الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 حمامات بتصميم على نمط البحر الأبيض المتوسط

Mai Elkholy Mai Elkholy
Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia حمام البلاط Beige
Loading admin actions …

من الأمور الطبيعية التي تساعدنا على اختيار النمط المفضل والمناسب لنا هي معرفة الأمور المتعلقة بهذا النمط وبمناسبة ذلك الأمر وحيث أن التصميمات الخاصة بالحمامات التي سنقوم بعرضها تكون على نمط البحر المتوسط، ويتميز نمط البحر المتوسط  بالجمع بين ألوان الطبيعة المتمثلة في لون السماء والخضرة، مع كثرة الاعتماد على اللون الأبيض، كما يميزه اللجوء واستخدام الفسيفساء والأحجار، فضلًا عن استخدام السيراميك صغير الحجم، وخصوصا ذو النقوش البارزة، وما يجعلنا نمنح الحمام الأهمية حيث أنه  يعتبر الحمام جزءاً هاماً جدا بالمنزل، وفي بعض الأحيان يتواجد أكثر من حمام، حيث يتواجد الحمام الرئيسي بالإضافة إلى حمامات فرعية، من منا لا يحلم بتصميم حمام مبهر ومختلف، ونظرا لذلك يجب أن يحظى بقدر من الاهتمام حتى نوفر الراحة والهدوء، ولذلك نقدم  مجموعة من التصميمات ذو اللمسات العصرية وغير مكلفة وتوافق الإمكانيات المحدودة.

1- تصميم عصري لحمام رئيسي

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia حمام البلاط Beige
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

يعد هذا التصميم واحد من أكثر التصميمات التي تناسب الأذواق التي تميل إلى العصرية والحداثة ويتضح ذلك في السيراميك الرخامي الشكل في الجدران والأرضيات مع دخول اللون الأبيض كلمحة من لمحات نمط البحر المتوسط، ويعتبر هذا التصميم متكامل في وجود كل العناصر الخاصة اللازمة في أي حمام مع وجود بعض اللمسات الخاصة بالديكور التي تمنح التصميم نوعا من التميز والجمال والاختلاف.

2- تصميم غير تقليدي ومنظم يشعرك بالتميز

Feinsteinzeugriemchen Metro, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH حمام البلاط
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

يظهر نمط البحر المتوسط في استخدام الأحجار صغيرة الحجم حيث الجدران الحجرية ذات اللون الرمادي المحايد بالاشتراك مع اللون الأبيض، بالإضافة على أرضيات تميل إلى الخشبية، وتظهر الغير تقليدية في استخدام وحدة استحمام على شكل غرفة زجاجية بالإضافة إلى صغر حجم الحوض والمرحاض ووجود اللمحة الطبيعية عن طريق وجود بعض النباتات، وهنا تجد المزج ما بين الإضاءة الصناعية بوحدات الإنارة المدفونة مع الإضاءة الطبيعية.

3- تصميم هادئ وبسيط على نمط البحر المتوسط

Verezzi, con3studio con3studio حمام الخرسانة White
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

يتضح ذلك النمط في تفاصيل خاصة بتصميم الحمام وخصوصا هيمنة اللون الأبيض على التصميم لإضفاء البساطة والهدوء والراحة مع الإشراق من الإضاءة الطبيعية ويوجد لمسات خاصة بالديكور الهادئ والبسيط، وهذا التصميم يحتوي على مختلف المتطلبات الخاصة بالحمام من وحدة الاستحمام والحوض والمرحاض مع المساحة الصغيرة المستغلة بشكل جيد.

4- تصميم مختلف ومبهر لحمام غير تقليدي

Rendering Villa Pittulongu (OT), DMC Real Render DMC Real Render حمام
DMC Real Render

DMC Real Render
DMC Real Render
DMC Real Render

يتميز ذلك التصميم باختلافه التام عن كثير من التصميمات الخاصة بالحمامات، مع وجود اللمحة الخاصة بطراز البحر المتوسط عن طريق استخدام الأحجام الصغيرة من السيراميك ذو النقوش البسيطة، وتظهر وحدة الاستحمام داخل تجويف مختلف ومبهر، أما الحوض فيحاط من الاسفل بوحدة خشبية لوضع المستلزمات الخاصة بالحمام كالمناشف وأدوات الاستحمام، وللطبيعة لمسة خاصة تظهر في بعض أشكال الزهور ذات اللون الأبيض ليناسب الجو العام للتصميم، وتندرج الإضاءة تحت الأمرين الصناعية حيث الشموع وبعض المصابيح التي تساعد إلى حد كبير في الديكور مع الإضاءة الطبيعية لإضفاء عنصر الإشراق للتصميم.

5- تصميم يتحقق فيه لمسات نمط البحر المتوسط

Scale Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

من البارز في هذا التصميم تحقق اللمسات الخاصة بنمط البحر المتوسط التي تظهر في كل من الألوان وهي اللون الأزرق الذي يشير إلى لون البحر والسماء بالإضافة إلى وجود نباتات خضراء ويتداخل اللون الأبيض بشكل كبير في التصميم، وإذا جئنا إلى السيراميك فهو صغير الحجم من الفسيفساء، ومن الواضح في ذلك التصميم أنه خاص بوحدة استحمام فقط دون باقي أجزاء الحمام ومن الأرجح وجوده في منطقة بعيدة عن الجزء المخصص للحمام فهو يتوسط المنزل حيث وجود بعض الإشارات لذلك حيث المقعد وبعض الديكورات.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 تصميمات رائعة لمطابخ مختلفة ومتنوعة

6 تصميمات رائعة لمطابخ مختلفة ومتنوعة
5 حمامات بتصميم على نمط البحر الأبيض المتوسط

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً