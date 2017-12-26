قطع أثاث غير ضرورية في منزلك تخلص منها

عندما نقوم بتصميم منازلنا وأختيار تفاصيل ديكوراته والأثاث الخاص به، أحياناً نتخيل أن هناك بعض قطع الأثاث الضرورية التي لا غنى عنها في المنزل، لتتفاجئ بعد ذلك أن هذة القطع غير ضرورية في منزلك وتحدث فوضى وضيق في المساحات في المنزل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لك بعض قطع الأثاث الغير ضرورية في منزلك لتتخلص منها
وجودالكرسي الكبير الضخم من اللمسات الساحرة المؤكد أنها تضيف أناقة على تصميم غرفة المعيشة، ولكن ماذا لو فكرنا يوماً فى التخلى عنه؟ خاصةً إذا كانت مساحات غرفة المعيشة لديك محدودة وصغيرة، فالكراسي بتصميمها الضخم تستهلك الكثير من المساحات في الغرف ، لذلك إذا كنت ترى أن مساحة غرفة المعيشة لديك صغيرة في هذة الحالة، يمكنك أن تكتفي فقط بوجود أريكة مريحة بتصميم مميز يناسب الغرفة، أو التفكير في أختيار تصميمات عصرية للكراسى الصغيرة إذا كنت تريد أن تضيف كرسي فى الغرفة.
أصبحت مؤخراً الإتجاهات الحديثة فى التصميم الداخلي للمنازل تعتمد على عنصر الدمج، كدمج كلاً كم غرفة المعيشة، السفرة والمطبخ معاً من أجل الحفاظ على المساحات بشكل عملي وعصري وخاصةً فى المنازل ذات المساحات الصغيرة، لذلك إذا كنت ترى أن مساحة المنزل لديك صغيرة محدودة، فأنت لست بحاجة إلى وجود غرفة سفرة مستقلة في المنزل،بل يمكنك دمجها مع غرفة المعيشة أو المطبخ ، فكما نرى في هذا التصميم، من أجل الحفاظاً على المساحات وتوفيرها بشكل عصري.
نعم وجود الكومود في غرفة النوم ليس دائماً خياراً مهماً ومثالياً فى غرف النوم خاصةً غرفة النوم الصغيرة، لأنه سيحد من مساحات الغرفة لديك ويربكها، لذلك استغنى عنه وإذا كنت تراه ضرورياُ يمكنك أن تلجأ للطاولات الصغيرة الخشبية أو اللجوء للبالتات الخشبية وتصنع واحد صغير وبسيط لتفسك.
حاول أن تستغنى عن وجود التسريحة الكبيرة في غرفة النوم الصغيرة، لأنها ستعيق المساحات لديك وتقللها وتجعلك تشعر بعدم الأرتياح في مساحات الغرفة لديك، لذلك يمكنك اللجوء لتسريحة صغيرة أو استعن عوضاُ عنها بالمرايات وأجعل غرفة نومك تغمرها المرايات والأرفف وستعوض بذلك وجود التسريحة في الغرفة بطريقة أكثر عملية وبساطة.
الوسائد الصغيرة تضيف تفاصيل جمالية وتدعم عنصر الراحة بلا شك، فهي تضيف على منزلك طبيعة دافئة ومريحة، ولكن هذا لا يعني بالمرة أن تجعل الوسائد تغمر الغرفة بكثرة، فوجود الوسائد المبالغ فيها يعزز الشعور بعدم الراحة والفوضى في المنزل، لذلك على سبيل المثال استعان بثلاث وسائد على الأريكة وووسادة صغيرة على كل مقعد.
أن وجود العناصر الطبيعية ولمسات الطبيعة الخلابة لتغمر منزلك بشكل قوي وواضح شئ مهم، لكن عندما يتعلق الأمر بمساحات المنزل المحدودة في هذة الحالة انت لست بحاجة إلى زهور ونباتات حجمها كبير لتضيف لمسة من الطبيعة فى منزلك، فبعض الأواني الصغيرة من النباتات والزهور ا ستعطيك لمسة من جمال طبيعة التي تريدها فى منزلك ولن تستهلك مساحات كثيرة، على عكس النباتات والزهور الكبيرة التى تعيق مساحات المنزل لديك .
إذا كنت تمتلك غرفة مكتب صغيرة و محدودة في المساحة المساحة لا داعي من وجود طابعة ورق كبيرة فى المكتب، يمكنك أن تستغنى عنها كي لا تعيق المساحات داخل الغرفة.
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