5 ديكورات وتصاميم رائعة لبيوت وغرف زجاجية

من المدهش والرائع أن تعيش في غرف من زجاج، فإذا كنت في غرفة النوم حيث تنام وانت تشعر بالرفاهية والهدوء، ويتجلى جمال الزجاج في منحه للمكان شعور خاص ومميز جدا حيث الشعور بالشفافية والروعة والجمال والاستمتاع والتمتع بالشكل الخارجي والمنظر الخلاب الساحر، ستتمكن من الجلوس والنوم براحة ومتعة جميلة، ويا له من شئ رائع إن كانت غرفة المعيشة أو غرفة تناول الطعام أو السفرة أو وحدات الإستقبال فإن ذلك يعد من الأشياء التي لها متعة ورونق خاص، ومع كل هذه الأمور فإن الغرف الزجاجية لا تناسب مختلف التصميمات الخاصة بالمنازل، وكذلك الإمكانيات المادية لأنه مكلف ويحتاج إلى أنواع باهزة الأثمان من الزجاج ولذلك نقدم لكم مجموعة من التصميمات لغرف مختلفة من الزجاج بحيث تتناسب مع رغبة وذوق من يختار.
مما لا شك فيه أن لغرف الزجاجية أناقة ورونق خاص، فنجد في هذا التصميم غرفة المعيشة كأنها صوبة زجاجية وهي تتوسط الصوبة حيث يحوط الزجاج من ثلاث جهات وهي السقف والجدران الجانبية من الزجاج حيث يصبح المشهد رائع لرؤية الطبيعة الساحرة، ومن البديهي أن تكون الإضاءة الخاصة بذلك التصميم هي الإضاءة الطبيعية نظرا لمرور ضوء الشمس، وبالنسبة للأثاث فمن الطبيعي مناسبته للجو العام للتصميم حيث الأريكة الخشبية من الخوص ذو الوسائد بنية اللون، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية حيث أصص النباتات.
من المؤكد أن تناولك الطعام وسط الطبيعة الساحرة شئ جميل لحد كبير فإن المنظر الخلاب المحيط بك يجعل الشهية تنفتح بطريقة أحسن، وليس من الممكن رؤية الطبيعة إلا وإن كنت في غرفة زجاجية، حيث السقف الزجاجي وأحد الجانبين، أما الأرضيات فهي خشبية، أما بالنسبة للأثاث فهي طاولة خشبية ومقاعد ذات اللون الرمادي بأرجل معدنية، ويوجد تناسق شديد في الألوان ما بين الرمادي والبني والأخضر، وتظهر اللمحة الطبيعية عن طريق الإطلالة الخاصة بالحدائق، وتشترك الإضاءة الصناعية كجزء من الديكور مع الإضاءة الطبيعية.
يتضح من ذلك التصميم عنصر الإشراق وذلك بسبب مرور ضوء الشمس من كل الجهات؛ حيث أن التصميم عبارة عن غرفة زجاجية ولكن بديكور خاص والمزج ما بين الإضاءة الطبيعية والصناعية في الجدران فاتحة اللون التي تساعد على الشعور بالبهجة والراحة والهدوء، أما بالنسبة للأثاث فهو عبارة عن طاولة من الزجاجلكي تناسب التصميم بالإضافة إلى المقاعد الخوص كل ذلك يتحد مع الأرضيات المميزة والستائر المناسبة.
يتميز ذلك التصميم ببساطته من حيث التفاصيل، فإذا نظرت فتجده مثل الصوبة الزجاجية أو الكوخ الزجاجي ذو الإطار الخشبي أسود اللون المتناسب بشكل كبير مع الديكورات الخاصة بوحدة الطعام، ويتوسط ذلك التصميم الحديقة الرائعة لإضفاء اللمسة الطبيعية، وهي وحدة طعام بسيطة ذات مقاعد مريحة.
يعد ذلك التصميم واحد من أفخم التصميمات الخاصة بالغرف الزجاجية، حيث أنه تصميم لغرفة المعيشة العصرية الحديثة وسط السماء والطبيعة الساحرة حيث أنها غرفة زجاجية ذات أعمدة بيضاء اللون لإضفاء لمسة من الهدوء، ومن الواضح في ذلك التصميم وجود الأرائك بنية اللون المريحة التي تناسبها كغرفة معيشة التي تقضي فيها معظم أوقات اليوم للاستمتاع بالأجواء الساحرة، وتتجلى بروز الإضاءة الطبيعية التي تمر عبر المحيط الزجاجي بالإضافة إلى الإضاءة الصناعية حيث الديكورات مع بعض الأصص النباتية وملائمة كل ذلك من الألوان والأرضيات مع التصميم بوجه عام.
وتفضلوا لقراءة المقال التالي: 5 افكار جديدة لديكورات غرف اطفال متنوعة