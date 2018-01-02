6 تصاميم رائعة لغرف معيشة على النمط الاستعماري

يتميز النمط الاستعماري بنوع من الزخارف التي تحافظ على اللمسات الكلاسيكية، وهو يركز على استخدام المواد الطبيعية ويستخدم قليل من الأثاث وفي نفس الوقت يجمع أكثر من قطعة أثاث في مكان واحد، على سبيل المثال نجد المطبخ مع وحدة تناول الطعام وغرفة المعيشة في نفس التصميم وفي نفس المنطقة، ويهتم النمط الإستعماري بالديكوروتفاصيله وخصوصا المصابيح، ويتداخل في التصميم الإستعماري النمطين الشرقي والأوربي ويتضح ذلك أيضا في الجدران والسقف، كما أنه يستخدم المواد والخامات الطبيعية والبسيطة ومن مميزات النمط الإستعماري النباتات كبيرة الحجم ويتضح النمط الإستعماري هنا في تلك التصميمات التالية ليناسب كثير من الأذواق التي تفضل تداخل الأنماط مع بعضها البعض بشكل متناسق.
يتميز ذلك التصميم بلمسة شرقية كلاسيكية وعتيقة مع اللمحة الأوربية الحديثة، هذا التصميم لغرفة معيشة على النمط الإستعماري حيث وجود غرفة المعيشة وسط وحدات تناول الطعام وبعض قطع الأثاث الأخرى، ويتضح من التصميم استخدام النباتات بشكل واضح وبارز، ويوجد مساحات بين قطع الأثاث وبعضها البعض، فنجد غرفة المعيشة عبارة عن أريكة ذات اللون الرمادي المحايد ومقعد برتقالي اللون وأمامهم طاولة صغيرة وهذا يخص اللمحة العصرية الحديثة كما يشير أيضا إلى تحقق البساطة واستخدام الأثاث بشكل قليل، وبالنسبة للسقف فهو عالي الإرتفاع حيث الأسقف القديمة ويحتوي على قطع خشبية، أما الأرضيات فهي ملونة لكي تتناسب مع التصميم، ويوجد استخدام للإضاءة الصناعية عن طريق بعض المصابيح، وبالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية التي تمر من خلال النوافذ الزجاجية، وبالنسبة لألوان الدهانات فهي مزيج بين الفاتح والغامق.
يتميز ذلك التصميم بالميل الشديد إلى الطابع العصري مع لمحة بسيطة من الكلاسيكية وهي عبارة عن الجدار البني غامق اللون بالإضافة إلى التابلوه الذي يزينه، أما العصرية فتتجلى في باقي أرجاء التصميم حيث الأرائك ذات الألوان الفاتحة الزاهية مع الجدران الفاتحة والأرضيات الخشبية والمقعد والطاولة، وتظهر الإضاءة الطبيعية بشدة في التصميم من خلال النوافذ بالإضافة إلى الأضواء المدفونة.
من الواضح في ذلك التصميم مساحته الواسعة، والمزج بين أكثر من تصميم لغرفة المعيشة مع بعض المقاعد الإضافية، ونرى بعض الأصص النباتية الموجودة في الأركان الخاصة بالتصميم، ومن حيث الأرضيات الخشبية والأرائك ذات اللون الرمادي المحايدة والمريحة، وتشع الإضاءة الطبيعية من النوافذ الخاصة بالتصميم، ولعل من الأمور المطلوبة في غرف المعيشة هي الإحساس بالراحة والهدوء.
يتميز ذلك التصميم بألوانه الزاهية حيث ألوان الأرضيات اللامعة، ويظهر النمط الإستعماري في قلة القطع الخاصة بالأثاث فهو عبارة عن أريكة خشبية ومقعدين وطاولتين، ووجود مساحات بين الأثاث، ولا يخلو التصميم من اللمحة النباتية المتمثلة في الإصيص، وبعض الديكورات البسيطة كالبرواز والأباجورة، ومن حيث الإضاءة فتسيطر الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس.
نرى في ذلك التصميم السمات الخاصة بالنمط الإستعماري، حيث وجود النباتات كبيرة الحجم في الأركان، بالإضافة إلى البساطة في وجود الأثاث حيث الأريكتين فاتحة اللون مع الوسائد، والطاولة الخشبية وبالنسبة للأرضيات فهي ذات النقوش، ومع كل ذلك نجد رؤية لأكثر من قطعة عن طريق الأبواب الخشبية، وتظهر المصابيح في التصميم كرمز للإضاءة الصناعية.
نجد في ذلك التصميم البساطة والإستعمارية حيث اللمحة البدوية ويتضح ذلك في السجاد والأرضيات الملونة، وبالنسبة للجدران الخشبية والطاولة ، وتوجد بعض الديكورات البسيطة المناسبة للتصميم، ويمزج في التصميم وجود غرفة تناول الطعام، وبالنسبة للإضاءة فهي طبيعية بشكل أكبر، مع لمحة بسيطة من الإضاءة الصناعية.
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