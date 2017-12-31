5 حمامات بتصميم على نمط البحر الأبيض المتوسط

من الأمور الطبيعية التي تساعدنا على اختيار النمط المفضل والمناسب لنا هي معرفة الأمور المتعلقة بهذا النمط وبمناسبة ذلك الأمر وحيث أن التصميمات الخاصة بالحمامات التي سنقوم بعرضها تكون على نمط البحر المتوسط، ويتميز نمط البحر المتوسط بالجمع بين ألوان الطبيعة المتمثلة في لون السماء والخضرة، مع كثرة الاعتماد على اللون الأبيض، كما يميزه اللجوء واستخدام الفسيفساء والأحجار، فضلًا عن استخدام السيراميك صغير الحجم، وخصوصا ذو النقوش البارزة، وما يجعلنا نمنح الحمام الأهمية حيث أنه يعتبر الحمام جزءاً هاماً جدا بالمنزل، وفي بعض الأحيان يتواجد أكثر من حمام، حيث يتواجد الحمام الرئيسي بالإضافة إلى حمامات فرعية، من منا لا يحلم بتصميم حمام مبهر ومختلف، ونظرا لذلك يجب أن يحظى بقدر من الاهتمام حتى نوفر الراحة والهدوء، ولذلك نقدم مجموعة من التصميمات ذو اللمسات العصرية وغير مكلفة وتوافق الإمكانيات المحدودة.
يعد هذا التصميم واحد من أكثر التصميمات التي تناسب الأذواق التي تميل إلى العصرية والحداثة ويتضح ذلك في السيراميك الرخامي الشكل في الجدران والأرضيات مع دخول اللون الأبيض كلمحة من لمحات نمط البحر المتوسط، ويعتبر هذا التصميم متكامل في وجود كل العناصر الخاصة اللازمة في أي حمام مع وجود بعض اللمسات الخاصة بالديكور التي تمنح التصميم نوعا من التميز والجمال والاختلاف.
يظهر نمط البحر المتوسط في استخدام الأحجار صغيرة الحجم حيث الجدران الحجرية ذات اللون الرمادي المحايد بالاشتراك مع اللون الأبيض، بالإضافة على أرضيات تميل إلى الخشبية، وتظهر الغير تقليدية في استخدام وحدة استحمام على شكل غرفة زجاجية بالإضافة إلى صغر حجم الحوض والمرحاض ووجود اللمحة الطبيعية عن طريق وجود بعض النباتات، وهنا تجد المزج ما بين الإضاءة الصناعية بوحدات الإنارة المدفونة مع الإضاءة الطبيعية.
يتضح ذلك النمط في تفاصيل خاصة بتصميم الحمام وخصوصا هيمنة اللون الأبيض على التصميم لإضفاء البساطة والهدوء والراحة مع الإشراق من الإضاءة الطبيعية ويوجد لمسات خاصة بالديكور الهادئ والبسيط، وهذا التصميم يحتوي على مختلف المتطلبات الخاصة بالحمام من وحدة الاستحمام والحوض والمرحاض مع المساحة الصغيرة المستغلة بشكل جيد.
يتميز ذلك التصميم باختلافه التام عن كثير من التصميمات الخاصة بالحمامات، مع وجود اللمحة الخاصة بطراز البحر المتوسط عن طريق استخدام الأحجام الصغيرة من السيراميك ذو النقوش البسيطة، وتظهر وحدة الاستحمام داخل تجويف مختلف ومبهر، أما الحوض فيحاط من الاسفل بوحدة خشبية لوضع المستلزمات الخاصة بالحمام كالمناشف وأدوات الاستحمام، وللطبيعة لمسة خاصة تظهر في بعض أشكال الزهور ذات اللون الأبيض ليناسب الجو العام للتصميم، وتندرج الإضاءة تحت الأمرين الصناعية حيث الشموع وبعض المصابيح التي تساعد إلى حد كبير في الديكور مع الإضاءة الطبيعية لإضفاء عنصر الإشراق للتصميم.
من البارز في هذا التصميم تحقق اللمسات الخاصة بنمط البحر المتوسط التي تظهر في كل من الألوان وهي اللون الأزرق الذي يشير إلى لون البحر والسماء بالإضافة إلى وجود نباتات خضراء ويتداخل اللون الأبيض بشكل كبير في التصميم، وإذا جئنا إلى السيراميك فهو صغير الحجم من الفسيفساء، ومن الواضح في ذلك التصميم أنه خاص بوحدة استحمام فقط دون باقي أجزاء الحمام ومن الأرجح وجوده في منطقة بعيدة عن الجزء المخصص للحمام فهو يتوسط المنزل حيث وجود بعض الإشارات لذلك حيث المقعد وبعض الديكورات.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 تصميمات رائعة لمطابخ مختلفة ومتنوعة