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6 ​ديكورات مبهرة لغرف النوم الخاصة بالأطفال البنات

Mai Elkholy Mai Elkholy
Project - Rumah Tinggal Babatan Pratama, Vinch Interior Vinch Interior غرفة نوم بنات خشب Multicolored
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من الأمو التي تتعلق بالمنطق أنه مع اختلاف النوع تختلف أيضا الاهتمامات والأراء والأذواق وأيضا التفكير والتفاصيل، فلذلك من الطبيعي أن يختلف الذوق الخاص بغرفة الأولاد عن الذوق الخاص بغرف الأطفال البنات حيث تهتم البنات بكل شيء في غرفتها من البداية للنهاية حيث الديكورات والتصميم والشكل العام للغرفة وألوانها ولا تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتضع لها شأن كبير لأن ذلك يرجع إلى الأسلوب الخاص بالبنت في التعامل في مختلف مناحي حياتها، ولأن غرفة الطفلة هي المملكة الخاصة بها التي تشعر فيها بالسعادة والراحة، لذلك ننصح كل الآباء والأمهات ترك ذلك الشأن لها مع إلقاء بعض النصائح عند اختيار التصميم الخاص بغرفتها.

​1- تصميم ذو ألوان هادئة

Project - Rumah Tinggal Babatan Pratama, Vinch Interior Vinch Interior غرفة نوم بنات خشب Multicolored
Vinch Interior

Vinch Interior
Vinch Interior
Vinch Interior

1-  تصميم ذو ألوان هادئة

يتمتع ذلك التصميم بالألوان الفاتحة الهادئة التي تضيف لمسة جمالية رائعة على التصميم ومن ثم تمنح الشعور بالراحة المطلوب في غرف النوم، ولعل غرف البنات من المناسب لها تلك الألوان الفاتحة ما بين اللون البنفسجي والرمادي والسكري الفاتح مع وجود بعض الدمى الخاصة بالنات للتزيين ومنح الغرفة الشكل المناسب، وذلك التصميم يتناسب مع عمر البنات ما بين عشر سنوات واثنى عشر سنة، ومن الملاحظ أيضا صغر المساحة الخاصة بالغرفة وتوافقها مع التصميم بشكل كبير، ومن حيث الإضاءة تشترك الإضاءة الطبيعة المتمثلة في النافذة ذات الستائر الشفاقة التي تسمح بمرور الضوء والهواء مع الوحدات الخاصة بالإنارة الصناعية والأضواء المدفونة لمنح لمسة جمالية من الديكور.

​2- تصميم مناسب لفتيات في عمر المراهقة

HABITACION SOFY , NISPERO HOME NISPERO HOME غرفة نوم بنات
NISPERO HOME

NISPERO HOME
NISPERO HOME
NISPERO HOME

2-  تصميم مناسب لفتيات في عمر المراهقة

يناسب بشكل كبير هذا التصميم الفتيات في عمر المراهقة لما في التصميم من ملامح تدل على ذلك ومنها شكل وحجم السرير وكذلك الديكورات الخاصة بالتصميم من حيث الألوان البسيطة وفي نفس الوقت العصرية المتناسقة ما بين لون الجدران والسرير والسجاد  وخلو التصميم من كثرة التفاصيل الخاصة به، ويظهر عنصر الطبيعة في المطلات النباتية عبر النافذة وأيضا الإضاءة الطبيعية والصناعية الخافتة لتضيف الهدوء والسكينة على التصميم.

​3- تصميم يشع منه البهجة

3 - КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ЖК "ЗА РУЧЬЕМ", Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO غرفة نوم بنات
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

3-  تصميم يشع منه البهجة

يتمتع ذلك التصميم بألوانه الزاهية المشرقة الخاصة بغرف البنات وتناسقها واستخدامها بشكل مناسب وتداخلها حيث الألون الفاتحة الهادئة من الأصفر والأخضر والروز الخاص بورق الحائط الذي هو عنصر مهم من عناصر الديكور الخاصة بالغرفة الذي يضيف جو مشرق على التصميم مع اللون الأبيض، ويدخل في التصميم العنصر الخشبي في الأرضيات والباب، والسجاد الملون ذو النقوش الوردية، وبالنسبة للإضاءة فيوجد مزيج من الصناعية مع الطبيعية، ويناسب ذلك التصميم الفتيات ما بين الثامنة إلى الثانية عشر.

​4- تصميم بسيط ورائع لغرفة مزدوجة

Txorrokopunta II, Estibaliz Martín Interiorismo Estibaliz Martín Interiorismo غرفة نوم بنات خشب White
Estibaliz Martín Interiorismo

Estibaliz Martín Interiorismo
Estibaliz Martín Interiorismo
Estibaliz Martín Interiorismo

4-  تصميم بسيط ورائع لغرفة مزدوجة

يناسب هذا التصميم الفتيات في مختلف الأعمار ويتضح صغر مساحة الغرفة والإستغلال الأمثل لتلك المساحة من حيث السرير الذي يفي لغرض النوم ويحتوي على أدراج تصلح لأغراض تخزينية، ويعم اللون الأبيض التصميم مع وجود بعض الألوان الأخرى المبهجة، ولا شك أن وجود بعض الفراشات على الجدران لتضفي لمحة طبيعية رقيقة، ولا يخلو التصميم من العنصر الخشبي في الأرضيات، وتسيطر الإضاءة الطبيعية عبر النافذة مع الإضاءة الصناعية المتمثلة في الأباجورات والنجفة المتدلية.

​5- تصميم أنيق مزدوج لغرفة الأطفال

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة نوم بنات
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

5-  تصميم أنيق مزدوج لغرفة الأطفال

من الواضح في ذلك التصميم صلاحيته لفردين من الفتيات وفي عمر المراهقة، مع مناسبة المساحة مما يعطي مجالا واسعا لإستغلال ذلك في كثير من التفاصيل، فنجد السرير بدورين ذو الألوان المبهجة مرفق به كل من الدولاب والمكتبين، وتوجد مساحة واسعة للحركة، ووجود اللون الأبيض مع بقية الألوان تضيف نوعا من البهجة والأناقة وكأنك في حديقة، ويعم الضوء الطبيعي أرجاء التصميم، وبالنسبة للأرضيات فهي خشبية فاتحة اللون مزينة بالسجاد على شكل ورود لإضفاء جو من الجمال والهدوء والطبيعة الساحرة.

​6- تصميم ذو ألوان زاهية

Quarto de menina, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello غرفة نوم بنات MDF Turquoise
arquiteta aclaene de mello

arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello

يتميز ذلك التصميم بكثرة ألوانه والديكورات الخاصة به مما يلائم الأطفال في الأعمار الصغيرة لإضفاء جو من المرح والسعادة والبهجة على التصميم، ويشير ذلك إلى كثرة الدمى الموجودة بالغرفة على صغر سن الطفل الذي من الممكن أن يقطنها، وتلعب الإضاءة الصناعية دورا كبيرا في الديكور الخاص بالغرفة حيث الأضواء المدفونة وراء الوحدات الخشبية الخاصة بالألعاب.
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