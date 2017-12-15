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بيت بسيط بذوق رفيع وتصميم مميز

آية منير آية منير
압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 غرفة المعيشة
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نواجه في العالم أزمة كبيرة من حيث قلة الموارد المادية، ويتجه أغلب الناس الآن للحد من استخدام الموارد وتلبية الاحتياجات بأقل الامكانيات، لذا فستجد النماذج انتشرت في السوق العالمي بكثرة وخاصة في تصميم المباني لأنها المستهلك الاكبر للموادر المادية والطبيعية، واليوم مع هوميفاي نقدم لكم نموذج بيت بسيط بذوق رفيق وتصميم مميز يلبي كل احتياجات زوجين في بداية حياتهما ..

غرفة معيشة متكاملة ..

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 غرفة المعيشة
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

الاختيارات متاحة وكبيرة في تصميم غرفة معيشة متكاملة، من حيث إضافة مكتبة أو ركن للتليفزيون ولا ننسى لمسة فنية مع سجادة بنقوش هندسية مميزة ..

من جهة أخرى أريكة مريحة ..

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 غرفة المعيشة
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

ركن خاص ..

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 غرفة المعيشة
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

جلسة مريحة ..

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 غرفة المعيشة
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

أرفف عملية ..

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 غرفة المعيشة
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

مطبخ واسع

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 مطبخ
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

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شباك مناولة صغير

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 مطبخ
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

لكل شئ مكان محدد

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 مطبخ
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

غرفة الطعام بسيطة جدا

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 غرفة السفرة
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

غرفة نوم هادئة ومريحة

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 غرفة الميديا
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

تلبية كل الاحتياجات بأقل الامكانيات

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 غرفة الميديا
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스

حمام صغير جدا

압구정 한양아파트 리모델링, 달달하우스 달달하우스 حمام
달달하우스

달달하우스
달달하우스
달달하우스
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