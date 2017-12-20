أخطاء شائعة نقوم بها جميعاً في التصميم الداخلي للمنزل

المنزل بأختصار هو الملاذ الذي يحتويناويجعلنا نشعر بالاستقرار والراحة، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الأخطاء التصميمية التي نقع فيها دون قصد دوائماً في تصميمه، فبالتأكيد لسنا خبراء ديكور متخصصين، ولكن حتى هذا لا يعتبر عذراً قوياً بالمرة لإرتكاب الأخطاء الفادحة في ترتيب منازلنا وتصميمها. لذلك نحن اليوم سنعرض لك مجموعة من أكثر وأبرز الأخطاء الشائعة التي نفعلها دوماً عند تصميم منازلنا لتتجنبها.
غرفة النوم بشكل عام والسرير بشكل خاص هما الأسباب الأساسية للحصول على لحظات من الراحة والاسترخاء، فغرفة النوم بتعريفها هي الملاذ الذي يحتويك لتشعر بالراحة، ولكن سيتحقق لك ذلك إذا السرير لديك غير مريح ومرتب، لذلك يجب العناية بمفارش السرير واختيار خامات مريحة لها كالقطن وغيره لتعزز الشعور بالراحة والاسترخاء اثناء النوم، ولا تتردد في الاستثمار في مرتبة جيدة ومريحة.
الفوضى من العناصر الكفيلة أن منزلك يضطرب بشكل واضح، خاصةً اضطراب الأماكن التخزينية المخصصة للأغراض، على الرغم من أن الأمر يبدو بسيط لكن الفوضى وعدم النظام تجعل منازلنا تضطرب من التوتر ويؤثر على مساحات الفراغ. لذلك كن حريص على تحديد هوية الأماكن التخزينية وتخلص من الأغراض الغير ضرورية وأحرص على وجود الأغراض في أماكنها المخصصة لها.
يعتير التجاهل للوظيفة الخاصة بالفراغ في المنزل، من الأمور الغير محببة ن وعلى الرغم من ذلك يقوم بها الكثير ، لذلك كن حريصاً أن لا تغفل الوظيفة الخاصة للفراغ في أي غرفة من الغرف داخل المنزل، سواء كانت غرفة رئيسية كغرفة المعيشة أو السفرة أو حتى الغرف والأركان الصغيرة، لذلك ضع في أعتبارك وظيفة الغرفة وأحرص على توفير الفراغ المناسب الذي يخدم مهام هذة الغرفة.
من الأخطاء الكبيرة التي نقع فيها في تصميم منازلنا هي أغفال الدور المهم والرئيسي للإضاءة الطبيعية وأعتباره دوراً ثانوياً غير ضروري بالمرة، فالأكتفاء بالإضاءة الصناعية فقط حتى وأن كانت إضاءة جيدة، يجعل منزلك موحش وغير مريح، فلضوء الشمس والهواء الطبيعي في الصباح أهمية لا تقل عن أهمية المصابيح والثريات في المنزل.
المطبخ المضاء بشكل غير كافي من خلال الأعتماد على مصادر ضوء غير كافية لإضاءته، من أسوء التفاصيل في التصميم الداخلي للمطابخ ومن لأخطاء التي الشائعة التي يقع فبها الكثير ويمكنك أن تقع فيها في تصميم مطبخك، لذلك كن حريصاً على إضاءة المطبخ بعناصر إضاءة جيدة وأن تحرص على على توزيع الإضاءة في أماكن العمل الاستراتيجية داخل المطبخ، كجزيرة المطبخ وسطح العمل.
التفاصيل الديكورية واستخدام الألوان الزاهية والعناصر الجمالية، شئ رائع ومميز في الديكور ويعطي بالتأكيد شخصية خاصة لمنزلك، لكن هذا لا يعني البهرجة و حتى أن كنت من محبي الألوان الزاهية الصريحة، في بعض الغرف داخل المنزل ستحتاج أن تتخلى عن ذلك، فهناك غرف يجب أن تحافظ على عنصر النظام ز الهدوء في تصميمها والأبتعاد المبالغة في التصميم والديكور ومن هذة الغرف غرفة النوم، فغرفة النوم من أكثر الأماكن التي تلجأ إليها للحصول على قسط من والاسترخاء والراحة ولن يتحقق ذلك من خلال المبالغة والبهرجة في استخدام الألوان.
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