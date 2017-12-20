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20 تصميم رائع لغرف معيشة عصرية مريحة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Дизайн гостиной комнаты в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio غرفة المعيشة
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إذا كانت إقامتك صغيرة، فلن تضطر إلى التخلي عن التكوين الغني في الاسلوب والذي يتمتع بالجانب الجمالي وأيضًا الوظيفي معًا.بفضل الدقة في انتقاء أثاث غرفة المعيشة، والأقمشة، والألوان للجدران، وحسن اختيار وتوزيع الإضاءة الداخليةبما يهدف إلى جعل غرفة المعيشة أكثر إشراقة واتساعًا.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنعرض لكم من مشاريع خبراء التصميم الداخلي لدينا، حلول رائعة لغرفة معيشة منزل صغير،  لاتفتقر إلى الحيوية، بل في الواقع تتمتع بمجموعة واسعة من عناصر الجمال والأناقة، وذلك بفضل الحيل المبتكرة لتوفير مساحة صغيرة مع الأثاث المناسب، لجعل الفضاء مريحة، ويشجع على البقاء في المنزل الصغير.

فقط تابعونا في السطور التالية، وشاهدوا معنا 20 تصميم رائع لغرف معيشة مدمجة داخل منازل صغيرة، واستمدوا إلهامكم من الأفكار المستثمرة فيها لإعطاء الحياة إلى غرفة معيشةمنزلكم الصغير!

1. غرفة معيشة لمنزل صغير مع أريكة جلدية جميلة في المنتصف.. بسيطة قليلًا ولكنها أنيقة ومنعشة

Ünik Flip House 2 Williamsburg Remodeling House and Home Staging, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs غرفة المعيشة
Noelia Ünik Designs

Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs

2. الحل الممتاز لتتنفس غرفة المعيشة لمنزل صغير هو وجود النباتات والواحات الحقيقية

Salas, Persianas La Sombra Persianas La Sombra غرفة المعيشة
Persianas La Sombra

Persianas La Sombra
Persianas La Sombra
Persianas La Sombra

3. مزيج من الأقمشة الناعمة هو القلب النابض لهذه الغرفة.. السجادة المركزية والأريكة والستائر تجعلها مثالية

Дизайн гостиной комнаты в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio غرفة المعيشة
ILKIN GURBANOV Studio

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

4. الألوان الزاهية والمزيج الذي يركز على التباين النغمي تجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو مريحة

Smiling Spirit Pixers غرفة المعيشة Multicolored wall mural,wallpaper,skull,canvas,canvas
Pixers

Smiling Spirit

Pixers
Pixers
Pixers

5. مساحة مبهجة مع لون سيموني مُشرق ومزهرية مليئة بالورود المنعشة.. الإطارات في الخلفية لمسة ديكورية راقية

Ham Yard Hotel suite, London Vanderhurd مساحات تجارية فنادق
Vanderhurd

Ham Yard Hotel suite, London

Vanderhurd
Vanderhurd
Vanderhurd

6. في غرفة معيشة صغيرة ومدمجة تصبح الأريكة البطل الرئيسي والعنصر القادر على تحويلها إلى مساحة مريحة

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design الحديد / الصلب
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

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7. تحقيق الاستفادة القصوى من الفضاء من خلال قطع الأثاث متعددة الاستخدام مثل هذا البوف الذي يحوي مساحة للتخزين

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

8. النباتات أداة سحرية لغرفة معيشة صغيرة والابتكار هنا جعلها تحل محل الإضاءة لتنعش الغرفة بالكامل

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design HouseholdPlants & accessories
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

9. التباين اللوني بفضل الأريكة السوداء يصنع نقطة جذب وسط المساحة المفتوحة ليرسم شخصية غرفة المعيشة

K's HOUSE, dwarf dwarf غرفة المعيشة
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

10. أريكة على شكل حرف L.. قادرة على تكوين غرفة معيشة صغيرة مريحة تجمع العائلة كلها

Apartamento R|C, Now Arquitetura e Interiores Now Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Now Arquitetura e Interiores

Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores

11. قطع أثاث صغيرة وعملية بألوان مُشرقة تجعل غرفة المعيشة مساحة ساحرة لقضاء الوقت

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

12. تباين لوني قوي واضح بين الجدران وبعضها وأيضًا الأثاث يسهل فصل المسحات بصريًا بأسلوب جذاب

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

13. التفاصيل تصنع الفارق.. سجادة بيضاء مركزية ومصباح جانبي مع رف معلق وطاولة الشاي يصنعون شخصية تلك الغرفة الصغيرة

Majestic, tapetenshop.de tapetenshop.de جدران
tapetenshop.de

Majestic

tapetenshop.de
tapetenshop.de
tapetenshop.de

14. الأقمشة الملونة لوسائ، في تناقض مع الأريكة السودا، والديكورات الزاهية للجدران لمزيج بصري جذاب

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

15. جدار مليء بالإطارات والصور دون التسبب في زحام بصري على العكس يُضفي طابع شخصي فريد ومميز للغرفة

Apartamento Vila Nova Conceição, Marcella Loeb Marcella Loeb غرفة المعيشة
Marcella Loeb

Marcella Loeb
Marcella Loeb
Marcella Loeb

16. كلاسيكية ناعمة وفاخرة في تفاصيل الأثاث وفصل أنيق للمساحات من خلال الألوان وقطعة السجاد

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

17. كل شيء متوفر في تلك الغرفة الصغيرة.. مساحة للجلوس وعناصر زينة بصرية وطاولة للشاي وأخرى للتخزين والديكور.. مثالية!

Jardins I, Casa 2 Arquitetos Casa 2 Arquitetos غرفة المعيشة
Casa 2 Arquitetos

Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos

18. الإضاءات تُحيي تلك المساحة الصغيرة خاصة مع الزجاج الملون للنافذة والبار.. عصرية وساحرة!

Apartamento decorado Ecco Villagio Canoas, carolina lisot arquitetura carolina lisot arquitetura غرفة المعيشة
carolina lisot arquitetura

carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura

19. ترتيب الأثاث على جانبي الغرفة مع ترك ممر من الفضاء في المنتصف يمنحها العمق ويجعلها تبدو أكثر اتساعًا

private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
StudioCR34

StudioCR34
StudioCR34
StudioCR34

20. جدار حجري مع إضاءات تبرز جماله الساحر وأرضية خشبية أنيقة ودافئة هو كل ما تحتاجة لتصميم غرفة معيشة صغيرة ساحرة!

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab غرفة المعيشة
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

لمزيد من النصائح والتصميمات الملهمة لغرف المعيشة، نصائح لتصميم غرفة معيشة بمساحة صغيرة

أخطاء شائعة نقوم بها جميعاً في التصميم الداخلي للمنزل

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