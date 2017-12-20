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أفضل 6 نماذج لتصميم المطبخ مع أبواب منزلقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro Windows & doorsDoors
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المطبخ هو واحد من أهم الغرف في المنزل، ليس فقط لأنه المكان الذي يحتضن مهارات الطبخ الخاصة بك، وإنما هو أيضا بيئة اجتماعية حيث يجتمع أفراد الأسرة. فهو المساحة المبهجة والمخصصة لصنع الذكريات ولهذا السبب، ليس فقط عليك أن تجعلها جميلة ولكن أيضا يجب أن تتمتع باللمسات الترحيبية والوظيفية.

أما بالنسبة للمظهر الجمالي، مع الأثاث المناسب يمكنك تعظيم المطبخ الخاص بك، أيا كان شكله وحجمه. ومع ذلك، على النقيض من مسألة وظيفة، وهناك بعض الأشياء التي يمكن أن تتخذ لتوفير مساحة واعجاب نمط فريد من نوعه لا لبس فيها من البيئة. من بين هذه، استخدام الأبواب المنزلقة هو بلا شك واحدة من الطرق الأكثر إثارة للاهتمام للتوفيق بين الجماليات والوظائف. 

في مقال اليوم من هوميفاي، سنقترح 10 أمثلة لتلهمك لتصميم أفضل مطبخ مع الأبواب المنزلقة باشكال مختلفة ومبتكرة تناسب تصميم منزلك أيًا كان. شاهدهم معنا واستم إلهامك من أعمال خبرائنا المحترفين!

1. أبواب منزلقة شفافة بالكامل

villa di campagna - 2017, architetto Davide Fornero architetto Davide Fornero مطبخ ذو قطع مدمجة خشب متين White
architetto Davide Fornero

architetto Davide Fornero
architetto Davide Fornero
architetto Davide Fornero

يمكن أن تكون الأبواب المنزلقة من مواد مختلفة، ولكن الزجاج بلا شك، هو واحد من الخيارات الأكثر شعبية، لأنه يضمن تقسيم واضح بين المطبخ ومنطقة المعيشة دون أن يفصل تمامًا بين البيئتين كما يحدث مع وجود جدار أو أبواب خشبية. والنتيجة هي الحصول على بيئة خفيفة ومضيئة، حيث الأبواب الشفافة تحافظ على الاتساع البصري للمساحة المفتوحة.

2. أبواب منزلقة من الخشب

Appartamento AG, studiovert studiovert مطبخ خشب
studiovert

studiovert
studiovert
studiovert

الخشب والصلب.. هل هناك مزيج أفضل يمكن أن يمنحك تصميم بشكل متناغم ذات أسلوب عصري؟

الأبواب المنزلقة الخشبية تضمن للمطبخ الفصل والاستقلالية عن بيئات المنزل الأخرى، مع توفير مساحة أكبر مقارنة بالأبواب التقليدية التي تحتاج مساحة إضافية لفتح الأبواب، كما تقدم نمط خاص وطابع شخصي إلى الغرفة.

3. أبواب منزلقة بطابع شبابي

porte in vetro di design, bellinvetro bellinvetro Windows & doorsDoors
bellinvetro

bellinvetro
bellinvetro
bellinvetro

هل تعرف كيف يمكنك إخفاء مطبخ صغير، وفصله عن منطقة المعيشة؟

الأمر بسيط، فقط تحتاج إلى أسلوب مميز مع أبواب منزلقة غير شفافة، كما نرى في الصورة أعلاه، والتي تضمن الخصوصية دون التسبب في زحام البيئة. الطلاء بالأبيض الفاتح،  والديكور الفني الذي يزين الأبواب، يوفر لمسة إضافية من الأصالة إلى الغرفة، كما يُضفي طابع شبابي منعش وحيوي.

4. أبواب منزلقة ملونة

West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

لإضافة بعض السحر إلى الفضاء المفتوح، فقط تحتاج إلى الحصول على الإلهام من لمسات المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، حيث أن وجود بيئة مفتوحة وجديدة ومشرقة هي رغبة العديد من أصحاب المنازل وأصحاب الشقق.

ومع ذلك، بالنسبة للروائح التي تأتي من المواقد، أو لتوفير قدر أكبر من الخصوصية، أحيانا فصل المطبخ عن غرف أخرى في المنزل يمكن أن يكون أفضل حل. للقيام بذلك بطريقة أصلية، يمكنك استخدام الأبواب الانزلاقية الملونة التي تسمح بتقسيم الفضاء في حين تقدم بيئة حية ومبهجة.

5. أبواب منزلقة من الزجاج الرملي

南港大同璽苑徐宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 غرفة السفرة
舍子美學設計有限公司

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

اعتدنا أنه يستخدم بشكل حصري تقريبا لنوافذ الحمام أو الإطار المركزي من الأبواب، اليوم الزجاج المزجج يستخدم أيضا في المساحات المعاصرة والحديثة المليئة بالأثاث. على سبيل المثال، أبواب المطبخ المنزلقة، مع غرض مزدوج، حيث تأمين الخصوصية وتقسيم بيئات مختلفة دون التضحية بشفافية وخفة الزجاج.

6. أبواب منزلقة على النمط الريفي العتيق

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

مطبخ على النمط التقليدي، حيث يسود اللون الأبيض، يتطلب أبواب منزلقة تتماشى مع أجواء البيئة. هذه هي البساطة والكمال، حيث الأبواب الخشبية باللون الأبيض، مع معالجة الضوء وإثراء وجود الزجاج، والذي يسمح باستمرارية الاتصال بين المطبخ وغرفة المعيشة.

لمزيد من الأفكار والتصميمات الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 6 تصاميم مريحة للنظر لديكورات الحمام

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