص النباتية، ونرى لمحات ديكور متمثلة في بعض وحدات الإنارة الصناعية، ويرافق ذلك التصميم نظرا لصغر المساحة وحدة تناول الطعام وكذلك غرفة المعيشة.
من الأمور التي تدعو للراحة عند تصميم أي مطبخ هي المساحة، فنجد في ذلك التصميم المساحة التي تسمح بإستخدامها بطريقة مثلى ومنطقية في نفس الوقت، ولا شك أن تجانس الألوان يضفي على التصميم اللمحة الجمالية المطلوبة حيث اللون الأبيض مع اللون الخشبي الفاتح، ويدخل اللون الفضي، ولعل وجود الطاولة ذات السطح الرخامي تمنح التصميم نوع من الفخامة، ويشمل التصميم وحدة تناول الطعام وكذلك الأجهزة الكهربائية، وتظهر الطبيعة في عنصري الإضاءة وبعض النباتات للتزيين.
يتضح من هذا التصميم تناسقه الشديد، فهذا التصميم على شكل حرف إلـ لمساحة مربعة الشكل، وهذا التصميم معد خصيصا حتى يتضمن كل من البوتاجاز والشفاط الخاص به والحوض والفرن الكهربائي وكذلك وحدات للتخزين، ولا شك أن للون الرمادي المائل للأسود اللامع فخامة وأناقة خاصة مع وجود لمسات بسيطة للون الخشبي الفاتح وكل ذلك يتناسب مع الأرضيات، وبالنسبة لوسائل الإضاءة فنجد الطبيعية عن طريق النافذة التي تطل على الحدائق، والصناعية حيث الأضواء المدفونة، ويصلح ذلك التصميم للمساحات الواسعة.
يضيف اللون الأبيض الإشراق على التصميم والهدوء والراحة فيا له من لون رائع عند مزجه مع اللون الأسود والرمادي يجتمعوا سويا ليظهروا تصميم غاية في الروعة، من حيث الأرضيات والجدران والسقف ووحدة تناول الطعام وكذلك الوحدات الخاصة بالمطبخ، بالإضافة إلى النافذة التي تسمح بمرور الهواء والضوء من الخارج للداخل بالإضافة إلى المطلات الخاصة بالحدائق التي تضفي جو رائع من الطبيعة الخلابة الساحرة كل هذا يشترك مع الإضاءة الصناعية الموزعة بشكل رائع في التصميم.
لعل
ذلك التصميم يناسب بشكل كبير المساحات الصغيرة، حيث أنه على الطراز الأمريكي ذات
المطابخ المفتوحة، ويلعب اللون الأبيض الدور الأكبر في هذا التصميم لكي يمنح
التصميم مساحة أكبر مع تداخله مع اللون الرمادي الفاتح والأسود، ويتضح ذلك في
الجدران والسقف والأرضيات وكذلك السطح الرخامي والمقاعد الطويلة، وتشع الإضاءة
الطبيعية في التصميم مع بعض الأنوار الصناعية المدفونة.
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