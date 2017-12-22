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أخطاء تجنبها في توزيع الأثاث داخل منزلك الصغير

منة اسماعيل منة اسماعيل
EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
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المنازلالصغيرة تحتاج التعامل معها بحرص وحذر شديد، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها عند توزيع الأثاث داخل المنازل الصغيرة، لا عيب في الخطأ طالما نلجأ في تصحيحه، خاصةً أن الأخطاء التي نقع فيها عند توزيع الأثاث والديكورات تؤثر بشكل سلبي واضح على مساحات المنزل وتعيقه بشكل كبير. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض الأخطاء الشائعة في توزيع الأثاث وتصميم المنزل لتتجنبها وتحصل على منزل مثالي ومريح في تصميمه.

1- السجادة صغيرة خطأ كبير

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

ربما يبدو الأمر غريباً بعض ابشئ وربما تستغربه، لكن الاستعانة بالسجادة الصغيرة من الأخطاء الديكورية الكبيرة التي يقع بها الكثير، فالسجادة تلعب دوراً أساسياً لا غنى عنه في أرضيات المنزل، لكن أختيار سجادة صغيرة بشكل واضح في أي غرفة من غرف المنزل يجعل تلك الغرفة تبدو صغيرة في المساحة ويؤثر على مساحات الغرفة بطريقة واضحة، لذلك استعن بسجاد ملائم لمساحات المنزل كي تتجنب هذا الخطأ.

2- الأثاث الكبير بشكل مبالغ فيه

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

الأثاث يلعب دوراً كبيراً في المنزل بلا شك، فهو من الأبطار الرئيسية في التصميم الداخلي لمنزلك، وبالتأكيد أن اختياره يعتمد بشكل كبير وواضح على الذوق الشخصي والنمط العام لمنزلك، لكن الأهم من ذلك هو مراعاة حجم الأثاث مع مساحات المنزل لديك، فمن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الكثير هي اختيار أثاث كبير في الحجم لمجرد أن أعجبك تصميمه فتقع في مشكالة المساحات، لذلك تجنب أختيار قطع الأثاث الكبيرة واستعن عوضاً عن ذلك بأثاث ملائم لمساحات المنزل لديك لتجنب هذا الخطأ.

3- كثرة الوسائد

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior غرفة المعيشة Multicolored
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

تضيف الوسائد تفاصيل جمالية وتدعم عنصر الراحة بلا شك، فهي تضيف على منزلك طبيعة دافئة ومريحة، ولكن هذا لا يعني بالمرة أن تجعل الوسائد تغمر الغرفة بكثرة، فوجود الوسائد المبالغ فيها يعزز الشعور بعدم الراحة والفوضى في المنزل، لذلك على سبيل المثال استعان بثلاث وسائد على الأريكة وووسادة صغيرة على كل مقعد.

4- الإضاءة الغير ملائمة

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

منزل مضئ هو منزل مريح وهذة واحدة من القواعد الثابتة في التصميمات الداخلية للمنازل، لذلك خطأ كبير أن تعتمد في منزلك على عناصر إضاءة منخفضة وغير ملائمة فهذا سيؤثر بشكل سلبي على مساحات المنزل بطريقة واضحة، لذلك أعتمد على عناصر الإضاءة المناسبة التي تضئ منزلك بطريقة مريحة ولا تهمل عنصر الإضاءة الطبيعية فهو مهم جداً.

5- اختيار الستائر الخاطئة

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

نعم الأختيار الخاطئ للستئر يؤثر سلبياً على مساحات المنزل لديك، فالستائر الثقيلة والمبهرجة في المساحات الصغيرة تخنق المساحات، والاستعانة بستائر قصيرة يجعل سقف الغرفة يبدو أقصر من الطبيعي وبالتالي يشعرك بضيق المساحات، لذلك استعن بستائر طويلة وبخامات خفيفة تسمح بمرور الضوء الطبيعي بسهولة إلى المنزل.

6- طلاء الجدران الداكن

MORADIA RESTELO, Artica by CSS Artica by CSS غرفة نوم
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

لا تقع في خطأ أختيار طلاء جدران داكن في منزلك، خاصة إذا كانت المساحات لديك محدودة، فالألوان الداكنة للجدران تمتص الضوء من المنزل وبالتالي تؤثر بشكل سلبي واضح على المساحات داخل المنزل، لذلك استعن بألوان فاتحة زاهية ويفضل اللجوء لبالتة الألوان الحيادية للحفاظ على المساحات داخل المنزل بطريقة عملية ومثالية.

7- الفوضى والأغراض الكثيرة

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L غرفة المعيشة
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

انتشار الفوضى والأغراض الغير المهمة حتى الديكورات الكثيرة تؤثر سلباً على مساحات الفراغ في المنزل، وتجعل المنزل تصميمه يبدو أصغر عن المعتاد بسبب كثرة الأشياء هنا وهناك، لذلك ننصحك بالأعتماد على ديكورات بسيطة والتخلص من الأشياء الغير مهمة، مع الحرص على وجود أماكن تخزينية كثيرة في منزلك.

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براعة اختيار الألوان والتنسيق في ديكور 5 غرف سفرة مودرن
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