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5 تصاميم لمطابخ كبيرة بوحدة إضافية رائعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
本とともに暮らす家, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所 مطبخ ذو قطع مدمجة البلاط
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من الأشياء المؤكدة والتي لا تدعو مجالا للشك هي أن المطبخ يعد من أساسيات المنزل فلا منزل بلا مطبخ، لذلك يجب أن تتوفر فيه عدة عناصر لأن كل سيدة تقضى فيه أغلب الوقت فى يومها للطهي ولذلك الأمر يجب أن تختار عناصره وأجزائه وتفاصيله بدقة متناهية حتى يتيح لها الحركة بسهولة ويسر ومن ثم استخدامه بشكل جيد دون معوقات فالمطبخ له اساسيات عند وضع الاجهزة الكهربائية به وكذلك عند وجود  الطاولة الخاصة بتناول الطعام، وللمطابخ العصرية الديكورات الخاصة بها والتي تثير إعجاب الكثير من السيدات حيث التفاصيل الخاصة بها ذات الديكورات الرائعة الجذابة بشكل كبير، وتختلف تصميمات المطابخ وفقا للمساحة والديكور المستخدم والذوق الشخصي والإمكانيات المتاحة.

1- تصميم مختلف لمطبخ عصري

本とともに暮らす家, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所 مطبخ ذو قطع مدمجة البلاط
こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

لعل ما يجب علينا ملاحظته في ذلك التصميم هو صغر المساحة الخاصة بالتصميم، فهو مطبخ على الطراز الأمريكي المفتوح العصري، ويهمين العنصر الخشبي فنراه في الأرضيات  والطاولات الخاصة بوحدات تناول الطعام وكذلك في السلم الخاص بالصعودإلى الطابق الأعلى، ومن المناسب في التصميم استخدام اللون الأبيض مما يمنح اساس بالراحة والإشراق وكذلك المساحة ويظهر في ألوان الجدران ووحدات المطبخ، ولا يخلو التصميم من بروز عنصر الطبيعة في ضوء الشمس الساطع وكذلك في بعض الأصص النباتية، ونرى لمحات ديكور متمثلة في بعض وحدات الإنارة الصناعية، ويرافق ذلك التصميم نظرا لصغر المساحة وحدة تناول الطعام وكذلك غرفة المعيشة.

2- تصميم متكامل لمطبخ عصري

Fotografía de interiores, Málaga / Costa Del Sol. --- Real Estate photography - Málaga / Costa Del Sol, Per Hansen Per Hansen مطبخ ذو قطع مدمجة
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

من الأمور التي تدعو للراحة عند تصميم أي مطبخ هي المساحة، فنجد في ذلك التصميم المساحة التي تسمح بإستخدامها بطريقة مثلى ومنطقية في نفس الوقت، ولا شك أن تجانس الألوان يضفي على التصميم اللمحة الجمالية المطلوبة حيث اللون الأبيض مع اللون الخشبي الفاتح، ويدخل اللون الفضي، ولعل وجود الطاولة ذات السطح الرخامي تمنح التصميم نوع من الفخامة، ويشمل التصميم وحدة تناول الطعام وكذلك الأجهزة الكهربائية، وتظهر الطبيعة في عنصري الإضاءة وبعض النباتات للتزيين.

3- تصميم مختلف ومتناسق

Prestige Tranquility, Space Trend Space Trend مطبخ ذو قطع مدمجة
Space Trend

Space Trend
Space Trend
Space Trend

يتضح من هذا التصميم تناسقه الشديد، فهذا التصميم على شكل حرف إلـ لمساحة مربعة الشكل، وهذا التصميم معد خصيصا حتى يتضمن كل من البوتاجاز والشفاط الخاص به والحوض والفرن الكهربائي وكذلك وحدات للتخزين، ولا شك أن للون الرمادي المائل للأسود اللامع فخامة وأناقة خاصة مع وجود لمسات بسيطة للون الخشبي الفاتح وكل ذلك يتناسب مع الأرضيات، وبالنسبة لوسائل الإضاءة فنجد الطبيعية عن طريق النافذة التي تطل على الحدائق، والصناعية حيث الأضواء المدفونة، ويصلح ذلك التصميم للمساحات الواسعة.

4- تصميم مبهر ورائع ومشرق

Cocina con Jardin e Iluminación Natural y una Vista Espectacular, Santiago Interiores - Cocinas Santos Santiago Interiores - Cocinas Santos مطبخ ذو قطع مدمجة Grey
Santiago Interiores – Cocinas Santos

Santiago Interiores - Cocinas Santos
Santiago Interiores – Cocinas Santos
Santiago Interiores - Cocinas Santos

يضيف اللون الأبيض الإشراق على التصميم والهدوء والراحة فيا له من لون رائع عند مزجه مع اللون الأسود والرمادي يجتمعوا سويا ليظهروا تصميم غاية في الروعة، من حيث الأرضيات والجدران والسقف ووحدة تناول الطعام وكذلك الوحدات الخاصة بالمطبخ، بالإضافة إلى النافذة التي تسمح بمرور الهواء والضوء من الخارج للداخل بالإضافة إلى المطلات الخاصة بالحدائق التي تضفي جو رائع من الطبيعة الخلابة الساحرة كل هذا يشترك مع الإضاءة الصناعية الموزعة بشكل رائع في التصميم.

5- تصميم يصلح لمساحة صغيرة

homify مطبخ ذو قطع مدمجة White
homify

homify
homify
homify

لعل

ذلك التصميم يناسب بشكل كبير المساحات الصغيرة، حيث أنه على الطراز الأمريكي ذات المطابخ المفتوحة، ويلعب اللون الأبيض الدور الأكبر في هذا التصميم لكي يمنح التصميم مساحة أكبر مع تداخله مع اللون الرمادي الفاتح والأسود، ويتضح ذلك في الجدران والسقف والأرضيات وكذلك السطح الرخامي والمقاعد الطويلة، وتشع الإضاءة الطبيعية في التصميم مع بعض الأنوار الصناعية المدفونة.
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ايجابيات وسلبيات الحصول على جزيرة المطبخ
5 تصاميم لمطابخ كبيرة بوحدة إضافية رائعة

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