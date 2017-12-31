6 تصميمات رائعة لمطابخ مختلفة ومتنوعة

يعتبر المطبخ أحد أهم الغرف والأماكن الوظيفية في المنزل, حيث أنه القلب النابض الذي يعمل على ضخ الروح والحياة لضخ روح الحياة لقاطني المنزل, هو المكان الذي يذهب إليه كل أفراد العائلة بشكل يومي لمرات كثيرة لأسباب مختلفة مثل تناول الطعام والشرب وطهي شيء ما, وتعتبر ربة المنزل في أغلب الأحيان هي الشخص الذي يتعامل مع المطبخ بصورة مباشرة وبنسبة أكبر من باقي أفراد العائلة حيث أنها؛ هي التي تقوم بالأعمال المنزلية, وهي الوحيدة التي تشعر بقيمة وأهمية وجود المطبخ بتصميم مناسب لكافة الاحتياجات الخاصة بها, وتعتبر هي أيضا أول من يلاحظ وجود خطأ في التصميم، لأن التصميم يجب أن يكون مناسب إلى كافة الحركات الخاصة بمن يستخدمه حتى يشعر بالراحة والسهولة, ونظرا لكل هذه الأمور فنقدم لك ستة تصميمات متنوعة من المطابخ حتى تناسب كافة الأذواق والميزانيات المحددة وكذلك المساحات الخاصة بالمطابخ حيث أن تختلف التصميمات طبقا لاختلاف الشعوب والثقافات فهناك أكثر من نمط خاص بالمطبخ مثل الأمريكي المفتوح ويوجد المطبخ العربي المغلق وهكذا.