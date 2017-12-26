20 لمسة اللون الأصفر للحصول على منزل مشرق

اللون الأصفر من الألوان المشرقة التي تتميز بحيوية شديدة فور إدخالها على أي تصميم، فهو لون حيوي يستمد بهجته وقوة طاقته من الشمس وأشراقتها. وهو من الألوان المؤثرة بشدة في ديكورات المنزل وفي تصميمه الداخلي على الرغم من أن هناك الكثير ممن ينزعجون من هذا اللون باعتباره لوناً قوياً وبشدة ويعتبرونه مزعجاً بشكل كبير، ولكنه في الحقيقة يعتبر عكذ لك تماماً فعندما تقوم بتنسيق الأصفر مع ألوان مناسبة وحيادية بطريقة صحيحة ستحصل على تصميم مختلف وديكورات مبهجة في منزلك، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 20 لمسة ديكورية من اللون الأصفر ستساعدك على أضافة هذا اللون بأناقة شديدة في منزلك.