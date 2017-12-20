6 طرق رائعة لإحياء مدخل منزلك الحزين

القاعدة الأولى لتصميم مدخل منزلك، هي ألا تقلل من العواقب التي قد تترتب على التصميم السيء غير المتقن.. حسنا!

لنتفق على أن المساحة الأولى التي يواجهها الضيف عبر عتبة منزلنا هي المدخل فقط، حيث يبدأ المكان الذي قررنا أن نعيش فيه، والذي قمنا بتأثيثه وتصميمه ليناسب احتياجاتنا التي نريدها، والتي قد يقلل المدخل من قيمتها وأناقتها إذا لم يماثلها في الاتقان والأناقة.

إذا كنت تبحث عن طريقة لتصميم المدخل بطريقة أصلية، فأنت في المكان الصحيح، حيث نقدم لك في مقال اليوم من هوميفاي، 6 نصائح رائعة، مصحوبة بأمثلة من تصميمات الخبراء المحترفين.. شاهدهم معنا!