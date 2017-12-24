6 طرق لتزيين منزلك بالحجارة من الداخل والخارج

الحجر والطوب من المواد التقليدية في البناء، وعلى الرغم من أننا عادة ما ننجذب إليها لتغطية المنازل من الخارج، إلا أن وجودها في الداخل أصبح خيار منتشر على نطاق واسع على نحو متزايد في الآونة الأخيرة؛ في كل الغرف بدون استثناء، الحمامات والمطابخ وغرف المعيشة وغرف النوم، وذلك لأن هذه المواد تعطي سحر ريفي دافئ وترحيبي.

على الرغم من الطابع الريفي للحجارة في التصميم الداخلي، إلا أن استخدامها قد تجاوز حدود البيئات الريفية، للوصول إلى مساحات المدن الكبيرة، مما يعطي اليوم لمسة انتقائية وطليعية حتى إلى البيئات الأكثر حداثة، كونها الخيار المثالي لأي نمط زخرفي.

الحجر ليس مادة اقتصادية، ولكن شخصيتها وجمالها لا مثيل لها. وعلاوة على ذلك فإنها تتمتع بالبقاء لمدة طويلة مما يجعلها تستحق الاستثمار؛ فهي لا تحتاج إلى صيانة خاصة، ولكن من وقت لآخر يجب تنظيفها من أجل إزالة آثار الغبار التي يمكن أن تتراكم على سطحها.

في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معك 6 أفكار رائعة، في بيئات مختلفة داخل المنزل، مع أنماط مختلفة، يتضح معها كيف يمكن استثمار الحجر في تزيين المنزل من الداخل والخارج. شاهدهم معنا!