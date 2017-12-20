أخطاء شائعة نقوم بها جميعاً في التصميم الداخلي للمنزل

التفاصيل الديكورية واستخدام الألوان الزاهية والعناصر الجمالية، شئ رائع ومميز في الديكور ويعطي بالتأكيد شخصية خاصة لمنزلك، لكن هذا لا يعني البهرجة و حتى أن كنت من محبي الألوان الزاهية الصريحة، في بعض الغرف داخل المنزل ستحتاج أن تتخلى عن ذلك، فهناك غرف يجب أن تحافظ على عنصر النظام ز الهدوء في تصميمها والأبتعاد المبالغة في التصميم والديكور ومن هذة الغرف غرفة النوم، فغرفة النوم من أكثر الأماكن التي تلجأ إليها للحصول على قسط من والاسترخاء والراحة ولن يتحقق ذلك من خلال المبالغة والبهرجة في استخدام الألوان.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: الحداثة والتقليدية في منزل صغير مساحته 65 م²