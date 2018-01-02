6 تصاميم رائعة لغرف معيشة على النمط الاستعماري

يتميز ذلك التصميم بلمسة شرقية كلاسيكية وعتيقة مع اللمحة الأوربية الحديثة، هذا التصميم لغرفة معيشة على النمط الإستعماري حيث وجود غرفة المعيشة وسط وحدات تناول الطعام وبعض قطع الأثاث الأخرى، ويتضح من التصميم استخدام النباتات بشكل واضح وبارز، ويوجد مساحات بين قطع الأثاث وبعضها البعض، فنجد غرفة المعيشة عبارة عن أريكة ذات اللون الرمادي المحايد ومقعد برتقالي اللون وأمامهم طاولة صغيرة وهذا يخص اللمحة العصرية الحديثة كما يشير أيضا إلى تحقق البساطة واستخدام الأثاث بشكل قليل، وبالنسبة للسقف فهو عالي الإرتفاع حيث الأسقف القديمة ويحتوي على قطع خشبية، أما الأرضيات فهي ملونة لكي تتناسب مع التصميم، ويوجد استخدام للإضاءة الصناعية عن طريق بعض المصابيح، وبالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية التي تمر من خلال النوافذ الزجاجية، وبالنسبة لألوان الدهانات فهي مزيج بين الفاتح والغامق.