6 أسباب لاختيار نمط الحد الأدنى في تصميم منزلك

نمط الحد الأدنى محبوبًا من قبل المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، ويتم استخدامه على نحو متزايد لتقديم المنازل الحديثة بطريقة راقية هادئة ومريحة. ولكن يجب علينا تبديد أسطورة أن بساطته لا تعني بالضرورة أن يكون بارد ويعتمد على مبدأ التقشف!

نمط الحد الأدنى في التصميم الداخلي يعتمد على مبدأ تنفيذ مساحات معيشيةمناسبة تلبي متطلبات الحياة اليومية بدون مبالغات، وهذا النمط يتميز بالخطوط البسيطة، والأشكال الأساسية، وهو في الواقع مثالي لإضافة لمسة من النضارة إلى عش الرومانسية وتقديك نسخة شابة بدلا من إعطاء حلول عملية وفعالة لشقة خاصة بعائلة كبيرة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نطلعكم على 6 أسباب ممتازة ومقنعة، تفسر لماذا يفضل خبراء التصميم الداخلي، تأثيث منزل بأسلوب الحد الأدنى. تابعونا!