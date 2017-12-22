أخطاء تجنبها في توزيع الأثاث داخل منزلك الصغير

المنازلالصغيرة تحتاج التعامل معها بحرص وحذر شديد، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها عند توزيع الأثاث داخل المنازل الصغيرة، لا عيب في الخطأ طالما نلجأ في تصحيحه، خاصةً أن الأخطاء التي نقع فيها عند توزيع الأثاث والديكورات تؤثر بشكل سلبي واضح على مساحات المنزل وتعيقه بشكل كبير. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض الأخطاء الشائعة في توزيع الأثاث وتصميم المنزل لتتجنبها وتحصل على منزل مثالي ومريح في تصميمه.
ربما يبدو الأمر غريباً بعض ابشئ وربما تستغربه، لكن الاستعانة بالسجادة الصغيرة من الأخطاء الديكورية الكبيرة التي يقع بها الكثير، فالسجادة تلعب دوراً أساسياً لا غنى عنه في أرضيات المنزل، لكن أختيار سجادة صغيرة بشكل واضح في أي غرفة من غرف المنزل يجعل تلك الغرفة تبدو صغيرة في المساحة ويؤثر على مساحات الغرفة بطريقة واضحة، لذلك استعن بسجاد ملائم لمساحات المنزل كي تتجنب هذا الخطأ.
الأثاث يلعب دوراً كبيراً في المنزل بلا شك، فهو من الأبطار الرئيسية في التصميم الداخلي لمنزلك، وبالتأكيد أن اختياره يعتمد بشكل كبير وواضح على الذوق الشخصي والنمط العام لمنزلك، لكن الأهم من ذلك هو مراعاة حجم الأثاث مع مساحات المنزل لديك، فمن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الكثير هي اختيار أثاث كبير في الحجم لمجرد أن أعجبك تصميمه فتقع في مشكالة المساحات، لذلك تجنب أختيار قطع الأثاث الكبيرة واستعن عوضاً عن ذلك بأثاث ملائم لمساحات المنزل لديك لتجنب هذا الخطأ.
تضيف الوسائد تفاصيل جمالية وتدعم عنصر الراحة بلا شك، فهي تضيف على منزلك طبيعة دافئة ومريحة، ولكن هذا لا يعني بالمرة أن تجعل الوسائد تغمر الغرفة بكثرة، فوجود الوسائد المبالغ فيها يعزز الشعور بعدم الراحة والفوضى في المنزل، لذلك على سبيل المثال استعان بثلاث وسائد على الأريكة وووسادة صغيرة على كل مقعد.
منزل مضئ هو منزل مريح وهذة واحدة من القواعد الثابتة في التصميمات الداخلية للمنازل، لذلك خطأ كبير أن تعتمد في منزلك على عناصر إضاءة منخفضة وغير ملائمة فهذا سيؤثر بشكل سلبي على مساحات المنزل بطريقة واضحة، لذلك أعتمد على عناصر الإضاءة المناسبة التي تضئ منزلك بطريقة مريحة ولا تهمل عنصر الإضاءة الطبيعية فهو مهم جداً.
نعم الأختيار الخاطئ للستئر يؤثر سلبياً على مساحات المنزل لديك، فالستائر الثقيلة والمبهرجة في المساحات الصغيرة تخنق المساحات، والاستعانة بستائر قصيرة يجعل سقف الغرفة يبدو أقصر من الطبيعي وبالتالي يشعرك بضيق المساحات، لذلك استعن بستائر طويلة وبخامات خفيفة تسمح بمرور الضوء الطبيعي بسهولة إلى المنزل.
لا تقع في خطأ أختيار طلاء جدران داكن في منزلك، خاصة إذا كانت المساحات لديك محدودة، فالألوان الداكنة للجدران تمتص الضوء من المنزل وبالتالي تؤثر بشكل سلبي واضح على المساحات داخل المنزل، لذلك استعن بألوان فاتحة زاهية ويفضل اللجوء لبالتة الألوان الحيادية للحفاظ على المساحات داخل المنزل بطريقة عملية ومثالية.
انتشار الفوضى والأغراض الغير المهمة حتى الديكورات الكثيرة تؤثر سلباً على مساحات الفراغ في المنزل، وتجعل المنزل تصميمه يبدو أصغر عن المعتاد بسبب كثرة الأشياء هنا وهناك، لذلك ننصحك بالأعتماد على ديكورات بسيطة والتخلص من الأشياء الغير مهمة، مع الحرص على وجود أماكن تخزينية كثيرة في منزلك.
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