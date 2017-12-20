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6 طرق رائعة لإحياء مدخل منزلك الحزين

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
T-801, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
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القاعدة الأولى لتصميم مدخل منزلك، هي ألا تقلل من العواقب التي قد تترتب على التصميم السيء غير المتقن.. حسنا!

لنتفق على أن المساحة الأولى التي يواجهها الضيف عبر عتبة منزلنا هي المدخل فقط، حيث يبدأ المكان الذي قررنا أن نعيش فيه، والذي قمنا بتأثيثه وتصميمه ليناسب احتياجاتنا  التي نريدها، والتي قد يقلل المدخل من قيمتها وأناقتها إذا لم يماثلها في الاتقان والأناقة.

إذا كنت تبحث عن طريقة لتصميم المدخل بطريقة أصلية، فأنت في المكان الصحيح، حيث نقدم لك في مقال اليوم من هوميفاي، 6 نصائح رائعة، مصحوبة بأمثلة من تصميمات الخبراء المحترفين.. شاهدهم معنا!

1. منطقة جلوس في المدخل!

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

الاستخدامات الممكنة للمدخل كثيرة، على سبيل المثال يمكن أن تكون مساحة للقراءة، وربما منطقة جلوس صغيرة، أو حتى منطقة مريحة لارتداء وخلع الأحذية والمعاطف. في هذا المثال، صممت جلسة بسيطة من اثنين من الكراسي ومنضدة صغيرة مع مرآة، وسط تماثل لوني يصنع الكثير من الاسترخاء لتصبح تلك المنطقة مثالية للغوص في قراءة كتاب جيد!

2. على الخطى الحديثة

BODIO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS أرضيات
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في الغالب عندما تكون بيئات المنزل واضحة من المدخل، وخاصة غرفة المعيشة ومنطقة تناول الطعام، نصبح بحاجة إلى الحلول التي تعطي الحركة والملمس أكثر من الألوان. لا شيء أفضل من جدار مع مجموعة من الخزانات المدمجة من الجص، مع المنافذ المتداخلة في كتل البناء، حيث يمكنك وضع الكتب، وأقراص الفيديو الرقمية، والصور. 

3. قوة النباتات

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

إذا كان لديك مدخل كبير جدا، ومساحة كبيرة متاحة، هناك وسيلة عملية وأنيقة للتزيين مع تأثير قوي، وهي باقات من النباتات المزهرة، تماما مثل التي تراها في الصورة، حيث مجموعة من النباتات مرتبة في شكل متعرج ليتخذون دور البطولة في هذا الفضاء، مع ألوانها متناظرة للغاية وترتيبها، وقد أصبحت أكثر فعالية بفضل استخدام المزهريات الشفافة.

4. ورق الجدران

T-801, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

ورق الجدران يمكن أن يفعل المعجزات! مجرد اختيار واحد ليس رصين جدًا، ولا أقل اشراقة في الألوان. فقط قم باختيار ورق جدران يستدعي الخيال ولكن مع ظلال محايدة، والتي يمكن أن تكون بمثابة خلفية، في المقابل، لإبراز قطعة أثاث رئيسية. تأمل ورق الجدران والمنضدة البرتقالية في هذا المدخل وما يصنعاه من مشهد رائع!

5. الأضواء والانعكاسات

Ristrutturazione completa appartamento a Roma , piano a piano a الممر الحديث، المدخل و الدرج
piano a

piano a
piano a
piano a

هناك حل كبير لتجنب تحديق مدخل منزلك وظهوره بمساحة ضيقة وصغيرة، وهو اختيار وحدة زجاجية بالكامل، وربما غير عادية، حيث التصميم الفريد سيجذب الأنظار بعيدًا عن صغير المساحة، ويمكنك أيضًا إضافة مصدر للضوء، يعكس أنواره لإبراز تصميم الوحدة الزجاجية. 

6. طابع فريد مع جذوع الخيرزان

homify الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
homify

homify
homify
homify

الجدار الكبير  مع وجود مدخل واسع ومٌشرق إلى حد ما، يحتاج فقط إلى أن نقدر الفرصة المتاحة، واستغلالها لإضافة لمسة من الطبيعة تُحيي تلك المنطقة، حيث جذوع الخيرزان المتقاطعة، والمرتبة بطريقة منسوجة، لتمنح هذا المنزل طابع خاص ومميز، وتشبع حب أصحابه في التفرد والغرابة.

لمزيد من الأفكار والنصائح الديكورية لتصميم مدخل المنزل، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 نماذج لكيفية تصميم مدخل ترحيبي

أفضل 6 نماذج لتصميم المطبخ مع أبواب منزلقة

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