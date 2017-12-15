بيت بسيط بذوق رفيع وتصميم مميز

نواجه في العالم أزمة كبيرة من حيث قلة الموارد المادية، ويتجه أغلب الناس الآن للحد من استخدام الموارد وتلبية الاحتياجات بأقل الامكانيات، لذا فستجد النماذج انتشرت في السوق العالمي بكثرة وخاصة في تصميم المباني لأنها المستهلك الاكبر للموادر المادية والطبيعية، واليوم مع هوميفاي نقدم لكم نموذج بيت بسيط بذوق رفيق وتصميم مميز يلبي كل احتياجات زوجين في بداية حياتهما ..