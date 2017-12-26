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قطع أثاث غير ضرورية في منزلك تخلص منها

منة اسماعيل منة اسماعيل
APARTAMENTO GUAÍBA, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Living roomSofas & armchairs
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عندما نقوم بتصميم منازلنا وأختيار تفاصيل ديكوراته والأثاث الخاص به، أحياناً نتخيل أن هناك بعض قطع الأثاث الضرورية التي لا غنى عنها في المنزل، لتتفاجئ بعد ذلك أن هذة القطع غير ضرورية في منزلك وتحدث فوضى وضيق في المساحات في المنزل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لك بعض قطع الأثاث الغير ضرورية في منزلك لتتخلص منها

1- الكراسي الضخمة حلاً سيئاً

APARTAMENTO GUAÍBA, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Living roomSofas & armchairs
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

وجودالكرسي الكبير الضخم  من اللمسات الساحرة  المؤكد أنها  تضيف أناقة على تصميم غرفة المعيشة، ولكن ماذا لو  فكرنا يوماً فى التخلى عنه؟ خاصةً إذا كانت مساحات غرفة المعيشة لديك محدودة وصغيرة،  فالكراسي بتصميمها الضخم تستهلك الكثير من المساحات في الغرف ، لذلك إذا كنت ترى أن مساحة غرفة المعيشة لديك صغيرة في هذة الحالة،  يمكنك أن تكتفي فقط بوجود أريكة مريحة  بتصميم مميز يناسب الغرفة، أو التفكير في أختيار تصميمات عصرية للكراسى الصغيرة إذا كنت تريد أن تضيف كرسي فى الغرفة.

2- غرفة سفرة مستقلة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

أصبحت مؤخراً الإتجاهات الحديثة فى التصميم  الداخلي للمنازل تعتمد على عنصر الدمج،  كدمج كلاً كم غرفة المعيشة، السفرة والمطبخ معاً من أجل الحفاظ على  المساحات بشكل عملي وعصري وخاصةً فى المنازل ذات المساحات الصغيرة، لذلك إذا كنت ترى أن مساحة المنزل لديك صغيرة محدودة، فأنت لست بحاجة إلى وجود غرفة سفرة مستقلة  في المنزل،بل يمكنك دمجها مع غرفة المعيشة أو المطبخ ، فكما نرى في هذا التصميم، من أجل الحفاظاً على المساحات وتوفيرها بشكل عصري.

3- الكومود ليس دائماً خياراً مهما

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

نعم وجود الكومود في غرفة النوم ليس دائماً خياراً  مهماً ومثالياً فى غرف النوم خاصةً غرفة النوم الصغيرة، لأنه سيحد من مساحات الغرفة لديك ويربكها، لذلك استغنى عنه وإذا كنت تراه ضرورياُ يمكنك أن تلجأ للطاولات الصغيرة الخشبية أو اللجوء للبالتات الخشبية وتصنع واحد صغير وبسيط لتفسك.

4- التسريحة الكبيرة

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

حاول أن تستغنى عن وجود التسريحة الكبيرة في غرفة النوم الصغيرة، لأنها ستعيق المساحات لديك وتقللها وتجعلك تشعر بعدم الأرتياح في مساحات الغرفة لديك، لذلك يمكنك اللجوء لتسريحة صغيرة أو استعن عوضاُ عنها بالمرايات وأجعل غرفة نومك تغمرها المرايات والأرفف وستعوض بذلك وجود التسريحة في الغرفة بطريقة أكثر عملية وبساطة.

5- الوسائد الكثيرة المتناثرة

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة الطوب Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

 الوسائد الصغيرة تضيف تفاصيل جمالية وتدعم عنصر الراحة بلا شك، فهي تضيف على منزلك طبيعة دافئة ومريحة، ولكن هذا لا يعني بالمرة أن تجعل الوسائد تغمر الغرفة بكثرة، فوجود الوسائد المبالغ فيها يعزز الشعور بعدم الراحة والفوضى في المنزل، لذلك على سبيل المثال استعان بثلاث وسائد على الأريكة وووسادة صغيرة على كل مقعد.

6- الزهور والنباتات الكبيرة هل مهمة؟

Senna, Bernardo Senna Design Bernardo Senna Design Living roomStorage
Bernardo Senna Design

Bernardo Senna Design
Bernardo Senna Design
Bernardo Senna Design

أن وجود العناصر الطبيعية ولمسات الطبيعة الخلابة لتغمر منزلك بشكل قوي وواضح شئ مهم، لكن عندما يتعلق الأمر بمساحات المنزل المحدودة في هذة الحالة انت لست بحاجة إلى زهور ونباتات حجمها كبير لتضيف لمسة من الطبيعة فى منزلك، فبعض الأواني الصغيرة من  النباتات والزهور ا ستعطيك لمسة من جمال طبيعة  التي تريدها فى منزلك ولن تستهلك مساحات كثيرة،  على عكس النباتات والزهور الكبيرة التى تعيق مساحات المنزل لديك .

7- الطابعات الكبيرة في غرفة المكتب

Escritório de Arquitetura Passo3, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

إذا كنت تمتلك غرفة مكتب صغيرة و محدودة في المساحة  المساحة لا داعي من وجود طابعة ورق كبيرة  فى المكتب، يمكنك أن تستغنى عنها كي لا  تعيق المساحات داخل الغرفة.

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