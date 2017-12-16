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6 أسباب لاختيار نمط الحد الأدنى في تصميم منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة نوم Beige
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نمط الحد الأدنى محبوبًا من قبل المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، ويتم استخدامه على نحو متزايد لتقديم المنازل الحديثة بطريقة راقية هادئة ومريحة. ولكن يجب علينا تبديد أسطورة أن بساطته لا تعني بالضرورة أن يكون بارد ويعتمد على مبدأ التقشف! 

نمط الحد الأدنى في التصميم الداخلي يعتمد على مبدأ تنفيذ مساحات معيشيةمناسبة تلبي متطلبات الحياة اليومية بدون مبالغات، وهذا النمط يتميز بالخطوط البسيطة، والأشكال الأساسية، وهو في الواقع مثالي لإضافة لمسة من النضارة إلى عش الرومانسية وتقديك نسخة شابة بدلا من إعطاء حلول عملية وفعالة لشقة خاصة بعائلة كبيرة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نطلعكم على 6 أسباب ممتازة ومقنعة، تفسر لماذا يفضل خبراء التصميم الداخلي، تأثيث منزل بأسلوب الحد الأدنى. تابعونا!

1. خلق الاستمرارية بين المساحات في فضاء مفتوح

Riconversione ex magazzino in appartamento, Elisa Rizzi architetto Elisa Rizzi architetto مطبخ
Elisa Rizzi architetto

Elisa Rizzi architetto
Elisa Rizzi architetto
Elisa Rizzi architetto

لخلق الاستمرارية بين المناطق المختلفة، في حالة وجود مساحة مفتوحة مع مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، فإن الحد الأدنى يمكن أن يكون الحل المثالي لنمط التصميم؛ وذلك لأنه يسمح بتمويه منطقة الطهي من خلال الكتل المدمجة والخطية، وبالتالي دمج مناطق مختلفة من المنزل.

على سبيل المثال، تمكن خبراء التصميم الداخلي في هذا المشروع، من إعطاء الحياة لهذه المساحة وصقلها، وفي نفس الوقت تصميم غرفة معيشة وظيفية ومريحة، حيث يتناقض مجموع الأبيض مع لهجة الرمادي الداكن للمطبخ، فيما تحتفظ كل غرفة بشخصيتها المستقلة وحدودها الواضحة، والنتيجة هي بيئة جديدة ومثالية لزوجين شابين حيث مساحة المطبخ والمعيشة تم دمجهم فواصل حقيقية.

2. لتوفير الفضاء في المساحات صغيرة

Rifugio urbano, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

تتميز الخطوط القوية والأشكال الأساسية في أسلوب الحد الأدنى بأنها مثالية لتأثيث المساحات الصغيرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من كل سنتيمتر من الفضاء، حيث يمكننا أن نرى في هذا المثال الذي قدمه خبراء Studio Ferlazzo Natoli، مطبخ صغير مع مساحات تخزين في الحائط، والتي على الرغم من أبعادها لا تستسلم بل هي من معالم الجمال في التصميم.

3. لترك مساحات للتنفس في البيئات صغيرة

private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
StudioCR34

StudioCR34
StudioCR34
StudioCR34

إذا كنا نبحث عن أفكار لتقديم غرفة معيشة ليست كبيرة بشكل خاص أو غرف صغيرة أخرى يمكننا أن نأخذ في الاعتبار نمط الحد الأدنى، فإنه يسمح باستغلال المساحة المتاحة بخفة، دون خلق اشعور بالضيق من صغر المساحة.

4. لإضافة لمسة من نضارة لغرفة النوم

homify غرفة نوم Beige
homify

homify
homify
homify

أسلوب الحد الأدنى يمكن أن يكون حلا كبيرا حتى في غرفة النوم، لإعطاء لمسة مكررة من نضارة والحداثة، كما يمكننا أن نرى في هذا الاقتراح من بورنازي فلترين المعماريين. غرفة أنيقة مفروشة مع الأثاث مع خطوط بسيطة ولكنها في نفس الوقت تتميز بأناقة ناعمة وإشراقة مريحة.

5. لخلق حلول متعددة الوظائف

RESIDENZA PRIVATA - ATTICO, CARLO CHIAPPANI interior designer CARLO CHIAPPANI interior designer غرفة نوم White
CARLO CHIAPPANI interior designer

CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer

على الرغم من أنه عموما يعتبر جامدًا، إلا أن أسلوب الحد الأدنى يسمح في الواقع بخلق حلول متعددة الوظائف ومرنة، لإعادة اختراع وإعادة تكييف المساحات وفقا للاحتياجات المختلفة. في هذا الاقتراح من مصمم المساحات الداخلية كارلو تشياباني، على سبيل المثال، نجد مكتبة مصممة بأسلوب الحد الأدنى مع خطوط التربيع، والتي تستخدم أيضا بمثابة درج عملي.

6. إضفاء طابع شخصي مميز على الحمام

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

نمط الحد الأدنى يمكن أيضا أن يكون مفيدًا في الحمام، لإعطاء شعور أكثر  بالطابع الشخصي إلى الحمام، مع الأثاث الخطي والأساسي، كما نقترح في هذا المثال الذي تسيطر عليه النغمات الحيادية من الأبيض والبيج، مع المرايا وقطع السيراميك الهندسية الأشكال.

لمزيد من النصائح والافكار الديكورية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، اناقة النمط الإسكندنافي في 5 غرف نوم مختلفة

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