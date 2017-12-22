أخطاء تجنبها في توزيع الأثاث داخل منزلك الصغير

المنازلالصغيرة تحتاج التعامل معها بحرص وحذر شديد، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها عند توزيع الأثاث داخل المنازل الصغيرة، لا عيب في الخطأ طالما نلجأ في تصحيحه، خاصةً أن الأخطاء التي نقع فيها عند توزيع الأثاث والديكورات تؤثر بشكل سلبي واضح على مساحات المنزل وتعيقه بشكل كبير. لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض الأخطاء الشائعة في توزيع الأثاث وتصميم المنزل لتتجنبها وتحصل على منزل مثالي ومريح في تصميمه.