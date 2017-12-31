5 حمامات بتصميم على نمط البحر الأبيض المتوسط

من الأمور الطبيعية التي تساعدنا على اختيار النمط المفضل والمناسب لنا هي معرفة الأمور المتعلقة بهذا النمط وبمناسبة ذلك الأمر وحيث أن التصميمات الخاصة بالحمامات التي سنقوم بعرضها تكون على نمط البحر المتوسط، ويتميز نمط البحر المتوسط بالجمع بين ألوان الطبيعة المتمثلة في لون السماء والخضرة، مع كثرة الاعتماد على اللون الأبيض، كما يميزه اللجوء واستخدام الفسيفساء والأحجار، فضلًا عن استخدام السيراميك صغير الحجم، وخصوصا ذو النقوش البارزة، وما يجعلنا نمنح الحمام الأهمية حيث أنه يعتبر الحمام جزءاً هاماً جدا بالمنزل، وفي بعض الأحيان يتواجد أكثر من حمام، حيث يتواجد الحمام الرئيسي بالإضافة إلى حمامات فرعية، من منا لا يحلم بتصميم حمام مبهر ومختلف، ونظرا لذلك يجب أن يحظى بقدر من الاهتمام حتى نوفر الراحة والهدوء، ولذلك نقدم مجموعة من التصميمات ذو اللمسات العصرية وغير مكلفة وتوافق الإمكانيات المحدودة.