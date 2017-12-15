كيف تختار السجادة المناسبة لغرفة معيشتك

ذا كانت غرفة الجلوس تعتمد على الاستايل المودرن العصرى فيجب اختيار سجاد مودرن والبعد عن ما يوجد من سجاد فخم كلاسيكى اما اذا كانت غرفة الجلوس تعتمد على الطراز القديم الكلاسيك فوقتها يمكن اختيار سجاد كلاسيك مع الحرص على ان يكون بلمسة عصرية حتى لاتبدو الغرفة عريقة وغير مريحة كما انه يختلف شكل السجاد مع شكل الغرفة نفسها فعلى سبيل المثال اذا كانت الغرفة مستطيلة يفضل اختيار سجاد مستطيل واذا كانت الغرفة مربعة يفضل السجاد المربع او مستدير اما فى حالة الغرف المفتوحة فوقتها يمكن اختيار سجاد على شكل ورود او قلب او بتعريجات مختلفة .

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