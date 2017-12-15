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كيف تختار السجادة المناسبة لغرفة معيشتك

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة فرو Grey
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السجاد أحد أهم عناصر الديكور الأساسية في أي تصميم، فبالإضافة لدوره الوظيفي إلا أنه يُضيف أناقة ودفء وحميمية لأي تصميم، وهو حلقة وصل بين عناصر التصميم ككل، وعنصر مكمل للتصميمات التي تعتمد على الأالوان الحيادية أو الترابية أو الهادئة بصفة عامة، اختلاف خاماته وتصميماتها وأنواعها هو طريقك لإيجاد حلول مميزة ومناسبة لكل فراغ على حسب وظيفته واستخداماته واحتياجاته، فهناك أسس ثابتة لاختيار سجاد غرفة معيشتك، معا سنقدم لك 5 نصائح هامة لاختيار سجادة مناسبة ..

1. طريقة وضع الأثاث

homify غرفة المعيشة فرو Grey
homify

homify
homify
homify

هناك عدة طرق ليكون وضع سجاد غرف المعيشة صحيح ومريح..

- أول طريقة هى أن يتم استخدام سجاد كبير يغطى مساحة كبيرة من الارضيات وهنا يكون الاثاث فوق السجاد ولكن هذا الحل له شروط حيث انه يكون أقدام الاريكة الامامية فقط على طرف السجاد مع ترك مساحة وحدود بين السجاد والجدار فيبدو الاثاث وكأنه يطفو فوق السجاد وفى هذه الحالة قبل اختيار سجاد غرف الجلوس يجب اخذ مقاسات الغرفة بدقة وكذلك تحديد شكل الاثاث ومقاسته وبناء عليه يتم اختيار موديل وشكل السجاد حتى لاتكون المساحات الفارغة كبيرة للغاية او تصل السجادة الى الجدار فتغطى الارضية بالكامل .

Casa Molina , Rotoarquitectura Rotoarquitectura غرفة المعيشة
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

- هناك طريقة اخرى لوضع سجاد غرف الجلوس بطريقة صحيحة وهى استخدام سجاد صغير المساحة يوضع فقط اسفل طاولة القهوة مع ترك بقية الارضية بدون سجاد وفى هذه الحالة يمكن اختيار سجاد بيضاوى او دائرى او سجاد على شكل ورود ولكن يجب الانتباه لكى يكون لون سجاد الغرفة مناسب للون الارضية حتى لايكون هناك تنافر فى شكل الغرفة وعادة ما يفضل فى هذه الطريقة استخدام سجاد ساده او بنقوشات بسيطة

إن كنت من محبي المنيماليزم ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الاختيارات البسيطة تُع من أفضل السبل لمنزلك مريح وهادئ، ولكن البيوت التي تتبع أسلوب المينيمال تبقى محيرة جدا، في الأغلب نلجأ لنقوش وزخارف أقل وألوان محايدة وبسيطة، لذا ظهر فن المانديلا كحل وسط لكل هذه الحيرة، وغيره من الأفكار البسيطة التي يمكنك تنفيذها بنفسك ..

الخامات المختلفة ..

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

الخامات تختلف لتلبي كل احتياجاتنا من استخدام سجاد في غرفة المعيشة، هناك الأصواف أو الخامات الخفيفة كما أن هناك جميع التصميمات والنقوشات حتى تتناسب مع كل الأذواق ..

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

يتبع البعض طريقة فى اختيار الوان سجاد غرف الجلوس وهى الاعتماد على لون واحد للغرفة باكملها فعلى سبيل المثال اذا كان الاثاث باللون النبيتى يتم اختيار سجاد نبيتى وهذه طريقة جيدة ومريحة للعين ولكن هناك اتجاه جديد فى عالم الديكور وهو مزج الالوان واستخدام تركيبات الوان جديدة فيظهر سجاد بالوان كثيرة متداخله ويكون مناسب جدا مع الاثاث باللون الابيض او الاسود كما انه يمكن الاعتماد على وجود لون فى السجادة يكون متناسق معلون الاثاث فعلى سبيل المثال اذا كان لون الاثاث رصاصى فيمكن اختيار سجاد أحمر بلمسة باللون الرصاصي مع جعل ديكور الغرفة باكملها من الارصاصي واكسسوارات باللون الأسود من حيث الستائر او لون الحوائط فالمهم هو مزج الوان السجاد مع الاثاث بطريقة مريحة للعين .

Hem doğal, hem ışıltılı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

ذا كانت غرفة الجلوس تعتمد على الاستايل المودرن العصرى فيجب اختيار سجاد مودرن والبعد عن ما يوجد من سجاد فخم كلاسيكى اما اذا كانت غرفة الجلوس تعتمد على الطراز القديم الكلاسيك فوقتها يمكن اختيار سجاد كلاسيك مع الحرص على ان يكون بلمسة عصرية حتى لاتبدو الغرفة عريقة وغير مريحة كما انه يختلف شكل السجاد مع شكل الغرفة نفسها فعلى سبيل المثال اذا كانت الغرفة مستطيلة يفضل اختيار سجاد مستطيل واذا كانت الغرفة مربعة يفضل السجاد المربع او مستدير اما فى حالة الغرف المفتوحة فوقتها يمكن اختيار سجاد على شكل ورود او قلب او بتعريجات مختلفة .

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