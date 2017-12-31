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6 تصميمات رائعة لمطابخ مختلفة ومتنوعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify مطبخ
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يعتبر المطبخ أحد أهم الغرف والأماكن الوظيفية في المنزل, حيث أنه  القلب النابض الذي يعمل على ضخ الروح والحياة  لضخ روح الحياة لقاطني المنزل, هو المكان الذي يذهب إليه كل أفراد العائلة بشكل يومي لمرات كثيرة لأسباب مختلفة مثل تناول الطعام والشرب وطهي شيء ما, وتعتبر ربة المنزل في أغلب الأحيان هي الشخص الذي يتعامل مع المطبخ بصورة مباشرة وبنسبة أكبر من باقي أفراد العائلة حيث أنها؛ هي التي تقوم بالأعمال المنزلية, وهي الوحيدة التي تشعر بقيمة وأهمية وجود المطبخ بتصميم مناسب لكافة الاحتياجات الخاصة بها,  وتعتبر هي أيضا أول من يلاحظ وجود خطأ في التصميم، لأن التصميم يجب أن يكون مناسب إلى كافة الحركات الخاصة بمن يستخدمه حتى يشعر بالراحة والسهولة, ونظرا لكل هذه الأمور فنقدم لك ستة تصميمات متنوعة من المطابخ حتى تناسب كافة الأذواق والميزانيات المحددة وكذلك المساحات الخاصة بالمطابخ حيث أن تختلف التصميمات طبقا لاختلاف الشعوب والثقافات فهناك أكثر من نمط خاص بالمطبخ مثل الأمريكي المفتوح ويوجد المطبخ العربي المغلق وهكذا.

1- مطبخ عصري صغير في مساحة صغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يتناسب ذلك التصميم مع المساحات الصغيرة حيث أنه يقوم باستغلال كافة المساحات لتغطية التفاصيل الخاصة بالمطبخ، فيعد هذا التصميم ضمن الطراز الأمريكي حيث المطبخ المفتوح، وتتجلى هيمنة اللون الأبيض البارز في كل من الوحدات الخاصة للمطبخ مع ألوان الجدران والسقف مع تداخل اللون البنفسجي بدرجاته، ولا يخلو التصميم من وجود العنصر الخشبي الذي يضفي لمسة من الأناقة والفخامة على التصميم في الأسطح الخشبية والأرضيات، وتلعب الإضاءة الصناعية دورا مهما حيث أنها تمنح شكل جمالي غاية في الروعة التي تساهم بشكل كبير مع اللمسات الديكور البسيطة.

2- تصميم يبرز العنصر الحجري

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

يتضح من ذلك التصميم بروز العنصر الحجري بشكل واضح حيث؛ أنه يستخدم الجدار الحجري مع بعض الاصص الحجرية كنوع من أنواع الديكور للتزيين وإضفاء جو من الكلاسيكية بالإضافة على استخدام الزلط وغبره من هذه الأمور، كما يظهر أيضا العنصر الخشبي في نواحي كثيرة من التصميم وهي الأسطح الخشبية الخاصة بوحدات المطبخ ويدخل اللون الأبيض مع اللون الخشبي الفاتح بشدة في التصميم، أما بالنسبة للحائط المزخرف بنقوش زرقاء تضيف على التصميم لمسة جمالية، مع بعض اللوحات والنباتات الطبيعية، ويناسب هذا التصميم المساحات المتوسطة، أما بالنسبة للإضاءة فهي ما بين الطبيعية والصناعية.

3- تصميم مبتكر لمطبخ عصري

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey مطبخ
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

نجد في هذا التصميم نوع من أنواع الابتكار حيث الاختلاف في الشكل الخارجي الخاص بوحدات المطبخ وهو على شكل دوائر خشبية ملونة وتناسب بشكل كبير التصميم، ومن البارز مناسبة هذا التصميم للمساحات الصغيرة لقلة التفاصيل الخاصة به، تهمين الإضاءة الطبيعية والألوان الهادئة على التصميم.

4- تصميم مفتوح لمطبخ مختلف

Residência, Arch & Design Studio Arch & Design Studio مطبخ
Arch &amp; Design Studio

Arch & Design Studio
Arch &amp; Design Studio
Arch & Design Studio

يتميز هذا التصميم بأنه على الطراز الامريكي حيث أنه مفتوح على وحدة تناول الطعام فهو يميل أيضا على النمط الاستعماري، ويتضح بروز اللون الأبيض في التصميم مع تداخل بعض الألوان مثل الأسود والخشبي الفاتح، ويتناسب ذلك المطبخ مع المساحة الصغيرة، وبالطبع تشترك الإضاءة الصناعية مع الطبيعية.

5- تصميم تقليدي لمطبخ مغلق

Remodelación Departamento vivienda, Construcción y Arquitectura Sustentable Spa. Construcción y Arquitectura Sustentable Spa. مطبخ
Construcción y Arquitectura Sustentable Spa.

Construcción y Arquitectura Sustentable Spa.
Construcción y Arquitectura Sustentable Spa.
Construcción y Arquitectura Sustentable Spa.

يعد ذلك التصميم ملائم لحد كبير مع فكرة المطابخ المستقلة المغلقة، فهو مطبخ تقليدي على حد كبير، يحتوي على وحدات الخاصة بالمطبخ بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وهكذا، ويتداخل اللون الأبيض مع الرمادي المحايد مع الأرضيات ذو النقوش، أما الإضاءة فهي طبيعية حيث النوافذ التي تسمح بمرور ضوء الشمس ليمنح التصميم الإشراق، مع وحدات الإنارة الصناعية.

6- تصميم مميز بلمسات فنية مختلفة

De Kelders Western Cape South Africa, CS DESIGN CS DESIGN مطبخ
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

يمتاز ذلك التصميم بأنه مفتوح على وحدات الاستقبال ولكن مع المساحة الواسعة التي تساعد على أن تشمل على عدد أكبر من الوحدات الخاصة بالمطبخ وإضافة بعض اللمحات الفنية، ويتداخل اللون الأبيض مع اللون الأسود لإخراج لوحة فنية ذات أرضيات خشبية، وتظهر اللمسة الفنية في الوحدات الخاصة بالإنارة، ومن الأمور المميزة في التصميم وجود مكان تناول الطعام والمشروبات ذات مقاعد مريحة، وتظهر الإضاءة الطبيعية بشكل فرعي يناسب التصميم.

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