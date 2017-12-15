كيف تختار السجادة المناسبة لغرفة معيشتك

السجاد أحد أهم عناصر الديكور الأساسية في أي تصميم، فبالإضافة لدوره الوظيفي إلا أنه يُضيف أناقة ودفء وحميمية لأي تصميم، وهو حلقة وصل بين عناصر التصميم ككل، وعنصر مكمل للتصميمات التي تعتمد على الأالوان الحيادية أو الترابية أو الهادئة بصفة عامة، اختلاف خاماته وتصميماتها وأنواعها هو طريقك لإيجاد حلول مميزة ومناسبة لكل فراغ على حسب وظيفته واستخداماته واحتياجاته، فهناك أسس ثابتة لاختيار سجاد غرفة معيشتك، معا سنقدم لك 5 نصائح هامة لاختيار سجادة مناسبة ..
هناك عدة طرق ليكون وضع سجاد غرف المعيشة صحيح ومريح..
- أول طريقة هى أن يتم استخدام سجاد كبير يغطى مساحة كبيرة من الارضيات وهنا يكون الاثاث فوق السجاد ولكن هذا الحل له شروط حيث انه يكون أقدام الاريكة الامامية فقط على طرف السجاد مع ترك مساحة وحدود بين السجاد والجدار فيبدو الاثاث وكأنه يطفو فوق السجاد وفى هذه الحالة قبل اختيار سجاد غرف الجلوس يجب اخذ مقاسات الغرفة بدقة وكذلك تحديد شكل الاثاث ومقاسته وبناء عليه يتم اختيار موديل وشكل السجاد حتى لاتكون المساحات الفارغة كبيرة للغاية او تصل السجادة الى الجدار فتغطى الارضية بالكامل .
- هناك طريقة اخرى لوضع سجاد غرف الجلوس بطريقة صحيحة وهى استخدام سجاد صغير المساحة يوضع فقط اسفل طاولة القهوة مع ترك بقية الارضية بدون سجاد وفى هذه الحالة يمكن اختيار سجاد بيضاوى او دائرى او سجاد على شكل ورود ولكن يجب الانتباه لكى يكون لون سجاد الغرفة مناسب للون الارضية حتى لايكون هناك تنافر فى شكل الغرفة وعادة ما يفضل فى هذه الطريقة استخدام سجاد ساده او بنقوشات بسيطة
الاختيارات البسيطة تُع من أفضل السبل لمنزلك مريح وهادئ، ولكن البيوت التي تتبع أسلوب المينيمال تبقى محيرة جدا، في الأغلب نلجأ لنقوش وزخارف أقل وألوان محايدة وبسيطة، لذا ظهر فن المانديلا كحل وسط لكل هذه الحيرة، وغيره من الأفكار البسيطة التي يمكنك تنفيذها بنفسك ..
الخامات تختلف لتلبي كل احتياجاتنا من استخدام سجاد في غرفة المعيشة، هناك الأصواف أو الخامات الخفيفة كما أن هناك جميع التصميمات والنقوشات حتى تتناسب مع كل الأذواق ..
يتبع البعض طريقة فى اختيار الوان سجاد غرف الجلوس وهى الاعتماد على لون واحد للغرفة باكملها فعلى سبيل المثال اذا كان الاثاث باللون النبيتى يتم اختيار سجاد نبيتى وهذه طريقة جيدة ومريحة للعين ولكن هناك اتجاه جديد فى عالم الديكور وهو مزج الالوان واستخدام تركيبات الوان جديدة فيظهر سجاد بالوان كثيرة متداخله ويكون مناسب جدا مع الاثاث باللون الابيض او الاسود كما انه يمكن الاعتماد على وجود لون فى السجادة يكون متناسق معلون الاثاث فعلى سبيل المثال اذا كان لون الاثاث رصاصى فيمكن اختيار سجاد أحمر بلمسة باللون الرصاصي مع جعل ديكور الغرفة باكملها من الارصاصي واكسسوارات باللون الأسود من حيث الستائر او لون الحوائط فالمهم هو مزج الوان السجاد مع الاثاث بطريقة مريحة للعين .
ذا كانت غرفة الجلوس تعتمد على الاستايل المودرن العصرى فيجب اختيار سجاد مودرن والبعد عن ما يوجد من سجاد فخم كلاسيكى اما اذا كانت غرفة الجلوس تعتمد على الطراز القديم الكلاسيك فوقتها يمكن اختيار سجاد كلاسيك مع الحرص على ان يكون بلمسة عصرية حتى لاتبدو الغرفة عريقة وغير مريحة كما انه يختلف شكل السجاد مع شكل الغرفة نفسها فعلى سبيل المثال اذا كانت الغرفة مستطيلة يفضل اختيار سجاد مستطيل واذا كانت الغرفة مربعة يفضل السجاد المربع او مستدير اما فى حالة الغرف المفتوحة فوقتها يمكن اختيار سجاد على شكل ورود او قلب او بتعريجات مختلفة .
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