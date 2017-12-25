5 تصميمات متنوعة و رائعة لحدائق منزلية

من المعروف أن ديكور حديقة المنزل أو المكان الخلفي من المنزل أو الأمامي هي البقعة الخارجية بمنزلك التي تهرب إليها لتشعر بالارتياح والهدوء والاستجمام والاسترخاء بعيداً عن الضجيج ومتاعب ومشاغل الحياة ومن الممكن أيضا استقبال بها الأصدقاء والأحبة وتشاركهم متعة الاجواء الجميلة المريحة وسط الطبيعة الخلابة والساحرة حيث وجود الشجر والنباتات والزهور والمياه والحجارة هي كلها عناصر تجعل هذا المكان أكثر جمالا وراجة للنفس والروح حيث النقاء والصفاء، وديكور تلك المساحة سواء أكانت صغيرة أم كبيرة يعد من الأمور بالغة الأهمية، ومن أكثر المواد استخداماً في تصاميم الحدائق هي الحجارة بمختلف الأنواع من الحصى حتى الصخور، وبالإضافة إلى النجيلة ونباتات الزينة، ومن المحتمل وجود أيضا أحواض السباحة والنافورات ووحدات المياه فتعتبر عنصراً هاماً للإضفاء الروعة والسحر للحديقة فإن كانت المساحة تتسع فمن الأفضل لو استخدمت في التصميم، ولذلك سنقدم لك تصميمات وأشكال متنوعة لحدائق منزلية من الممكن الاستفادة منها.
تلعب الإضاءة الصناعية الدور الأكبر في ذلك التصميم فهي تبرز بشكل كبير
روعة وجمال التصميم، كما أنها تضيف للتصميم لمحة من الاناقة والرقي حيث الأضواء الموزعة بشكل متناسق، ويتجلى من التصميم وجود النجيلة الطبيعية بالإضافة إلى أصص النباتات وبعض الأحجار التي تعطي شكلا جماليا للتصميم وتحوط الأرضيات التقليدية النجيلة حتى يسهل من الاستمتاع بالمشي في الحديقة، ومن المعروف عن الحدائق أن تكون مفتوحة الهواء للتمتع بالأجواء الخاصة بالحديقة.
من الواضح في ذلك التصميم حدوث المزج بين كونها حديقة للاستمتاع مع أنها
مكان لوضع وحدة تناول الطعام ومشاهدة التلفاز، ومن ثم قيام الحديقة بأكثر من دور وذلك للتمتع بكل اللحظات في جو من الهدوء والراحة والطبيعة الساحرة، وينقسم ذلك التصميم إلى قسمين رائعين الأول عبارة عن طاولة خشبية ومن حولها مقاعد خشبية ملونة مريحة وبسيطة، والجزء الآخر عبارة عن حديقة رائعة لا تخلو من اللمسات الديكور الواضحة في وجود مرايات مختلفة الأشكال والأحجام، وتتوزع الإضاءة ما بين الطبيعية حيث الحديقة مفتوحة الهواء مع بعض أضواء الشموع وكذلك وحدات الإنارة للديكور.
يتميز ذلك التصميم بالمساحة الصغيرة ومع ذلك الأمر استغلال المساحة بشكل مثالي، حيث وجود مقعد هزاز للاسترخاء والاستمتاع والشعور بالهدوء بالإضافة إلى وجود حوض من المياه لإضفاء جو الحدائق مع العنصر الطبيعي المتمثل في أصص النباتات، ونجد بعض الأحجار والصخور صغيرة الحجم لتويين التصميم، وهذا لا يمنع وجود الأرضيات التقليدية من السيراميك والرخام، ويعلو التصميم سقف خشبي مفتوح ليسمح بمرور الإضاءة الطبيعية مع عنصر الإضاءة الصناعية المتمثل في النجفة العصرية المناسبة للتصميم.
يجمع هذا التصميم كل العناصر الخاصة بالحديقة حيث؛ وجود مكان جميل للجلوس والاستمتاع بالهواء والشمس وأجواء الطبيعة الساحرة، فهي مقاعد خشبية ذو بطانة أسفنجية بلون سماوي رائع، ونجد أصص كبيرة للنباتات، وفي الخلفية نجد الزرع والأشجار، والجدار الخوص، أما بالنسبة للأرضيات فهي عبارة عن بلاط من السيراميك لسهولة الحركة، ولا يخلو ذلك التصميم من وجود حوض السباحة ذو المياه الجميلة لتكملة الشكل الجمالي الخاص بالتصميم من كافة جوانبه.
من الواضح في ذلك التصميم أن الحديقة توجد داخل المنزل نفسه، حيث أنها تعتبر جزء لا يتجزأ منه، ويتوفر بالنسبة لها العناصر الضرورية لأي حديقة حيث وجود الضوء من خلال أنها مفتوحة السقف، والعنصر الحجري مسيطر ومنتشر عن طريق الصخور والحصى الذي يمنح شكل جمالي رائع، مع وجود بعض النباتات للتزيين مرافقة للعنصر الخشبي.
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