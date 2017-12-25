5 تصميمات متنوعة و رائعة لحدائق منزلية

من الواضح في ذلك التصميم حدوث المزج بين كونها حديقة للاستمتاع مع أنها

مكان لوضع وحدة تناول الطعام ومشاهدة التلفاز، ومن ثم قيام الحديقة بأكثر من دور وذلك للتمتع بكل اللحظات في جو من الهدوء والراحة والطبيعة الساحرة، وينقسم ذلك التصميم إلى قسمين رائعين الأول عبارة عن طاولة خشبية ومن حولها مقاعد خشبية ملونة مريحة وبسيطة، والجزء الآخر عبارة عن حديقة رائعة لا تخلو من اللمسات الديكور الواضحة في وجود مرايات مختلفة الأشكال والأحجام، وتتوزع الإضاءة ما بين الطبيعية حيث الحديقة مفتوحة الهواء مع بعض أضواء الشموع وكذلك وحدات الإنارة للديكور.