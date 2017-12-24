6 طرق لتزيين منزلك بالحجارة من الداخل والخارج

الحجر والطوب من المواد التقليدية في البناء، وعلى الرغم من أننا عادة ما ننجذب إليها لتغطية المنازل من الخارج، إلا أن وجودها في الداخل أصبح خيار منتشر على نطاق واسع على نحو متزايد في الآونة الأخيرة؛ في كل الغرف بدون استثناء، الحمامات والمطابخ وغرف المعيشة وغرف النوم، وذلك لأن هذه المواد تعطي سحر ريفي دافئ وترحيبي.
على الرغم من الطابع الريفي للحجارة في التصميم الداخلي، إلا أن استخدامها قد تجاوز حدود البيئات الريفية، للوصول إلى مساحات المدن الكبيرة، مما يعطي اليوم لمسة انتقائية وطليعية حتى إلى البيئات الأكثر حداثة، كونها الخيار المثالي لأي نمط زخرفي.
الحجر ليس مادة اقتصادية، ولكن شخصيتها وجمالها لا مثيل لها. وعلاوة على ذلك فإنها تتمتع بالبقاء لمدة طويلة مما يجعلها تستحق الاستثمار؛ فهي لا تحتاج إلى صيانة خاصة، ولكن من وقت لآخر يجب تنظيفها من أجل إزالة آثار الغبار التي يمكن أن تتراكم على سطحها.
في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معك 6 أفكار رائعة، في بيئات مختلفة داخل المنزل، مع أنماط مختلفة، يتضح معها كيف يمكن استثمار الحجر في تزيين المنزل من الداخل والخارج. شاهدهم معنا!
في السبعينات، ظهرت العليات كسكن بديل لفناني نيويورك في ذلك الوقت، الذين استعادوا مصانع قديمة مهجورة لتحويلها إلى مساحات كبيرة سمحت بالحفاظ على الأنابيب، وعوارض الهيكل، وكذلك الطوب، الذي تتميز به الصورة النموذجية للمبنى الصناعي.
يمكنك استخدام الطوب مع بعض اللمسات المعدنية وربما الخرسانة، دون الحاجة للانفاق على أي طلاء إضافي، لتحصل على غرفة معيشة فريدة ومميزة على النمط الصناعي الأصيل.
إذا كنت تفكر في تجديد الحمام، وتبحث عن مظهر أنيق ومميز، فنحن نقدم لك هذا الاقتراح، حيث المزيج المثالي من الحجر والخشب. كل من المواد مريحة ودافئة وأنيقة، مثالية في أي أسلوب ديكوري، مع قوة جمالية لا تضاهى.
عند اختيار نوع الحجر والخشب للحمام، عليك أن تختار لتلك الأنواع الأكثر مقاومة للرطوبة، وتذكر باستمرار الحرص على تجنب ظهور العفن والفظريات.
في المباني القديمة والتقليدية، كان الحجر يستخدم لتغطية واجهات المنازل. العديد من مشاريع الفيلل والمنازل الكبيرة حاليًا، تهدف إلى استعادة تلك التصميمات الحجرية، للحفاظ على جمال الحجر، الذي تحول فقط إلى المساحات الداخلية. وبهذه الطريقة، يحتفظ المنزل بجوهره، ولكن مع كل الراحة والخصوصية والاستدامة التي يتطلبها المنزل المعاصر.
يذكرنا الحجر بمرور الوقت وتاريخنا وأسلافنا، ويأخذنا دائمًا إلى ذلك الشعور الدافء في منازل أجدادنا، ولهذه الأسباب، يعود دائمًا خبراء التصميم الداخلي إلى استخدامه مرة تلو الأخرى في التصميم الداخلي المعاصر، حيث وجود الحجر يُضفي أجواء دافئة تليق بنمط الشابي شيك المنتشر على نحو متزايد في الآونة الأخيرة، مما يدل على شخصيته التي تتكيف مع الأنماط الحديثة والمتجددة.
في هذا المشروع، الطوب يعطي جمالي النمط الصناعي، ويمزجه بأناقة الأسلوب الحديث في تصميم هذا المطبخ. مزيج من الطوب مع الفولاذ المقاوم للصدأ، يجعل هذه البيئة تبدو متطورة، كما أنه يعبر عن التنوع الشديد في المواد المستخدمة، ويساعد على خلق اندماج مذهل وغير متوقع، حتى أن النغمات اللونية تبدو وكأنها تعزف مقطوعة موسيقية ناعمة!
إذا كنت تنوي تغطية جدران منزلك بالحجر، يجب أن نأخذ في الاعتبار النمط الذي تريد تنفيذه في التصميم، إذا كان أحد الجدران سيكون له وزن كبير في الديكور، فإنه يجب أن يكون متكاملا بطريقة واضحة ومحددة. في هذا المشروع، نجد أن الجدار الحجري بطل الرواية لمنزل عصري، حيث ظلال لونية محايدة مختلفة تنسجم تماما مع الألوان المتبقية، وذلك بفضل الإضاءة الأرضية التي تساعد على تعزيز وإبراز خصائص الحجر.
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