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5 ديكورات مميزة لغرف النوم على النمط الصناعي

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة نوم
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من الطبيعي في وقتنا الحالي في الديكور الحديث تعدد الأساليب والأنماط وتتنوع الاتجاهات والميول في الديكور، ومن الاتجاهات السائدة الحديثة التي بدأت أن تأخذ الحيز الأكبر ما بين الأنماط هو النكط الصناعي، وظهر هذا النمط لكي يستخدم المواد الصناعية ويعمل على استغلال كافة التفاصيل، وأصبح من المفضل لدى الكثيرين الذين يفضلون البساطة والعصرية في نفس الوقت، ومن النظرة الأولى يظهر النمط الصناعي جامد، وقد يرجع هذا الشعور الى طبيعة المواد التي تستخدم فيها وتعتبر  المعادن تأخذ الحيز الأكبر من التصميم، مثل الحديد الصلب والطوب والحجر الصناعي والطبيعي بالإضافة إلى استخدام العنصر الخشبي والطابع العام للتصميم هو البساطة.

1- تصميم بسيط لغرفة نوم على النمط الصناعي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يظهر النمط الصناعي في التصميم بشكل واضح حيث استخدام العنصر الخشبي في كل من الأرضيات وقطع الأثاث مثل السرير بالإضافة إلى الكمودينو الخشبي وكل ذلك تحت شعار البساطة المتناهية، كما تستخدم المعادن في بعض التفاصيل الخاصة بالتصميم من حيث؛ وحدة تخزين الملابس والإطار الخارجي للنافذة مع المصابيح المتدلية من السقف، ولا يخلو التصميم من العنصر الحجري حيث وجود جدار من الأحجار، وكل هذه الأمور تجتمع مع الألوان الهادئة الفاتحة وهو الأبيض.

2- تصميم عصري لغرفة نوم صناعية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن الروح والشكل العام للتصميم يظهر من خلاله النمط الصناعي من حيث جمود التصميم الذي يتضح بشكل كبير، فتجد التصميم وكأنه لوحة هندسية محددة الأركان والمساحات، فنجد سرير بسيط من الخشب مرفق به من الجانبين الكمودينو الخشبي كتكملة للتصميم الخاص بالسرير، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر المعدني الذي يتضح في التصميم الخاص بوحدة تخزين الملابس، ونجد بساطة في تداخل الألوان ما بين الأحمر في لون الخلفية الخشبية للسرير والمقعد وكذلك الفرش بالإضافة إلى اللون الرمادي الواضح في الجدار الخلفي للسرير كل هذا يتحد مع الأرضيات الخشبية الفاتحة المفروشة بالسجاد الرمادي الرائع، وتمتزج الإضاءة الصناعية مع الطبيعية.

3- تصميم مبتكر على الطراز الصناعي

LOFTOWA PRZESTRZEŃ NA 33. PIĘTRZE, VIVINO VIVINO غرفة نوم
VIVINO

VIVINO
VIVINO
VIVINO

يعد هذا التصميم واحد من التصميمات المبتكرة على النمط الصناعي الحديث، ولكن مع وجود الروح الخاصة بالطبيعة التي تظهر في المطلات الرائعة من الخلفية الزجاجية المدهشة، ويسيطر العنصر الخشبي على التصميم في مختلف أرجائه من حيث الجدار الخشبي في الخلفية الخاصة للسرير بالإضافة إلى الأرضيات مع قطع الأثاث البسيطة حيث المقعد والطاولة المرفقة به، كل هذا يتحد مع الإضاءة الطبيعية والصناعية المدفونة في أكثر من مكان للتصميم التي تتناسب لحد كبير مع الديكورات والألوان البسيطة مما يلفت الانتباه لبساطة وروعة النمط الصناعي.

4- تصميم متكامل وعصري

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من الوهلة الأولى لهذا التصميم تستشعر الحداثة والعصرية في التصميم، فنرى التكامل في ذلك التصميم من حيث الألوان الخاصة بالسرير والجدران الرمادية ذات اللون المحايد، وتظهر اللمحة الصناعية في العنصر الخشبي الخاص بالجدار الخلفي للسرير والسقف مع دخول الألوان الزاهية، ويحتوي التصميم على أريكة مريحة للجلوس والتلفاز للإستمتاع وبعض الديكورات كالمرآة والأنوار الصناعية المختلفة.

5- تصميم يرسم النمط الصناعي بشكل واضح

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يتميز هذا التصميم بوضوح النمط الصناعي إلى حد كبير، فنلاحظ الجمود الخاص بهذا النمط ظاهر بشكل كبير في التصميم، وأيضا الملامح الخاصة بذلك النمط وهي استخدام العنصر المعدني بشكل ملحوظ في كل من الوحدات الخاصة بالإنارة كالنجفة، الإطار الخاص بالتليفزيون، كما يظهر الخشب في أمور كثيرة مثل الأرضيات الخشبية والجدران بالإضافة إلى قطع الأثاث، ولا يخلو ذلك التصميم من الاحجار التي تظهر في جدار من جدران التصميم وكذلك السقف، ومن الواضح بهتان الألوان بشكل كبير وهذا يرجع إلى استخدام النمط الصناعي.
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5 ديكورات مميزة لغرف النوم على النمط الصناعي

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