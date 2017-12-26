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20 لمسة اللون الأصفر للحصول على منزل مشرق

منة اسماعيل منة اسماعيل
Elisabeth, JULIEN PHEDYAEFF JULIEN PHEDYAEFF Interior landscaping
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اللون الأصفر من الألوان المشرقة التي تتميز بحيوية شديدة فور إدخالها على أي تصميم، فهو لون حيوي يستمد بهجته وقوة طاقته من الشمس وأشراقتها. وهو من الألوان المؤثرة بشدة في ديكورات المنزل وفي تصميمه الداخلي على الرغم من أن هناك الكثير ممن ينزعجون من هذا اللون باعتباره لوناً قوياً وبشدة ويعتبرونه مزعجاً بشكل كبير، ولكنه في الحقيقة يعتبر عكذ لك تماماً فعندما تقوم بتنسيق الأصفر مع ألوان مناسبة وحيادية بطريقة صحيحة ستحصل على تصميم مختلف وديكورات مبهجة في منزلك، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 20 لمسة ديكورية من اللون الأصفر ستساعدك على أضافة هذا اللون بأناقة شديدة في منزلك.

1- تفاصيل مبهجة للمسات من الأثاث بلونه الأصفر المشرق في غرفة صممت بالكامل باللون الأبيض الحيادي، لتخلق تناقض وتباين واضح في تصميم راقي جداً.

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مكتب عمل أو دراسة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

2- وفي تصميم مستوحى من الشمس المشرقة نرى هذا المصباحبلونه الأصفر المشرق يضئ جلستك الملهمة على الكرسي.

Elisabeth, JULIEN PHEDYAEFF JULIEN PHEDYAEFF Interior landscaping
JULIEN PHEDYAEFF

JULIEN PHEDYAEFF
JULIEN PHEDYAEFF
JULIEN PHEDYAEFF

3- بعض اللمسات من المناشف الصغيرة في المطبخ باللون الأصفر المشرق كفيلة أن تخلق أشراقة مبهجة في مطبخك.

Tea towels, Jangneus Jangneus HouseholdAccessories & decoration
Jangneus

Tea towels

Jangneus
Jangneus
Jangneus

4- يتفاعل الاصفر دائماً وابداُ بأشراقته الزاهية مع جميع الألوان المبهجة في تصميم راقي ومميز لغرفة المعيشة.

Beach House, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

5- وهنا جاءت الخزانات السفلية للمطبخ مشرقة بنغماتها الصفراء الرائعة.

Box House, SAINZ arquitetura SAINZ arquitetura مطبخ Yellow
SAINZ arquitetura

SAINZ arquitetura
SAINZ arquitetura
SAINZ arquitetura

6- جمال واضح وتصميم ملهم لجدران منزل باللون الأصفر سلط المصمم الضوء عليها بطريقة جمالية خاصة.

Full Home Interior Latest Designs, Nimble Interiors Nimble Interiors غرفة المعيشة
Nimble Interiors

Nimble Interiors
Nimble Interiors
Nimble Interiors

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7- وعلى الطريقة اللمسة الواحدة نرى تصميم غرفة المعيشة تلك باللون الأبيض الحيادي مع لمسات بسيطة للون الأصفر في اختيار أريكة مشرقة بلونه.

Living Rooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors غرفة المعيشة
Moda Interiors

Living Rooms by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

8- ومن الممكن أن تضيف بعض من قطع الديكور البسيطة بأشراقة الأصفر للتناغم مع نغمات الألوان المحايدة بشكل رائع.

Lean Man Console And Then Design Limited Living roomShelves
And Then Design Limited

Lean Man Console

And Then Design Limited
And Then Design Limited
And Then Design Limited

9- نغمات رمادي حيادية وتفاصيل من الأصفرة بنغمات الباستيل في غرفة معيشة ولا أروع مليئة بالهجة.

Playroom/ Teenage Hangout JMdesign غرفة المعيشة
JMdesign

Playroom/ Teenage Hangout

JMdesign
JMdesign
JMdesign

10- وفي الهواء الطلق وسط نسمات الهواء العليلة استخدم المصمم أشراقة الأصفر المبهجة في تصميمه لهذة المظلة في حديقة المنزل.

Toldos Vertilux, Vertilux México Vertilux México GardenGreenhouses & pavilions الغزل والنسيج Yellow
Vertilux México

Vertilux México
Vertilux México
Vertilux México

11- وفي تفاصيل الإضاءة جاءت اللون الأصفر بأشراقته جمال وبهجة واضحة في تصميمات مصابيح متناهية الجمال والرقة.

yellow room AG&F architetti غرفة السفرة
AG&amp;F architetti

yellow room

AG&F architetti
AG&amp;F architetti
AG&F architetti

12- وبجانب كرسي صغير باللون الرمادي الحيادي أضاف اللون الأصفر جمال وأشراقة واضحة بجانبه.

Munchkin armchair Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Grey armchair,yellow,velvet,grey
Loaf

Munchkin armchair

Loaf
Loaf
Loaf

13- وفي غرفة نومك يمكنك أن تضيف هذا الفوتيه الصغير بأشراقته المتناهية لكسر حيادية التصميم.

Eton Mess ottoman Loaf BedroomAccessories & decoration الغزل والنسيج Yellow ottoman,bedroom,velvet,yellow,storage
Loaf

Eton Mess ottoman

Loaf
Loaf
Loaf

14- أريكة مبهجة بنغمات الأصفر وتفاصيل من الأزرق النيلي في مشهد يشع بهجة ومرح.

Dixie sofa Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Yellow sofa,velvet,yellow,living room
Loaf

Dixie sofa

Loaf
Loaf
Loaf

15- كرسي صغير باللون الأصفر وبعض النغمات الحيادية تمثلت في اللون الأبيض البسيط بحياديته الشديدة.

Munchkin armchair Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Yellow armchair,yellow,velvet,living room
Loaf

Munchkin armchair

Loaf
Loaf
Loaf

16- لمسة مبهجة على تصميم البانيو من أضراقة الاصفر غيرت المشهد التقليدي لتصميم الحمام.

Yellow Bathtub Woodford Architecture and Interiors حمام الحديد / الصلب Yellow
Woodford Architecture and Interiors

Yellow Bathtub

Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors

17- مطبخ حديث وعصري بنغمات الأصفر المشرقة، رائع أليس كذلك؟

The Yellow Submarine Sophie Nguyen Architects Ltd مطبخ
Sophie Nguyen Architects Ltd

The Yellow Submarine

Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd

18- وفي لمسة ديناميكية في تصميم الجدران لعب الأصفر اناقة وبهجة شديدة كما نرى.

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

19- وجود بعض المخدات الصغيرة باللون الأصفر المشرق كفيلة بأن تغير المشد بالكامل وتملؤه بجمال خاص.

Cracked Ice Minor Mustard fabric, Flock Flock
Flock

Cracked Ice Minor Mustard fabric

Flock
Flock
Flock

20- وفي تفاصيل ورق الجدران لعب الأصفر بأناقته المعهودة دوراً مميزاً لصنع الجمال والبهجة.

Green&Yellow Pixers غرفة نوم Multicolored leaves,tropical,jungle,wall mural,wallpaper
Pixers

Green&Yellow

Pixers
Pixers
Pixers

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