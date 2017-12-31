5 ديكورات مميزة لغرف النوم على النمط الصناعي

من الطبيعي في وقتنا الحالي في الديكور الحديث تعدد الأساليب والأنماط وتتنوع الاتجاهات والميول في الديكور، ومن الاتجاهات السائدة الحديثة التي بدأت أن تأخذ الحيز الأكبر ما بين الأنماط هو النكط الصناعي، وظهر هذا النمط لكي يستخدم المواد الصناعية ويعمل على استغلال كافة التفاصيل، وأصبح من المفضل لدى الكثيرين الذين يفضلون البساطة والعصرية في نفس الوقت، ومن النظرة الأولى يظهر النمط الصناعي جامد، وقد يرجع هذا الشعور الى طبيعة المواد التي تستخدم فيها وتعتبر المعادن تأخذ الحيز الأكبر من التصميم، مثل الحديد الصلب والطوب والحجر الصناعي والطبيعي بالإضافة إلى استخدام العنصر الخشبي والطابع العام للتصميم هو البساطة.