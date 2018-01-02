5 افكار جديدة لديكورات غرف اطفال متنوعة

من الأمور المعروفة والطبيعية أن غرف الأطفال وتصميمها تلعب دورا كبيرا في تكوين شخصية الطفل؛ حيث أن تعتبر غرف الأطفال بمثابة العالم الخاص بالطفل، لذا وفقا لتصميمها وشكلها وهيئتها فهي بالتأكيد ستؤثر عليه بالإيجاب أو السلب، ومن الممكن بأفكار بسيطة يمكنك الحصول على ديكورات خاصة بغرف الأطفال عصرية ومبتكرة، فعلى سبيل المثال اضيفي إلى غرفة نوم طفلك سجادة بها رسومات كارتونية، أو علقي بعض اللوحات البسيطة التي ستضفي على الغرفة جوا مميزا للغاية، كما يمكنك أيضا إضافة شرائط زينة لعمل ديكورات غرف أطفال مودرن بسيطة أو يمكنك رسم بعض الأشكال الرقيقة على الحائط، فالحصول على تصميم لغرفة أطفال عصرية ليس بالأمر الصعب، لأن هناك العديد من قطع الأثاث الملونة وهي متوفرة في جميع المتاجر وبإمكانها أن تعطي لمسة مختلفة لغرفة نوم طفلك، كما يمكنك أيضا تغيير دهانات ألوان غرف طفلك حتى تشعرين حقا بالتجديد الحقيقي، فاختاري ألوان زاهية أو هادئة، لذلك نقدم لك مجموعة من التصميمات المتنوعة لغرف الأطفال حتى يمكنك الاستفادة منها في اختيار التصميم المناسب لك.
من الواضح في التصميم أن المصمم قج اختار تقنية مختلفة في تصميم هذه الغرفة حيث أنه صممها على شكل منزل بطابقين وهذا يعد شكل مختلف، ونجد الألوان الهادئة هي المسيطرة على التصميم حيث الجدران والأرضيات مع ألوان الوسائد الزاهية، وبالنسبة للإضاءة فهي مشتركة ما بين الطبيعية والصناعية، وتعتبر هذه الغرفة متكاملة حيث مكان للنوم لفردين بالإضافة إلي أماكن للتخزين، للاسترخاء وأيضا طاولة بمقاعد للرسم وأغراض عديدة.
من الواضح في هذا التصميم ملائمته للعمر ما بين اثنى عشر عاما وستة عشر حيث الشكل العام للتصميم يوحي بذلك الأمر، ويتميز ذلك التصميم بتداخل ألوانه وتعددها من حيث الألوان الزاهية في كل من السجاد والجدران والستائر، وتوجد بعض اللمسات الخاصة بالديكور تتضح في بعض اللوحات المعلقة على الجدار بالإضافة إلى أشكال الرسومات على الدولاب، وتظهر الإضاءة الصناعية في الأضواء المدفونة مع الإضاءة الطبيعية.
من النظرة الأولى لهذا التصميم تشعر بالهدوء والارتياح النفسي حيث الألوان الهادئة المريحى للعين، ويعد هذا التصميم مناسب بشكل أكثر لغرف الأولاد في فترة المراهقة، وتتضح الديكورات بشكل رائغ من حيث ألوان الجدران والأرضيات والسجاد والمفروشات الخاصة بالسرير، ومن ثم أماكن وضع الكتب بالإضافة إلى بعض البراويز مع وحدات الإضاءة الصناعية المتدلية من السقف والمتواجدة في بعض الأركان الخاصة بالتصميم.
يعد ذلك التصميم أكثر من رائع في كثير من النواحي حيث أنه منظم بشكل ممتاز، وملائم لمكتبة كبيرة لطفلك لوضع كل الكتب والمستلزمات الخاصة به من لعب وبعض الأغراض ويعد ذلك التصميم كمكان للقراءة والاستمتاع بفكرة اللعب وسط جو من الهدوء حيث الألوان الفاتحة المتناسقة بالإضافة إلى هيمنة اللون الأبيض بشكل ملحوظ على التصميم في كل من الجدران والأرضيات مع دخول بعض الألوان الزاهية التي تمنح التصميم رونق مختلف، ومن الوا ضح أيضا سيطرة الإضاءة الصناعية على التصميم.
من الطبيعي بالنسبة للوت الحالي الذي نعيش فيه وطبقا للأمور العصرية الكثيرة وإختلاف الديكورات، فيتضح من ذلك التصميم ملائمته الأعمار ما بين العشر والاثنى عشر سنة لغرف الأطفال البنات حيث اللون الخاص بالبنات وبعض التفاصيل الخاصة بهم، فيعم اللون الروز الداكن مع اللون الزيتي الفاتح أرجاء التصميم ما بين لون السرير والجدران وكذلك البراويز والاباجورة مما يمنحك الشعور وكأنك في المملكة الخاصة بالبنات كما أن ذلك التصميم يتمتع بالبساطة وقلة التفاصيل.
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