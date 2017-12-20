6 طرق رائعة لإحياء مدخل منزلك الحزين

القاعدة الأولى لتصميم مدخل منزلك، هي ألا تقلل من العواقب التي قد تترتب على التصميم السيء غير المتقن.. حسنا!
لنتفق على أن المساحة الأولى التي يواجهها الضيف عبر عتبة منزلنا هي المدخل فقط، حيث يبدأ المكان الذي قررنا أن نعيش فيه، والذي قمنا بتأثيثه وتصميمه ليناسب احتياجاتنا التي نريدها، والتي قد يقلل المدخل من قيمتها وأناقتها إذا لم يماثلها في الاتقان والأناقة.
إذا كنت تبحث عن طريقة لتصميم المدخل بطريقة أصلية، فأنت في المكان الصحيح، حيث نقدم لك في مقال اليوم من هوميفاي، 6 نصائح رائعة، مصحوبة بأمثلة من تصميمات الخبراء المحترفين.. شاهدهم معنا!
الاستخدامات الممكنة للمدخل كثيرة، على سبيل المثال يمكن أن تكون مساحة للقراءة، وربما منطقة جلوس صغيرة، أو حتى منطقة مريحة لارتداء وخلع الأحذية والمعاطف. في هذا المثال، صممت جلسة بسيطة من اثنين من الكراسي ومنضدة صغيرة مع مرآة، وسط تماثل لوني يصنع الكثير من الاسترخاء لتصبح تلك المنطقة مثالية للغوص في قراءة كتاب جيد!
في الغالب عندما تكون بيئات المنزل واضحة من المدخل، وخاصة غرفة المعيشة ومنطقة تناول الطعام، نصبح بحاجة إلى الحلول التي تعطي الحركة والملمس أكثر من الألوان. لا شيء أفضل من جدار مع مجموعة من الخزانات المدمجة من الجص، مع المنافذ المتداخلة في كتل البناء، حيث يمكنك وضع الكتب، وأقراص الفيديو الرقمية، والصور.
إذا كان لديك مدخل كبير جدا، ومساحة كبيرة متاحة، هناك وسيلة عملية وأنيقة للتزيين مع تأثير قوي، وهي باقات من النباتات المزهرة، تماما مثل التي تراها في الصورة، حيث مجموعة من النباتات مرتبة في شكل متعرج ليتخذون دور البطولة في هذا الفضاء، مع ألوانها متناظرة للغاية وترتيبها، وقد أصبحت أكثر فعالية بفضل استخدام المزهريات الشفافة.
ورق الجدران يمكن أن يفعل المعجزات! مجرد اختيار واحد ليس رصين جدًا، ولا أقل اشراقة في الألوان. فقط قم باختيار ورق جدران يستدعي الخيال ولكن مع ظلال محايدة، والتي يمكن أن تكون بمثابة خلفية، في المقابل، لإبراز قطعة أثاث رئيسية. تأمل ورق الجدران والمنضدة البرتقالية في هذا المدخل وما يصنعاه من مشهد رائع!
هناك حل كبير لتجنب تحديق مدخل منزلك وظهوره بمساحة ضيقة وصغيرة، وهو اختيار وحدة زجاجية بالكامل، وربما غير عادية، حيث التصميم الفريد سيجذب الأنظار بعيدًا عن صغير المساحة، ويمكنك أيضًا إضافة مصدر للضوء، يعكس أنواره لإبراز تصميم الوحدة الزجاجية.
الجدار الكبير مع وجود مدخل واسع ومٌشرق إلى حد ما، يحتاج فقط إلى أن نقدر الفرصة المتاحة، واستغلالها لإضافة لمسة من الطبيعة تُحيي تلك المنطقة، حيث جذوع الخيرزان المتقاطعة، والمرتبة بطريقة منسوجة، لتمنح هذا المنزل طابع خاص ومميز، وتشبع حب أصحابه في التفرد والغرابة.
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