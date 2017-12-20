أفضل 6 نماذج لتصميم المطبخ مع أبواب منزلقة

المطبخ هو واحد من أهم الغرف في المنزل، ليس فقط لأنه المكان الذي يحتضن مهارات الطبخ الخاصة بك، وإنما هو أيضا بيئة اجتماعية حيث يجتمع أفراد الأسرة. فهو المساحة المبهجة والمخصصة لصنع الذكريات ولهذا السبب، ليس فقط عليك أن تجعلها جميلة ولكن أيضا يجب أن تتمتع باللمسات الترحيبية والوظيفية.
أما بالنسبة للمظهر الجمالي، مع الأثاث المناسب يمكنك تعظيم المطبخ الخاص بك، أيا كان شكله وحجمه. ومع ذلك، على النقيض من مسألة وظيفة، وهناك بعض الأشياء التي يمكن أن تتخذ لتوفير مساحة واعجاب نمط فريد من نوعه لا لبس فيها من البيئة. من بين هذه، استخدام الأبواب المنزلقة هو بلا شك واحدة من الطرق الأكثر إثارة للاهتمام للتوفيق بين الجماليات والوظائف.
في مقال اليوم من هوميفاي، سنقترح 10 أمثلة لتلهمك لتصميم أفضل مطبخ مع الأبواب المنزلقة باشكال مختلفة ومبتكرة تناسب تصميم منزلك أيًا كان. شاهدهم معنا واستم إلهامك من أعمال خبرائنا المحترفين!
يمكن أن تكون الأبواب المنزلقة من مواد مختلفة، ولكن الزجاج بلا شك، هو واحد من الخيارات الأكثر شعبية، لأنه يضمن تقسيم واضح بين المطبخ ومنطقة المعيشة دون أن يفصل تمامًا بين البيئتين كما يحدث مع وجود جدار أو أبواب خشبية. والنتيجة هي الحصول على بيئة خفيفة ومضيئة، حيث الأبواب الشفافة تحافظ على الاتساع البصري للمساحة المفتوحة.
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الأبواب المنزلقة الخشبية تضمن للمطبخ الفصل والاستقلالية عن بيئات المنزل الأخرى، مع توفير مساحة أكبر مقارنة بالأبواب التقليدية التي تحتاج مساحة إضافية لفتح الأبواب، كما تقدم نمط خاص وطابع شخصي إلى الغرفة.
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الأمر بسيط، فقط تحتاج إلى أسلوب مميز مع أبواب منزلقة غير شفافة، كما نرى في الصورة أعلاه، والتي تضمن الخصوصية دون التسبب في زحام البيئة. الطلاء بالأبيض الفاتح، والديكور الفني الذي يزين الأبواب، يوفر لمسة إضافية من الأصالة إلى الغرفة، كما يُضفي طابع شبابي منعش وحيوي.
لإضافة بعض السحر إلى الفضاء المفتوح، فقط تحتاج إلى الحصول على الإلهام من لمسات المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، حيث أن وجود بيئة مفتوحة وجديدة ومشرقة هي رغبة العديد من أصحاب المنازل وأصحاب الشقق.
ومع ذلك، بالنسبة للروائح التي تأتي من المواقد، أو لتوفير قدر أكبر من الخصوصية، أحيانا فصل المطبخ عن غرف أخرى في المنزل يمكن أن يكون أفضل حل. للقيام بذلك بطريقة أصلية، يمكنك استخدام الأبواب الانزلاقية الملونة التي تسمح بتقسيم الفضاء في حين تقدم بيئة حية ومبهجة.
اعتدنا أنه يستخدم بشكل حصري تقريبا لنوافذ الحمام أو الإطار المركزي من الأبواب، اليوم الزجاج المزجج يستخدم أيضا في المساحات المعاصرة والحديثة المليئة بالأثاث. على سبيل المثال، أبواب المطبخ المنزلقة، مع غرض مزدوج، حيث تأمين الخصوصية وتقسيم بيئات مختلفة دون التضحية بشفافية وخفة الزجاج.
مطبخ على النمط التقليدي، حيث يسود اللون الأبيض، يتطلب أبواب منزلقة تتماشى مع أجواء البيئة. هذه هي البساطة والكمال، حيث الأبواب الخشبية باللون الأبيض، مع معالجة الضوء وإثراء وجود الزجاج، والذي يسمح باستمرارية الاتصال بين المطبخ وغرفة المعيشة.
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