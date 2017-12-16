6 أسباب لاختيار نمط الحد الأدنى في تصميم منزلك

نمط الحد الأدنى محبوبًا من قبل المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، ويتم استخدامه على نحو متزايد لتقديم المنازل الحديثة بطريقة راقية هادئة ومريحة. ولكن يجب علينا تبديد أسطورة أن بساطته لا تعني بالضرورة أن يكون بارد ويعتمد على مبدأ التقشف!
نمط الحد الأدنى في التصميم الداخلي يعتمد على مبدأ تنفيذ مساحات معيشيةمناسبة تلبي متطلبات الحياة اليومية بدون مبالغات، وهذا النمط يتميز بالخطوط البسيطة، والأشكال الأساسية، وهو في الواقع مثالي لإضافة لمسة من النضارة إلى عش الرومانسية وتقديك نسخة شابة بدلا من إعطاء حلول عملية وفعالة لشقة خاصة بعائلة كبيرة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نطلعكم على 6 أسباب ممتازة ومقنعة، تفسر لماذا يفضل خبراء التصميم الداخلي، تأثيث منزل بأسلوب الحد الأدنى. تابعونا!
لخلق الاستمرارية بين المناطق المختلفة، في حالة وجود مساحة مفتوحة مع مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة، فإن الحد الأدنى يمكن أن يكون الحل المثالي لنمط التصميم؛ وذلك لأنه يسمح بتمويه منطقة الطهي من خلال الكتل المدمجة والخطية، وبالتالي دمج مناطق مختلفة من المنزل.
على سبيل المثال، تمكن خبراء التصميم الداخلي في هذا المشروع، من إعطاء الحياة لهذه المساحة وصقلها، وفي نفس الوقت تصميم غرفة معيشة وظيفية ومريحة، حيث يتناقض مجموع الأبيض مع لهجة الرمادي الداكن للمطبخ، فيما تحتفظ كل غرفة بشخصيتها المستقلة وحدودها الواضحة، والنتيجة هي بيئة جديدة ومثالية لزوجين شابين حيث مساحة المطبخ والمعيشة تم دمجهم فواصل حقيقية.
تتميز الخطوط القوية والأشكال الأساسية في أسلوب الحد الأدنى بأنها مثالية لتأثيث المساحات الصغيرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من كل سنتيمتر من الفضاء، حيث يمكننا أن نرى في هذا المثال الذي قدمه خبراء Studio Ferlazzo Natoli، مطبخ صغير مع مساحات تخزين في الحائط، والتي على الرغم من أبعادها لا تستسلم بل هي من معالم الجمال في التصميم.
إذا كنا نبحث عن أفكار لتقديم غرفة معيشة ليست كبيرة بشكل خاص أو غرف صغيرة أخرى يمكننا أن نأخذ في الاعتبار نمط الحد الأدنى، فإنه يسمح باستغلال المساحة المتاحة بخفة، دون خلق اشعور بالضيق من صغر المساحة.
أسلوب الحد الأدنى يمكن أن يكون حلا كبيرا حتى في غرفة النوم، لإعطاء لمسة مكررة من نضارة والحداثة، كما يمكننا أن نرى في هذا الاقتراح من بورنازي فلترين المعماريين. غرفة أنيقة مفروشة مع الأثاث مع خطوط بسيطة ولكنها في نفس الوقت تتميز بأناقة ناعمة وإشراقة مريحة.
على الرغم من أنه عموما يعتبر جامدًا، إلا أن أسلوب الحد الأدنى يسمح في الواقع بخلق حلول متعددة الوظائف ومرنة، لإعادة اختراع وإعادة تكييف المساحات وفقا للاحتياجات المختلفة. في هذا الاقتراح من مصمم المساحات الداخلية كارلو تشياباني، على سبيل المثال، نجد مكتبة مصممة بأسلوب الحد الأدنى مع خطوط التربيع، والتي تستخدم أيضا بمثابة درج عملي.
نمط الحد الأدنى يمكن أيضا أن يكون مفيدًا في الحمام، لإعطاء شعور أكثر بالطابع الشخصي إلى الحمام، مع الأثاث الخطي والأساسي، كما نقترح في هذا المثال الذي تسيطر عليه النغمات الحيادية من الأبيض والبيج، مع المرايا وقطع السيراميك الهندسية الأشكال.
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